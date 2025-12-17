Chiveri despre criza energetică: UE este gata să ofere sprijin, dar Tiraspolul trebuie să accepte condițiile
Omniapres, 17 decembrie 2025 13:10
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că actuala criză economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către autoritățile de la Tiraspol. Potrivit oficialului, situația de urgență nu este una nouă, fiind instituită și în perioadele anterioare, inclusiv la sfârșitul anilor 2024–2025, iar riscul […]
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
13:10
Chiveri despre criza energetică: UE este gata să ofere sprijin, dar Tiraspolul trebuie să accepte condițiile # Omniapres
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că actuala criză economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către autoritățile de la Tiraspol. Potrivit oficialului, situația de urgență nu este una nouă, fiind instituită și în perioadele anterioare, inclusiv la sfârșitul anilor 2024–2025, iar riscul […]
Acum o oră
12:50
Un bărbat a decedat în urma încălcării regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice. Cazul a fost înregistrat în după-amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o locuință din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor, în interiorul casei s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La fața locului, […]
Acum 2 ore
12:10
Reguli noi pentru vânzarea bunurilor confiscate: persoane fizice, incluse printre cumpărători # Omniapres
Bunurile confiscate aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat vor putea fi valorificate mai rapid și în condiții mai clare, după aprobarea unui nou regulament care vizează eficientizarea administrării și comercializării acestora. Documentul introduce mai multe elemente de noutate menite să accelereze procesul de valorificare, inclusiv extinderea cercului de potențiali cumpărători. Astfel, persoanele fizice sunt […]
11:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și […]
Acum 4 ore
11:10
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) va fi condus de Dorin Poverjuc, după ce Guvernul a aprobat numirea acestuia în funcție, în urma demisiei fostului șef al instituției, Ion Bulmaga. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de miercuri a Cabinetului de miniștri. Până în prezent, Dorin Poverjuc a deținut funcția de director al Agenției de […]
10:40
Republica Moldova nu întrunește, în acest moment, condițiile necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene, iar apropierea de acest obiectiv este legată direct de nivelul de pregătire internă și de implementarea măsurilor asumate prin Programul național de aderare. Declarațiile au fost făcute de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, într-un interviu […]
10:10
Fără creșteri salariale pentru profesori de la 1 ianuarie 2026. Perciun: Majorări posibile abia din septembrie # Omniapres
Profesorii nu vor beneficia de creșteri salariale de la 1 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Oficialul a precizat că eventuale majorări ar putea fi luate în calcul abia în septembrie anul viitor, fără a avansa cifre concrete. Potrivit ministrului, constrângerile bugetare și […]
09:40
Șoferii care prestau servicii de taxi „la negru" în municipiul Chișinău au intrat în vizorul autorităților, în urma unor controale desfășurate recent pe piața transportului de persoane. Verificările au scos la iveală mai multe încălcări grave ale legislației fiscale și din domeniul transporturilor. În cadrul acțiunilor de control, au fost efectuate 39 de verificări operative, […]
Acum 6 ore
09:10
VIDEO // Comenzile de pe Temu, Shein sau AliExpress ar putea fi taxate cu până la 25% din sumă # Omniapres
Din 1 iulie 2026, coletele comandate din afara Republicii Moldova ar putea fi taxate după un nou mecanism, analizat în prezent de Ministerul Finanțelor. Ministrul Andrian Gavriliță a declarat că autoritățile examinează mai multe opțiuni pentru perceperea drepturilor de import, inclusiv evitarea unei taxe fixe uniforme, care ar fi inechitabilă pentru consumatori. „Nu cred că […]
Acum 8 ore
07:00
Ziua aduce limpeziri, decizii practice și un accent clar pe organizare, bani și relațiile cu cei apropiați. Mulți nativi închid capitole sau își reașază prioritățile înainte de final de an, cu gândul la stabilitate și liniște. SĂGETĂTOR O să păstrați o stare de spirit bună, chiar dacă veți simți că vi se face o nedreptate […]
Acum 24 ore
18:00
