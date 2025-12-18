Războiul din Ucraina, pe agenda întâlnirii SUA–Rusia de la Miami

12:40

Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că actuala criză economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către autoritățile de la Tiraspol. Potrivit oficialului, situația de urgență nu este una nouă, fiind instituită și în perioadele anterioare, inclusiv la sfârșitul anilor 2024–2025, iar riscul […] Articolul Chiveri: Criza din stânga Nistrului este efectul unui model economic nesustenabil bazat pe energie „gratuită” apare prima dată în Realitatea.md.