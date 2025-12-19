Un spital din capitală a publicat o scrisoare adresată medicilor: Ce era scris în ea
Noi.md, 19 decembrie 2025 15:30
Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” a primit recent o scrisoare de profundă recunoștință din partea unui pacient care a beneficiat de o intervenție chirurgicală în cadrul Secției Chirurgie Aseptică, notează Noi.md.Potrivit instituției medicale, în mesajul său, pacientul își exprimă aprecierea sinceră față de profesionalismul, devotamentul și grija manifestate de echipa medicală pe parc
• • •
Acum 10 minute
15:30
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a fraudei în procesul de examinare pentru obținerea permiselor de conducere și avertizează cetățenii că mita nu garantează obținerea unui permis, ci poate duce la pierderi financiare și anularea dreptului de a conduce.„ASP aplică toleranță zero față de obținerea permiselor de conducere prin fraudă. Orice permis obținu
15:30
Angajații municipali au fost astăzi colindați, urați și semănați de colectivele: Liceului de Arte „Ion și Doina Aldea Teodorovici”, Ansamblul „Doinița”, Ansamblul „Stejarii” de la Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” și Grupul de copii „Major Kids”.Viceprimarul capitalei, Irina Gutnic, consilieri municipali, în calitate de gazde, le-au mulțumit oaspeților pentru colinde, cîntecele de Cră
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Să fii Moș Crăciun e Simplu - 20 Decembrie 2025, 10:00 - 19:00 Orășelul de Crăciun - 20 Decembrie 2025, 16:45, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 -
15:30
Deputatul PAS Radu Marian a comentat situația privind combaterea corupției în procesul de obținere a permiselor de conducere, subliniind că tentativele de fraudare sînt tot mai des descoperite și sancționate.„Mita nu mai funcționează”, a declarat parlamentarul, făcînd trimitere la recentul comunicat al Agenției Servicii Publice (ASP).{{854967}}„Agenția Servicii Publice (ASP) a ridicat semn
15:30
Acum o oră
15:00
Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM), în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, a organizat ieri, 18 decembrie, un dialog profesional dedicat provocărilor din domeniul contabilității și auditului, în contextul integrării europene și al transformărilor tehnologice.Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului profesional ș
15:00
Pretura sectorului Ciocana îndeamnă locuitorii să dea dovadă de responsabilitate și să nu deterioreze decorațiunile și instalațiile luminoase amplasate în spațiile publice.Pretura Ciocana a publicat fotografii și imagini video în rețelele sociale, unde se văd mai multe jucării stricate de pe bradul de sărbătoare, instalat în sector.{{853175}}Deteriorarea jucăriilor de brad și a altor eleme
Acum 2 ore
14:30
Subiecte de importanță majoră pentru salariați pentru anul viitor au fost discutate în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), desfășurate joi la Guvern, notează Noi.md.Pe agenda ședinței s-au regăsit următoarele subiecte: cu privire la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026; cu privire la Legea bugetului de stat pentru anul 2
14:30
A fost lansată licitația pentru centralelor eoliene, însoțite de baterii de stocare a energiei # Noi.md
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh a fost lansată astăzi, odată cu publicarea anunțului în Monitorul oficial și pe pagina web oficială a Ministerului Energiei.Această licitație marchează o premieră pentru Republica Moldova prin includerea componentei de stocare, cu scopul de a creș
14:00
Un satelit Starlink al SpaceX a înregistrat miercuri (17 decembrie) o anomalie pe orbita sa, provocînd pierderea comunicării cu vehiculul aflat la 418 kilometri altitudine, potrivit Space.com.Compania Starlink, deținută de SpaceX, a declarat că incidentul a dus la „ventilarea rezervorului de propulsie, o scădere rapidă a semiaxei majore cu aproximativ 4 km și eliberarea unui număr mic de obiec
14:00
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” # Noi.md
La data de 19 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a unui bărbat, găsit vinovat de finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege (art. 30 și art. 181³ din Codul penal).Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea în penitenciar de tip semiînchis. Pînă la rămînerea definitivă a sentinței, față de inc
14:00
Activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost parțial reluată.Traversarea este permisă pentru toate tipurile de vehicule, cu excepția camioanelor. Acest lucru a fost relatat de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.{{851483}}La ora 12:30, în punctele de trecere „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie”, procesarea se desfășura doar pentru persoanele și vehiculele care in
14:00
Persoanele asigurate medical în Republica Moldova pot beneficia de deduceri fiscale pentru cheltuielile medicale. Anunțul a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.Potrivit acesteia, deducerea cheltuielilor medicale este prevăzută de articolul 35² „Deducerea cheltuielilor persoanelor fizice” din Codul Fiscal și se aplică pentru p
Acum 4 ore
13:30
Astăzi, 19 decembrie, la 10 instituții de învățămînt profesional tehnic din Republica Moldova se deschid tîrguri de caritate organizate în cadrul campaniei „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”.Evenimentele reunesc elevi, cadre didactice și membri ai comunității locale, avînd drept scop promovarea solidarității și a spiritului de întrajutorare în pragul sărbătorilor de iarnă.
