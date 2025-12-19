S-a decis cine va efectua auditul la Moldovagaz, în contextul riscului de insolvabilitate

12:00

Tragedie aviatică pe un aeroport regional din statul american Carolina de Nord. Șapte oameni și-au pierdut viața după ce un avion Cessna s-a prăbușit în timpul aterizării.Martorii aflați pe un teren de golf din apropiere spun că avionul zbura extrem de jos.{{854021}}Unii s-au aruncat la pămînt cînd au realizat ce urmează să se întîmple: aparatul de zbor s-a izbit de pistă și a fost cuprins