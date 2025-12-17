Subiect sensibil ignorat? Critici dure după afirmațiile unui deputat PAS despre droguri

17:10

La un punct de trecere a frontierei, un cetățean din Republica Moldova și un cetățean român au fost documentați de polițiștii de frontieră după ce au încercat să ofere mită pentru a influența deciziile oamenilor legii în timpul controlului de frontieră. Tentativa de corupere a fost dejucată, iar autoritățile au refuzat mijloacele bănești puse la dispoziție de cei doi, …