13:30
Primăria Chișinău informează că, în weekendul 20–21 decembrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone. Acestea au scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Piața Marii Adunări Naționale{{853454}}În perioada 05.12.2025 – 07.01.2026 va avea loc Tîrgul de Crăciun al municipiulu
13:00
Motorina coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani # Noi.md
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingînd în ultimele săptămîni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente.Benzina s-a ieftinit cu 1,07 lei/litru, iar motorina cu 2,24 lei/litru. Astfel, motorina standard coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina COR 95 se apropie tot mai mult de cel mai scăzut nivel de preț înr
13:00
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, acuzați de escrocherie, conform art.190 alin.(4) din Codul penal. Instanța le-a aplicat pedepse cu închisoarea cuprinse între 7 și 14 ani.Potrivit rechizitoriului, învinuiții și-au împărțit rolurile în funcție de necesitățile infracționale planificate, organizînd sus
13:00
Programul "Ajutor la contor": Probleme găsite de Curtea de Conturi privind compensațiile # Noi.md
Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice (CCFP) a examinat trei rapoarte de audit elaborate de Curtea de Conturi care se referă la domenii de importanță majoră pentru protecția socială, sănătatea publică și gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare publice.Primul subiect abordat a fost Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Munc
12:30
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, organizate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.{{853454}}Evenimentele vor avea loc sîmbătă și duminică, 20 și 21 decembrie 2025, în incinta Casei de Cultură a USM, pe str. Tighina, 2, în intervalul orelor 13:00–16:00.Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea de
12:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, și a transmis astăzi raportul aferent Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).Potrivit concluziilor raportului, judecătoarea Veronica Cupcea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege și, prin urmare, nu promovează evalua
12:00
Tragedie aviatică pe un aeroport regional din statul american Carolina de Nord. Șapte oameni și-au pierdut viața după ce un avion Cessna s-a prăbușit în timpul aterizării.Martorii aflați pe un teren de golf din apropiere spun că avionul zbura extrem de jos.{{854021}}Unii s-au aruncat la pămînt cînd au realizat ce urmează să se întîmple: aparatul de zbor s-a izbit de pistă și a fost cuprins
12:00
Fostul căpitan al echipei naționale a Moldovei (74 de meciuri) și președintele clubului de fotbal „Politehnica-UTM”, Radu Rebeja, și-a exprimat opinia într-un interviu exclusiv pentru Media Sport cu privire la creșterea costului transferului jucătorilor străini și consultările cu cluburile privind distribuirea fondurilor UEFA.Comentînd intenția Federației de Fotbal din Moldova de a crește valo
12:00
Piața Intrazilnică de energie electrică(PI), a fost operaționalizată miercuri, 17 decembrie 2025 de Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM) .Această etapă, constituie etapa finală ce definitivează arhitectura piețelor organizate și concurențiale de energie electrică din Republica Moldova conform Pachetului de integrare a pieței energiei electrice (Electricity Integration Package).P
Acum 6 ore
11:30
Opoziția a contestat la Curtea Constituțională decretele prezidențiale privind numirea emisarilor speciali # Noi.md
Conducătorii a patru fracțiuni parlamentare – PSRM, PCRM, „Democrația Acasă” și „Alternativa” – au depus o sesizare la Curtea Constituțională, solicitînd declararea neconstituționalității decretelor prezidențiale privind numirea lui Nicolae Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali, întrucît o asemenea funcție nu este prevăzută de lege.“Considerăm că președintele, prin crear
11:30
Mai multe loturi de produse alimentare de import au fost distruse la frontieră, după ce au fost depistate cu depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), este vorba despre 7 500 kg de mărar, 7 500 kg de pătrunjel și 171,36 kg de ceai negru, echivalentul a 4 032 de pliculețe a cîte 42,5 grame fiecare.{{854564}}Produsele a
11:00