Comisia Europeană a confirmat că va modifica legislația care prevedea ca, din 2035, toate autoturismele și autoutilitarele noi să aibă emisii zero. Pragul va scădea de la 100% la 90%, ceea ce deschide calea pentru menținerea pe piață a unor modele hibride plug-in și, în anumite condiții, a motoarelor cu ardere internă. Restul de 10% […]
17:40
Coletele din străinătate ar putea fi taxate din vara anului 2026. Cât vor plăti moldovenii # Omniapres
Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale ar putea deveni mai scumpe, în Republica Moldova. Din vara 2026, moldovenii vor plăti TVA și taxe pentru fiecare colet Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM, că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv […]
17:10
Republica Moldova va fi vizitată în această săptămână de președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Odile Renaud-Basso, într-un context marcat de intensificarea reformelor economice și de avansarea pe calea integrării europene. Conform informațiilor comunicate de BERD, șefa instituției financiare europene se va afla la Chișinău joi și vineri, unde are programate întrevederi cu președinta […]
16:40
Moldova a semnat Convenția pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Omniapres
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, în cadrul Conferinței diplomatice desfășurate la Haga. Documentul prevede crearea, pe platforma Consiliului Europei, a unui mecanism internațional dedicat documentării abuzurilor și acordării despăgubirilor pentru pierderile suferite de Ucraina în urma agresiunii. Potrivit Convenției, […]
16:10
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de […]
15:40
ANRE schimbă regulile de joc: distribuția gazelor va fi taxată uniform în toată țara, după ce autoritatea de reglementare a aprobat modificări esențiale la metodologia de calcul și aplicare a tarifelor reglementate pentru acest serviciu. Noile prevederi introduc tariful uniform de distribuție, care va fi aplicat tuturor operatorilor sistemelor de distribuție a gazelor naturale și […]
15:10
VIDEO // Maia Sandu, după întâlnirea cu Zelenskyy: „Pacea trebuie să fie una demnă și durabilă” # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, în marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, în Regatul Țărilor de Jos. În cadrul discuțiilor, șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, […]
15:00
Cadrele didactice din mai multe localități ale Republicii Moldova au ieșit astăzi la proteste desfășurate în incinta instituțiilor de învățământ, solicitând majorarea salariilor și politici salariale care să țină cont de inflație, în contextul dezbaterilor privind bugetul de stat pentru anul 2026. Profesorii au ales o formă simbolică de protest: în timpul pauzelor au afișat […]
14:10
Natalia Politov-Cangaș demontează acuzațiile că Plahotniuc ar fi avut activități dubioase și ilegale la Victoriabank # Omniapres
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, a răsturnat un șir de probe ale procurorilor în această cauză și a scos la iveală abateri comise, anterior, de acuzatori în raport cu aceasta. Contrar probatoriului procurorilor, Politov-Cangaș a precizat în fața instanței că nu a primit niciodată indicații de la […]
13:40
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, originar din Tighina, este judecat pentru organizarea unei scheme de înșelăciune prin care 28 de persoane ar fi fost păgubite cu aproximativ 2.500.000 de lei, după ce au achitat în avans bani pentru achiziționarea unor automobile oferite la prețuri avantajoase. Potrivit materialelor cauzei, schema infracțională ar fi […]
Ieri
13:10
VIDEO // Radu Marian explică diferențele de cost dintre drumul asfaltat de Emilian Crețu și cele făcute de stat # Omniapres
Deputatul PAS Radu Marian a venit cu explicații privind diferențele de cost dintre lucrările de infrastructură rutieră realizate din bani publici și cele finanțate din surse private, în contextul unor acuzații apărute în spațiul public legate de cheltuirea fondurilor statului. Reacția parlamentarului a fost determinată de comparațiile făcute cu un drum asfaltat în localitatea Negureni, […]
12:40
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 15 decembrie 2025 pe teritoriul unei parcări individuale din municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc pe strada Ginta Latină 20, iar pompierii au fost alertați printr-un apel la Serviciul 112, recepționat la ora 10:08. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență […]
12:20
