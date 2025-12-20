Răspunsul vag al autorităților municipale privind soarta mozaicului care a fost pe clădirea din str. Negruzzi
Noi.md, 20 decembrie 2025 08:30
Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei capitalei a venit cu precizări privind panoul de mozaic, саrе anterior а fost amplasat ре fațada laterală а imobilului din bd. Negruzzi, 2, notează Noi.md."Conform datelor inregistrate în Registrul bunurilor imobiliare, proprietarul imobilului cu nr. cadastral 0100207232.01 este SRL ,,PROMILTON". Specificăm сă imobilul prenotat nu rе
• • •
Acum 30 minute
08:30
Acum 2 ore
07:00
Pentru ce îi mulțumesc locuitorii din Tadjikistan fostului președinte al Moldovei, Petru Lucinschi # Noi.md
Locuitorii din Tadjikistan îi mulțumesc celui de-al doilea președinte al Moldovei, Petru Lucinschi, pentru contribuția sa la dezvoltarea țării lor în calitate de secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Tadjikistan.Unul dintre locuitorii din Tadjikistan a expediat pe adresa redacției portalului Noi.md un videoclip din districtul Isfara, din nordul țării, unde locuiesc părinți
Acum 4 ore
06:30
Epuizarea la locul de muncă este un subiect foarte actual și foarte trist, deoarece această problemă poate duce, printre altele, la consecințe fatale.Despre acest lucru a vorbit doctorul în științe medicale, psihiatrul, psihologul clinician și psihoterapeutul Lidia Sanduleac, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.Ea a me
06:30
Sociologul și politologul Ian Lisnevschi consideră că în Republica Moldova conceptul de securitate este interpretat prea restrictiv. Expertul și-a exprimat această opinie în cadrul emisiunii „Федорова SHOW”, relatează Noi.md.Potrivit lui Lisnevschi, majoritatea politicienilor reduc securitatea exclusiv la componenta militară – arme, tancuri și radare, în timp ce adevăratul sens al acestui conc
05:30
Uniunea Europeană a decis să amâne semnarea acordului comercial cu Mercosur, în contextul amplelor proteste ale agricultorilor la Bruxelles.Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Am contactat partenerii din Mercosur și am convenit să amânăm puțin semnarea. Acest acord este extrem de important pentru Europa, din punct de vedere economic, diplomatic și geopo
Acum 6 ore
04:30
Israel și Germania au semnat un contract de peste trei miliarde de dolari, pentru extinderea sistemului de apărare aeriană și antirachetă Arrow-3, produs de Israel Aerospace Industries (IAI).Este al doilea acord major între cele două țări privind sistemul Arrow, după ce Germania a achiziționat pentru prima dată sistemul în 2023, transmite ipn.mdMinisterul israelian al Apărării a menționat
03:30
Numărul studenților a crescut cu 6,8% într-un an: în universități învață 63 de mii de tineri # Noi.md
Numărul studenților înscriși în instituțiile de învățămînt superior din Moldova în acest an de învățămînt constituie aproape 63 000.Dintre ei, 46 700 de tineri fac studii de licență, 10 600 – de master și 5 600 – studii integrate. Datele au fost publicate în raportul anual al Biroului Național de Statistică cu privire la activitatea instituțiilor de învățămînt superior, 16 la număr – 11 public
Acum 8 ore
02:30
Un nou studiu indică accelerarea creșterii nivelului mării, în contradicție cu un raport federal # Noi.md
Un nou studiu realizat de Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) arată că nivelul mării crește într-un ritm accelerat pe întreg teritoriul continental al Statelor Unite, contrazicînd un raport federal publicat în luna iulie, care minimaliza riscurile asociate schimbărilor climatice.Cercetarea WHOI indică faptul că rata medie de creștere a nivelului mării de-a lungul coastelor SUA s-a dubl
01:30
Personalul muzeului, întrunit în adunare generală, și-a suspendat acțiunea de protest.O nouă întîlnire este programată pe 5 ianuarie pentru a decide asupra următorilor pași, transmite mediafaxConducerea și sindicatele Luvrului au anunțat vineri suspendarea grevei personalului. Potrivit instituției, vizitatorii sînt așadar primiți „normal”. Muzeul, închis luni din cauza grevei, se redeschis
01:00
