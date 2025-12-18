Accident surpriză în orașul Sângerei — pagube materiale după impactul cu un gard

12:10

Un tânăr din raionul Hâncești și‑ar fi pierdut viața în urma unei agresiuni violente, în care ar fi fost implicate trei persoane, anunță autoritățile locale. Incidentul șocant a avut loc recent, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte ale faptei. Potrivit primelor informații, victima ar fi fost lovită de trei …