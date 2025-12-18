Dodon confirmă: el l‑a prezentat pe Candu lui Plahotniuc
BreakingNews, 18 decembrie 2025 12:40
Fostul președinte Igor Dodon a confirmat public că el este cel care i‑a făcut cunoștință lui Andrian Candu cu Vladimir Plahotniuc, recunoscând astfel rolul său direct în facilitarea unei întâlniri între cei doi lideri politici influenți din Republica Moldova. În declarațiile sale, Dodon a arătat că întâlnirea a avut loc în contextul unor discuții … Articolul Dodon confirmă: el l‑a prezentat pe Candu lui Plahotniuc apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
12:40
Fostul președinte Igor Dodon a confirmat public că el este cel care i‑a făcut cunoștință lui Andrian Candu cu Vladimir Plahotniuc, recunoscând astfel rolul său direct în facilitarea unei întâlniri între cei doi lideri politici influenți din Republica Moldova. În declarațiile sale, Dodon a arătat că întâlnirea a avut loc în contextul unor discuții … Articolul Dodon confirmă: el l‑a prezentat pe Candu lui Plahotniuc apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Un autocar în care se aflau aproximativ 40 de elevi a fost implicat într‑o coliziune gravă pe un drum din România, într‑un eveniment rutier care a mobilizat serviciile de urgență. Accidentul a avut loc la o oră aglomerată, iar autoritățile au intervenit prompt pentru a acorda asistență medicală și pentru a asigura siguranța celor implicați. … Articolul Accident grav în România: un autocar cu 40 de elevi, implicat într‑o coliziune apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
11:40
Un fugar căutat de autoritățile Republicii Moldova urmează să fie extrădat din Statele Unite ale Americii, după ce autoritățile americane au aprobat cererea de predare formulată de partea moldoveană. Decizia marchează un pas important în cooperarea judiciară internațională dintre cele două state în domeniul extrădărilor și al combaterii infracționalității transfrontaliere. Bărbatul în cauză este vizat … Articolul Extradare în curs: un fugar urmează să fie returnat autorităților din R. Moldova apare prima dată în BreakingNews.
11:10
A șasea seară de proteste la București pentru reforma justiției – „Bolojan, te sună România!” # BreakingNews
La București s‑a desfășurat pentru a șasea seară consecutivă un protest în Piața Victoriei, manifestanții cerând reforma sistemului de justiție și schimbări legislative urgente. Acțiunea face parte dintr‑o serie de proteste declanșate după difuzarea unui documentar critic la adresa sistemului judiciar și pe fondul nemulțumirilor legate de amânarea reformei justiției de către autorități. Cei adunați … Articolul A șasea seară de proteste la București pentru reforma justiției – „Bolojan, te sună România!” apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
10:30
Primarul Chișinăului transmite respect și recunoștință polițiștilor cu ocazia zilei lor # BreakingNews
Primarul Ion Ceban a transmis felicitări cu ocazia Zilei Poliției tuturor colaboratorilor și veteranilor din sistemul de ordine publică. El și-a exprimat respectul pentru munca depusă de fiecare polițist și a subliniat dificultățile și provocările cu care se confruntă zilnic cei din acest domeniu. Mesajul primarului a inclus un apel la demnitate și responsabilitate, încurajându-i pe polițiști să își mențină … Articolul Primarul Chișinăului transmite respect și recunoștință polițiștilor cu ocazia zilei lor apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un fost ministru al Transporturilor din România, Răzvan-Alexandru Cuc, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar de corupţie, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti, în urma deciziei judecătorilor. Autorităţile îl acuză pe Cuc de complicitate la dare de mită, în legătură cu o procedură de … Articolul Dare de mită şi complicitate – DNA îl reţine pe fostul ministru al Transporturilor apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Primăria susține cultura: concert de Crăciun al Orchestrei Municipale „Camerata Chișinău” # BreakingNews
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău” a organizat tradițional concertul de Crăciun intitulat „Barock Ba Romantic”, oferind publicului momente muzicale deosebite și contribuind la atmosfera festivă a orașului. Primăria Municipiului Chișinău susține astfel de evenimente culturale, considerând cultura un element esențial al vieții urbane și un factor de consolidare a identității artistice și culturale a capitalei. Evenimentul a fost apreciat atât de … Articolul Primăria susține cultura: concert de Crăciun al Orchestrei Municipale „Camerata Chișinău” apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Municipiul Bălți se confruntă cu o criză serioasă în gestionarea deșeurilor, determinate de o datorie acumulată de peste 2,5 milioane de lei către operatorii de salubritate. Această situație financiară a afectat capacitatea de a asigura ridicarea și transportul regulat al gunoiului, ceea ce a condus la acumulări vizibile de deșeuri pe străzile orașului și nemulțumiri … Articolul Deșeurile necolectate la Bălți — cauza: o datorie de peste 2,5 milioane de lei apare prima dată în BreakingNews.
