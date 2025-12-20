Eleonora Constantinova: „Restaurarea unei producții de operă este un lucru important pentru teatru și pentru întreaga noastră cultură”
20 decembrie 2025
Pentru a crea în Moldova un spectacol nou sînt necesare investiții financiare foarte mari, iar restaurarea operei este o sarcină destul de realistă, în același timp restaurarea completă a producției de operă necesită mai puțin timp și este o acțiune promițătoare în toate sensurile, importantă nu numai pentru teatru, ci pentru întreaga noastră cultură.Această opinie a fost exprimată într-un int
O ciocnire între două trenuri de pasageri a avut loc în statul american New Jersey, soldată cu deraierea parțială a unui tren.Potrivit New Jersey Transit, incidentul a avut loc vineri-seară pe linia Montclair-Boonton, la vest de stația Bay Street din Montclair.Șaptesprezece persoane au suferit răni minore în accident, viața lor este în afara oricărui pericol, relatează Noi.md, citînd oxu.a
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață pentru mai multe regiuni ale țării, avertizînd asupra reducerii semnificative a vizibilității în intervalul 20–21 decembrie 2025.Fenomenul meteorologic ar putea perturba deplasările rutiere și pietonale, fiind recomandată prudență sporită.{{652442}}Potrivit comunicatului emis de SHS, avertizarea a intrat în vigoare pe 20
Ministrul Finanțelor, despre micșorarea salariilor de peste o sută de mii de lei: "Un gest simbolic" # Noi.md
"Micșorînd 50 de salarii, nu vom avea bani să creștem alte zeci de mii de salarii semnificativ. Va fi, mai degrabă, un gest simbolic, nu vor curge bani pentru toată lumea". Declarația a fost făcută de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii "Realitatea te privește", notează Noi.md.Andrian Gavrilița a fost întrebat despre părerea sa privind salariile unor funcționari
Marco Rubio a spus că negocierile pentru pacea din Ucraina au înregistrat progrese, dar mai există obstacole de depășit.Secretarul de stat american a spus vineri că negocierile pentru a încheia războiul din Ucraina nu au scopul de a impune un acord unei părți.Rubio a declarat că „s-au făcut progrese, dar că mai este cale de parcurs”, notează Noi.md cu referire la mediafax.ro.Vorbind cu
Serviciul Vamal informează că, prin Tudora–Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina) este permisă tuturor călătorilor, fără restricții.În direcția regiunii Odesa (Ucraina), traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de pînă la 7 tone, notează Noi.md.Prin punctul de trecere Palanca–Maiaki–Udobnoe, traversarea pe sensul de ie
Andrian Gavriliță, despre majorarea salariilor în educație: "Nu le putem mări pe datorie" # Noi.md
"Dacă noi intrăm în datorii pentru salarii, este, de fapt, calea greșită nu doar pentru profesori, dar și pentru elevii profesorilor ca să dăm salarii pe datorii". Declarația a fost făcută de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii "Realitatea te privește", notează Noi.md."Subiectul este complicat, pentru că eu nicidecum nu pot să-mi permit să spun că profesorii nu m
Cum procedați dacă întreprinderea, unde activați, nu v-a achitat salariul mai mult de o lună # Noi.md
Există anumiți pași, pe care-i puteți parcurge în cazul în care întreprinderea, la care sînteți angajat, nu v-a achitat salariul de mai bine de o lună.În conformitate cu prevederile legale, angajatorul trebuie să prioritizeze plata salariilor înaintea tuturor celorlalte plăți.Dacă plata salariului vă este reținută pentru o perioadă ce depășește o lună calendaristică, atunci angajatorul est
Curtea Supremă a Braziliei a autorizat vineri ieșirea fostului președinte Jair Bolsonaro din arestul Federal Police Superintendency din Brazilia pentru a o intervenție chirurgicală necesară tratării unei hernii.Săptămîna trecută, avocații apărării au cerut atît permisiunea pentru procedura medicală, cît și acordarea arestului la domiciliu din motive umanitare.{{849877}}Judecătorul a respin
"Bugetul pentru anul viitor este unul în primul rînd, focusat pe investiții". Declarația a fost făcută de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii "Realitatea te privește", notează Noi.md."Bugetul pentru anul viitor este unul în primul rînd, focusat pe investiții. Vedem multă critică la capitolul deficit, la capitolul cheltuieli. Pentru comparație, cheltuielile noastr
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut-prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat Chișinăul de-a lungul timpului.Acum ne îndreptăm atenția spre bulevardul Traian (fostul bulevard al Armatei Sovietice) din sectorul Botanica, pentru a vedea și a evalua schimbările survenite în timp pe acest bulevard, care sînt rezultatul uneia dintre cele mai
Ministerul francez al Sporturilor a anunţat vineri că a fost ţinta unui atac cibernetic şi că au fost compromise datele a cel puţin 3,5 milioane de persoane.„Ministerul Sportului, Tineretului şi Vieţii Asociative a luat cunoştinţă de o scurgere de date dintr-unul dintre sistemele sale informatice”, a dezvăluit vineri departamentul guvernamental într-un comunicat.{{850987}}Potrivit minister
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a făcut vineri totalurile anului 2025 și a acordat premii pentru realizări deosebite în diverse domenii ale științei.Gala premiilor a debutat cu un program de colinde, interpretat de ansamblul de cobzari de la Academia de Arte. A urmat decernarea diplomelor și medaliilor pentru realizări în diverse domenii de cercetare.{{847470}}„Îmi este foarte drag do
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: NUNTA de Anton P.CEHOV - 19 Decembrie 2025, 18:30, Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Oră
Astăzi, procesul de judecată împotriva lui Vladimir Plahotniuc nu-l urmăresc doar cei leneși.În timp ce instanțele încearcă să afle care este soarta „miliardului furat”, Plahotniuc, care promisese anterior declarații senzaționale, se limitează la glume evazive în comunicarea cu jurnaliștii. În acest timp, pe ecranele albastre rulează un serial TV despre fostul democrat, iar experții se înt
Ministrul Finanțelor: "Nu vreau să discutăm atît de mult despre cum să majorăm un salariu mic" # Noi.md
"Eu nu vreau să discutăm atît de mult despre cum să majorăm un salariu mic cu 10 %. Trebuie să discutăm despre cum noi facem eficiențe semnificative, creștem productivitatea de trei ori și dublăm salariile acolo unde putem". Declarația a fost făcută de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii "Realitatea te privește", notează Noi.md.Ministrul Finanțelor a fost întreba
Un miros neobişnuit a surprins duminică numeroşi locuitori din periferia oraşului Liège, în Belgia.Un avion cargo Boeing 747 a făcut o evacuare masivă a kerosenului deasupra mai multor localităţi din zonă, după un incident tehnic survenit la scurt timp după decolare.{{854355}}Aeronava, operată de compania Challenge Airlines, a decolat de pe aeroportul din Liège puţin înainte de ora locală
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 20 decembrie sînt:20 decembrie — a 355-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 11 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:7 20 Сuv. AmbrozieCe se sărbătorește în lume: Ziua inter
Astăzi cerul va fi variabil. Precipitații semnificative nu se prevăd.Meteorologii prognozează ceață. Vîntul va sufla din est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +2...+4°C.În centru se așteaptă 0...+2°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -3...-1°C.
