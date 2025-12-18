Declarație controversată a liderului din Belarus despre războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia
Democracy.md, 18 decembrie 2025 10:10
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a afirmat într-un interviu că Ucraina nu ar fi trebuit să tensioneze relațiile cu Moscova, comparând situația cu trezirea unui „urs adormit". El a susținut că, în opinia sa, Ucraina ar fi fost mai bine să caute relații normale cu Rusia, pe care o consideră un vecin puternic, în loc să adopte politici sau
• • •
Președintele Vladimir Putin a declarat că armata Rusiei este unică în lume, susținând că nu există nicio altă forță militară „călită în luptă" comparabilă cu cea rusească. Într-o intervenție susținută în fața conducerii Ministerului rus al Apărării, liderul de la Kremlin a lăudat capacitatea și experiența forțelor armate ale țării sale, argumentând că acestea s-au consolidat semnificativ în
Mesaj de sărbători de la Primăria Chișinău: muzică, cultură și realizări pentru comunitate # Democracy.md
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău" a organizat tradițional concertul de Crăciun intitulat „Barock Ba Romantic", oferind publicului momente muzicale deosebite și contribuind la atmosfera festivă a orașului. Primăria Municipiului Chișinău susține astfel de evenimente culturale, considerând cultura un element esențial al vieții urbane și un factor de consolidare a identității artistice și culturale a capitalei. Evenimentul a fost apreciat atât de
Profesorii din Republica Moldova vor mai aștepta încă un an pentru majorarea salariilor, a declarat recent președintele Parlamentului Grosu, adresându-se cadrelor didactice cu un mesaj de înțelegere și „răbdare". Decizia survine în contextul discuțiilor privind bugetul de stat pentru anul următor, în care autoritățile încă nu au putut include o creștere semnificativă a salariilor din sistemul educațional. Potrivit
Filat la tribunal: participare constantă la ședințele dosarului Plahotniuc și critici dure # Democracy.md
Fostul premier Vlad Filat a anunțat că va asista la toate ședințele de judecată din cadrul procesului în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, exprimându-și totodată opinia că întregul demers este o farsă. Prin această decizie, Filat își manifestă interesul direct față de evoluția cazului și dorește să urmărească personal desfășurarea fiecărei etape procedurale. Declarația sa a fost făcută într-un context
Salariații din educație, susținuți de Partidul Nostru: propunere de creștere a cuantumului de referință # Democracy.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un amendament la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 care prevede majorarea valorii de referință utilizate la calcularea salariilor în sistemul educațional. Inițiativa are ca scop oferirea unei creșteri reale și uniform distribuite a veniturilor personalului didactic și altor angajați din învățământ. Propunerea prevede ca valoarea de referință pentru calcularea salariilor cadrelor didactice să fie
Evaluare dură: Ministerul Afacerilor Interne califică 2025 drept un an extrem de dificil # Democracy.md
Șefa Ministerului Afacerilor Interne a declarat că anul 2025 a reprezentat unul dintre cei mai dificili ani pentru securitatea Republicii Moldova, subliniind provocările fără precedent cu care s-au confruntat autoritățile responsabile de menținerea ordinii și siguranței publice. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea ministerului a evidențiat că evoluțiile geopolitice, presiunile externe și amenințările generate de crizele regionale
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) care s-a aflat recent în vizită la Chișinău a evaluat situația economică a Republicii Moldova și a concluzionat că economia își revine treptat după multiplele șocuri, însă riscurile rămân ridicate și necesită atenție sporită din partea autorităților. Experții FMI au subliniat că redresarea este în curs, dar a fost mai lentă decât s-ar
FOTO// Profesori din mai multe localități au protestat în școli, cerând majorarea salariilor # Democracy.md