09:20
În ultimele 24 de ore, granițele Republicii Moldova au fost traversate de peste 53 300 de persoane, reflectând un flux intens de călători la punctele de trecere a frontierei. Această cifră include atât intrările, cât și ieșirile din țară, iar traficul a fost dinamizat atât de deplasările de rutină, cât și de cele aferente sezonului, … Articolul Frontiera R. Moldova: trafic accelerat cu peste 53 000 de traversări într-o zi apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:10
Un nou inculpat a fost audiat în dosarul privind uciderea lui Sergiu Oaia, în contextul unei anchete care continuă să se desfășoare sub supravegherea procurorilor. Autoritățile au extins cercetările, iar persoana adusă la audieri este suspectată de implicare în faptele pentru care se efectuează urmărirea penală. În cadrul audierilor, anchetatorii i-au adus acuzații care … Articolul Încă un inculpat audiat în dosarul uciderii lui Sergiu Oaia — ce acuzații i se aduc apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod Galben pentru ceață densă, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova până joi dimineață. Fenomenul este caracterizat de condiții de vizibilitate semnificativ redusă, ceea ce poate crea dificultăți pentru participanții la trafic și pentru deplasările cotidiene. Meteorologii prognozează că ceața va persista în arii extinse și va … Articolul Vizibilitate redusă în toată țara — ceață densă și avertizare meteo până joi apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Trei cetățeni străini au fost opriți la granița Republicii Moldova după ce au încercat să intre în țară cu bunuri care nu erau declarate, în pofida obligației legale de a informa autoritățile vamale despre obiectele transportate. Controalele de rutină efectuate de angajații vamali au identificat obiecte care nu figurau în declarațiile prezentate de călători la … Articolul Trei străini prinși la frontieră cu bunuri nedeclarate în R. Moldova apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Tăcere în fața reporterilor: Candu se declară neinteresat de interacțiunea cu mass-media # BreakingNews
După ce a participat la o audiere publică, Andrian Candu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și să ofere declarații presei, argumentând că nu mai consideră că este o persoană publică și, prin urmare, nu se simte obligat să se expună în fața mass-media. Imediat după încheierea audierii, câțiva reporteri au încercat să obțină de … Articolul Tăcere în fața reporterilor: Candu se declară neinteresat de interacțiunea cu mass-media apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Televiziunea publică a anunțat, în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, lista finaliștilor Selecției Naționale Eurovision 2026. În urma audițiilor live, 16 artiști s-au calificat în etapa finală a competiției, dintr-un total de 36 de participanți care au depus dosarele pentru a reprezenta Republica Moldova la Eurovision, transmite breakingnews.md, cu referire la realitatea.md. Finaliștii Selecției Naționale Eurovision … Articolul 16 artiști s-au calificat în Finala Națională Eurovision 2026 apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de violență comisă asupra unei persoane cu funcție de răspundere, în timpul unei intervenții a poliției. Incidentul a avut loc în noaptea de 1 mai 2025, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Potrivit … Articolul Un bărbat va sta un an la închisoare după ce a agresat un polițist apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Într‑un nou capitol al dosarului „Laundromat”, doi foști judecători au fost declarați vinovați, însă nu vor primi pedepse privative de libertate sau sancțiuni penale, decizia provocând reacții și critici din partea societății civile și a experților juridici. Instanța a constatat vinovăția celor doi magistrați pentru fapte care fac parte din schema complexă investigată în dosarul … Articolul Foști judecători găsiți vinovați în dosarul „Laundromat”, dar nu vor fi pedepsiți apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților # BreakingNews
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea … Articolul Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Guvernul Republicii Moldova a decis alinierea la o parte dintre măsurile restrictive internaționale impuse de Statele Unite ale Americii, la 22 octombrie 2025, împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil. Decizia a fost luată de Consiliul interinstituțional de supervizare (CIS), condus de premierul Alexandru Munteanu, în conformitate cu Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și … Articolul Lukoil-Moldova, sub sancțiuni. Guvernul blochează investițiile companiei apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting: motivul deciziei # BreakingNews
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting, ca urmare a unor neclarități și întrebări care au rămas fără răspuns în timpul audierii inițiale. Decizia a fost luată de membrii comisiei în cadrul unei ședințe în care s‑au evaluat performanțele și integritatea profesională a magistratului. Motivul pentru audierea repetată este necesitatea obținerii unor … Articolul Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting: motivul deciziei apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Caz șocant la Harvard: Directorul morgii a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe # BreakingNews
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School, Cedric Lodge, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane, a anunțat marți Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, și soția sa, Denise Lodge, 65 de ani, au fost arestați în … Articolul Caz șocant la Harvard: Directorul morgii a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe apare prima dată în BreakingNews.
