În capitală, produsele pirotehnice continuă să fie vîndute ilegal

Doi prieteni din India au găsit un diamant verde rar, evaluat la peste 50.000 de dolari.Piatra prețioasă a fost descoperită de Satish Khatik, în vîrstă de 24 de ani, și Sajid Mohammed, în vîrstă de 23 de ani, în regiunea Panna, cunoscută ca zonă bogată în zăcăminte de diamante și, în același timp, ca zonă cu un nivel ridicat de sărăcie. Ei au transmis obiectul găsit evaluatorului oficial al or