Valeriu Kuciuk: „Nazismul revine, iar Moldova nu are dreptul să închidă ochii la acest lucru” # Noi.md
Doctorul în drept, avocațul și conferențiarul universitar Valeriu Kuciuka făcut o declarație publică detaliată, în care a avertizat asupra tendințelor periculoase de reabilitare și eroizare a nazismului, precum și asupra insuficienței mecanismelor juridice de combatere a acestor fenomene în Republica Moldova. Discursul său a fost dedicat celei de-a 80-a aniversări a Victoriei asupra fascismului și
Răspunsul vag al autorităților municipale privind soarta mozaicului care a fost pe clădirea din str. Negruzzi # Noi.md
Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei capitalei a venit cu precizări privind panoul de mozaic, саrе anterior а fost amplasat ре fațada laterală а imobilului din bd. Negruzzi, 2, notează Noi.md."Conform datelor inregistrate în Registrul bunurilor imobiliare, proprietarul imobilului cu nr. cadastral 0100207232.01 este SRL ,,PROMILTON". Specificăm сă imobilul prenotat nu rе
Pentru ce îi mulțumesc locuitorii din Tadjikistan fostului președinte al Moldovei, Petru Lucinschi # Noi.md
Locuitorii din Tadjikistan îi mulțumesc celui de-al doilea președinte al Moldovei, Petru Lucinschi, pentru contribuția sa la dezvoltarea țării lor în calitate de secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Tadjikistan.Unul dintre locuitorii din Tadjikistan a expediat pe adresa redacției portalului Noi.md un videoclip din districtul Isfara, din nordul țării, unde locuiesc părinți
Epuizarea la locul de muncă este un subiect foarte actual și foarte trist, deoarece această problemă poate duce, printre altele, la consecințe fatale.Despre acest lucru a vorbit doctorul în științe medicale, psihiatrul, psihologul clinician și psihoterapeutul Lidia Sanduleac, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.Ea a me
Sociologul și politologul Ian Lisnevschi consideră că în Republica Moldova conceptul de securitate este interpretat prea restrictiv. Expertul și-a exprimat această opinie în cadrul emisiunii „Федорова SHOW”, relatează Noi.md.Potrivit lui Lisnevschi, majoritatea politicienilor reduc securitatea exclusiv la componenta militară – arme, tancuri și radare, în timp ce adevăratul sens al acestui conc
Uniunea Europeană a decis să amâne semnarea acordului comercial cu Mercosur, în contextul amplelor proteste ale agricultorilor la Bruxelles.Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Am contactat partenerii din Mercosur și am convenit să amânăm puțin semnarea. Acest acord este extrem de important pentru Europa, din punct de vedere economic, diplomatic și geopo
Israel și Germania au semnat un contract de peste trei miliarde de dolari, pentru extinderea sistemului de apărare aeriană și antirachetă Arrow-3, produs de Israel Aerospace Industries (IAI).Este al doilea acord major între cele două țări privind sistemul Arrow, după ce Germania a achiziționat pentru prima dată sistemul în 2023, transmite ipn.mdMinisterul israelian al Apărării a menționat
Numărul studenților a crescut cu 6,8% într-un an: în universități învață 63 de mii de tineri # Noi.md
Numărul studenților înscriși în instituțiile de învățămînt superior din Moldova în acest an de învățămînt constituie aproape 63 000.Dintre ei, 46 700 de tineri fac studii de licență, 10 600 – de master și 5 600 – studii integrate. Datele au fost publicate în raportul anual al Biroului Național de Statistică cu privire la activitatea instituțiilor de învățămînt superior, 16 la număr – 11 public
Un nou studiu indică accelerarea creșterii nivelului mării, în contradicție cu un raport federal # Noi.md
Un nou studiu realizat de Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) arată că nivelul mării crește într-un ritm accelerat pe întreg teritoriul continental al Statelor Unite, contrazicînd un raport federal publicat în luna iulie, care minimaliza riscurile asociate schimbărilor climatice.Cercetarea WHOI indică faptul că rata medie de creștere a nivelului mării de-a lungul coastelor SUA s-a dubl
Personalul muzeului, întrunit în adunare generală, și-a suspendat acțiunea de protest.O nouă întîlnire este programată pe 5 ianuarie pentru a decide asupra următorilor pași, transmite mediafaxConducerea și sindicatele Luvrului au anunțat vineri suspendarea grevei personalului. Potrivit instituției, vizitatorii sînt așadar primiți „normal”. Muzeul, închis luni din cauza grevei, se redeschis