Publicația online iPhone-Ticker a făcut publice schițele viitorului smartphone pliabil de la Apple, a cărui lansare este așteptată deja anul viitor.Imaginile reproduc versiunile CAD primite de la producătorii de accesorii.Dacă ne bazăm pe randare, iPhone Fold va avea un ecran exterior cu o diagonală mică de 5,49 inch, dar cu un raport de aspect aproape pătrat de ~1,49:1, ceea ce înseamnă c
Acum 12 ore
00:30
Planeta se încălzește semnificativ: anul următor ar putea fi mult mai cald decît media perioadei # Noi.md
Anul viitor va fi, probabil, al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale vor depăşi cu mai bine de 1,4 grade Celsius valorile din perioada preindustrială, a declarat serviciul de meteorologie din Marea Britanie, Met Office, citat joi de DPA/PA Media.Această valoare este inferioară celei de 1,55 grade Celsius consemnată în cel mai cald an înregistrat vreodată, 2024, însă 2026 s-ar n
00:00
În Grecia, focile-călugăr rare se retrag în peșteri din cauza creșterii turismului necontrolat. Populația lor globală este de mai puțin de 1000 de exemplare.În Grecia trăiesc aproximativ 500 de foci-călugăr, de aceea țara face tot posibilul pentru conservarea lor. Pe lîngă vînătoare, acestea riscă să se încurce în plasele de pescuit, suferă din cauza epuizării surselor de hrană, poluării mediu
00:00
A fost anunțat volumul importurilor scutite de taxe vamale în prima zi a regimului offshore din Hainan # Noi.md
Operațiunile vamale speciale au fost lansate oficial joi în Portul Comercial Liber Hainan, scrie romanian.cgtn.com.În prima zi, valoarea mărfurilor importate din străinătate, scutite de taxe vamale, a ajuns la 360 milioane de yuani, majoritatea constînd în țiței, echipamente aerospațiale și echipamente medicale.Tot în aceeași zi, mărfuri în valoare de 14,689 milioane de yuani, printre care
19 decembrie 2025
23:30
Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților s-a transformat într-un veritabil spațiu expozițional, aducînd în prim-plan povestea emoționantă a refugiaților ucraineni, Nadejda și Leonid, cadre didactice din Kiev, stabiliți temporar la Chișinău.Inițiativa a fost realizată în cadrul unui proiect educațional-artistic, care a inclus interviuri și fotografii realizate de elevii claselor a
23:00
Clippership a finalizat designul primei sale nave cargo autonome. Ea va avea o lungime de 24 de metri, va opera fără echipaj la bord și cu emisii zero, scrie mediafax.ro.Nava va fi propulsată de două aripi rigide pliabile, concepute pentru a valorifica eficient energia eoliană pe mare deschisă. Construcția va fi realizată în șantierul naval olandez KM Yachtbuilders, după obținerea avizului de
23:00
Dominația colonială crudă și inumană exercitată de Japonia a lăsat urme adînci în istoria regiunii Taiwan, fiind marcată de crime grave și suferințe de proporții, scrie romanian.cgtn.com.Negarea sau denaturarea istoriei agresiunii, revenirea militarismului și repetarea tragediilor istorice nu pot fi tolerate, a declarat joi reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Fu Cong, în cadrul unei reu
22:30
Sediul Oficiului Medicilor de Familie (OMF) Bursuc din raionul Nisporeni a beneficiat recent de lucrări de modernizare.Valoarea totală a reparației a fost de 855 de mii de lei, dintre care peste 700 de mii au fost asigurați de CNAM, iar contribuția Centrului de Sănătate Nisporeni a fost de 148 de mii de lei. Lucrările au vizat reparația fațadei și a pereților interiori, înlocuirea pardoselilor
22:00
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova despre situația de securitate din zona de frontieră cu Ucraina, în baza informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.În contextul riscurilor continue de securitate, inclusiv atacuri în proximitatea zonei, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să evite deplasările în această direcți
22:00
Autoritățile din Nepal au anunțat lansarea unui plan de acțiune complex pe cinci ani pentru curățarea Everestului (8.848,86 m), adesea numit cea mai înaltă rampă de gunoi din lume.Situația critică a poluării celui mai înalt vîrf al planetei a fost agravată de schimbările climatice: ca urmare a topirii zăpezii și a gheții, „gunoiul care a stat mult timp sub stratul glaciar este acum la vedere”.
