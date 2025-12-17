FOTO// Profesori din mai multe localități au protestat în școli, cerând majorarea salariilor

13:50

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că, în ultima perioadă, Primăria este obligată să execute tot mai multe hotărâri judecătorești emise în anii mandatelor administrațiilor precedente, unele dintre ele fiind extrem de problematice pentru oraș. Potrivit edilului, există numeroase decizii ale instanțelor prin care municipalitatea este obligată să acorde spații locative, să încheie contracte de vânzare-cumpărare […] Articolul Mesajul primarului Ion Ceban: gestionăm consecințele unor decizii luate în trecut apare prima dată în DemocracyMD.