Preşedintele american, Donald Trump, a cerut joi Ucrainei „să se mişte repede” în negocierile cu privire la un plan de pace în vederea opririi conflictului cu Rusia.Negociatorii „sînt pregătiţi să ajungă la ceva, dar sper că Ucraina se va mişca rapid (...).{{854458}}De fiecare dată cînd ei îşi dau prea mult timp, Rusia se răzgîndeşte”, a declarat Trump într-o discuţie cu presa în Biroul Ov
11:00
10:30
În sectorul energetic a izbucnit un nou scandal. De data aceasta, este vorba despre licitația pentru construcția a două centrale electrice noi, care urmează să fie prima etapă a modernizării termocentralelor din Chișinău. O furtună de indignare din partea experților, a presei și a politicienilor a izbucnit în capitala Moldovei în noiembrie. Cum ar spune Mihail Bulgakov, această lună demult
10:30
La punctul de trecere a frontierei de stat Otaci–Moghilev-Podolsk se înregistrează, la această oră, un flux majorat de călători și mijloace de transport.Potrivit Serviciului Vamal, aglomerația se manifestă în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova.Autoritățile aplică măsuri operative pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la capacitate maxim
10:30
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că membrii Uniunii Europene au convenit să acorde Ucrainei împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o ședință la Biroul Președintelui, după reuniunea personalului, Kiev, Ucraina, 7 noiembrie 2025.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat aprobarea
10:00
Ion Creangă, șeful Direcției juridice a Parlamentului care este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, a fost demis din funcție.Într-un răspuns pentru ONE TV oferit de responsabilii Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, se menționează că acesta a fost eliberat din funcție din data de 11 decembrie.{{854431}}Ion Creangă, alături de un polițist de fronti
10:00
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a suspendat programul Loteria Vizelor după ce s-a aflat că suspectul în cazul atacului armat de la Universitatea Brown a a intrat în Statele Unite prin intermediul acestui program, notează Associated Press.Anunțul a fost făcut de Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă, care a transmis printr-un mesaj publicat pe X: „Acest individ
Acum 8 ore
09:30
A fost constituită Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova.Propunerea de constituire a Comisiei parlamentare speciale aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.Potrivit proiectului de hotărîre, Comisia parlamentară specială va fi const
09:30
Festivalul „Florile Dalbe” a adus tradițiile de iarnă mai aproape de comunitatea din sectorul Botanica # Noi.md
Primăria Chișinău, împreună cu Pretura sectorului Botanica, a organizat Festivalul „Florile Dalbe” – Obiceiuri și Tradiții de Iarnă, un eveniment dedicat promovării valorilor autentice ale sărbătorilor de iarnă, transmite Noi.md.Aproximativ 250 de copii și tineri au urcat pe scenă, oferind publicului un program artistic bogat, plin de colinde, cântece și obiceiuri tradiționale de iarnă. Atmosf
09:00
Astăzi este sărbătorit Sfîntul Ierarh Nicolae (stil vechi: 6 decembrie/stil nou: 19 decembrie).Sfîntul Nicolae a devenit cunoscut pentru credinţa şi bunătatea sa. Este considerat un simbol al milosteniei, al generozităţii şi al faptelor bune.{{854018}}După moartea părinţilor, şi-a împărţit toată averea moştenită săracilor. Pentru a salva trei fete care urmau să fie transformate în desfrîna
09:00
Cinci recorduri mondiale: GEELY și VOLVO au inaugurat cel mai amplu centru de siguranță auto # Noi.md
În zona Golfului Hangzhou, în provincia chineză Zhejiang, a fost inaugurat noul Centru de Siguranță al GEELY Auto Group — cel mai mare complex de testare din istoria industriei auto globale. Chiar din momentul deschiderii, obiectivul a fost oficial înregistrat în Cartea Recordurilor Guinness la cinci categorii distincte.Crearea centrului reflectă o abordare fundamental nouă asupra siguranței a
09:00
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor vor fi publicate în Monitorul Oficial. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 56 de deputați.Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”. În nota de fundamentare a documentului se me
09:00
Va fi instituit un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat în prima lectură.Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum și alte persoane care răspund solidar pen
08:30