13:50
„Putin este un dar de sus”, spune patriarhul Kirill și îndeamnă rușii să-i mulțumească lui Dumnezeu # BreakingNews
Patriarhul Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat că Rusia traversează „vremuri foarte prospere”, apreciind că Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace”. Declarațiile au fost făcute în timpul unei predici susținute la Biserica „Sfântul Vladimir cel Mare” din cartierul Krîlațkoe, transmite moscowtimes.ru. „Uneori chiar te gândești: Doamne, chiar se întâmplă … Articolul „Putin este un dar de sus”, spune patriarhul Kirill și îndeamnă rușii să-i mulțumească lui Dumnezeu apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Fiscul lovește din nou în transportul neautorizat: amenzi pentru taximetriști în capitală # BreakingNews
Autoritățile fiscale au desfășurat recent controale fiscale ample în rândul taximetriștilor din Chișinău, în urma cărora au fost aplicate amenzi totale de peste 35 000 lei pentru diverse încălcări ale legislației în materie de fiscalizare și evidență a veniturilor. Potrivit inspectorilor, verificările au vizat atât respectarea normelor de înregistrare și raportare a veniturilor … Articolul Fiscul lovește din nou în transportul neautorizat: amenzi pentru taximetriști în capitală apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Scam periculos în Germania – vârstnici păcăliți de polițiști falși cerându‑le bani „în siguranță” # BreakingNews
Poliția din Germania investighează un caz de înșelătorie sofisticată în care o femeie în vârstă de 94 de ani a fost păcălită să arunce banii din economii pe fereastră în urma unor instrucțiuni primite de la persoane care s‑au prezentat ca fiind ofițeri de poliție. Cazul s‑a petrecut în orașul Bremen, unde escrocii au sunat … Articolul Scam periculos în Germania – vârstnici păcăliți de polițiști falși cerându‑le bani „în siguranță” apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
12:40
Deși Statele Unite au intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a explora concesii teritoriale ca parte a unui plan de pace susținut de Washington, autoritățile de la Kiev rămân ferm împotriva cedării de terenuri controlate de Rusia sau ocupate în urma conflictului. Poziția liderilor ucraineni reflectă opoziția larg răspândită în rândul populației și a … Articolul Presiuni din Washington, refuz la Kiev: Ucraina nu va ceda teritorii pentru pace apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Autoritățile de control au reținut și interzis spre comercializare circa 500 kg de biscuiți de import, în urma unor verificări efectuate în punctele de vânzare. Măsura a fost dispusă după ce s-au constatat neconformități privind calitatea și etichetarea produselor, ceea ce ar fi putut pune în pericol sănătatea consumatorilor. Produsele afectate urmau să fie puse … Articolul Controale în comerț: sute de kilograme de biscuiți neconformi, scoși din circulație apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Controverse în suburbia Chișinăului: PAS, acuzat că ascunde proiectul de 35 de hectare și 5.941 de apartamente # BreakingNews
Proiectul urbanistic pentru construirea a 5.941 de apartamente pe o suprafață de 35 de hectare într-o suburbie a Chișinăului, condusă de un primar afiliat PAS, ridică semne de întrebare în rândul societății civile și opoziției. Deși documentația a fost avizată de Ministerul Infrastructurii, condus tot de PAS, informațiile despre proiect sunt limitate, iar autoritățile fac un bruiaj mediatic și administrativ care … Articolul Controverse în suburbia Chișinăului: PAS, acuzat că ascunde proiectul de 35 de hectare și 5.941 de apartamente apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Un bărbat din Ialoveni și-a pierdut viața într-un incendiu declanșat de o țigară aprinsă, într-un eveniment tragic care a avut loc recent în localitate. Incidentul s-a produs atunci când flacăra de la țigară a intrat în contact cu materiale inflamabile, determinând izbucnirea focului. La fața locului au intervenit echipele de salvare și pompierii, însă, … Articolul Tragedie în Ialoveni: focul declanșat de o țigară îi aduce sfârșitul unui bărbat apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Subiect sensibil ignorat? Critici dure după afirmațiile unui deputat PAS despre droguri # BreakingNews