Profesori din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au organizat, marți dimineață, proteste în interiorul școlilor, solicitând majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Acțiunile s-au desfășurat sub genericul „Demnitate pentru educație", cadrele didactice afișând foi și cearșafuri albe, ca simbol al demnității profesionale și al nemulțumirii față de nivelul actual al remunerației,
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților # Democracy.md
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea Partidului
Doi foști judecători din dosarul „Laundromat”, recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă. Care este motivul? # Democracy.md
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați doi foști judecători vizați în dosarul „Laundromat", însă instanța i-a scutit de executarea pedepsei, întrucât a expirat termenul de tragere la răspundere penală, informează Procuratura Anticorupție. Instanța a admis apelul depus de acuzatorul de stat în privința fostului judecător Mihail Moraru, care fusese achitat în
Cetățean din Uzbekistan, căutat internațional pentru escrocherie, reținut în Republica Moldova # Democracy.md
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, cetățean al Uzbekistanului, dat în căutare internațională pentru escrocherie, a fost identificat și reținut pe teritoriul Republicii Moldova, în urma unor măsuri speciale de investigație desfășurate de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), cu sprijinul Inspectoratului Național de Investigații al IGP. Potrivit autorităților, acesta era căutat de Biroul
Republica Moldova și Franța își consolidează cooperarea în domeniul apărării și securității, în cadrul discuțiilor recente dintre oficialii de la Chișinău și reprezentanții diplomației franceze. Ministrul Apărării din Republica Moldova s-a întâlnit cu ambasadorul Franței pentru a analiza stadiul actual al colaborării bilaterale și perspectivele de dezvoltare a parteneriatului în domeniul securitar. Dialogul a vizat aprofundarea
Peste două tone de carne de pui importată au fost declarate improprii pentru consum și urmează să fie distruse, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au confirmat contaminarea cu bacteria Salmonella. Potrivit ANSA, probele de laborator prelevate la Punctul de trecere a frontierei Leușeni au indicat prezența bacteriei Salmonella în carnea separată
A încercat să sustragă arma unui polițist care îl testa cu aparatul „Drager" pentru stabilirea stării de ebrietate, l-a lovit cu pumnul în față și va sta un an la închisoare. Un bărbat de 32 de ani au fost găsit vinovat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Cazul a fost înregistrat
Liderii UE se reunesc la Bruxelles: decizii-cheie privind extinderea și sprijinul pentru Ucraina # Democracy.md
Ultima reuniune a Consiliului European din acest an se desfășoară joi și vineri la Bruxelles, unde sunt convocați șefi de stat și de guvern din țările membre ale Uniunii Europene. Principalele subiecte incluse în agendă sunt războiul din Ucraina, extinderea blocului comunitar și bugetul multianual. Potrivit președintelui Consiliului European, António Costa, liderii trebuie să decidă
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar progresul depinde de pregătirea internă și de implementarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația aparține președintelui Comisie pentru integrare europeană, Marcel Spatari și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru IPN. Totodată, deputatul a explicat că decizia
„Un pas important înainte” — eurodeputatul Tomac despre negocierile tehnice ale R. Moldova cu UE # Democracy.md
Eurodeputatul român Eugen Tomac a declarat că lansarea negocierilor tehnice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană reprezintă un pas uriaș înainte în procesul de aderare a țării la blocul comunitar, subliniind importanța acestei etape în consolidarea relației dintre Chișinău și Bruxelles. Tomac a evidențiat că deschiderea discuțiilor tehnice pe primele trei grupuri de capitole — inclusiv valorile fundamentale, piața internă
Regiunea separatistă Transnistria se confruntă cu o criză energetică severă care riscă să transforme situația economică într-una de colaps, potrivit declarațiilor făcute de expertul în energetică și fostul deputat Alexandru Slusari. El a subliniat că penuria tot mai acută de gaz natural și energie electrică agravează problemele economice deja existente, punând sub presiune atât sectorul industrial, cât și bugetele locale.