Irina Vlah propune ”Un Mare Angajament Național”: Societatea e mai dezbinată decât oricând # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului "Inima Moldovei", afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată decât oricând, iar consolidarea trebuie făcută printr-un Mare Angajament Național, în care să se regăsească valorile care unesc oamenii. Ea a mai spus că, angajamentul dat ar trebui asumat de un Comitet Popular, constituit la inițiativa cetățenilor. "Alegerile au trecut, dar […]
12:10
Republica Moldova a demarat discuțiile tehnice cu Uniunea Europeană pe trei clustere de negocieri considerate esențiale în procesul de aderare: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe. Dialogul are loc cu Comisia Europeană și cu Președinția daneză a Consiliului UE, după un model similar celui aplicat Ucrainei, care permite avansarea pe dimensiunea tehnică în lipsa […]
11:50
DOC // Detalii apărute în presă despre apartamentul procurat cu implicarea judecătorului Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul lui Vlad Plahotniuc # Omniapres
Ieri, 15 decembrie 2025, în cadrul ședinței de examinare a unui dosar penal în care este vizat Vlad Plahotniuc, partea apărării a chemat-o în calitate de martor pe Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank pentru o perioadă îndelungată. În timpul procesului, martorul a fost întrebat dacă recunoaște pe cineva din sala de judecată, iar printre […]
11:40
VIDEO // Dobânda la creditul pentru prima locuință devine deductibilă: până la 16.100 lei anual # Omniapres
Dobânda achitată la creditul bancar pentru prima locuință va putea fi dedusă din impozitul pe venit, începând cu anul fiscal 2025, în limita a 16.100 de lei anual. Facilitatea fiscală este destinată persoanelor care au cumpărat prima locuință prin credit bancar și nu au beneficiat de programe guvernamentale, precum „Prima Casă". Anunțul a fost făcut […]
11:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Federația Rusă urmărește să provoace intenționat Republica Moldova pentru a forța expulzarea ambasadorului agreat, Oleg Ozerov, scenariu care ar putea fi folosit de Moscova drept pretext pentru amplificarea tensiunilor bilaterale. Potrivit șefului Legislativului, situația creată în jurul lui Oleg Ozerov este una fără precedent pentru Republica Moldova și ridică […]
11:10
Solidari cu profesorii. Fracțiunea PN propune majorarea reală a salariilor cadrelor didactice în anul viitor # Omniapres
Deputații fracțiunii Partidului Nostru din
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Președinta Maia Sandu va […] The post Președinta Maia Sandu va deschide conferința diplomatică de la Haga dedicată Ucrainei appeared first on Omniapres.
10:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că solicitările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt întemeiate, însă, în condițiile bugetare actuale, acestea nu pot fi acceptate fără a genera riscuri financiare. Oficialul a avertizat că o astfel de decizie ar însemna achitarea salariilor din împrumuturi. „Solicitările sindicatelor privind majorările sunt pertinente. Am avut câteva consultări […] The post Gavriliță: „Majorarea salariilor profesorilor acum ar însemna salarii pe datorie” appeared first on Omniapres.
09:30
Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din SUA: serviciile consulare, suspendate temporar # Omniapres
Serviciile consulare ale Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite au fost suspendate temporar, după ce în incinta misiunii diplomatice s-a produs un incendiu. Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova, care a precizat că activitatea consulară este sistată până la identificarea unui nou spațiu pentru prestarea serviciilor. Reprezentanții misiunii diplomatice au informat cetățenii că, […] The post Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din SUA: serviciile consulare, suspendate temporar appeared first on Omniapres.
09:10
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, a demisionat din funcție. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care a precizat că cererea de demisie a fost depusă ieri și semnată. Potrivit ministrului, situația din domeniul construcțiilor impune o schimbare de abordare, iar respectarea legii trebuie să devină […] The post Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică a demisionat appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua aduce clarificări importante legate de bani, colaborări și planuri personale, dar și momente decisive în relații, astfel încât finalul de an să vă găsească mai hotărâți, mai organizați și cu prioritățile bine stabilite. SĂGETĂTOR O să vă caute acel cineva care nu poate trăi fără voi, dacă și voi simțiți același lucru și poate […] The post Horoscop 16 decembrie. Banii, deciziile și relațiile intră pe linie dreaptă appeared first on Omniapres.