22:00
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul, ministrul cambodgian de Externe, Prak Sokhonn, și cu ministrul thailandez de externe, Sihasak Phuangketkeow, scrie romanian.cgtn.com.Cei doi oficiali l-au informat pe Wang Yi despre cele mai recente evoluții în cadrul conflictului de la frontiera dintre Cambodgia și Thailanda, exprimînd dorința de deten
21:30
Cometa interstelară 3I/ATLAS a trecut prin punctul cel mai apropiat de Pămînt. Distanța dintre obiect și Pămînt a fost de aproximativ 269 milioane km.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe (RAN) pe canalul său Telegram.Potrivit datelor oamenilor de știință, următorul punct imp
21:00
Doi prieteni din India au găsit un diamant verde rar, evaluat la peste 50.000 de dolari.Piatra prețioasă a fost descoperită de Satish Khatik, în vîrstă de 24 de ani, și Sajid Mohammed, în vîrstă de 23 de ani, în regiunea Panna, cunoscută ca zonă bogată în zăcăminte de diamante și, în același timp, ca zonă cu un nivel ridicat de sărăcie. Ei au transmis obiectul găsit evaluatorului oficial al or
21:00
Proiectul de lege al SUA privind autorizarea apărării naționale pentru anul 2026(2026NDAA) sugerează amenințarea Chinei, intervine brutal în afacerile interne ale Chinei și afectează suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei, a declarat, vineri, Guo Jiakun, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.com.Guo a exprimat opoziția puternică fa
20:30
În perioada 15-19 decembrie, doisprezece angajați ai Poliției de Frontieră, au participat la cursul de perfecționare „Intervenția profesională”, notează Noi.md.Perfecționarea se referă la consolidarea abilităților de intervenție în condiții de maximă siguranță, prin îmbinarea tehnicilor de dominare fără armă și cu armă a persoanelor care prezintă risc, aplicarea corectă a cadrului legal, precu
20:30
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, E.S. Dong Zhihua.Discuțiile au avut ca obiectiv consolidarea și extinderea cooperării bilaterale, cu accent pe domeniul agricol, considerat un pilon comun de interes și potențial.Partea chineză a subliniat aprecierea pentru agricultura Re
20:00
Salvatorii și pompierii au colectat cărți care vor fi donate copiilor din centrele de plasament, pacienților din spitale și bibliotecilor din toate raioanele țării.Prin această inițiativă, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) promovează lectura și educația în rîndul tinerei generații, contribuind la dezvoltarea gîndirii critice, creativității și capacității de în
20:00
Șase mii de copii din servicii sociale și din familii social-vulnerabile au primit încălțăminte de iarnă în cadrul unei campanii speciale desfășurate între 8 și 12 decembrie 2025.Acțiunea face parte din „Proiectul de asigurare a copiilor din familii social-vulnerabile și din formele alternative de protecție cu încălțăminte de iarnă pentru sezonul rece 2025–2026” și a vizat copii din servicii „
Acum 24 ore
19:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Colegiul de Medicină din Bălți își intensifică relațiile de cooperare în domeniul formării profesionale și al activităților didactico-științifice, în baza unui Acord de colaborare.Documentul a fost semnat de către directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamschi și Maia Guțu, directoarea Colegiului, în cadrul unui even
19:30
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au desfășurat, pe parcursul ultimei săptămîni, mai multe controale în teritoriu, în urma cărora au fost depistate încălcări ale legislației privind protecția mediului.Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, verificările au scos la iveală cazuri de nerespectare a normelor legale, fiind întocmite procese-verbale contravenționale și aplicate s
19:00
Igor Dodon: Considerăm foarte important să promovăm identitatea noastră națională și valorile tradiționale # Noi.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a participat la un dialog parlamentar privind pluralismul de opinii în spațiul european și rolul dezbaterii critice în democrația parlamentară. La întrevedere a fost prezent reprezentantul mediului politic și cultural european, artist și intelectual public francez, Francis Lalanne.Igor Dodon l-a salutat pe oaspete în Parl
19:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că a finalizat procesul de examinare și autorizare a tuturor dosarelor depuse în cadrul Apelului VI , lansat conform Ordinului MAIA nr.124 din 24.07.2025 cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare pentru acordarea plăților directe in sectorul zootehnic.Astfel, în perioada 15 august – 26 septembrie c
18:30
Planul de Mobilitate Urbană: noi stații de troleibuz, parcări la intrările în oraș și transport de noapte # Noi.md
Extinderea benzilor dedicate transportului public, amenajarea unor parcări de tip „park and ride” la intrările în oraș și crearea unor stații noi de troleibuz în zonele periferice și în apropierea instituțiilor medicale se numără printre principalele direcții prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Chișinău.Documentul mai prevede și analiza posibilității lansăr
18:30
Avocații fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, au înaintat o cerere de recuzare pe numele judecătoarei Ana Cucerescu, membră a completului de magistrați care examinează dosarul fostului parlamentar.Astăzi, 19 decembrie, judecătorii au respins cererea.{{854990}}Prin urmare, Ana Cucerescu rămîne în completul de magistrați care îl judecă pe Vlad Plahotniuc, transmite Unimedia.Aminti
18:30
Un număr de 21 de microbuze școlare au fost transmise astăzi către instituțiile de învățământ general din țară. Acestea vor fi utilizate pentru a transporta circa 700 de elevi din diferite localități ale țării spre școlile în care își fac studiile.În același timp, alte două unități de transport au fost transmise, în premieră, către școli sportive. Pentru achiziționarea noilor unități de transp
18:00
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor avea la dispoziție un nou mecanism de sprijin în parcursul european, odată cu lansarea Rețelei Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – o platformă de formare, cooperare și schimb de experiență, inițiată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu instituții din Suedia.Lansată pe 19 decembrie, la Chișinău, r
18:00
Republica Moldova beneficiază de 150 de milioane de euro suplimentare din partea BERD pentru modernizarea drumurilor strategice, cu impact direct asupra conectivității regionale și a legăturilor cu Uniunea Europeană.Astăzi, la Chișinău, a fost semnat Acordul de modificare la Acordul de împrumut pentru Proiectul V de reabilitare a drumurilor, de către viceprim-ministrul, ministrul Infrastructur
18:00
După o furtună de nisip în Emiratele Arabe Unite, au început ploi puternice, care au inundat Dubaiul timp de cîteva zile consecutive.Imaginile video de pe rețelele sociale arată cum mașini sport scumpe plutesc pe străzi, iar pe plajele din fața hotelurilor sînt împrăștiate garduri și șezlonguri.{{854240}}Mai multe drumuri au fost inundate, iar serviciile comunale au fost mobilizate, inform
17:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) informează că va porni un control tematic extins, care va fi desfășurat la nivelul tuturor băncilor și al prestatorilor de servicii de plată nebancari, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor legale privind protecția consumatorilor de servicii financiare.În cadrul controlului, CNPF va examina respectarea de către bănci a modului de calcul și
17:30
AIPA a finalizat al șaselea apel de plăți directe: cîți bani au fost direcționați pentru producătorii de lapte # Noi.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că a finalizat procesul de examinare și autorizare a tuturor dosarelor depuse în cadrul Apelului VI, lansat conform Ordinului MAIA nr.124 din 24.07.2025 cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare pentru acordarea plăților directe in sectorul zootehnic.Astfel, în perioada 15 august – 26 septembri
17:30
Următorul campionat al Moldovei la lupte Voievod-2025 va avea loc pe 20 decembrie la Pănășești # Noi.md
Următorul campionat al Moldovei la lupte Voievod-2025 va avea loc pe 20 decembrie 2025 în satul Pănășești, raionul Strașeni.La acest eveniment vor participa sute de sportivi din toată Moldova, iar campionatul va fi nu doar o competiție, ci o adevărată sărbătoare a curajului și a spiritului de voievod, combinînd tradițiile cu competițiile sportive moderne. Spectatorii vor fi martorii unor momen
