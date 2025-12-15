Bursa Internațională a Moldovei, oficializată la ASP. Dorin Recean, numit în Consiliul de Administrație
Omniapres, 15 decembrie 2025 14:40
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, moment care marchează lansarea instituțională a noii platforme de tranzacționare și începutul procesului de construire a pieței de capital din Republica Moldova. Odată cu înregistrarea oficială, a fost stabilită și conducerea Bursei Internaționale a Moldovei. Managementul executiv este asigurat de Veronica Aprintin, […]
• • •
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:20
După demiterea foștilor șefi ai SPPS, ANI le va verifica integritatea. Sesizări depuse la câteva zile după plecarea din funcție # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de verificare a averii și intereselor personale ale foștilor conducători ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), la scurt timp după demiterea acestora. Achizițiile de amploare realizate de generalul Vasile Popa, precum și proveniența mijloacelor financiare utilizate, urmează să fie examinate de ANI. La doar […]
Acum 2 ore
14:00
Start sărbătorilor de iarnă la Bălți. Luminițele de Crăciun au fost aprinse pe bradul donat de Renato Usatîi # Omniapres
Duminică, municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou, donat și în acest an de Renato Usatîi. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă festivă, orașul fiind decorat în prealabil cu iluminat de sărbătoare și decorațiuni tematice. La eveniment s-au […]
13:40
Școala de Management în Sănătate Publică intră în grevă japoneză și acuză o tentativă de lichidare # Omniapres
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) din Chișinău, structură didactică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", anunță declanșarea unei greve japoneze începând cu 15 decembrie, ca formă de protest pașnic față de ceea ce cadrele didactice numesc o tentativă de lichidare ilegală a instituției. Reprezentanții școlii afirmă că decizia vine […]
13:10
Liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în marja Consiliului Afaceri Externe, care se desfășoară la […]
Acum 4 ore
12:40
Fratele juristului Teodor Cârnaț și-a pierdut viața în urma unei explozii produse la o instalație de încălzire pe apă montată într-o sobă, tragedie care a avut loc în seara zilei de 14 decembrie, într-o locuință din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a […]
12:10
Salariile foarte mari ale conducerii autorităților de reglementare ar putea fi reduse semnificativ începând cu 2026. Fracțiunea PAS a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede limitarea lefurilor pentru funcțiile de conducere din Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Autoritatea Națională pentru Reglementarea Comunicațiilor Electronice […]
11:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță organizarea, la data de 17 decembrie 2025, ora 13:15, a unui concurs de comercializare a bunurilor confiscate, în cadrul căruia sunt propuse 10 loturi, cu o valoare totală de 500,1 mii de lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități […]
11:10
ASP a depistat cel puțin 100 de tentative de obținere frauduloasă a cetățeniei moldovenești # Omniapres
Agenția Servicii Publice a depistat, în ultimii trei ani, cel puțin 100 de tentative de obținere frauduloasă a cetățeniei Republicii Moldova, prin documente falsificate sau informații nereale. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, care a explicat că noile modificări legislative, ce vor intra în vigoare pe 24 decembrie, sunt menite să limiteze […]
Acum 6 ore
10:40
Nemerenco, reacție tăioasă pe rețelele sociale: „Am deranjat atâtea gunoaie, încât voi fi atacată ani de zile” # Omniapres
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care afirmă că este atacată constant chiar și după plecarea din funcție, din cauza deciziilor luate în timpul mandatelor sale. „Am deranjat în mandatele mele atâtea gunoaie, încât și după plecare mă vor ataca ani de zile", a scris Nemerenco, susținând […]
10:10
Avertisment MAE: cetățenii moldoveni din Rusia, îndemnați să nu semneze documente cu caracter militar # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis un avertisment pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă, în contextul unor modificări recente ale legislației ruse privind statutul străinilor. Potrivit MAE, un decret prezidențial semnat la Moscova prevede că anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi […]
09:40
Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită de lucru în Republica Elenă. Anunțul a fost făcut de Președinție. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității […]
09:10
VIDEO // Peste 700 de permise auto vor fi anulate: ASP confirmă o schemă de fraudă la examene în Bălți și Edineț # Omniapres
Agenția Servicii Publice va anula în această săptămână peste 700 de permise de conducere, după ce a fost descoperită o schemă de corupție și fraudare a examenelor auto în municipiul Bălți și raionul Edineț. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit acestuia, schema viza proba […]
Acum 8 ore
07:10
Pe 15 decembrie, accentul cade pe finanțe, plăți restante, prime, achiziții și decizii pragmatice, astfel încât finalul de an să vă găsească mai liniștiți și cu lucrurile esențiale rezolvate. SĂGETĂTOR Aveți inițiative cu care să dați tonul unor proiecte care să vă aducă succes din ianuarie încolo, dacă vă asociați cu cine trebuie. O să […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO" la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord. Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de […]
14:20
VIDEO // Construcția șubredă a acuzărilor în dosarul Plahotniuc poate aduce o condamnare a Republicii Moldova la CEDO, avertizează fostul judecător Stanislav Pavlovschi # Omniapres
Construcția șubredă a acuzărilor aduse lui Vlad Plahotniuc și faptul că statul este la un pas de a trece liniile roșii în procesul de examinare a dosarului ar putea aduce o condamnare a Republicii Moldova la CEDO. De acest lucru este convins fostul magistrat în cadrul Înaltei Curți de la Strasbourg, Stanislav Pavlovschi. Fostul oficial […]
14:10
Alocația la naștere se va mări cu 500 de lei anul viitor, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8% # Omniapres
Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022. Prevederile se regăsesc în proiectul legii bugetului […]
12 decembrie 2025
18:10
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată în mărime de 343.062,51 lei, potrivit Actului de constatare nr. 179, emis pe 12 decembrie 2025. Conform documentului, ANI a stabilit existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de primar, membrii familiei și […]
17:40
Circulația în centrul Chișinăului va fi restricționată sâmbătă, din cauza Maratonului de Crăciun # Omniapres
Circulația rutieră în centrul capitalei va fi restricționată sâmbătă, 13 decembrie 2025, în legătură cu desfășurarea „Maratonului de Crăciun", ediția 2025, care va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale. În acest context, în intervalul orelor 06:00–15:00 va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit […]
17:10
Tiraspolul susține că Centrala de la Cuciurgan poate relua livrările de energie către malul drept # Omniapres
Centrala de la Cuciurgan are potențialul de a relua livrările de energie către malul drept al Nistrului, însă până în prezent nu au fost înaintate propuneri oficiale din partea Chișinăului. Declarațiile au fost făcute de către pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, transmite BANI.MD. Potrivit lui, MGRES a fost, în trecut, un […]
16:40
Aproximativ 10 kilograme de droguri de mare risc au fost confiscate într-o cameră de hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi, în urma unei acțiuni a oamenilor legii. Substanțele, mefedronă și marijuana, erau ambalate în nouă pachete și urmau să fie comercializate pe piața ilegală. Investigațiile au început pe 7 decembrie, după ce autoritățile au […]
16:10
Noi reguli pentru deținerea armelor: permise valabile 3 ani, cursuri obligatorii și registru digital # Omniapres
Parlamentul a adoptat, în a doua lectură, modificări la Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, menite să prevină incidentele periculoase și să consolideze siguranța publică. Proiectul a fost votat de 65 de deputați. Noile prevederi introduc reguli mai stricte pentru evidența, deținerea și utilizarea armelor de foc, aliniind legislația națională la […]
15:30
VIDEO // Renato Usatîi, despre bugetul pentru anul 2026: „Cheltuim mai mult pe dobânzi decât pe investiții” # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a expus cu privire la proiectul bugetului de stat, prezentat în Parlament, declarând că acesta conține „lucruri ciudate" și foarte multe aspecte neclare. Potrivit lui Renato Usatîi, bugetul nu poate fi numit „al investițiilor" atâta timp cât doar 3% din cheltuieli sunt destinate investițiilor, în timp ce peste 6% merg […]
15:20
Președinta Maia Sandu a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația omologului său, Nikos Christodoulides. Vizita marchează prima deplasare a unui șef de stat moldovean în Cipru din ultimii 20 de ani și are loc în contextul în care Nicosia va prelua, de la 1 ianuarie 2026, Președinția rotativă a […]