15 decembrie 2025
18:40
Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au efectuat, săptămâna trecută, cinci intervenții de transplant în doar 48 de ore, toate finalizate cu succes. Este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, realizate în regim intensiv de către echipe multidisciplinare. Transplanturile hepatice au fost efectuate de echipa coordonată de profesorul Adrian […] The post Performanță medicală la Chișinău: cinci transplanturi în două zile appeared first on Omniapres.
18:10
Guvernul retrage dreptul de investiții al „Lukoil-Moldova”. Statul preia complexul petrolier de la Aeroport # Omniapres
Statul va prelua, în termen de 20 de zile, infrastructura complexului petrolier aeroportuar, după ce Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis să refuze aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” și să revină la situația existentă înainte de anul 2005. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care […] The post Guvernul retrage dreptul de investiții al „Lukoil-Moldova”. Statul preia complexul petrolier de la Aeroport appeared first on Omniapres.
17:40
O femeie din municipiul Bender a fost trimisă în judecată în dosarul escrocheriei cu automobile de lux și tehnică agricolă pretins importate din Uniunea Europeană, cauză în care prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 6 milioane de lei. Aceasta este a doua persoană deferită justiției în acest dosar, după ce, în august 2025, un bărbat […] The post Escrocherie cu mașini de lux din UE: încă o persoană, trimisă în judecată appeared first on Omniapres.
17:10
Profesorii și angajații din educație desfășoară marți, 16 decembrie, acțiuni de protest în instituțiile de învățământ din întreaga țară. Acțiunea, organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei, are loc în ziua în care comisiile parlamentare examinează proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2026. Protestul se desfășoară la locul de muncă, în timpul pauzelor, și […] The post Profesorii protestează cu foi albe: „Educația nu poate fi ignorată” appeared first on Omniapres.
17:00
Ana Cucerescu, judecătoare în dosarul lui Vlad Plahotniuc, a sunat un martor. Dezvăluirea, făcută în ședința de astăzi # Omniapres
Judecătoarea Ana Cucerescu, membră a completului ce examinează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, a avut o conversație telefonică cu fosta președintă a Băncii „Victoriabank”, Natalia Politov-Cangaș, audiată astăzi în calitate de martor în această cauză. Convorbirea a fost confirmată chiar de martor în timpul ședinței de judecată, scrie telegraph.md. Natalia Politov-Cangaș susține că acest […] The post Ana Cucerescu, judecătoare în dosarul lui Vlad Plahotniuc, a sunat un martor. Dezvăluirea, făcută în ședința de astăzi appeared first on Omniapres.
16:50
Igor Dodon: Opoziția pregătește sesizarea Curții Constituționale privind „emisarul special” # Omniapres
Curtea Constituțională ar putea examina decretul prin care Președintele Republicii Moldova a instituit funcția de „emisar special pentru dezvoltare și reziliență”, după ce fostul șef al statului, Igor Dodon, a anunțat elaborarea unui proiect de sesizare pe motiv de neconstituționalitate. Potrivit lui Dodon, funcția de „emisar special” nu are bază legală în legislația Republicii Moldova, […] The post Igor Dodon: Opoziția pregătește sesizarea Curții Constituționale privind „emisarul special” appeared first on Omniapres.
16:10
Zinaida Popa, despre controlul ANI în cazul soțului său:„Adevărul nu se teme de verificări” # Omniapres
Șefa fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, a reacționat după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de verificare a averii și intereselor personale ale foștilor conducători ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), inclusiv în cazul soțului său, generalul Vasile Popa. Într-o declarație, Zinaida Popa a subliniat că […] The post Zinaida Popa, despre controlul ANI în cazul soțului său:„Adevărul nu se teme de verificări” appeared first on Omniapres.
15:40
Artistul și rapperul moldovean Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a anunțat că s-a înscris la Eurovision Song Contest, explicând chiar din start motivele deciziei sale. „Nimeni nu m-a rugat, nu mi-a solicitat și nu mi-a sugerat să particip la Eurovision. Este dorința și intenția mea sinceră și asumată”, a transmis artistul într-un […] The post Satoshi explică de ce s-a înscris la Eurovision Song Contest: ”Nimeni nu m-a rugat” appeared first on Omniapres.