PAS și proiectul imobiliar din suburbia capitalei: transparență sau acoperire deliberată? # Democracy.md
Proiectul urbanistic pentru construirea a 5.941 de apartamente pe o suprafață de 35 de hectare într-o suburbie a Chișinăului, condusă de un primar afiliat PAS, ridică semne de întrebare în rândul societății civile și opoziției. Deși documentația a fost avizată de Ministerul Infrastructurii, condus tot de PAS, informațiile despre proiect sunt limitate, iar autoritățile fac un bruiaj mediatic și administrativ care
Partidul Nostru a lansat o solicitare publică pentru transparență totală privind achizițiile de gaze naturale efectuate de compania de stat Energocom, cerând acces la toate detaliile legate de contractele încheiate și condițiile acestora. Deputatul formațiunii, Constantin Cuiumju, a anunțat că a adresat o interpelare oficială către Energocom, prin care cere clarificări privind volumele, prețurile și partenerii implicați în achizițiile de
Reacții după declarații considerate alarmante privind combaterea drogurilor în rândul minorilor # Democracy.md
Tema consumului de droguri în rândul tinerilor a reaprins dezbaterile publice, după ce declarațiile unui deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), făcute într-o emisiune difuzată de postul public Moldova 1, au fost catalogate drept îngrijorătoare și lipsite de implicare de către mai mulți actori din spațiul public. Potrivit reacțiilor apărute ulterior, problema consumului de droguri ar fi
Schimb de opinii Trump–Putin: ce spune șeful de la Casa Albă despre terenul pierdut de Ucraina? # Democracy.md
Președintele Donald Trump a declarat recent, după o convorbire cu omologul său rus Vladimir Putin, că Ucraina „a pierdut deja teritorii" în războiul cu Rusia, o afirmație care a atras atenția la nivel internațional. Trump a făcut această declarație în contextul discuțiilor despre conflictul din Ucraina și posibile soluții pentru încheierea ostilităților. Trump s-a referit la situația pe teren
Procesul tehnic de negociere cu Uniunea Europeană pe primele domenii-cheie a fost lansat, iar autoritățile de la Chișinău cunosc deja pașii necesari pentru avansarea negocierilor de aderare. Deputatul Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, explică ce presupun noile orientări ale Comisiei Europene și modul în care Republica Moldova se pregătește pentru următoarele etape
La Haga a fost adoptată Convenția pentru despăgubirile internaționale destinate Ucrainei # Democracy.md
La Haga a fost adoptată Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, un mecanism destinat examinării și compensării prejudiciilor provocate de agresiunea Rusiei. Ucraina, Regatul Țărilor de Jos și Republica Moldova au fost primele state care au semnat documentul, acesta fiind deschis aderării tuturor statelor interesate. Convenția prevede crearea, sub egida Consiliului Europei,
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat recent la un eveniment dedicat personalităților notorii din Republica Moldova, care marchează o vârstă jubiliară sau care s-au remarcat prin contribuții semnific
Maia Sandu, a declarat la Haga că pacea în Ucraina este un element esențial pentru viitorul Europei, subliniind că rezolvarea conflictului și stabilirea unui proces durabil de pace depășesc granițele unui singur stat și au impact direct asupra securității întregului continent. Această poziție a fost exprimată în contextul unei reuniuni diplomatice de nivel înalt desfășurate în orașul olandez, […] Articolul Maia Sandu la Haga: „Pacea în Ucraina este esențială pentru viitorul Europei” apare prima dată în DemocracyMD.
Ambasadorul Moldovei în SUA discută cu congresmanul Don Bacon despre securitate și sprijin strategic # Democracy.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii a avut recente discuții importante cu congresmanul Don Bacon, membru al Congresului SUA, pe teme legate de securitate și cooperare bilaterală. Acest dialog s‑a concentrat pe întărirea sprijinului pentru securitatea regională în contextul provocărilor generate de agresiunile externe și importanța consolidării relațiilor Moldovei cu instituțiile americane. Congresmanul Don Bacon […] Articolul Ambasadorul Moldovei în SUA discută cu congresmanul Don Bacon despre securitate și sprijin strategic apare prima dată în DemocracyMD.