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că achizițiile de energie electrică de avarie realizate recent de Î.S. „Moldelectrica" nu justifică, în acest moment, discuții despre majorarea tarifelor la energie electrică pentru consumatori. Potrivit ANRE, în perioada 6–10 decembrie, Moldelectrica a procurat aproximativ 930 MWh de energie electrică de avarie de la operatorul de […]
14:10
Două persoane și-au pierdut viața în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. Tragedia s-a produs în seara zilei de 11 decembrie 2025, apelul la Serviciul 112 fiind recepționat la ora 18:20. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, victimele – un bărbat de 67 de ani și […]
13:40
VIDEO // Cursa nebună a unui șofer beat: a ignorat poliția și a fost blocat abia în Cornova # Omniapres
O urmărire în trafic s-a încheiat cu reținerea unui tânăr de 24 de ani, după ce acesta a refuzat să oprească la somația polițiștilor și a încercat să fugă. Incidentul s-a petrecut aseară, în apropierea satului Rădeni, raionul Călărași. Potrivit poliției, șoferul unui automobil Peugeot se afla în stare avansată de ebrietate și a ignorat […]
13:30
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de
12:40
Tendința de reducere a prețurilor la carburanți se menține și în această săptămână, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Motorina s-a ieftinit cu 43 de bani, coborând de la 19,94 la 19,51 lei/litru, iar benzina a înregistrat o scădere de 19 bani, ajungând de la 23,22 la 23,03 lei/litru. ANRE […] The post Carburanții se ieftinesc din nou: ANRE anunță prețuri mai mici la benzină și motorină appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Dodon amenință cu impeachment împotriva Maiei Sandu după numirea emisarilor speciali # Omniapres
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, susține că decretele prin care președinta Maia Sandu i-a desemnat pe Dorin Recean și Nicu Popescu în calitate de emisari speciali ar fi contrare Constituției și spune că formațiunea sa este gata să inițieze procedura de impeachment împotriva șefei statului. Înaintea ședinței Parlamentului din 12 decembrie, Igor Dodon a declarat […] The post VIDEO // Dodon amenință cu impeachment împotriva Maiei Sandu după numirea emisarilor speciali appeared first on Omniapres.
11:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea oficială și nimicirea unui lot de 7.500 de kilograme de mărar proaspăt, provenit din import, după ce analizele de laborator au indicat depășiri semnificative ale limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide. Potrivit ANSA, în urma testelor efectuate s-a constatat că nivelul de Penconazol depășea de aproape […] The post Lot de mărar importat, nimicit după ce s-au depistat depășiri de pesticide appeared first on Omniapres.
11:00
Șeful INI, Arcadie Catlabuga, avansat în grad de Maia Sandu. Soțul ministrei Agriculturii devine chestor # Omniapres
Șeful Inspectoratului Național de Investigație, Arcadie Catlabuga, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor, conform unui decret semnat pe 11 decembrie. Catlabuga este soțul ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, numită recent în funcție după plecarea lui Vladimir Bolea. Relația familială dintre cei doi a fost confirmată anterior de fostul premier Dorin […] The post Șeful INI, Arcadie Catlabuga, avansat în grad de Maia Sandu. Soțul ministrei Agriculturii devine chestor appeared first on Omniapres.
10:30
Compensații doar pentru unii: 178.000 de gospodării, scoase din listă. Data plăților a fost anunțată # Omniapres
178.000 de gospodării au fost declarate neeligibile pentru compensațiile la căldură din acest sezon, iar numărul beneficiarilor scade cu circa 120.000 față de anul trecut. Dintr-un total de aproximativ 783.000 de cereri depuse pe platforma compensatii.gov.md, doar 605.000 au fost aprobate, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit ministrei, cele 605.000 de […] The post Compensații doar pentru unii: 178.000 de gospodării, scoase din listă. Data plăților a fost anunțată appeared first on Omniapres.
10:10
Sesiunea de examene naționale din 2025 a scos la iveală mai multe cazuri de copiere admise în timpul probelor scrise de absolvire a gimnaziului, ceea ce a dus la aplicarea unor sancțiuni disciplinare în mai multe instituții de învățământ din țară. Abaterile au fost depistate în 18 școli din raioanele Briceni, Criuleni, Edineț, Fălești, Orhei, […] The post Examene trucate în 18 școli: Ministerul Educației anunță sancțiuni în lanț appeared first on Omniapres.
