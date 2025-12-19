Un nou trend alarmant în rândul elevilor: scobitori cu nicotină
BreakingNews, 19 decembrie 2025 15:20
O școală din München a decis să interzică aducerea scobitorilor în incinta instituției, după ce mai mulți elevi de clasa a șaptea au fost surprinși mestecând astfel de obiecte, unele dintre ele conținând arome sau nicotină. Incidentul a avut loc în luna octombrie 2025, relatează cotidianul german Süddeutsche Zeitung. Directorul școlii, Harald Kraus, a informat
• • •
Acum 15 minute
15:20
Acum o oră
14:50
Ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a anunțat vineri suspendarea imediată a programului „Diversity Immigrant Visa" (DVI), cunoscut drept loteria vizelor, după ce autorul atacului armat de la Universitatea Brown a beneficiat anterior de acest mecanism de imigrare, informează AFP. Potrivit oficialului american, suspectul Claudio Manuel Neves Valente a intrat în Statele Unite în
Acum 2 ore
13:40
Noi afaceri, sprijin municipal: 27 de proiecte acceptate la finanțare în cadrul programului START-UP # BreakingNews
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI", implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a fost luată în urma unei noi ședințe a Consiliului de coordonare al programului, în cadrul căreia au fost evaluate 60 de dosare de proiect. În urma procesului
Acum 4 ore
13:10
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și
12:40
Procurorii au trimis în instanță dosarul privind cazul celor circa 1 000 000 de țigarete găsite la punctul de trecere Leușeni, după ce actele de urmărire penală au fost finalizate și au fost adunate probe suficiente pentru a susține acuzațiile în fața judecătorilor. Ancheta a vizat descoperirea unei cantități impresionante de țigarete care ar fi trebuit să
12:00
Primăria municipiului Chișinău continuă să investească constant în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, inclusiv în suburbii. La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă" din Vadul lui Vodă, municipalitatea a finanțat integral proiectul de construcție a unui acoperiș nou, iar în parteneriat cu Primăria locală au fost realizate lucrări de termoizolare a clădirilor și modernizare a stadionului de pe teritoriul școlii. Valoarea totală a investițiilor depășește 4,2
Acum 6 ore
11:30
Tragedie în Chișinău: o femeie și‑a pierdut viața într‑un incendiu izbucnit în locuință # BreakingNews
În Chișinău, o femeie și‑a pierdut viața după ce în locuința sa a izbucnit un incendiu, iar flăcările i‑au fost fatale. Pompierii și echipajele de urgență au intervenit la fața locului după ce focul a fost observat de vecini sau de trecători, însă la sosirea acestora incendiul se manifestase deja puternic. Serviciile de intervenție au
11:10
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere ale frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate peste 56 800 de traversări de persoane, indicând un trafic intens de călători între țară și străinătate. În acest context, polițiștii de frontieră au depistat și mai multe încălcări ale regimului de frontieră și a regulilor
10:40
Șapte morți în urma prăbușirii unui avion în SUA, inclusiv membri de familie afectați # BreakingNews
În Statele Unite ale Americii a avut loc o tragedie aviatică după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp după decolare, provocând moartea tuturor celor șapte persoane aflate la bord. Incidentul s-a petrecut în zona Carolinei de Nord, unde aeronava, un avion privat, încerca să revină la aeroport din cauza unor
10:10
În timpul dezbaterilor privind bugetul de stat, deputați din Parlamentul Bulgariei au ajuns la un conflict fizic în plen, generând un adevărat scandal în forul legislativ. Incidentul a avut loc în timpul unei discuții aprinse pe marginea propunerilor bugetare, când divergențele politice au degenerat în altercații directe între parlamentari. Confruntarea fizică între legislatori a surprins
09:40
La Odesa, locuitorii au blocat recent o stradă importantă pentru a protesta față de lipsa prelungită a energiei electrice, care durează deja de aproximativ o săptămână. Demonstrația, prin care traficul a fost oprit, reflectă nemulțumirea populației față de întreruperile prelungite ale furnizării de curent, situație care afectează viața de zi cu zi și serviciile de
Acum 8 ore
09:10
Serviciul Vamal informează că, potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, la ora 04:10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată ca urmare a unui nou atac cu drone. Pentru siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasează spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe teritoriul Republicii Moldova, transmite breakingnews.md cu referire la Știri.md.
