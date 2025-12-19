Campania „Biblioteca de sub brad” continuă: pompierii aduc cărți pentru copiii vulnerabili
Salvatorii și pompierii au colectat cărți care vor fi donate copiilor din centrele de plasament, pacienților din spitale și bibliotecilor din toate raioanele țării.Prin această inițiativă, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) promovează lectura și educația în rîndul tinerei generații, contribuind la dezvoltarea gîndirii critice, creativității și capacității de în
Șase mii de copii din servicii sociale și din familii social-vulnerabile au primit încălțăminte de iarnă în cadrul unei campanii speciale desfășurate între 8 și 12 decembrie 2025.Acțiunea face parte din „Proiectul de asigurare a copiilor din familii social-vulnerabile și din formele alternative de protecție cu încălțăminte de iarnă pentru sezonul rece 2025–2026” și a vizat copii din servicii „
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Colegiul de Medicină din Bălți își intensifică relațiile de cooperare în domeniul formării profesionale și al activităților didactico-științifice, în baza unui Acord de colaborare.Documentul a fost semnat de către directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamschi și Maia Guțu, directoarea Colegiului, în cadrul unui even
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au desfășurat, pe parcursul ultimei săptămîni, mai multe controale în teritoriu, în urma cărora au fost depistate încălcări ale legislației privind protecția mediului.Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, verificările au scos la iveală cazuri de nerespectare a normelor legale, fiind întocmite procese-verbale contravenționale și aplicate s
Igor Dodon: Considerăm foarte important să promovăm identitatea noastră națională și valorile tradiționale # Noi.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a participat la un dialog parlamentar privind pluralismul de opinii în spațiul european și rolul dezbaterii critice în democrația parlamentară. La întrevedere a fost prezent reprezentantul mediului politic și cultural european, artist și intelectual public francez, Francis Lalanne.Igor Dodon l-a salutat pe oaspete în Parl
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că a finalizat procesul de examinare și autorizare a tuturor dosarelor depuse în cadrul Apelului VI , lansat conform Ordinului MAIA nr.124 din 24.07.2025 cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare pentru acordarea plăților directe in sectorul zootehnic.Astfel, în perioada 15 august – 26 septembrie c
Planul de Mobilitate Urbană: noi stații de troleibuz, parcări la intrările în oraș și transport de noapte # Noi.md
Extinderea benzilor dedicate transportului public, amenajarea unor parcări de tip „park and ride” la intrările în oraș și crearea unor stații noi de troleibuz în zonele periferice și în apropierea instituțiilor medicale se numără printre principalele direcții prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Chișinău.Documentul mai prevede și analiza posibilității lansăr
Avocații fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, au înaintat o cerere de recuzare pe numele judecătoarei Ana Cucerescu, membră a completului de magistrați care examinează dosarul fostului parlamentar.Astăzi, 19 decembrie, judecătorii au respins cererea.{{854990}}Prin urmare, Ana Cucerescu rămîne în completul de magistrați care îl judecă pe Vlad Plahotniuc, transmite Unimedia.Aminti
Un număr de 21 de microbuze școlare au fost transmise astăzi către instituțiile de învățământ general din țară. Acestea vor fi utilizate pentru a transporta circa 700 de elevi din diferite localități ale țării spre școlile în care își fac studiile.În același timp, alte două unități de transport au fost transmise, în premieră, către școli sportive. Pentru achiziționarea noilor unități de transp
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor avea la dispoziție un nou mecanism de sprijin în parcursul european, odată cu lansarea Rețelei Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – o platformă de formare, cooperare și schimb de experiență, inițiată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu instituții din Suedia.Lansată pe 19 decembrie, la Chișinău, r
Republica Moldova beneficiază de 150 de milioane de euro suplimentare din partea BERD pentru modernizarea drumurilor strategice, cu impact direct asupra conectivității regionale și a legăturilor cu Uniunea Europeană.Astăzi, la Chișinău, a fost semnat Acordul de modificare la Acordul de împrumut pentru Proiectul V de reabilitare a drumurilor, de către viceprim-ministrul, ministrul Infrastructur
După o furtună de nisip în Emiratele Arabe Unite, au început ploi puternice, care au inundat Dubaiul timp de cîteva zile consecutive.Imaginile video de pe rețelele sociale arată cum mașini sport scumpe plutesc pe străzi, iar pe plajele din fața hotelurilor sînt împrăștiate garduri și șezlonguri.{{854240}}Mai multe drumuri au fost inundate, iar serviciile comunale au fost mobilizate, inform