09:40
Tot mai mulți moldoveni care dau locuințe în chirie ajung în evidența Serviciului Fiscal de Stat. În perioada ianuarie–noiembrie 2025, autoritatea fiscală a identificat 1.748 de persoane fizice care transmit bunuri imobile în locațiune, iar încasările la impozitul pe venit din chirii au ajuns la 85,8 milioane de lei, cu 27,3% mai mult față de […] The post Aproape 86 de milioane de lei, încasați din impozitul pe venit din chirii appeared first on Omniapres.
09:20
Nosatîi respinge informațiile din Kiev despre un posibil atac din Transnistria: „Nu există semne de escaladare” # Omniapres
Ministrul Apărării, Anatol Nosatîi, a infirmat categoric speculațiile apărute în presa ucraineană, potrivit cărora serviciile de securitate de la Kiev ar fi semnalat riscul unui atac militar din regiunea transnistreană asupra Republicii Moldova. Oficialul califică aceste afirmații drept exagerări și manipulări, subliniind că datele disponibile nu indică nicio pregătire de mobilizare sau acțiuni care ar […] The post Nosatîi respinge informațiile din Kiev despre un posibil atac din Transnistria: „Nu există semne de escaladare” appeared first on Omniapres.
11 decembrie 2025
17:40
Mai multe loturi de formule pentru sugari fabricate de compania Nestlé, ca măsură de precauție, după depistarea bacteriei Bacillus cereus pe o linie de producție din Olanda. Despree aceasta anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Autoritățile recomandă părinților să nu utilizeze produsele vizate și să le returneze în magazinele de unde au fost achiziționate. […] The post Formule pentru sugari, retrase de pe rafturi: bacterie detectată pe linia de producție appeared first on Omniapres.
17:10
Guvernul vrea să decupleze reintegrarea Transnistriei de negocierile pentru aderarea la UE # Omniapres
Autoritățile de la Chișinău planifică să separe procesul de reintegrare a regiunii transnistrene și parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, care a explicat că cele două procese au ritmuri și dinamici diferite și nu pot fi sincronizate, transmite IPN. „Vom face tot posibilul ca procesul […] The post Guvernul vrea să decupleze reintegrarea Transnistriei de negocierile pentru aderarea la UE appeared first on Omniapres.
16:40
Un lot de 10 720 kg de margarină importată a fost distrus de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce în produs au fost depistate niveluri neadmise ale contaminantului 3-MCPD și ai esterilor de acizi grași ai acestuia. Analizele de laborator au arătat valori de 6900 + 1700 µg/kg, în condițiile în care legislația […] The post VIDEO // Lot uriaș de margarină de import, retras și nimicit din cauza contaminării appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Lavrov: „Rusia nu va ataca Europa”, dar promite răspuns la trupe europene în Ucraina # Omniapres
Rusia afirmă că nu intenționează să intre în conflict militar cu Europa, însă avertizează că va reacționa la orice acțiune pe care o consideră ostilă. Declarațiile au fost făcute de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în discursul anual susținut în fața Consiliului Federației, după ce în ultimele luni au apărut discuții privind posibilitatea desfășurării […] The post VIDEO // Lavrov: „Rusia nu va ataca Europa”, dar promite răspuns la trupe europene în Ucraina appeared first on Omniapres.
15:30
VIDEO // Tarifele la gaz ar putea fi revizuite în ianuarie: ANRE finalizează analiza costurilor # Omniapres
Ajustarea tarifelor la gaz ar putea deveni posibilă în luna ianuarie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică finalizează verificările tehnice privind costurile Energocom. Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat că instituția se află în etapa finală a evaluării investițiilor și a cheltuielilor de bază ale furnizorului – elemente centrale în structura prețurilor reglementate. […] The post VIDEO // Tarifele la gaz ar putea fi revizuite în ianuarie: ANRE finalizează analiza costurilor appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Deputat PAS: Emisarii speciali, Dorin Recean și Nicu Popescu, activează benevol, fără salariu # Omniapres
Emisarii speciali ai președintei Maia Sandu, Dorin Recean și Nicu Popescu, nu vor fi remunerați pentru activitatea lor. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Dorian Istratii în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, unde acesta a subliniat că rolul celor doi este unul reprezentativ, fără beneficii financiare. Potrivit lui Istratii, funcția de emisar special […] The post VIDEO // Deputat PAS: Emisarii speciali, Dorin Recean și Nicu Popescu, activează benevol, fără salariu appeared first on Omniapres.
