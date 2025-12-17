Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting: motivul deciziei
17 decembrie 2025 14:40
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting, ca urmare a unor neclarități și întrebări care au rămas fără răspuns în timpul audierii inițiale. Decizia a fost luată de membrii comisiei în cadrul unei ședințe în care s‑au evaluat performanțele și integritatea profesională a magistratului. Motivul pentru audierea repetată este necesitatea obținerii unor
• • •
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea
Guvernul Republicii Moldova a decis alinierea la o parte dintre măsurile restrictive internaționale impuse de Statele Unite ale Americii, la 22 octombrie 2025, împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil. Decizia a fost luată de Consiliul interinstituțional de supervizare (CIS), condus de premierul Alexandru Munteanu, în conformitate cu Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting: motivul deciziei
Caz șocant la Harvard: Directorul morgii a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School, Cedric Lodge, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane, a anunțat marți Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, și soția sa, Denise Lodge, 65 de ani, au fost arestați în
„Putin este un dar de sus", spune patriarhul Kirill și îndeamnă rușii să-i mulțumească lui Dumnezeu
Patriarhul Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat că Rusia traversează „vremuri foarte prospere", apreciind că Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace". Declarațiile au fost făcute în timpul unei predici susținute la Biserica „Sfântul Vladimir cel Mare" din cartierul Krîlațkoe, transmite moscowtimes.ru. „Uneori chiar te gândești: Doamne, chiar se întâmplă
Fiscul lovește din nou în transportul neautorizat: amenzi pentru taximetriști în capitală
Autoritățile fiscale au desfășurat recent controale fiscale ample în rândul taximetriștilor din Chișinău, în urma cărora au fost aplicate amenzi totale de peste 35 000 lei pentru diverse încălcări ale legislației în materie de fiscalizare și evidență a veniturilor. Potrivit inspectorilor, verificările au vizat atât respectarea normelor de înregistrare și raportare a veniturilor
Scam periculos în Germania – vârstnici păcăliți de polițiști falși cerându‑le bani „în siguranță"
Poliția din Germania investighează un caz de înșelătorie sofisticată în care o femeie în vârstă de 94 de ani a fost păcălită să arunce banii din economii pe fereastră în urma unor instrucțiuni primite de la persoane care s‑au prezentat ca fiind ofițeri de poliție. Cazul s‑a petrecut în orașul Bremen, unde escrocii au sunat
Deși Statele Unite au intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a explora concesii teritoriale ca parte a unui plan de pace susținut de Washington, autoritățile de la Kiev rămân ferm împotriva cedării de terenuri controlate de Rusia sau ocupate în urma conflictului. Poziția liderilor ucraineni reflectă opoziția larg răspândită în rândul populației și a
Autoritățile de control au reținut și interzis spre comercializare circa 500 kg de biscuiți de import, în urma unor verificări efectuate în punctele de vânzare. Măsura a fost dispusă după ce s-au constatat neconformități privind calitatea și etichetarea produselor, ceea ce ar fi putut pune în pericol sănătatea consumatorilor. Produsele afectate urmau să fie puse
Controverse în suburbia Chișinăului: PAS, acuzat că ascunde proiectul de 35 de hectare și 5.941 de apartamente
Proiectul urbanistic pentru construirea a 5.941 de apartamente pe o suprafață de 35 de hectare într-o suburbie a Chișinăului, condusă de un primar afiliat PAS, ridică semne de întrebare în rândul societății civile și opoziției. Deși documentația a fost avizată de Ministerul Infrastructurii, condus tot de PAS, informațiile despre proiect sunt limitate, iar autoritățile fac un bruiaj mediatic și administrativ care
Un bărbat din Ialoveni și-a pierdut viața într-un incendiu declanșat de o țigară aprinsă, într-un eveniment tragic care a avut loc recent în localitate. Incidentul s-a produs atunci când flacăra de la țigară a intrat în contact cu materiale inflamabile, determinând izbucnirea focului. La fața locului au intervenit echipele de salvare și pompierii, însă,
Subiect sensibil ignorat? Critici dure după afirmațiile unui deputat PAS despre droguri
Tema consumului de droguri în rândul tinerilor a reaprins dezbaterile publice, după ce declarațiile unui deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), făcute într-o emisiune difuzată de postul public Moldova 1, au fost catalogate drept îngrijorătoare și lipsite de implicare de către mai mulți actori din spațiul public. Potrivit reacțiilor apărute ulterior, problema consumului de droguri ar fi