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) informează că va porni un control tematic extins, care va fi desfășurat la nivelul tuturor băncilor și al prestatorilor de servicii de plată nebancari, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor legale privind protecția consumatorilor de servicii financiare.În cadrul controlului, CNPF va examina respectarea de către bănci a modului de calcul și
AIPA a finalizat al șaselea apel de plăți directe: cîți bani au fost direcționați pentru producătorii de lapte # Noi.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că a finalizat procesul de examinare și autorizare a tuturor dosarelor depuse în cadrul Apelului VI, lansat conform Ordinului MAIA nr.124 din 24.07.2025 cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare pentru acordarea plăților directe in sectorul zootehnic.Astfel, în perioada 15 august – 26 septembri
Următorul campionat al Moldovei la lupte Voievod-2025 va avea loc pe 20 decembrie la Pănășești # Noi.md
Următorul campionat al Moldovei la lupte Voievod-2025 va avea loc pe 20 decembrie 2025 în satul Pănășești, raionul Strașeni.La acest eveniment vor participa sute de sportivi din toată Moldova, iar campionatul va fi nu doar o competiție, ci o adevărată sărbătoare a curajului și a spiritului de voievod, combinînd tradițiile cu competițiile sportive moderne. Spectatorii vor fi martorii unor momen
Șefa statului și Președinta BERD au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia moldovenească # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întîlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso.Discuțiile s-au axat pe stimularea creșterii economice, atragerea investițiilor și valorificarea oportunităților oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene, în contextul avansării Republicii Moldova pe calea integrării europene.Președint
Veaceslav Ioniță: „Statul a pierdut controlul la BEM prin decizia Guvernului, nu la indicația lui Plahotniuc” # Noi.md
Analistul economic Veaceslav Ioniță a fost audiat în instanță în calitate de martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc are statut de inculpat.Fostul președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe a prezentat propria versiune a modului în care statul a pierdut pachetul majoritar de acțiuni la Banca de Economii, în perioada 2013–2014, negînd oric
Un nou impuls pentru relațiile moldo-chineze: Batrîncea și Ceobotari s-au întîlnit cu ambasadorul RPC # Noi.md
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Grupului parlamentar de prietenie Moldova-China, Vlad Batrîncea, și deputata PSRM Olga Cebotari s-au întîlnit cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua.În cadrul întîlnirii a fost discutată starea și perspectivele dezvoltării relațiilor moldo-chineze. Părțile au
SA „Moldovagaz” a anunțat că SRL „Primaudit Company” va realiza auditul obligatoriu al raportului financiar al companiei și al raportului financiar consolidat al grupului pentru anul 2025.Decizia a fost aprobată în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor și stabilește că serviciile auditului vor costa 315,5 mii de lei, fără TVA. Societatea de audit a fost selectată printr-o proce
Meciul dintre luptătorul moldovean Serghei Spivac și croatul Ante Delija, programat inițial pentru 1 februarie în cadrul turneului UFC 325 din Sydney (Australia), a fost amînat. Acum, lupta va avea loc pe 22 februarie la turneul UFC din Houston (SUA). Informația a fost comunicată de Clipped Fighting.{{853420}}Spivac a disputat ultima luptă împotriva lui Valdo Cortez-Acosta în iunie curent, la
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost întreruptă, ca urmare a unui nou atac cu drone.La moment, în cadrul PVFI Palanca-Maiaki-Udobnoe și PVFI Tudora-Starokazacie se efectuează procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina)
Biatlonista moldoveancă Alina Stremous continuă să progreseze în actualul sezon al Cupei Mondiale.În cursa de sprint din etapa a treia, desfășurată la Annecy, Franța, ea a obținut cel mai bun rezultat din acest sezon, ocupînd locul 16. Stremous a terminat cu 65,5 secunde în urma cîștigătoarei, fără să rateze niciuna dintre cele două ținte.O altă reprezentantă a Moldovei, Alena Macarova, a
Educația timpurie din Republica Moldova intră într-o nouă eră. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent Cadrul de Referință al Educației Timpurii (CRET 2025), un document strategic care stabilește direcțiile de dezvoltare a educației pentru copiii pînă la 7 ani în Republica Moldova.Potrivit ministerului, conceptul central al CRET 2025, denumit „Educația timpurie 360°”, propune o abo
Serviciul hidrometeorologic de stat a emis o avertizare meteorologică - Cod galben de ceață.Conform informațiilor furnizate de meteorologi, intervalul de acțiune a avertismentul este ora 17:00 pe 19 decembrie pînă la ora 11:00 pe 20 decembrie. În această perioadă, în mai multe regiuni ale țării se va forma ceață cu vizibilitate de 200 de metri și mai puțin. Zonele vizate de avertisment sîn