14:40
Banca Națională a Moldovei a decis, în ședința Comitetului executiv din 11 decembrie 2025, să reducă rata de bază la 5% anual, marcând un nou pas în procesul de relaxare a politicii monetare. Totodată, au fost ajustate și celelalte rate ale dobânzilor: creditele overnight scad la 7% anual, operațiunile repo vor avea o dobândă de […] The post BNM taie rata de bază la 5%: Creditarea și consumul ar putea accelera appeared first on Omniapres.
14:10
Ciurea: Prin „internaţionalizarea” cazului său, „Inima Moldovei” încearcă să atragă atenţia comunităţii internaţionale ca o garanţie a unui proces echitabil # Omniapres
Solicitările internaționale adresate de Partidul „Inima Moldovei” reprezintă o încercare de a atrage atenția comunității externe ca garanție pentru un proces echitabil. Este opinia analistului politic Cornel Ciurea, exprimată într-un editorial publicat pe politics.md. Potrivit expertului, ”avalanșa de demersuri înaintate în ultimele luni către APCE, OSCE/ODIHR, Comisia de la Veneția, Oficiul Secretarului General al Consiliului […] The post Ciurea: Prin „internaţionalizarea” cazului său, „Inima Moldovei” încearcă să atragă atenţia comunităţii internaţionale ca o garanţie a unui proces echitabil appeared first on Omniapres.
14:00
PN propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici: în buzunarele oamenilor vor rămâne 400 de milioane de lei # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici. Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestui, măsura ar urma să reducă imediat […] The post PN propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici: în buzunarele oamenilor vor rămâne 400 de milioane de lei appeared first on Omniapres.
13:20
Incendiul izbucnit într-un bloc de locuit situat pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din Chișinău a fost localizat și lichidat rapid de echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la întreaga clădire. Potrivit instituției, intervenția operativă a permis salvarea unei suprafețe de aproximativ 2000 m² din imobil. Focul […] The post VIDEO // Imagini noi de la incendiul din Chișinău: pompierii au salvat blocul de locuit appeared first on Omniapres.
13:10
Șase companii din Moldova, trimise în judecată pentru contrabandă cu vinuri în SUA de 3,6 milioane lei # Omniapres
Șase companii din Republica Moldova și șase persoane fizice au fost trimise în judecată într-un amplu dosar de contrabandă cu vinuri către Statele Unite ale Americii, schema fiind derulată între anii 2021 și 2023 și generând un prejudiciu estimat la peste 3.600.000 de lei. Persoanele vizate, cu vârste cuprinse între 33 și 60 de ani, […] The post Șase companii din Moldova, trimise în judecată pentru contrabandă cu vinuri în SUA de 3,6 milioane lei appeared first on Omniapres.
12:10
Osmochescu: „Portul de Stat Giurgiulești nu se vinde. Doar zona liberă face obiectul discuțiilor” # Omniapres
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a venit cu noi precizări privind discuțiile din spațiul public legate de posibila vânzare a infrastructurii portuare de la Giurgiulești. Oficialul subliniază că Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, aflat în proprietatea statului Republica Moldova, nu este scos la vânzare, iar orice discuție de înstrăinare se referă exclusiv […] The post Osmochescu: „Portul de Stat Giurgiulești nu se vinde. Doar zona liberă face obiectul discuțiilor” appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Ala Nemerenco, despre excluderea din Guvern: „Nu mi s-a spus nici să plec, nici să rămân” # Omniapres
Ala Nemerenco, fosta ministră a Sănătății, vorbește deschis pentru prima dată despre plecarea sa din Guvern și despre faptul că nu a fost inclusă în noua echipă executivă. Într-un podcast realizat de Europa Liberă, ea mărturisește că nu s-a așteptat la această decizie, având convingerea că munca depusă în mandatul său și contribuția la victoria […] The post VIDEO // Ala Nemerenco, despre excluderea din Guvern: „Nu mi s-a spus nici să plec, nici să rămân” appeared first on Omniapres.
11:20
Recepționarea cererilor aferente cetățeniei Republicii Moldova la Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina va fi sistată începând cu data de 23 decembrie 2025, pentru o perioadă nedeterminată. Anunțul vine în contextul modificărilor legislative recente, odată cu adoptarea Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia Republicii Moldova și abrogarea Legii nr. 1024 […] The post Ambasada Moldovei în Ucraina oprește primirea cererilor de cetățenie appeared first on Omniapres.
