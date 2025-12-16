Natalia Politov-Cangaș demontează acuzațiile că Plahotniuc ar fi avut activități dubioase și ilegale la Victoriabank

15:30

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a expus cu privire la proiectul bugetului de stat, prezentat în Parlament, declarând că acesta conține „lucruri ciudate” și foarte multe aspecte neclare. Potrivit lui Renato Usatîi, bugetul nu poate fi numit „al investițiilor” atâta timp cât doar 3% din cheltuieli sunt destinate investițiilor, în timp ce peste 6% merg […] The post VIDEO // Renato Usatîi, despre bugetul pentru anul 2026: „Cheltuim mai mult pe dobânzi decât pe investiții” appeared first on Omniapres.