Instanța de judecată a pronunțat sentința în dosarul „Banca de Economii", unul dintre cele mai sonore cazuri de fraudă bancară din Republica Moldova. Două persoane au fost condamnate pentru implicare într-o schemă de fraudă care a cauzat prejudicii de ordinul milioanelor de lei. Potrivit deciziei instanței, inculpații au fost găsiți vinovați de comiterea unor
O copie a Statuii Libertății s-a prăbușit în sudul Braziliei, în timpul unei furtuni violente, caracterizate de rafale puternice de vânt și condiții meteo extreme. Incidentul a avut loc într-o zonă comercială, unde statuia era amplasată în aer liber. Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care structura începe să se clatine, după care
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat recent la un eveniment dedicat personalităților notorii din Republica Moldova, care marchează o vârstă jubiliară sau care s-au remarcat prin contribuții semnificative în domeniul culturii și artei. La eveniment au fost prezenți scriitori, pictori, muzicieni, oameni de cultură și artă, precum și personalități emblematice, decorați cu titluri de onoare
Consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să desfășoare ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC)programată recent, întrucât nu s‑a întrunit numărul necesar de membri în sală, rezultând o nouă amânare din cauza lipsei de cvorum. Blocajul are loc într‑un moment în care sunt pe agendă subiecte importante pentru administrația orașului, inclusiv discuții despre bugetul municipal și
Moldsilva reacționează după atacul armat din Căpriana: vor fi depuse sesizări și se fac verificări
Agenția „Moldsilva" a luat act de informațiile privind atacul armat asupra unei echipe a Gărzii Naționale de Mediu în zona Căpriana, unde un inspector ar fi fost vizat de un foc de armă în timpul unei misiuni de control privind tăierile ilegale de arbori. Incidentul a avut loc în timpul unei acțiuni de identificare a
Tragedie la liceu lângă Moscova: un copil ucis și o profesoară vizată în atacul șocant
Un incident tragic a zguduit un liceu din apropierea Moscovei, unde un elev în vârstă de 15 ani a comis un atac violent în incinta școlii, potrivit autorităților locale. Suspectul a rănit grav un agent de securitate și apoi l‑a înjunghiat mortal pe un copil de numai 10 ani. Motivele atacului sunt investigate de
Un avocat din Republica Moldova a ajuns în fața instanței fiind acuzat de escrocherie după ce o clientă a rămas fără 29 000 de lei, sumă pe care i‑ar fi luat‑o sub pretextul prestării unor servicii juridice care nu au fost efectiv realizate. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis cazul în judecată, iar
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova desfășoară zilnic acțiuni pentru asigurarea respectării legislației de mediu și protejarea patrimoniului natural din raion. Pe parcursul săptămânii trecute, în urma mai multor controale și activități de monitorizare desfășurate pe teritoriul administrat, au fost depistate cazuri de utilizare și exploatare necorespunzătoare a fondului forestier,
Bugetul Chișinăului, blocat: absența consilierilor PAS și PSRM paralizează Consiliul Municipal
În Consiliul Municipal Chișinău (CMC) persistă un blocaj instituțional care împiedică examinarea și adoptarea bugetului municipal. Consilierii din fracțiunile PAS și PSRM nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului, fapt ce duce la lipsa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor. Potrivit informațiilor oficiale, reprezentanții acestor formațiuni politice au lipsit de la 8 ședințe consecutive ale CMC,
Ceban: Profesorii cer respect, nu proteste: mesaj de susținere pentru cadrele didactice
Profesorii din Republica Moldova nu ar trebui să fie nevoiți să iasă în stradă pentru a cere majorarea salariilor. Munca lor trebuie apreciată prin politici responsabile și decizii corecte, nu prin presiune publică și proteste. Educația reprezintă fundamentul dezvoltării unei societăți, iar cadrele didactice sunt cei care formează generațiile viitoare. De aceea, vocea profesorilor trebuie auzită, iar
Patru cetățeni ai Georgiei au fost arestați la Chișinău, fiind bănuiți de comiterea mai multor furturi din automobileparcate în diferite zone ale capitalei. Suspecții au fost reținuți în urma unor acțiuni operative desfășurate de oamenii legii. Potrivit anchetatorilor, bărbații acționau organizat, vizând automobile lăsate nesupravegheate, din care sustrăgeau bunuri de valoare. După document
Incident cu armă la Căpriana: un suspect prins după ce a tras într-un automobil oficial # BreakingNews
Un incident grav s-a înregistrat în localitatea Căpriana, unde un glonț a fost tras într-o mașină a Gărzii Naționale de Mediu, iar autoritățile au reușit să identifice și rețină un suspect în urma investigațiilor. Evenimentul a avut loc când angajații Gărzii Naționale de Mediu se aflau în misiune de serviciu, efectuând controale specifice activității instituției. … Articolul Incident cu armă la Căpriana: un suspect prins după ce a tras într-un automobil oficial apare prima dată în BreakingNews.