În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și în scopul asigurării securității cetățenilor, Poliția de Frontieră recomandă populației să respecte anumite măsuri de siguranță, notează Noi.md."Dacă găsiți drone sau resturi de drone la sol, nu vă apropiați de acestea și nu încercați să le atingeți, mutați sau transportați. Apelați numărul unic de urgență 112.{{851976}}Păstrați o dis
Aproximativ 30% dintre angajații din administrația Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) vor fi trimiși în concediu tehnic forțat, în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie. {{852570}}Informația a fost confirmată de directorul CFM, Serghei Cotelnic. Este vorba de 700 și 1000 de persoane, transmite bani.md.Potrivit acestuia, salariații vizați de măsură vor primi doar 55%
În ultimul deceniu, lacul Geneva (Leman) din Elveția, a fost invadat de midii quagga, o specie care a transformat profund ecosistemul, amenințînd biodiversitatea, pescuitul și infrastructurile critice din regiune.Midiile quagga, originare din bazinul Mării Negre, au fost introduse în lacul Geneva în ultimii ani și s-au răspîndit rapid pe toată suprafața bazinului acvatic. S-a ajuns astfel la o
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a fraudei în procesul de examinare pentru obținerea permiselor de conducere și avertizează cetățenii că mita nu garantează obținerea unui permis, ci poate duce la pierderi financiare și anularea dreptului de a conduce.„ASP aplică toleranță zero față de obținerea permiselor de conducere prin fraudă. Orice permis obținu
Angajații municipali au fost astăzi colindați, urați și semănați de colectivele: Liceului de Arte „Ion și Doina Aldea Teodorovici”, Ansamblul „Doinița”, Ansamblul „Stejarii” de la Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” și Grupul de copii „Major Kids”.Viceprimarul capitalei, Irina Gutnic, consilieri municipali, în calitate de gazde, le-au mulțumit oaspeților pentru colinde, cîntecele de Cră
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Să fii Moș Crăciun e Simplu - 20 Decembrie 2025, 10:00 - 19:00 Orășelul de Crăciun - 20 Decembrie 2025, 16:45, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 -
Deputatul PAS Radu Marian a comentat situația privind combaterea corupției în procesul de obținere a permiselor de conducere, subliniind că tentativele de fraudare sînt tot mai des descoperite și sancționate.„Mita nu mai funcționează”, a declarat parlamentarul, făcînd trimitere la recentul comunicat al Agenției Servicii Publice (ASP).{{854967}}„Agenția Servicii Publice (ASP) a ridicat semn
Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” a primit recent o scrisoare de profundă recunoștință din partea unui pacient care a beneficiat de o intervenție chirurgicală în cadrul Secției Chirurgie Aseptică, notează Noi.md.Potrivit instituției medicale, în mesajul său, pacientul își exprimă aprecierea sinceră față de profesionalismul, devotamentul și grija manifestate de echipa medicală pe parc
Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM), în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, a organizat ieri, 18 decembrie, un dialog profesional dedicat provocărilor din domeniul contabilității și auditului, în contextul integrării europene și al transformărilor tehnologice.Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului profesional ș
Pretura sectorului Ciocana îndeamnă locuitorii să dea dovadă de responsabilitate și să nu deterioreze decorațiunile și instalațiile luminoase amplasate în spațiile publice.Pretura Ciocana a publicat fotografii și imagini video în rețelele sociale, unde se văd mai multe jucării stricate de pe bradul de sărbătoare, instalat în sector.{{853175}}Deteriorarea jucăriilor de brad și a altor eleme
Subiecte de importanță majoră pentru salariați pentru anul viitor au fost discutate în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), desfășurate joi la Guvern, notează Noi.md.Pe agenda ședinței s-au regăsit următoarele subiecte: cu privire la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026; cu privire la Legea bugetului de stat pentru anul 2
A fost lansată licitația pentru centralelor eoliene, însoțite de baterii de stocare a energiei # Noi.md
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh a fost lansată astăzi, odată cu publicarea anunțului în Monitorul oficial și pe pagina web oficială a Ministerului Energiei.Această licitație marchează o premieră pentru Republica Moldova prin includerea componentei de stocare, cu scopul de a creș
Un satelit Starlink al SpaceX a înregistrat miercuri (17 decembrie) o anomalie pe orbita sa, provocînd pierderea comunicării cu vehiculul aflat la 418 kilometri altitudine, potrivit Space.com.Compania Starlink, deținută de SpaceX, a declarat că incidentul a dus la „ventilarea rezervorului de propulsie, o scădere rapidă a semiaxei majore cu aproximativ 4 km și eliberarea unui număr mic de obiec
