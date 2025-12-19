O cometă misterioasă a trecut prin punctul cel mai apropiat de Pămînt

13:00

Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingînd în ultimele săptămîni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente.Benzina s-a ieftinit cu 1,07 lei/litru, iar motorina cu 2,24 lei/litru. Astfel, motorina standard coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina COR 95 se apropie tot mai mult de cel mai scăzut nivel de preț înr