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a subliniat că Republica Moldova a făcut progrese notabile în procesul de reformă a justiției pe parcursul ultimului an, însă autoritățile încă au un drum de parcurs pentru a construi un sistem judiciar complet independent și eficient. Reformele în domeniul justiției rămân fundamentale atât pentru încrederea publicului în instituțiile […] Articolul UE susține că o justiție puternică și transparentă este cheia reformelor în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Tratat major privind Comisia Internațională de Reclamații — un pas spre justiție și reconstrucție post‑război # Democracy.md
Republica Moldova, Ucraina și Regatul Țărilor de Jos au făcut un pas diplomatic important prin semnarea unui acord pentru înființarea unei Comisii Internaționale de Reclamații privind daunele de război, un mecanism menit să deschidă calea spre obținerea despăgubirilor internaționale pentru pagubele cauzate de agresiunea Rusiei. Convenția, adoptată sub egida Consiliului Europei, a fost semnată la Haga într‑un […] Articolul Tratat major privind Comisia Internațională de Reclamații — un pas spre justiție și reconstrucție post‑război apare prima dată în DemocracyMD.
Socialiștii contestă la Curtea Constituțională decretul privind instituirea funcției de emisar special # Democracy.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a sesizat Curtea Constituțională, solicitând revizuirea decretului prezidențial prin care a fost instituită funcția de emisar special al președintelui. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat că a depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care cere examinarea și revizuirea decretului prezidențial ce prevede instituirea funcției de emisar special al președintelui Republicii […] Articolul Socialiștii contestă la Curtea Constituțională decretul privind instituirea funcției de emisar special apare prima dată în DemocracyMD.
Bugetul municipiului Chișinău rămâne blocat din cauza lipsei consilierilor PAS și PSRM la ședințe # Democracy.md
În Consiliul Municipal Chișinău (CMC) persistă un blocaj instituțional care împiedică examinarea și adoptarea bugetului municipal. Consilierii din fracțiunile PAS și PSRM nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului, fapt ce duce la lipsa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor. Potrivit informațiilor oficiale, reprezentanții acestor formațiuni politice au lipsit de la 8 ședințe consecutive ale CMC, […] Articolul Bugetul municipiului Chișinău rămâne blocat din cauza lipsei consilierilor PAS și PSRM la ședințe apare prima dată în DemocracyMD.
Profesorii din Republica Moldova nu ar trebui să fie nevoiți să iasă în stradă pentru a cere majorarea salariilor. Munca lor trebuie apreciată prin politici responsabile și decizii corecte, nu prin presiune publică și proteste. Educația reprezintă fundamentul dezvoltării unei societăți, iar cadrele didactice sunt cei care formează generațiile viitoare. De aceea, vocea profesorilor trebuie auzită, iar […] Articolul Ceban: Salarii demne pentru profesori: solidaritate și apel la responsabilitate apare prima dată în DemocracyMD.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja unui eveniment internațional desfășurat la Haga. Cei doi lideri au discutat despre impactul războiului din Ucraina, perspectivele de pace, securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Maia Sandu a reiterat sprijinul Chișinăului pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. […] Articolul Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski la Haga apare prima dată în DemocracyMD.
Ucraina și SUA au obținut rezultate preliminare în urma discuțiilor de două zile de la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, privind garanțiile de securitate oferite de SUA. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a precizat că documentele vor fi finalizate în zilele următoare de către delegațiile celor două țări. Zelenski a declarat că, […] Articolul Zelenski: Ucraina și SUA avansează în discuțiile privind garanțiile de securitate apare prima dată în DemocracyMD.
Federația Rusă încearcă să provoace intenționat Republica Moldova la expulzarea ambasadorului agreat, Oleg Ozerov, pentru a crea un nou motiv de escaladare a tensiunilor dintre cele două state. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul spune că un astfel de gest ar servi intereselor Moscovei, care caută pretexte pentru a agrava relațiile deja tensionate cu […] Articolul Igor Grosu: Rusia încearcă să provoace Moldova prin cazul ambasadorului Ozerov apare prima dată în DemocracyMD.
