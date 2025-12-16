Incendiu într-o parcare din Chișinău: un bărbat de 69 de ani a ajuns la spital
Omniapres, 16 decembrie 2025 12:40
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 15 decembrie 2025 pe teritoriul unei parcări individuale din municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc pe strada Ginta Latină 20, iar pompierii au fost alertați printr-un apel la Serviciul 112, recepționat la ora 10:08. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență […]
• • •
Acum 15 minute
12:40
Acum o oră
12:20
Irina Vlah propune ”Un Mare Angajament Național”: Societatea e mai dezbinată decât oricând # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului "Inima Moldovei", afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată decât oricând, iar consolidarea trebuie făcută printr-un Mare Angajament Național, în care să se regăsească valorile care unesc oamenii. Ea a mai spus că, angajamentul dat ar trebui asumat de un Comitet Popular, constituit la inițiativa cetățenilor. "Alegerile au trecut, dar […]
12:10
Republica Moldova a demarat discuțiile tehnice cu Uniunea Europeană pe trei clustere de negocieri considerate esențiale în procesul de aderare: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe. Dialogul are loc cu Comisia Europeană și cu Președinția daneză a Consiliului UE, după un model similar celui aplicat Ucrainei, care permite avansarea pe dimensiunea tehnică în lipsa […]
Acum 2 ore
11:50
DOC // Detalii apărute în presă despre apartamentul procurat cu implicarea judecătorului Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul lui Vlad Plahotniuc # Omniapres
Ieri, 15 decembrie 2025, în cadrul ședinței de examinare a unui dosar penal în care este vizat Vlad Plahotniuc, partea apărării a chemat-o în calitate de martor pe Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank pentru o perioadă îndelungată. În timpul procesului, martorul a fost întrebat dacă recunoaște pe cineva din sala de judecată, iar printre […]
11:40
VIDEO // Dobânda la creditul pentru prima locuință devine deductibilă: până la 16.100 lei anual # Omniapres
Dobânda achitată la creditul bancar pentru prima locuință va putea fi dedusă din impozitul pe venit, începând cu anul fiscal 2025, în limita a 16.100 de lei anual. Facilitatea fiscală este destinată persoanelor care au cumpărat prima locuință prin credit bancar și nu au beneficiat de programe guvernamentale, precum „Prima Casă". Anunțul a fost făcut […]
11:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Federația Rusă urmărește să provoace intenționat Republica Moldova pentru a forța expulzarea ambasadorului agreat, Oleg Ozerov, scenariu care ar putea fi folosit de Moscova drept pretext pentru amplificarea tensiunilor bilaterale. Potrivit șefului Legislativului, situația creată în jurul lui Oleg Ozerov este una fără precedent pentru Republica Moldova și ridică […]
11:10
Solidari cu profesorii. Fracțiunea PN propune majorarea reală a salariilor cadrelor didactice în anul viitor # Omniapres
Deputații fracțiunii Partidului Nostru din Parlamentul Republicii Moldova și-au exprimat sprijinul pentru profesorii și cadrele didactice care protestează astăzi, cerând alocarea de resurse financiare suplimentare pentru majorarea salariilor din sistemul educațional. Într-o declarație a fracțiunii se menționează că educația nu poate fi tratată drept o cheltuială secundară, iar respectul față de profesori trebuie să înceapă […]
Acum 4 ore
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Președinta Maia Sandu va […]
10:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că solicitările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt întemeiate, însă, în condițiile bugetare actuale, acestea nu pot fi acceptate fără a genera riscuri financiare. Oficialul a avertizat că o astfel de decizie ar însemna achitarea salariilor din împrumuturi. „Solicitările sindicatelor privind majorările sunt pertinente. Am avut câteva consultări […]
09:30
Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din SUA: serviciile consulare, suspendate temporar # Omniapres
Serviciile consulare ale Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite au fost suspendate temporar, după ce în incinta misiunii diplomatice s-a produs un incendiu. Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova, care a precizat că activitatea consulară este sistată până la identificarea unui nou spațiu pentru prestarea serviciilor. Reprezentanții misiunii diplomatice au informat cetățenii că, […]
09:10
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, a demisionat din funcție. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care a precizat că cererea de demisie a fost depusă ieri și semnată. Potrivit ministrului, situația din domeniul construcțiilor impune o schimbare de abordare, iar respectarea legii trebuie să devină […]
Acum 6 ore
07:10
Ziua aduce clarificări importante legate de bani, colaborări și planuri personale, dar și momente decisive în relații, astfel încât finalul de an să vă găsească mai hotărâți, mai organizați și cu prioritățile bine stabilite. SĂGETĂTOR O să vă caute acel cineva care nu poate trăi fără voi, dacă și voi simțiți același lucru și poate […]
Acum 24 ore
18:40
Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga" au efectuat, săptămâna trecută, cinci intervenții de transplant în doar 48 de ore, toate finalizate cu succes. Este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, realizate în regim intensiv de către echipe multidisciplinare. Transplanturile hepatice au fost efectuate de echipa coordonată de profesorul Adrian […]
18:10
Guvernul retrage dreptul de investiții al „Lukoil-Moldova”. Statul preia complexul petrolier de la Aeroport # Omniapres
Statul va prelua, în termen de 20 de zile, infrastructura complexului petrolier aeroportuar, după ce Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis să refuze aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova" și să revină la situația existentă înainte de anul 2005. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care […]
17:40