Publicația online iPhone-Ticker a făcut publice schițele viitorului smartphone pliabil de la Apple, a cărui lansare este așteptată deja anul viitor.Imaginile reproduc versiunile CAD primite de la producătorii de accesorii.Dacă ne bazăm pe randare, iPhone Fold va avea un ecran exterior cu o diagonală mică de 5,49 inch, dar cu un raport de aspect aproape pătrat de ~1,49:1, ceea ce înseamnă c
Planeta se încălzește semnificativ: anul următor ar putea fi mult mai cald decît media perioadei # Noi.md
Anul viitor va fi, probabil, al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale vor depăşi cu mai bine de 1,4 grade Celsius valorile din perioada preindustrială, a declarat serviciul de meteorologie din Marea Britanie, Met Office, citat joi de DPA/PA Media.Această valoare este inferioară celei de 1,55 grade Celsius consemnată în cel mai cald an înregistrat vreodată, 2024, însă 2026 s-ar n
În Grecia, focile-călugăr rare se retrag în peșteri din cauza creșterii turismului necontrolat. Populația lor globală este de mai puțin de 1000 de exemplare.În Grecia trăiesc aproximativ 500 de foci-călugăr, de aceea țara face tot posibilul pentru conservarea lor. Pe lîngă vînătoare, acestea riscă să se încurce în plasele de pescuit, suferă din cauza epuizării surselor de hrană, poluării mediu
A fost anunțat volumul importurilor scutite de taxe vamale în prima zi a regimului offshore din Hainan # Noi.md
Operațiunile vamale speciale au fost lansate oficial joi în Portul Comercial Liber Hainan, scrie romanian.cgtn.com.În prima zi, valoarea mărfurilor importate din străinătate, scutite de taxe vamale, a ajuns la 360 milioane de yuani, majoritatea constînd în țiței, echipamente aerospațiale și echipamente medicale.Tot în aceeași zi, mărfuri în valoare de 14,689 milioane de yuani, printre care
Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților s-a transformat într-un veritabil spațiu expozițional, aducînd în prim-plan povestea emoționantă a refugiaților ucraineni, Nadejda și Leonid, cadre didactice din Kiev, stabiliți temporar la Chișinău.Inițiativa a fost realizată în cadrul unui proiect educațional-artistic, care a inclus interviuri și fotografii realizate de elevii claselor a
Clippership a finalizat designul primei sale nave cargo autonome. Ea va avea o lungime de 24 de metri, va opera fără echipaj la bord și cu emisii zero, scrie mediafax.ro.Nava va fi propulsată de două aripi rigide pliabile, concepute pentru a valorifica eficient energia eoliană pe mare deschisă. Construcția va fi realizată în șantierul naval olandez KM Yachtbuilders, după obținerea avizului de
Dominația colonială crudă și inumană exercitată de Japonia a lăsat urme adînci în istoria regiunii Taiwan, fiind marcată de crime grave și suferințe de proporții, scrie romanian.cgtn.com.Negarea sau denaturarea istoriei agresiunii, revenirea militarismului și repetarea tragediilor istorice nu pot fi tolerate, a declarat joi reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Fu Cong, în cadrul unei reu
Sediul Oficiului Medicilor de Familie (OMF) Bursuc din raionul Nisporeni a beneficiat recent de lucrări de modernizare.Valoarea totală a reparației a fost de 855 de mii de lei, dintre care peste 700 de mii au fost asigurați de CNAM, iar contribuția Centrului de Sănătate Nisporeni a fost de 148 de mii de lei. Lucrările au vizat reparația fațadei și a pereților interiori, înlocuirea pardoselilor
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova despre situația de securitate din zona de frontieră cu Ucraina, în baza informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.În contextul riscurilor continue de securitate, inclusiv atacuri în proximitatea zonei, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să evite deplasările în această direcți
Autoritățile din Nepal au anunțat lansarea unui plan de acțiune complex pe cinci ani pentru curățarea Everestului (8.848,86 m), adesea numit cea mai înaltă rampă de gunoi din lume.Situația critică a poluării celui mai înalt vîrf al planetei a fost agravată de schimbările climatice: ca urmare a topirii zăpezii și a gheții, „gunoiul care a stat mult timp sub stratul glaciar este acum la vedere”.