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” # Noi.md
La data de 19 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a unui bărbat, găsit vinovat de finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege (art. 30 și art. 181³ din Codul penal).Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea în penitenciar de tip semiînchis. Pînă la rămînerea definitivă a sentinței, față de inc
Activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost parțial reluată.Traversarea este permisă pentru toate tipurile de vehicule, cu excepția camioanelor. Acest lucru a fost relatat de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.{{851483}}La ora 12:30, în punctele de trecere „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie”, procesarea se desfășura doar pentru persoanele și vehiculele care in
Persoanele asigurate medical în Republica Moldova pot beneficia de deduceri fiscale pentru cheltuielile medicale. Anunțul a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.Potrivit acesteia, deducerea cheltuielilor medicale este prevăzută de articolul 35² „Deducerea cheltuielilor persoanelor fizice” din Codul Fiscal și se aplică pentru p
Astăzi, 19 decembrie, la 10 instituții de învățămînt profesional tehnic din Republica Moldova se deschid tîrguri de caritate organizate în cadrul campaniei „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”.Evenimentele reunesc elevi, cadre didactice și membri ai comunității locale, avînd drept scop promovarea solidarității și a spiritului de întrajutorare în pragul sărbătorilor de iarnă.
Primăria Chișinău informează că, în weekendul 20–21 decembrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone. Acestea au scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Piața Marii Adunări Naționale{{853454}}În perioada 05.12.2025 – 07.01.2026 va avea loc Tîrgul de Crăciun al municipiulu
Motorina coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani # Noi.md
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingînd în ultimele săptămîni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente.Benzina s-a ieftinit cu 1,07 lei/litru, iar motorina cu 2,24 lei/litru. Astfel, motorina standard coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina COR 95 se apropie tot mai mult de cel mai scăzut nivel de preț înr
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, acuzați de escrocherie, conform art.190 alin.(4) din Codul penal. Instanța le-a aplicat pedepse cu închisoarea cuprinse între 7 și 14 ani.Potrivit rechizitoriului, învinuiții și-au împărțit rolurile în funcție de necesitățile infracționale planificate, organizînd sus
Programul "Ajutor la contor": Probleme găsite de Curtea de Conturi privind compensațiile # Noi.md
Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice (CCFP) a examinat trei rapoarte de audit elaborate de Curtea de Conturi care se referă la domenii de importanță majoră pentru protecția socială, sănătatea publică și gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare publice.Primul subiect abordat a fost Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Munc
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, organizate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.{{853454}}Evenimentele vor avea loc sîmbătă și duminică, 20 și 21 decembrie 2025, în incinta Casei de Cultură a USM, pe str. Tighina, 2, în intervalul orelor 13:00–16:00.Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea de
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, și a transmis astăzi raportul aferent Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).Potrivit concluziilor raportului, judecătoarea Veronica Cupcea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege și, prin urmare, nu promovează evalua
Tragedie aviatică pe un aeroport regional din statul american Carolina de Nord. Șapte oameni și-au pierdut viața după ce un avion Cessna s-a prăbușit în timpul aterizării.Martorii aflați pe un teren de golf din apropiere spun că avionul zbura extrem de jos.{{854021}}Unii s-au aruncat la pămînt cînd au realizat ce urmează să se întîmple: aparatul de zbor s-a izbit de pistă și a fost cuprins
Fostul căpitan al echipei naționale a Moldovei (74 de meciuri) și președintele clubului de fotbal „Politehnica-UTM”, Radu Rebeja, și-a exprimat opinia într-un interviu exclusiv pentru Media Sport cu privire la creșterea costului transferului jucătorilor străini și consultările cu cluburile privind distribuirea fondurilor UEFA.Comentînd intenția Federației de Fotbal din Moldova de a crește valo
Piața Intrazilnică de energie electrică(PI), a fost operaționalizată miercuri, 17 decembrie 2025 de Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM) .Această etapă, constituie etapa finală ce definitivează arhitectura piețelor organizate și concurențiale de energie electrică din Republica Moldova conform Pachetului de integrare a pieței energiei electrice (Electricity Integration Package).P
