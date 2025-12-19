În Grecia, o specie rară de foci suferă: ce legătură au turiștii

În Grecia, focile-călugăr rare se retrag în peșteri din cauza creșterii turismului necontrolat. Populația lor globală este de mai puțin de 1000 de exemplare.În Grecia trăiesc aproximativ 500 de foci-călugăr, de aceea țara face tot posibilul pentru conservarea lor. Pe lîngă vînătoare, acestea riscă să se încurce în plasele de pescuit, suferă din cauza epuizării surselor de hrană, poluării mediu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md