Denis Șova a prezentat detalii despre amendamentul Partidului Nostru pentru majorarea valorii de referință, în vederea creșterii salariilor profesorilor # Democracy.md
Denis Șova a anunțat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău detalii din amendamentul propus de deputații Partidul Nostru la proiectul bugetului pentru 2026 privind creșterea valorii de referință, în vederea majorării salariilor angajaților din sistemul educațional. „Partidul Nostru propune ca valoarea de referință utilizată la calcularea salariilor de funcție să fie majorată de la 2500 la […] Articolul Denis Șova a prezentat detalii despre amendamentul Partidului Nostru pentru majorarea valorii de referință, în vederea creșterii salariilor profesorilor apare prima dată în DemocracyMD.
Senatul României a adoptat luni moțiunea simplă depusă de opoziția parlamentară împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul a fost aprobat cu voturile senatorilor PSD, partid care face parte din coaliția de guvernare, în timp ce ministrul Mediului este susținut de USR, de asemenea parte a alianței. Inițiatorii moțiunii invocă situația din județele Prahova și Dâmbovița. […] Articolul Moțiunea împotriva ministrului Mediului din România, votată. Reacția oficialului apare prima dată în DemocracyMD.
Un nou pas spre UE: Moldova se pregătește pentru negocieri tehnice pe trei domenii-cheie # Democracy.md
Republica Moldova ar urma să poată desfășura negocieri tehnice cu Uniunea Europeană pe trei clustere, potrivit informațiilor apărute în presă. Această etapă reprezintă un pas important în procesul de aderare, marcând avansarea de la angajamente politice la discuții tehnice concrete pe domenii esențiale. Cele trei clustere vizează domenii fundamentale pentru integrarea europeană, incluzând statul de drept, reformele […] Articolul Un nou pas spre UE: Moldova se pregătește pentru negocieri tehnice pe trei domenii-cheie apare prima dată în DemocracyMD.
Mark Tkaciuk: Statutul de neutralitate este un avantaj colosal pentru Republica Moldova # Democracy.md
Politicianul și analistul Mark Tkaciuk afirmă că statutul de neutralitate al Republicii Moldova reprezintă un avantaj major, care trebuie valorificat în contextul geopolitic actual. Potrivit acestuia, neutralitatea oferă țării oportunități importante de stabilitate și securitate, într-o regiune marcată de conflicte și tensiuni. Tkaciuk susține că neutralitatea constituțională permite Republicii Moldova să evite implicarea în confruntări militare […] Articolul Mark Tkaciuk: Statutul de neutralitate este un avantaj colosal pentru Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Rezultate pentru oameni: Chișinăul investește în spațiile verzi și infrastructură urbană # Democracy.md
Primarul Ion Ceban a salutat transformarea aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân într-un spațiu modern, sigur și atractiv pentru locuitorii sectorului Ciocana. Anterior, aleea era lăsată în paragină: asfaltul degradat, băncile și coșurile de gunoi distruse, iluminatul public insuficient și lipsa camerelor de supraveghere făceau zona nesigură. Spațiile verzi erau aproape inexistente, iar locuitorii evitau plimbările pe alee. […] Articolul Rezultate pentru oameni: Chișinăul investește în spațiile verzi și infrastructură urbană apare prima dată în DemocracyMD.
Maia Sandu participă la conferința pentru fondarea Comisiei de Reclamații pentru Ucraina # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la o conferință internațională dedicată fondării Comisiei de Reclamații pentru Ucraina, un mecanism nou menit să ofere o platformă de soluționare a disputelor și de abordare a revendicărilor legate de conflictul din Ucraina. Evenimentul reunește lideri de stat, reprezentanți ai instituțiilor internaționale și experți în domeniul dreptului internațional și al reconstrucției […] Articolul Maia Sandu participă la conferința pentru fondarea Comisiei de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
Ambasadorul Danemarcei: Stabilitatea Republicii Moldova este esențială pentru Uniunea Europeană # Democracy.md
Ambasadorul Regatului Danemarcei a declarat că stabilitatea Republicii Moldova reprezintă un element-cheie pentru Uniunea Europeană, în special în contextul actual al procesului de extindere. Diplomatul a subliniat că parcursul european al Moldovei este urmărit cu atenție la nivelul UE și că menținerea stabilității politice, economice și sociale este crucială pentru avansarea acestui proces. În cadrul declarațiilor, […] Articolul Ambasadorul Danemarcei: Stabilitatea Republicii Moldova este esențială pentru Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
Dialog diplomatic la Chișinău: cooperarea bilaterală, discutată de Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului # Democracy.md
Munteanu a avut o întrevedere oficială cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte de interes comun, ce vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. În timpul discuțiilor, interlocutorii au analizat stadiul actual al cooperării moldo-azerbaidjene și au evidențiat oportunitățile de intensificare a dialogului în domenii precum economia, energia, comerțul, […] Articolul Dialog diplomatic la Chișinău: cooperarea bilaterală, discutată de Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului apare prima dată în DemocracyMD.