Un conducător auto din municipiul Bălți a fost depistat băut la volan după ce a fost observat deplasându‑se haotic pe străzile orașului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Intervenția promptă a poliției a împiedicat un posibil accident grav. Oamenii legii au observat automobilul circulând neuniform și schimbând direcția brusc, fapt pentru care au … Articolul Oprit la timp: un șofer beat se deplasa haotic prin municipiul Bălți apare prima dată în BreakingNews.
Denis Șova a anunțat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău detalii din amendamentul propus de deputații Partidul Nostru la proiectul bugetului pentru 2026 privind creșterea valorii de referință, în vederea majorării salariilor angajaților din sistemul educațional. „Partidul Nostru propune ca valoarea de referință utilizată la calcularea salariilor de funcție să fie majorată de la 2500 la … Articolul Salarii echitabile pentru profesori: Denis Șova explică propunerea Partidului Nostru apare prima dată în BreakingNews.
Un tânăr din raionul Hâncești și‑ar fi pierdut viața în urma unei agresiuni violente, în care ar fi fost implicate trei persoane, anunță autoritățile locale. Incidentul șocant a avut loc recent, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte ale faptei. Potrivit primelor informații, victima ar fi fost lovită de trei … Articolul Crimă la Hâncești: un tânăr ar fi fost omorât în bătaie de trei indivizi apare prima dată în BreakingNews.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că în prezent nu mai există nicio centrală electrică funcțională pe teritoriul Ucrainei, ca urmare a atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice. Afirmația reflectă amploarea distrugerilor provocate de bombardamentele continue și situația critică în care se află sistemul energetic al țării. Potrivit liderului ucrainean, centralele electrice au fost fie complet … Articolul Criză energetică totală în Ucraina: țara a rămas fără centrale electrice funcționale apare prima dată în BreakingNews.
Tragedie la o bază aeriană rusă: pilotul și copilotul unui avion Su-34 au murit într-un hangar # BreakingNews
O tragedie gravă s-a produs la o bază aeriană din Federația Rusă, unde pilotul și copilotul unui avion militar Su-34 și-au pierdut viața într-un hangar, în circumstanțe care sunt în prezent investigate de autoritățile militare. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul ar fi avut loc în timpul unor operațiuni tehnice sau de mentenanțădesfășurate la sol. În … Articolul Tragedie la o bază aeriană rusă: pilotul și copilotul unui avion Su-34 au murit într-un hangar apare prima dată în BreakingNews.
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost reținut de poliție, fiind suspectat că ar fi violat o tânără de 19 ani în raionul Căușeni. Incidentul grav a declanșat o anchetă penală, iar autoritățile fac investigații pentru a stabili toate circumstanțele faptei. Potrivit informațiilor preliminare, agresiunea ar fi avut loc într-un loc izolat … Articolul Un angajat al MAI, reținut după ce ar fi violat o tânără de 19 ani la Căușeni apare prima dată în BreakingNews.
Proiectul de reabilitare a aleii din Ciocana aduce confort și siguranță pentru locuitori # BreakingNews
Primarul Ion Ceban a salutat transformarea aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân într-un spațiu modern, sigur și atractiv pentru locuitorii sectorului Ciocana. Anterior, aleea era lăsată în paragină: asfaltul degradat, băncile și coșurile de gunoi distruse, iluminatul public insuficient și lipsa camerelor de supraveghere făceau zona nesigură. Spațiile verzi erau aproape inexistente, iar locuitorii evitau plimbările pe alee. … Articolul Proiectul de reabilitare a aleii din Ciocana aduce confort și siguranță pentru locuitori apare prima dată în BreakingNews.
Clinică improvizată într-un apartament din Italia: intervenții estetice ilegale, anchetă penală # BreakingNews
O cetățeană a Republicii Moldova este vizată într-o anchetă penală desfășurată în Italia, fiind suspectată că efectua intervenții estetice ilegale într-un apartament, fără a deține autorizațiile și calificările necesare. Activitatea ar fi fost desfășurată în condiții improprii, punând în pericol sănătatea pacienților. Potrivit autorităților italiene, femeia ar fi transformat un apartament într-o clinică improvizată, … Articolul Clinică improvizată într-un apartament din Italia: intervenții estetice ilegale, anchetă penală apare prima dată în BreakingNews.
