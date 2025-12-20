Muzeul Luvru se redeschide după votul de suspendare a grevei

00:00

În Grecia, focile-călugăr rare se retrag în peșteri din cauza creșterii turismului necontrolat. Populația lor globală este de mai puțin de 1000 de exemplare.În Grecia trăiesc aproximativ 500 de foci-călugăr, de aceea țara face tot posibilul pentru conservarea lor. Pe lîngă vînătoare, acestea riscă să se încurce în plasele de pescuit, suferă din cauza epuizării surselor de hrană, poluării mediu