Tema consumului de droguri în rândul tinerilor a reaprins dezbaterile publice, după ce declarațiile unui deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), făcute într-o emisiune difuzată de postul public Moldova 1, au fost catalogate drept îngrijorătoare și lipsite de implicare de către mai mulți actori din spațiul public. Potrivit reacțiilor apărute ulterior, problema consumului de droguri ar fi … Articolul Subiect sensibil ignorat? Critici dure după afirmațiile unui deputat PAS despre droguri apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Instanța de judecată a pronunțat sentința în dosarul „Banca de Economii”, unul dintre cele mai sonore cazuri de fraudă bancară din Republica Moldova. Două persoane au fost condamnate pentru implicare într-o schemă de fraudă care a cauzat prejudicii de ordinul milioanelor de lei. Potrivit deciziei instanței, inculpații au fost găsiți vinovați de comiterea unor … Articolul Dosarul „Banca de Economii”: două persoane condamnate pentru fraudă de milioane apare prima dată în BreakingNews.
09:00
O copie a Statuii Libertății s-a prăbușit în sudul Braziliei, în timpul unei furtuni violente, caracterizate de rafale puternice de vânt și condiții meteo extreme. Incidentul a avut loc într-o zonă comercială, unde statuia era amplasată în aer liber. Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care structura începe să se clatine, după care … Articolul Furtună violentă în Brazilia: o replică a Statuii Libertății s-a prăbușit apare prima dată în BreakingNews.
16 decembrie 2025
18:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat recent la un eveniment dedicat personalităților notorii din Republica Moldova, care marchează o vârstă jubiliară sau care s-au remarcat prin contribuții semnificative în domeniul culturii și artei. La eveniment au fost prezenți scriitori, pictori, muzicieni, oameni de cultură și artă, precum și personalități emblematice, decorați cu titluri de onoare … Articolul Scriitori, pictori, muzicieni și pedagogi celebrați de Primăria Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să desfășoare ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC)programată recent, întrucât nu s‑a întrunit numărul necesar de membri în sală, rezultând o nouă amânare din cauza lipsei de cvorum. Blocajul are loc într‑un moment în care sunt pe agendă subiecte importante pentru administrația orașului, inclusiv discuții despre bugetul municipal și … Articolul Blocaj la Primărie: consilierii nu s‑au întrunit, ședința CMC a eșuat din nou apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Moldsilva reacționează după atacul armat din Căpriana: vor fi depuse sesizări și se fac verificări # BreakingNews
Agenția „Moldsilva” a luat act de informațiile privind atacul armat asupra unei echipe a Gărzii Naționale de Mediu în zona Căpriana, unde un inspector ar fi fost vizat de un foc de armă în timpul unei misiuni de control privind tăierile ilegale de arbori. Incidentul a avut loc în timpul unei acțiuni de identificare a … Articolul Moldsilva reacționează după atacul armat din Căpriana: vor fi depuse sesizări și se fac verificări apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Tragedie la liceu lângă Moscova: un copil ucis și o profesoară vizată în atacul șocant # BreakingNews
Un incident tragic a zguduit un liceu din apropierea Moscovei, unde un elev în vârstă de 15 ani a comis un atac violent în incinta școlii, potrivit autorităților locale. Suspectul a rănit grav un agent de securitate și apoi l‑a înjunghiat mortal pe un copil de numai 10 ani. Motivele atacului sunt investigate de … Articolul Tragedie la liceu lângă Moscova: un copil ucis și o profesoară vizată în atacul șocant apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Un avocat din Republica Moldova a ajuns în fața instanței fiind acuzat de escrocherie după ce o clientă a rămas fără 29 000 de lei, sumă pe care i‑ar fi luat‑o sub pretextul prestării unor servicii juridice care nu au fost efectiv realizate. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis cazul în judecată, iar … Articolul Avocat judecat pentru escrocherie: clienta a rămas fără 29 000 de lei apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova desfășoară zilnic acțiuni pentru asigurarea respectării legislației de mediu și protejarea patrimoniului natural din raion. Pe parcursul săptămânii trecute, în urma mai multor controale și activități de monitorizare desfășurate pe teritoriul administrat, au fost depistate cazuri de utilizare și exploatare necorespunzătoare a fondului forestier, … Articolul Tăieri ilegale și pescuit ilicit descoperite de inspectorii de mediu din Leova apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Bugetul Chișinăului, blocat: absența consilierilor PAS și PSRM paralizează Consiliul Municipal # BreakingNews