Promo‑LEX semnalează nereguli la ultima ședință a Parlamentului: transparența decizională, afectată? # Democracy.md
Asociația Promo‑LEX a publicat un raport în care evidențiază numeroase nereguli procedurale și de transparență în cadrul ultimei ședințe plenare a Parlamentului Republicii Moldova. Conform observațiilor experților, procesul legislativ din ultima întrunire a fost marcat de practici care au afectat claritatea și deschiderea deciziilor adoptate. Potrivit raportului, ordinea de zi a fost modificată semnificativ chiar înainte de […] Articolul Promo‑LEX semnalează nereguli la ultima ședință a Parlamentului: transparența decizională, afectată? apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi, un prilej de reflecție și discuții despre dezvoltarea unui oraș mai verde, mai bine administrat și mai aproape de locuitori. În cadrul evenimentului, Ceban a subliniat că Primăria municipiului implementează peste 30 de proiecte cu finanțare internațională, regională, transfrontalieră și […] Articolul Primarul Ion Ceban la evenimentul NONA: un oraș mai aproape de oameni apare prima dată în DemocracyMD.
Mutare surpriză în dosarul „sacoșa neagră”: Plahotniuc ar urma să ofere declarații-cheie # Democracy.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să depună mărturii în dosarul penal cunoscut sub denumirea de „sacoșa neagră”, în care este vizat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Cauza penală are la bază imaginile apărute în spațiul public în anul 2019, în care Dodon apare primind o pungă neagră, despre care anchetatorii susțin că ar fi conținut bani […] Articolul Mutare surpriză în dosarul „sacoșa neagră”: Plahotniuc ar urma să ofere declarații-cheie apare prima dată în DemocracyMD.
Președinta Maia Sandu reafirmă angajamentul ferm al Moldovei pentru integrarea europeană # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara este determinată să facă pași concreți pentru integrarea europeană, subliniind că parcursul european rămâne o prioritate strategică pentru guvern și cetățeni. Potrivit șefei statului, autoritățile moldovenești continuă implementarea reformelor necesare în diverse domenii, pentru a asigura compatibilitatea legislației și a instituțiilor cu standardele Uniunii Europene. Aceasta include consolidarea […] Articolul Președinta Maia Sandu reafirmă angajamentul ferm al Moldovei pentru integrarea europeană apare prima dată în DemocracyMD.
Uniunea Europeană extinde pachetul de sancțiuni împotriva Belarusului în contextul amenințărilor hibride # Democracy.md
Uniunea Europeană a decis recent extinderea regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, în contextul unor acțiuni considerate ca subminând securitatea și stabilitatea statelor membre și ale regiunii. Măsurile reprezintă un răspuns la ceea ce liderii europeni descriu drept tactici hibride și alte activități ostile ale autorităților de la Minsk. Noile sancțiuni consolidează și lărgesc domeniile vizate, cu scopul de […] Articolul Uniunea Europeană extinde pachetul de sancțiuni împotriva Belarusului în contextul amenințărilor hibride apare prima dată în DemocracyMD.
Bălțiul intră în sărbători cu decorațiuni spectaculoase și program artistic de excepție # Democracy.md
Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun Duminică, municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou, donat și în acest an […] Articolul Bălțiul intră în sărbători cu decorațiuni spectaculoase și program artistic de excepție apare prima dată în DemocracyMD.