17:30
Șefa statului și Președinta BERD au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia moldovenească # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întîlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso.Discuțiile s-au axat pe stimularea creșterii economice, atragerea investițiilor și valorificarea oportunităților oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene, în contextul avansării Republicii Moldova pe calea integrării europene.Președint
17:00
Veaceslav Ioniță: „Statul a pierdut controlul la BEM prin decizia Guvernului, nu la indicația lui Plahotniuc” # Noi.md
Analistul economic Veaceslav Ioniță a fost audiat în instanță în calitate de martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc are statut de inculpat.Fostul președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe a prezentat propria versiune a modului în care statul a pierdut pachetul majoritar de acțiuni la Banca de Economii, în perioada 2013–2014, negînd oric
17:00
Un nou impuls pentru relațiile moldo-chineze: Batrîncea și Ceobotari s-au întîlnit cu ambasadorul RPC # Noi.md
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Grupului parlamentar de prietenie Moldova-China, Vlad Batrîncea, și deputata PSRM Olga Cebotari s-au întîlnit cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua.În cadrul întîlnirii a fost discutată starea și perspectivele dezvoltării relațiilor moldo-chineze. Părțile au
17:00
SA „Moldovagaz” a anunțat că SRL „Primaudit Company” va realiza auditul obligatoriu al raportului financiar al companiei și al raportului financiar consolidat al grupului pentru anul 2025.Decizia a fost aprobată în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor și stabilește că serviciile auditului vor costa 315,5 mii de lei, fără TVA. Societatea de audit a fost selectată printr-o proce
16:30
Meciul dintre luptătorul moldovean Serghei Spivac și croatul Ante Delija, programat inițial pentru 1 februarie în cadrul turneului UFC 325 din Sydney (Australia), a fost amînat. Acum, lupta va avea loc pe 22 februarie la turneul UFC din Houston (SUA). Informația a fost comunicată de Clipped Fighting.{{853420}}Spivac a disputat ultima luptă împotriva lui Valdo Cortez-Acosta în iunie curent, la
16:30
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost întreruptă, ca urmare a unui nou atac cu drone.La moment, în cadrul PVFI Palanca-Maiaki-Udobnoe și PVFI Tudora-Starokazacie se efectuează procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina)
16:30
Biatlonista moldoveancă Alina Stremous continuă să progreseze în actualul sezon al Cupei Mondiale.În cursa de sprint din etapa a treia, desfășurată la Annecy, Franța, ea a obținut cel mai bun rezultat din acest sezon, ocupînd locul 16. Stremous a terminat cu 65,5 secunde în urma cîștigătoarei, fără să rateze niciuna dintre cele două ținte.O altă reprezentantă a Moldovei, Alena Macarova, a
16:30
Educația timpurie din Republica Moldova intră într-o nouă eră. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent Cadrul de Referință al Educației Timpurii (CRET 2025), un document strategic care stabilește direcțiile de dezvoltare a educației pentru copiii pînă la 7 ani în Republica Moldova.Potrivit ministerului, conceptul central al CRET 2025, denumit „Educația timpurie 360°”, propune o abo
16:00
Serviciul hidrometeorologic de stat a emis o avertizare meteorologică - Cod galben de ceață.Conform informațiilor furnizate de meteorologi, intervalul de acțiune a avertismentul este ora 17:00 pe 19 decembrie pînă la ora 11:00 pe 20 decembrie. În această perioadă, în mai multe regiuni ale țării se va forma ceață cu vizibilitate de 200 de metri și mai puțin. Zonele vizate de avertisment sîn
16:00
În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și în scopul asigurării securității cetățenilor, Poliția de Frontieră recomandă populației să respecte anumite măsuri de siguranță, notează Noi.md."Dacă găsiți drone sau resturi de drone la sol, nu vă apropiați de acestea și nu încercați să le atingeți, mutați sau transportați. Apelați numărul unic de urgență 112.{{851976}}Păstrați o dis