Acum 24 ore
18:40
Primarul municipiului Chișinău a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc prestigiu orașului și Republicii Moldova. În cadrul galei, oficialul și-a exprimat recunoștința față de sportivi și antrenori pentru dăruirea și determinarea cu care își urmează parcursul spre performanță. El
18:10
La Curtea de Apel s‑a desfășurat un protest al fermierilor, care și‑au exprimat nemulțumirea față de modul în care este tratat dosarul fraților Grosu și au cerut justiție corectă și transparentă din partea instanțelor de judecată. Protestatarii s‑au adunat în fața instituției judecătorești purtând mesaje prin care solicită ca deciziile în acest dosar să
17:40
Epidemie de gripă în Franța: spitalele sunt în alertă, vârful este așteptat de Crăciun # BreakingNews
Franța se confruntă cu o epidemie de gripă care a cuprins toate regiunile țării. Autoritățile sanitare au declarat stare de alertă și au avertizat că presiunea asupra spitalelor va crește în perioada sărbătorilor de iarnă. Vârful epidemic este estimat în perioada Crăciunului, iar sistemul medical se pregătește pentru un aflux masiv de pacienți. Virusurile gripale
17:10
Autoritățile locale din Ocnița au aplicat amenzi în valoare de 20 000 lei persoanelor surprinse în timp ce ardea resturi vegetale în afara cadrului legal, sancțiunea venind după constatarea unor încălcări ale normelor de mediu și siguranță împotriva incendiilor. Verificările efectuate de inspectorii de mediu și de reprezentanții serviciilor de prevenire au relevat că arderea
17:00
Ion Creangă a fost demis din funcția de șef al Direcției Juridice a Parlamentului, ca urmare a unei decizii luate în conducerea Legislativului. În urma revocării, postul la conducerea serviciului juridic se va elibera, iar procedurile pentru numirea unui succesor vor fi demarate în conformitate cu regulamentele interne ale instituției. Revocarea survine într-un context administrativ
16:40
La Comrat a avut loc un accident rutier violent în urma căruia două autoturisme s-au ciocnit cu un tractor, iar în urma impactului există victime. Evenimentul s-a produs pe un tronson de drum unde circulația a fost perturbată, iar echipajele de urgență s-au deplasat imediat la fața locului pentru a acorda asistență și a evalua
16:10
Un agricultor din Republica Moldova a declarat public că se confruntă cu presiuni și blocarea conturilor bancare după ce ar fi refuzat să ofere mită unor persoane care îi solicitau sume de bani în schimbul facilitării unor proceduri sau acorduri legate de activitatea sa agricolă. Potrivit fermierului, solicitările de mită ar fi făcut parte dintr-un
Ieri
15:30
Renato Usatîi propune reguli mai dure în Parlament: „Se pierde prea mult timp în plen” # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va veni cu o propunere proprie de modificare a Regulamentului Parlamentului, menită să eficientizeze activitatea Legislativului și să reducă timpul pierdut în ședințele plenare. Declarațiile au fost făcute în plen, în contextul dezbaterilor privind schimbările operate la ordinea de zi. Renato Usatîi a criticat modul în care
15:10
Un șofer aflat sub influența alcoolului s-a dat de gol după ce a cerut ajutorul carabinierilor, atrăgând atenția asupra stării sale de ebrietate și punând astfel capăt tentativei de a se eschiva de la responsabilitatea pentru conduita sa. Bărbatul a solicitat intervenția forțelor de ordine, însă, în momentul în care a intrat în contact cu
15:10
42 de deputați susțin moțiunea împotriva ministrului Agriculturii: „Sectorul agricol riscă colapsul” # BreakingNews
Moțiune simplă împotriva ministrului agriculturii, prezentată în Parlament de Serghei Ivanov, Partidul Nostru și susținută de 42 de deputați de opoziție Serghei Ivanov, deputatul Partidului Nostru și președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, a prezentat în plenul Parlamentului moțiunea simplă împotriva Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Moțiunea a fost semnată de
14:20
Bugetul capitalei, gata pentru ședința CMC: lipsa unor consilieri PAS și PSRM ridică semne de întrebare # BreakingNews
Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost finalizat și pregătit pentru a fi propus spre vot în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Autoritățile municipale au organizat multiple consultări cu consilierii pentru a colecta propuneri și cerințe legate de alocarea fondurilor și prioritățile bugetare. Primăria a transmis că discuțiile au fost deschise și că orice consilier care are sugestii
14:10
În orașul Sângerei, un accident rutier a avut loc după ce un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în gardul unei gospodării. Evenimentul s‑a produs pe o stradă locală, iar impactul a provocat pagube materiale semnificative la proprietatea afectată. Martorii au relatat că șoferul a pierdut controlul direcției, iar autoturismul a
13:30
Drumurile de acces către suburbiile Colonița, Budești și Dumbrava au fost reparare capital în ultimii doi ani, prin investiții alocate de Primăria Municipiului Chișinău. Proiectele multianuale de reparație pentru Colonița și Budești au fost inițiate în 2024 și finalizate în acest an, în timp ce calea de acces către satul Dumbrava din suburbia Sîngera a fost reparată tot în 2024.