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul, ministrul cambodgian de Externe, Prak Sokhonn, și cu ministrul thailandez de externe, Sihasak Phuangketkeow, scrie romanian.cgtn.com.Cei doi oficiali l-au informat pe Wang Yi despre cele mai recente evoluții în cadrul conflictului de la frontiera dintre Cambodgia și Thailanda, exprimînd dorința de deten
Cometa interstelară 3I/ATLAS a trecut prin punctul cel mai apropiat de Pămînt. Distanța dintre obiect și Pămînt a fost de aproximativ 269 milioane km.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe (RAN) pe canalul său Telegram.Potrivit datelor oamenilor de știință, următorul punct imp
Doi prieteni din India au găsit un diamant verde rar, evaluat la peste 50.000 de dolari.Piatra prețioasă a fost descoperită de Satish Khatik, în vîrstă de 24 de ani, și Sajid Mohammed, în vîrstă de 23 de ani, în regiunea Panna, cunoscută ca zonă bogată în zăcăminte de diamante și, în același timp, ca zonă cu un nivel ridicat de sărăcie. Ei au transmis obiectul găsit evaluatorului oficial al or
Proiectul de lege al SUA privind autorizarea apărării naționale pentru anul 2026(2026NDAA) sugerează amenințarea Chinei, intervine brutal în afacerile interne ale Chinei și afectează suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei, a declarat, vineri, Guo Jiakun, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.com.Guo a exprimat opoziția puternică fa
În perioada 15-19 decembrie, doisprezece angajați ai Poliției de Frontieră, au participat la cursul de perfecționare „Intervenția profesională”, notează Noi.md.Perfecționarea se referă la consolidarea abilităților de intervenție în condiții de maximă siguranță, prin îmbinarea tehnicilor de dominare fără armă și cu armă a persoanelor care prezintă risc, aplicarea corectă a cadrului legal, precu
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, E.S. Dong Zhihua.Discuțiile au avut ca obiectiv consolidarea și extinderea cooperării bilaterale, cu accent pe domeniul agricol, considerat un pilon comun de interes și potențial.Partea chineză a subliniat aprecierea pentru agricultura Re
Salvatorii și pompierii au colectat cărți care vor fi donate copiilor din centrele de plasament, pacienților din spitale și bibliotecilor din toate raioanele țării.Prin această inițiativă, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) promovează lectura și educația în rîndul tinerei generații, contribuind la dezvoltarea gîndirii critice, creativității și capacității de în
Șase mii de copii din servicii sociale și din familii social-vulnerabile au primit încălțăminte de iarnă în cadrul unei campanii speciale desfășurate între 8 și 12 decembrie 2025.Acțiunea face parte din „Proiectul de asigurare a copiilor din familii social-vulnerabile și din formele alternative de protecție cu încălțăminte de iarnă pentru sezonul rece 2025–2026” și a vizat copii din servicii „
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Colegiul de Medicină din Bălți își intensifică relațiile de cooperare în domeniul formării profesionale și al activităților didactico-științifice, în baza unui Acord de colaborare.Documentul a fost semnat de către directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamschi și Maia Guțu, directoarea Colegiului, în cadrul unui even
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au desfășurat, pe parcursul ultimei săptămîni, mai multe controale în teritoriu, în urma cărora au fost depistate încălcări ale legislației privind protecția mediului.Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, verificările au scos la iveală cazuri de nerespectare a normelor legale, fiind întocmite procese-verbale contravenționale și aplicate s
Igor Dodon: Considerăm foarte important să promovăm identitatea noastră națională și valorile tradiționale # Noi.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a participat la un dialog parlamentar privind pluralismul de opinii în spațiul european și rolul dezbaterii critice în democrația parlamentară. La întrevedere a fost prezent reprezentantul mediului politic și cultural european, artist și intelectual public francez, Francis Lalanne.Igor Dodon l-a salutat pe oaspete în Parl
