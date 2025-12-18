Dodon confirmă: el l‑a prezentat pe Candu lui Plahotniuc

11:10

Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost reținut de poliție, fiind suspectat că ar fi violat o tânără de 19 ani în raionul Căușeni. Incidentul grav a declanșat o anchetă penală, iar autoritățile fac investigații pentru a stabili toate circumstanțele faptei. Potrivit informațiilor preliminare, agresiunea ar fi avut loc într-un loc izolat … Articolul Un angajat al MAI, reținut după ce ar fi violat o tânără de 19 ani la Căușeni apare prima dată în BreakingNews.