15:10
Regiunea transnistreană intră într-o nouă criză. Administrația separatistă de la Tiraspol instituie o nouă stare de urgență în economie cauzată de problemele privind livrările de gaze, scrie Ziua.md. Anunțul a fost făcut de liderul separatist Vadim Krasnoselski, decretul urmând să fie transmis spre examinare sovietului suprem din regiune. Autoritățile separatiste susține că motivul instituirii stării […] The post Tiraspolul declară din nou stare de urgență economică pe fondul crizei gazelor appeared first on Omniapres.
14:40
Bursa Internațională a Moldovei, oficializată la ASP. Dorin Recean, numit în Consiliul de Administrație # Omniapres
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, moment care marchează lansarea instituțională a noii platforme de tranzacționare și începutul procesului de construire a pieței de capital din Republica Moldova. Odată cu înregistrarea oficială, a fost stabilită și conducerea Bursei Internaționale a Moldovei. Managementul executiv este asigurat de Veronica Aprintin, […] The post Bursa Internațională a Moldovei, oficializată la ASP. Dorin Recean, numit în Consiliul de Administrație appeared first on Omniapres.
14:20
După demiterea foștilor șefi ai SPPS, ANI le va verifica integritatea. Sesizări depuse la câteva zile după plecarea din funcție # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de verificare a averii și intereselor personale ale foștilor conducători ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), la scurt timp după demiterea acestora. Achizițiile de amploare realizate de generalul Vasile Popa, precum și proveniența mijloacelor financiare utilizate, urmează să fie examinate de ANI. La doar […] The post După demiterea foștilor șefi ai SPPS, ANI le va verifica integritatea. Sesizări depuse la câteva zile după plecarea din funcție appeared first on Omniapres.
14:00
Start sărbătorilor de iarnă la Bălți. Luminițele de Crăciun au fost aprinse pe bradul donat de Renato Usatîi # Omniapres
Duminică, municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou, donat și în acest an de Renato Usatîi. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă festivă, orașul fiind decorat în prealabil cu iluminat de sărbătoare și decorațiuni tematice. La eveniment s-au […] The post Start sărbătorilor de iarnă la Bălți. Luminițele de Crăciun au fost aprinse pe bradul donat de Renato Usatîi appeared first on Omniapres.
13:40
Școala de Management în Sănătate Publică intră în grevă japoneză și acuză o tentativă de lichidare # Omniapres
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) din Chișinău, structură didactică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, anunță declanșarea unei greve japoneze începând cu 15 decembrie, ca formă de protest pașnic față de ceea ce cadrele didactice numesc o tentativă de lichidare ilegală a instituției. Reprezentanții școlii afirmă că decizia vine […] The post Școala de Management în Sănătate Publică intră în grevă japoneză și acuză o tentativă de lichidare appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în marja Consiliului Afaceri Externe, care se desfășoară la […] The post Marta Kos: UE discută deschiderea neoficială a capitolelor de negociere cu Moldova appeared first on Omniapres.
12:40
Fratele juristului Teodor Cârnaț și-a pierdut viața în urma unei explozii produse la o instalație de încălzire pe apă montată într-o sobă, tragedie care a avut loc în seara zilei de 14 decembrie, într-o locuință din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a […] The post Fratele lui Teodor Cârnaț a murit într-o explozie produsă la soba din propria locuință appeared first on Omniapres.
12:10
Salariile foarte mari ale conducerii autorităților de reglementare ar putea fi reduse semnificativ începând cu 2026. Fracțiunea PAS a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede limitarea lefurilor pentru funcțiile de conducere din Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Autoritatea Națională pentru Reglementarea Comunicațiilor Electronice […] The post Salarii de până la 160 000 lei lunar vor fi limitate la ANRE, CNPF și ANRCETI appeared first on Omniapres.
11:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță organizarea, la data de 17 decembrie 2025, ora 13:15, a unui concurs de comercializare a bunurilor confiscate, în cadrul căruia sunt propuse 10 loturi, cu o valoare totală de 500,1 mii de lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități […] The post Fiscul scoate la vânzare bunuri confiscate în valoare de peste 500 000 de lei appeared first on Omniapres.