13:10
Față în față în tribunal: continuă audierile cheie în dosarul de rezonanță privind miliardul # BreakingNews
Procedurile judiciare în dosarul „Furtul Miliardului" au continuat, cu o nouă rundă de audieri în instanță în care principalele figuri vizate de anchetă — Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat — au apărut în același context procedural. Audierile au adus în prim‑plan dezbateri și declarații care urmăresc clarificarea circumstanțelor în care s‑au produs anumite tranzacții și
12:40
Fostul președinte Igor Dodon a confirmat public că el este cel care i‑a făcut cunoștință lui Andrian Candu cu Vladimir Plahotniuc, recunoscând astfel rolul său direct în facilitarea unei întâlniri între cei doi lideri politici influenți din Republica Moldova. În declarațiile sale, Dodon a arătat că întâlnirea a avut loc în contextul unor discuții
12:30
Un autocar în care se aflau aproximativ 40 de elevi a fost implicat într‑o coliziune gravă pe un drum din România, într‑un eveniment rutier care a mobilizat serviciile de urgență. Accidentul a avut loc la o oră aglomerată, iar autoritățile au intervenit prompt pentru a acorda asistență medicală și pentru a asigura siguranța celor implicați.
11:40
Un fugar căutat de autoritățile Republicii Moldova urmează să fie extrădat din Statele Unite ale Americii, după ce autoritățile americane au aprobat cererea de predare formulată de partea moldoveană. Decizia marchează un pas important în cooperarea judiciară internațională dintre cele două state în domeniul extrădărilor și al combaterii infracționalității transfrontaliere. Bărbatul în cauză este vizat
11:10
A șasea seară de proteste la București pentru reforma justiției – „Bolojan, te sună România!” # BreakingNews
La București s‑a desfășurat pentru a șasea seară consecutivă un protest în Piața Victoriei, manifestanții cerând reforma sistemului de justiție și schimbări legislative urgente. Acțiunea face parte dintr‑o serie de proteste declanșate după difuzarea unui documentar critic la adresa sistemului judiciar și pe fondul nemulțumirilor legate de amân
10:30
Primarul Chișinăului transmite respect și recunoștință polițiștilor cu ocazia zilei lor # BreakingNews
Primarul Ion Ceban a transmis felicitări cu ocazia Zilei Poliției tuturor colaboratorilor și veteranilor din sistemul de ordine publică. El și-a exprimat respectul pentru munca depusă de fiecare polițist și a subliniat dificultățile și provocările cu care se confruntă zilnic cei din acest domeniu. Mesajul primarului a inclus un apel la demnitate și responsabilitate, încurajându-i pe polițiști să își mențină … Articolul Primarul Chișinăului transmite respect și recunoștință polițiștilor cu ocazia zilei lor apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un fost ministru al Transporturilor din România, Răzvan-Alexandru Cuc, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar de corupţie, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti, în urma deciziei judecătorilor. Autorităţile îl acuză pe Cuc de complicitate la dare de mită, în legătură cu o procedură de … Articolul Dare de mită şi complicitate – DNA îl reţine pe fostul ministru al Transporturilor apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Primăria susține cultura: concert de Crăciun al Orchestrei Municipale „Camerata Chișinău” # BreakingNews
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău” a organizat tradițional concertul de Crăciun intitulat „Barock Ba Romantic”, oferind publicului momente muzicale deosebite și contribuind la atmosfera festivă a orașului. Primăria Municipiului Chișinău susține astfel de evenimente culturale, considerând cultura un element esențial al vieții urbane și un factor de consolidare a identității artistice și culturale a capitalei. Evenimentul a fost apreciat atât de … Articolul Primăria susține cultura: concert de Crăciun al Orchestrei Municipale „Camerata Chișinău” apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Municipiul Bălți se confruntă cu o criză serioasă în gestionarea deșeurilor, determinate de o datorie acumulată de peste 2,5 milioane de lei către operatorii de salubritate. Această situație financiară a afectat capacitatea de a asigura ridicarea și transportul regulat al gunoiului, ceea ce a condus la acumulări vizibile de deșeuri pe străzile orașului și nemulțumiri … Articolul Deșeurile necolectate la Bălți — cauza: o datorie de peste 2,5 milioane de lei apare prima dată în BreakingNews.