Un incident a avut loc la Ambasada Republicii Moldova din Statele Unite ale Americii, unde a fost necesară intervenția echipajelor de pompieri. Alarma a fost declanșată în urma unui eveniment care a impus măsuri rapide de siguranță, pentru a preveni eventuale riscuri pentru personalul diplomatic și clădire. Potrivit informațiilor preliminare, intervenția a avut un caracter preventiv, iar … Articolul Incident la Ambasada Republicii Moldova din SUA: pompierii au intervenit de urgență apare prima dată în BreakingNews.
Un accident rutier grav s-a produs în raionul Ialoveni, soldat cu rănirea a două persoane, care au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Impactul a avut loc pe un sector de drum intens circulat, iar circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează a fi stabilite de oamenii legii. Potrivit informațiilor preliminare, în accident … Articolul Accident grav în raionul Ialoveni: două persoane transportate de urgență la spital apare prima dată în BreakingNews.
Un bărbat din Republica Moldova, condamnat în Franța, a fost reținut de autoritățile române în urma cooperării transfrontaliere între forțele de ordine. Persoana în cauză era urmărită internațional în baza unui mandat emis de autoritățile franceze, după ce instanța din Franța l‑a condamnat pentru infracțiuni pentru care prevedea executarea unei pedepse cu închisoarea. Informațiile privind … Articolul Fugar din Franța prins în România: moldovean condamnat, acum în custodia poliției apare prima dată în BreakingNews.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi, un prilej de reflecție și discuții despre dezvoltarea unui oraș mai verde, mai bine administrat și mai aproape de locuitori. În cadrul evenimentului, Ceban a subliniat că Primăria municipiului implementează peste 30 de proiecte cu finanțare internațională, regională, transfrontalieră … Articolul Chișinăul continuă să crească prin parteneriate și proiecte de calitate apare prima dată în BreakingNews.
Conflict în AUR Moldova: Valeriu Munteanu părăsește formațiunea și denunță schimbarea direcției partidului # BreakingNews
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, a fost exclus din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, împreună cu alți membri. Decizia a fost luată de Consiliul Politic Național al formațiunii, care a invocat încălcarea statutului partidului, acțiuni de denigrare a acestuia și implicarea în activități considerate contrare intereselor AUR. În cadrul Consiliului, … Articolul Conflict în AUR Moldova: Valeriu Munteanu părăsește formațiunea și denunță schimbarea direcției partidului apare prima dată în BreakingNews.
Poliția continuă acțiunile de combatere a consumului și posesiei de droguri, iar în ultimele zile alte 11 persoane au fost identificate și sunt cercetate pentru fapte legate de deținerea și consumul de substanțe interzise. În cadrul măsurilor operative, oamenii legii au constatat implicarea acestor persoane în activități care contravin legislației privind drogurile, iar investigațiile continuă … Articolul Alte 11 persoane bănuite de deținerea și consumul de droguri, cercetate de polițiști apare prima dată în BreakingNews.
Vladimir Plahotniuc prezent la o nouă ședință de judecată în dosarul „Frauda bancară” # BreakingNews
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost prezent astăzi la o nouă ședință de judecată din dosarul în care este vizat, în care instanța continuă examinarea materialului probator și audierile în procesul penal. În cadrul ședinței din acest ciclu de judecată urmează să fie audiați primii martori incluși pe lista de apărare, ca … Articolul Vladimir Plahotniuc prezent la o nouă ședință de judecată în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în BreakingNews.
Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun Duminică, municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou, donat și în acest an … Articolul Luminițele de Crăciun au adus magia sărbătorilor în inima Bălțiului apare prima dată în BreakingNews.
Statul nu și-a respectat angajamentele asumate față de agricultorii care au investit resurse proprii în dezvoltarea sectorului agricol. Declarația a fost făcută de către deputatul Partidului Nostru, Președinte al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov, la Exclusiv TV. Potrivit parlamentarului, subvențiile reprezintă un angajament reciproc între stat și agricultori. „Așa cum cetățeanul este obligat … Articolul Subvențiile pentru fermieri nu sunt favoruri, ci obligații ale statului – Ivanov apare prima dată în BreakingNews.