În Consiliul Municipal Chișinău (CMC) persistă un blocaj instituțional care împiedică examinarea și adoptarea bugetului municipal. Consilierii din fracțiunile PAS și PSRM nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului, fapt ce duce la lipsa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor. Potrivit informațiilor oficiale, reprezentanții acestor formațiuni politice au lipsit de la 8 ședințe consecutive ale CMC, … Articolul Bugetul Chișinăului, blocat: absența consilierilor PAS și PSRM paralizează Consiliul Municipal apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Ceban: Profesorii cer respect, nu proteste: mesaj de susținere pentru cadrele didactice # BreakingNews
Profesorii din Republica Moldova nu ar trebui să fie nevoiți să iasă în stradă pentru a cere majorarea salariilor. Munca lor trebuie apreciată prin politici responsabile și decizii corecte, nu prin presiune publică și proteste. Educația reprezintă fundamentul dezvoltării unei societăți, iar cadrele didactice sunt cei care formează generațiile viitoare. De aceea, vocea profesorilor trebuie auzită, iar … Articolul Ceban: Profesorii cer respect, nu proteste: mesaj de susținere pentru cadrele didactice apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Patru cetățeni ai Georgiei au fost arestați la Chișinău, fiind bănuiți de comiterea mai multor furturi din automobileparcate în diferite zone ale capitalei. Suspecții au fost reținuți în urma unor acțiuni operative desfășurate de oamenii legii. Potrivit anchetatorilor, bărbații acționau organizat, vizând automobile lăsate nesupravegheate, din care sustrăgeau bunuri de valoare. După documentarea … Articolul Patru bărbați din Georgia, arestați la Chișinău pentru furturi din automobile apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Incident cu armă la Căpriana: un suspect prins după ce a tras într-un automobil oficial # BreakingNews
Un incident grav s-a înregistrat în localitatea Căpriana, unde un glonț a fost tras într-o mașină a Gărzii Naționale de Mediu, iar autoritățile au reușit să identifice și rețină un suspect în urma investigațiilor. Evenimentul a avut loc când angajații Gărzii Naționale de Mediu se aflau în misiune de serviciu, efectuând controale specifice activității instituției. … Articolul Incident cu armă la Căpriana: un suspect prins după ce a tras într-un automobil oficial apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Un conducător auto din municipiul Bălți a fost depistat băut la volan după ce a fost observat deplasându‑se haotic pe străzile orașului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Intervenția promptă a poliției a împiedicat un posibil accident grav. Oamenii legii au observat automobilul circulând neuniform și schimbând direcția brusc, fapt pentru care au … Articolul Oprit la timp: un șofer beat se deplasa haotic prin municipiul Bălți apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Denis Șova a anunțat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău detalii din amendamentul propus de deputații Partidul Nostru la proiectul bugetului pentru 2026 privind creșterea valorii de referință, în vederea majorării salariilor angajaților din sistemul educațional. „Partidul Nostru propune ca valoarea de referință utilizată la calcularea salariilor de funcție să fie majorată de la 2500 la … Articolul Salarii echitabile pentru profesori: Denis Șova explică propunerea Partidului Nostru apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un tânăr din raionul Hâncești și‑ar fi pierdut viața în urma unei agresiuni violente, în care ar fi fost implicate trei persoane, anunță autoritățile locale. Incidentul șocant a avut loc recent, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte ale