09:20
În ultimele 24 de ore, granițele Republicii Moldova au fost traversate de peste 53 300 de persoane, reflectând un flux intens de călători la punctele de trecere a frontierei. Această cifră include atât intrările, cât și ieșirile din țară, iar traficul a fost dinamizat atât de deplasările de rutină, cât și de cele aferente sezonului, … Articolul Frontiera R. Moldova: trafic accelerat cu peste 53 000 de traversări într-o zi apare prima dată în BreakingNews.
17 decembrie 2025
18:10
Un nou inculpat a fost audiat în dosarul privind uciderea lui Sergiu Oaia, în contextul unei anchete care continuă să se desfășoare sub supravegherea procurorilor. Autoritățile au extins cercetările, iar persoana adusă la audieri este suspectată de implicare în faptele pentru care se efectuează urmărirea penală. În cadrul audierilor, anchetatorii i-au adus acuzații care … Articolul Încă un inculpat audiat în dosarul uciderii lui Sergiu Oaia — ce acuzații i se aduc apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod Galben pentru ceață densă, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova până joi dimineață. Fenomenul este caracterizat de condiții de vizibilitate semnificativ redusă, ceea ce poate crea dificultăți pentru participanții la trafic și pentru deplasările cotidiene. Meteorologii prognozează că ceața va persista în arii extinse și va … Articolul Vizibilitate redusă în toată țara — ceață densă și avertizare meteo până joi apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Trei cetățeni străini au fost opriți la granița Republicii Moldova după ce au încercat să intre în țară cu bunuri care nu erau declarate, în pofida obligației legale de a informa autoritățile vamale despre obiectele transportate. Controalele de rutină efectuate de angajații vamali au identificat obiecte care nu figurau în declarațiile prezentate de călători la … Articolul Trei străini prinși la frontieră cu bunuri nedeclarate în R. Moldova apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Tăcere în fața reporterilor: Candu se declară neinteresat de interacțiunea cu mass-media # BreakingNews
După ce a participat la o audiere publică, Andrian Candu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și să ofere declarații presei, argumentând că nu mai consideră că este o persoană publică și, prin urmare, nu se simte obligat să se expună în fața mass-media. Imediat după încheierea audierii, câțiva reporteri au încercat să obțină de … Articolul Tăcere în fața reporterilor: Candu se declară neinteresat de interacțiunea cu mass-media apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Televiziunea publică a anunțat, în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, lista finaliștilor Selecției Naționale Eurovision 2026. În urma audițiilor live, 16 artiști s-au calificat în etapa finală a competiției, dintr-un total de 36 de participanți care au depus dosarele pentru a reprezenta Republica Moldova la Eurovision, transmite breakingnews.md, cu referire la realitatea.md. Finaliștii Selecției Naționale Eurovision … Articolul 16 artiști s-au calificat în Finala Națională Eurovision 2026 apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de violență comisă asupra unei persoane cu funcție de răspundere, în timpul unei intervenții a poliției. Incidentul a avut loc în noaptea de 1 mai 2025, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Potrivit … Articolul Un bărbat va sta un an la închisoare după ce a agresat un polițist apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Într‑un nou capitol al dosarului „Laundromat”, doi foști judecători au fost declarați vinovați, însă nu vor primi pedepse privative de libertate sau sancțiuni penale, decizia provocând reacții și critici din partea societății civile și a experților juridici. Instanța a constatat vinovăția celor doi magistrați pentru fapte care fac parte din schema complexă investigată în dosarul … Articolul Foști judecători găsiți vinovați în dosarul „Laundromat”, dar nu vor fi pedepsiți apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților # BreakingNews