Iarnă grea în Georgia: zăpadă abundentă și alimentare cu energie afectată pentru sute de oameni # BreakingNews
Mai multe localități din regiunile georgiene Khinchauri și Khikhadziri, precum și aproape 100 de persoane din orașul Shuakhevi, au rămas fără energie electrică, după ninsorile abundente de săptămâna trecută. Potrivit publicației locale Batumelebi, furnizarea curentului a fost restabilită în câteva comunități, transmite breakingnews.md cu referire la IPN. Cea mai mare companie de distribuție a energiei electrice … Articolul Iarnă grea în Georgia: zăpadă abundentă și alimentare cu energie afectată pentru sute de oameni apare prima dată în BreakingNews.
Forțele de ordine au desfășurat percheziții la Sângerei, în urma cărora au fost depistate substanțe interzise la domiciliile a patru persoane. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind păstrarea și distribuirea de droguri. În timpul descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe probe care urmează să fie supuse expertizelor. Ancheta vizează stabilirea provenienței … Articolul Percheziții la Sângerei: droguri descoperite la domiciliile a patru persoane apare prima dată în BreakingNews.
Primăria Chișinău, pusă în fața unor hotărâri vechi: căutăm soluții corecte pentru oameni # BreakingNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că, în ultima perioadă, Primăria este obligată să execute tot mai multe hotărâri judecătorești emise în anii mandatelor administrațiilor precedente, unele dintre ele fiind extrem de problematice pentru oraș. Potrivit edilului, există numeroase decizii ale instanțelor prin care municipalitatea este obligată să acorde spații locative, să încheie contracte de … Articolul Primăria Chișinău, pusă în fața unor hotărâri vechi: căutăm soluții corecte pentru oameni apare prima dată în BreakingNews.
Șapte persoane sunt cercetate de autorități după ce au fost depistate în legătură cu păstrarea și distribuirea de droguri. Ancheta urmează să stabilească rolurile exacte ale fiecăruia, modul de operare și amploarea activității ilegale. Forțele de ordine au desfășurat acțiuni de investigație care au condus la identificarea suspecților și ridicarea probelor relevante. În cadrul procedurilor, … Articolul Șapte persoane cercetate pentru păstrarea și distribuirea de droguri apare prima dată în BreakingNews.
Un incident tragic s-a produs recent la Ciorescu, unde o sobă a explodat, provocând moartea unei persoane și rănirea gravă a alteia. Autoritățile au intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor și securizarea zonei. Victima rănită a fost transportată de urgență la spital, iar specialiștii investighează circumstanțele exploziei pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Ancheta … Articolul Explozie la Ciorescu: sobă defectă provoacă moarte și răni grave apare prima dată în BreakingNews.
La frontierele Republicii Moldova se înregistrează un flux deosebit de intens de persoane și mijloace de transport, iar vameșii raportează un număr semnificativ de treceri și tot mai multe încălcări ale regulilor de frontieră. În ultimele zile, mii de călători au traversat punctele de trecere, generând aglomerație și presiuni sporite asupra capacității de control. Autoritățile … Articolul Vameșii raportează aglomerație record și tot mai multe abateri la frontiere apare prima dată în BreakingNews.
Un adolescent din Edineț și-ar fi pierdut viața în urma unui incident violent, iar poliția a reținut un bărbat suspectat de implicare. Circumstanțele în care s-a produs agresiunea sunt investigate, iar autoritățile fac cercetări pentru a stabili exact motivele și dinamica evenimentului. Forțele de ordine au intervenit prompt și au asigurat zona, iar persoana reținută … Articolul Edineț: un adolescent ar fi fost ucis în bătaie, un bărbat reținut de poliție apare prima dată în BreakingNews.
O intersecție din Chișinău a fost scena unui accident în lanț, implicând mai multe vehicule, iar poliția a oferit primele clarificări cu privire la incident. Din primele informații, coliziunea s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de trafic și nerespectării regulilor de circulație de către unul dintre șoferi. Din fericire, autoritățile au anunțat că … Articolul Accident în lanț la o intersecție din Chișinău: poliția oferă primele detalii apare prima dată în BreakingNews.
O plajă din Sydney a fost scena unui incident armat grav, în urma căruia mai multe persoane au fost rănite. Martorii au relatat că s-au auzit 12 focuri de armă, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a securiza zona și a acorda primul ajutor victimelor. Serviciile de urgență au transportat răniții la spital, iar … Articolul Haos pe plajă în Sydney: focuri de armă și victime într-un atac surpriză apare prima dată în BreakingNews.
