VIDEO Haos pe strada Ismail. O Skoda a tamponat un Mercedes

15:20

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a murit după ce a fost înjunghiat de un cetățean moldovean, în localitatea Sarezzo, din Italia. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața, scrie RaiNews. Potrivit informațiilor disponibile, victima este un italian de origine ucraineană, pe […] Articolul VIDEO Un moldovean a înjunghiat mortal un bărbat în fața unui bar din Italia apare prima dată în Realitatea.md.