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea … Articolul Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Guvernul Republicii Moldova a decis alinierea la o parte dintre măsurile restrictive internaționale impuse de Statele Unite ale Americii, la 22 octombrie 2025, împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil. Decizia a fost luată de Consiliul interinstituțional de supervizare (CIS), condus de premierul Alexandru Munteanu, în conformitate cu Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și … Articolul Lukoil-Moldova, sub sancțiuni. Guvernul blochează investițiile companiei apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting: motivul deciziei # BreakingNews
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting, ca urmare a unor neclarități și întrebări care au rămas fără răspuns în timpul audierii inițiale. Decizia a fost luată de membrii comisiei în cadrul unei ședințe în care s‑au evaluat performanțele și integritatea profesională a magistratului. Motivul pentru audierea repetată este necesitatea obținerii unor … Articolul Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting: motivul deciziei apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Caz șocant la Harvard: Directorul morgii a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe # BreakingNews
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School, Cedric Lodge, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane, a anunțat marți Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, și soția sa, Denise Lodge, 65 de ani, au fost arestați în … Articolul Caz șocant la Harvard: Directorul morgii a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe apare prima dată în BreakingNews.
13:50
„Putin este un dar de sus”, spune patriarhul Kirill și îndeamnă rușii să-i mulțumească lui Dumnezeu # BreakingNews
Patriarhul Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat că Rusia traversează „vremuri foarte prospere”, apreciind că Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace”. Declarațiile au fost făcute în timpul unei predici susținute la Biserica „Sfântul Vladimir cel Mare” din cartierul Krîlațkoe, transmite moscowtimes.ru. „Uneori chiar te gândești: Doamne, chiar se întâmplă … Articolul „Putin este un dar de sus”, spune patriarhul Kirill și îndeamnă rușii să-i mulțumească lui Dumnezeu apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Fiscul lovește din nou în transportul neautorizat: amenzi pentru taximetriști în capitală # BreakingNews
Autoritățile fiscale au desfășurat recent controale fiscale ample în rândul taximetriștilor din Chișinău, în urma cărora au fost aplicate amenzi totale de peste 35 000 lei pentru diverse încălcări ale legislației în materie de fiscalizare și evidență a veniturilor. Potrivit inspectorilor, verificările au vizat atât respectarea normelor de înregistrare și raportare a veniturilor … Articolul Fiscul lovește din nou în transportul neautorizat: amenzi pentru taximetriști în capitală apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Scam periculos în Germania – vârstnici păcăliți de polițiști falși cerându‑le bani „în siguranță” # BreakingNews
Poliția din Germania investighează un caz de înșelătorie sofisticată în care o femeie în vârstă de 94 de ani a fost păcălită să arunce banii din economii pe fereastră în urma unor instrucțiuni primite de la persoane care s‑au prezentat ca fiind ofițeri de poliție. Cazul s‑a petrecut în orașul Bremen, unde escrocii au sunat … Articolul Scam periculos în Germania – vârstnici păcăliți de polițiști falși cerându‑le bani „în siguranță” apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Deși Statele Unite au intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a explora concesii teritoriale ca parte a unui plan de pace susținut de Washington, autoritățile de la Kiev rămân ferm împotriva cedării de terenuri controlate de Rusia sau ocupate în urma conflictului. Poziția liderilor ucraineni reflectă opoziția larg răspândită în rândul populației și a … Articolul Presiuni din Washington, refuz la Kiev: Ucraina nu va ceda teritorii pentru pace apare prima dată în BreakingNews.