Termenul limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor va fi extins pînă pe 31 august 2026. Un proiect de lege în acest sens a fost votat joi de Parlament în primă lectură, transmite IPN.Președinta Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, a precizat că documentul vizează și extinderea subiecților vettingului, care va fi completat cu judecă
08:30
Mai multe explozii s-au auzit în orașul Oriol, după care în mai multe locuințe a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică.Într-unul dintre cartierele orașului a izbucnit un incendiu, fiind vizibil un nor dens de fum.Între orele 2:30 au avut loc între trei și cinci explozii puternice. Locuitorii unuia dintre cartiere raportează o degajare intensă de fum, potrivit kemerovo.bezformata
08:00
Legislativul a votat joi constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova.Din componența acesteia vor face parte șase deputați ai majorității parlamentare și cinci reprezentanți ai opoziției, transmite IPN.Comisia a fost instituită la propunerea unui grup de deputați din fracțiunea parlamentară a Partid
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,3 bani, dar a cîștigat de la dolarul american 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 19 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8023 lei pentru un euro (+0,
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 19 decembrie sînt:19 decembrie — a 353-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 12 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:6 19 Sf. Ier. Nicolae al Mirelor LichieiCe se sărbătorește în
08:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în comun cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), a organizat măsuri de sprijin pentru cetățenii ucraineni rămași blocați la frontieră, în urma suspendării circulației peste podul Maiaki–Udobnoe, bombardat în urma unui nou atac cu drone, transmite Noi.md.Potrivit informațiilor oficiale, la Palanca a fost instalată o tabără mobilă destina
08:00
Peste 120 de sportivi și antrenori au fost premiați în cadrul Galei municipale a performanțelor sportive 2025, un eveniment dedicat recunoașterii rezultatelor deosebite obținute pe parcursul anului.Totodată, peste 300 de sportivi și antrenori au primit diplome de apreciere, în semn de recunoaștere a contribuției lor la dezvoltarea și performanța sportivă municipală, transmite IPN.Distinc
Acum 12 ore
07:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Precipitații semnificative nu se prevăd.În orele dimineții, izolat se va forma ceață, iar local se va semnala polei slab.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +7...+9°C.În centru se așteaptă +5...+7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +2...+4°C.
07:00
Pascaru: Tinerii trebuie educați ecologic, iar autoritățile să ia decizii ferme împotriva rampelor ilegale de deșeuri # Noi.md
Educația ecologică a tinerilor și combaterea fermă a rampelor neautorizate de deșeuri trebuie să devină priorități reale pentru autorități, a declarat vicepreședintele Fundației ECODAVA, Nicolae Pascaru, transmite Noi.md.Declarațiile au fost făcute în cadrul unei mese rotunde, unde Pascaru a subliniat că schimbarea începe de la generația tînără, iar lipsa de reacție a instituțiilor publice men
07:00
Creșterea deficitului comercial exterior al Moldovei încetinește pe fondul creșterii mai rapide a exporturilor față de importuri.Despre acest lucru a remarcat economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, care a subliniat că, în cadrul discuțiilor privind rezultatele activității comerciale externe din primele 10 luni ale anului 2025, mulți pun accentul pe creșterea deficitul
06:30
În Moldova nu ar trebui permis consumul de droguri ușoare, deoarece, după cum arată practica altor țări, după legalizarea consumului de marijuana, numărul pacienților internați în spitale de psihiatrie a crescut brusc, iar riscul de psihoză la persoanele care consumă chiar și droguri ușoare este foarte mare.Această opinie a fost exprimată de doctorul în științe medicale, psihiatrul, psihologul
06:30
Societatea are posibilitatea de a fi acel mijloc de presiune asupra puterii. Societatea este cel puțin capabilă să adopte o poziție matură față de politică — elementar.{{853849}}Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi în emisiunea „Федорова SHOW”.Potrivit expertului, atîta timp cît societatea continuă să se certe și să intre în conflict din cauza opiniil
