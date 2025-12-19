Un nou trend alarmant în rândul elevilor: scobitori cu nicotină

14:10

Fostul director al morgii de la Harvard Medical School, Cedric Lodge, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane, a anunțat marți Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, și soția sa, Denise Lodge, 65 de ani, au fost arestați în … Articolul Caz șocant la Harvard: Directorul morgii a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe apare prima dată în BreakingNews.