faptei. Potrivit primelor informații, victima ar fi fost lovită de trei … Articolul Crimă la Hâncești: un tânăr ar fi fost omorât în bătaie de trei indivizi apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că în prezent nu mai există nicio centrală electrică funcțională pe teritoriul Ucrainei, ca urmare a atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice. Afirmația reflectă amploarea distrugerilor provocate de bombardamentele continue și situația critică în care se află sistemul energetic al țării. Potrivit liderului ucrainean, centralele electrice au fost fie complet … Articolul Criză energetică totală în Ucraina: țara a rămas fără centrale electrice funcționale apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Tragedie la o bază aeriană rusă: pilotul și copilotul unui avion Su-34 au murit într-un hangar # BreakingNews
O tragedie gravă s-a produs la o bază aeriană din Federația Rusă, unde pilotul și copilotul unui avion militar Su-34 și-au pierdut viața într-un hangar, în circumstanțe care sunt în prezent investigate de autoritățile militare. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul ar fi avut loc în timpul unor operațiuni tehnice sau de mentenanțădesfășurate la sol. În … Articolul Tragedie la o bază aeriană rusă: pilotul și copilotul unui avion Su-34 au murit într-un hangar apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost reținut de poliție, fiind suspectat că ar fi violat o tânără de 19 ani în raionul Căușeni. Incidentul grav a declanșat o anchetă penală, iar autoritățile fac investigații pentru a stabili toate circumstanțele faptei. Potrivit informațiilor preliminare, agresiunea ar fi avut loc într-un loc izolat … Articolul Un angajat al MAI, reținut după ce ar fi violat o tânără de 19 ani la Căușeni apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Proiectul de reabilitare a aleii din Ciocana aduce confort și siguranță pentru locuitori # BreakingNews
Primarul Ion Ceban a salutat transformarea aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân într-un spațiu modern, sigur și atractiv pentru locuitorii sectorului Ciocana. Anterior, aleea era lăsată în paragină: asfaltul degradat, băncile și coșurile de gunoi distruse, iluminatul public insuficient și lipsa camerelor de supraveghere făceau zona nesigură. Spațiile verzi erau aproape inexistente, iar locuitorii evitau plimbările pe alee. … Articolul Proiectul de reabilitare a aleii din Ciocana aduce confort și siguranță pentru locuitori apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Clinică improvizată într-un apartament din Italia: intervenții estetice ilegale, anchetă penală # BreakingNews
O cetățeană a Republicii Moldova este vizată într-o anchetă penală desfășurată în Italia, fiind suspectată că efectua intervenții estetice ilegale într-un apartament, fără a deține autorizațiile și calificările necesare. Activitatea ar fi fost desfășurată în condiții improprii, punând în pericol sănătatea pacienților. Potrivit autorităților italiene, femeia ar fi transformat un apartament într-o clinică improvizată, … Articolul Clinică improvizată într-un apartament din Italia: intervenții estetice ilegale, anchetă penală apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Un incident a avut loc la Ambasada Republicii Moldova din Statele Unite ale Americii, unde a fost necesară intervenția echipajelor de pompieri. Alarma a fost declanșată în urma unui eveniment care a impus măsuri rapide de siguranță, pentru a preveni eventuale riscuri pentru personalul diplomatic și clădire. Potrivit informațiilor preliminare, intervenția a avut un caracter preventiv, iar … Articolul Incident la Ambasada Republicii Moldova din SUA: pompierii au intervenit de urgență apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un accident rutier grav s-a produs în raionul Ialoveni, soldat cu rănirea a două persoane, care au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Impactul a avut loc pe un sector de drum intens circulat, iar circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează a fi stabilite de oamenii legii. Potrivit informațiilor preliminare, în accident … Articolul Accident grav în raionul Ialoveni: două persoane transportate de urgență la spital apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.