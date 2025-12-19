Două picturi murale inaugurate la cea mai mare grădiniță din Chișinău

15:20

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de violență comisă asupra unei persoane cu funcție de răspundere, în timpul unei intervenții a poliției. Incidentul a avut loc în noaptea de 1 mai 2025, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău.