Victimele violenței în familie nu mai pot retrage plângerea prealabilă

16:40

După ce a participat la o audiere publică, Andrian Candu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și să ofere declarații presei, argumentând că nu mai consideră că este o persoană publică și, prin urmare, nu se simte obligat să se expună în fața mass-media. Imediat după încheierea audierii, câțiva reporteri au încercat să obțină de … Articolul Tăcere în fața reporterilor: Candu se declară neinteresat de interacțiunea cu mass-media apare prima dată în BreakingNews.