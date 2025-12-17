Fiscul lovește din nou în transportul neautorizat: amenzi pentru taximetriști în capitală

11:10

O intersecție din Chișinău a fost scena unui accident în lanț, implicând mai multe vehicule, iar poliția a oferit primele clarificări cu privire la incident. Din primele informații, coliziunea s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de trafic și nerespectării regulilor de circulație de către unul dintre șoferi. Din fericire, autoritățile au anunțat că …