O femeie din municipiul Bender a fost trimisă în judecată în dosarul escrocheriei cu automobile de lux și tehnică agricolă pretins importate din Uniunea Europeană, cauză în care prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 6 milioane de lei. Aceasta este a doua persoană deferită justiției în acest dosar, după ce, în august 2025, un bărbat […]
17:10
Profesorii și angajații din educație desfășoară marți, 16 decembrie, acțiuni de protest în instituțiile de învățământ din întreaga țară. Acțiunea, organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei, are loc în ziua în care comisiile parlamentare examinează proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2026. Protestul se desfășoară la locul de muncă, în timpul pauzelor, și […]
17:00
Ana Cucerescu, judecătoare în dosarul lui Vlad Plahotniuc, a sunat un martor. Dezvăluirea, făcută în ședința de astăzi # Omniapres
Judecătoarea Ana Cucerescu, membră a completului ce examinează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, a avut o conversație telefonică cu fosta președintă a Băncii „Victoriabank", Natalia Politov-Cangaș, audiată astăzi în calitate de martor în această cauză. Convorbirea a fost confirmată chiar de martor în timpul ședinței de judecată, scrie telegraph.md. Natalia Politov-Cangaș susține că acest […]
16:50
Igor Dodon: Opoziția pregătește sesizarea Curții Constituționale privind „emisarul special” # Omniapres
Curtea Constituțională ar putea examina decretul prin care Președintele Republicii Moldova a instituit funcția de „emisar special pentru dezvoltare și reziliență", după ce fostul șef al statului, Igor Dodon, a anunțat elaborarea unui proiect de sesizare pe motiv de neconstituționalitate. Potrivit lui Dodon, funcția de „emisar special" nu are bază legală în legislația Republicii Moldova, […]
16:10
Zinaida Popa, despre controlul ANI în cazul soțului său:„Adevărul nu se teme de verificări” # Omniapres
Șefa fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, a reacționat după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de verificare a averii și intereselor personale ale foștilor conducători ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), inclusiv în cazul soțului său, generalul Vasile Popa. Într-o declarație, Zinaida Popa a subliniat că […]
15:40
Artistul și rapperul moldovean Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a anunțat că s-a înscris la Eurovision Song Contest, explicând chiar din start motivele deciziei sale. „Nimeni nu m-a rugat, nu mi-a solicitat și nu mi-a sugerat să particip la Eurovision. Este dorința și intenția mea sinceră și asumată", a transmis artistul într-un […]
15:10
Regiunea transnistreană intră într-o nouă criză. Administrația separatistă de la Tiraspol instituie o nouă stare de urgență în economie cauzată de problemele privind livrările de gaze, scrie Ziua.md. Anunțul a fost făcut de liderul separatist Vadim Krasnoselski, decretul urmând să fie transmis spre examinare sovietului suprem din regiune. Autoritățile separatiste susține că motivul instituirii stării […]
14:40
Bursa Internațională a Moldovei, oficializată la ASP. Dorin Recean, numit în Consiliul de Administrație # Omniapres
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, moment care marchează lansarea instituțională a noii platforme de tranzacționare și începutul procesului de construire a pieței de capital din Republica Moldova. Odată cu înregistrarea oficială, a fost stabilită și conducerea Bursei Internaționale a Moldovei. Managementul executiv este asigurat de Veronica Aprintin, […]
14:20
După demiterea foștilor șefi ai SPPS, ANI le va verifica integritatea. Sesizări depuse la câteva zile după plecarea din funcție # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de verificare a averii și intereselor personale ale foștilor conducători ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), la scurt timp după demiterea acestora. Achizițiile de amploare realizate de generalul Vasile Popa, precum și proveniența mijloacelor financiare utilizate, urmează să fie examinate de ANI. La doar […]
14:00
Start sărbătorilor de iarnă la Bălți. Luminițele de Crăciun au fost aprinse pe bradul donat de Renato Usatîi # Omniapres
Duminică, municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou, donat și în acest an de Renato Usatîi. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă festivă, orașul fiind decorat în prealabil cu iluminat de sărbătoare și decorațiuni tematice. La eveniment s-au […]
13:40
Școala de Management în Sănătate Publică intră în grevă japoneză și acuză o tentativă de lichidare # Omniapres
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) din Chișinău, structură didactică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", anunță declanșarea unei greve japoneze începând cu 15 decembrie, ca formă de protest pașnic față de ceea ce cadrele didactice numesc o tentativă de lichidare ilegală a instituției. Reprezentanții școlii afirmă că decizia vine […]
13:10
Liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în marja Consiliului Afaceri Externe, care se desfășoară la […]
Ieri
12:40
Fratele juristului Teodor Cârnaț și-a pierdut viața în urma unei explozii produse la o instalație de încălzire pe apă montată într-o sobă, tragedie care a avut loc în seara zilei de 14 decembrie, într-o locuință din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a […]
12:10
Salariile foarte mari ale conducerii autorităților de reglementare ar putea fi reduse semnificativ începând cu 2026. Fracțiunea PAS a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede limitarea lefurilor pentru funcțiile de conducere din Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Autoritatea Națională pentru Re
11:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță organizarea, la data de 17 decembrie 2025, ora 13:15, a unui concurs de comercializare a bunurilor confiscate, în cadrul căruia sunt propuse 10 loturi, cu o valoare totală de 500,1 mii de lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități […] The post Fiscul scoate la vânzare bunuri confiscate în valoare de peste 500 000 de lei appeared first on Omniapres.
11:10
ASP a depistat cel puțin 100 de tentative de obținere frauduloasă a cetățeniei moldovenești # Omniapres
Agenția Servicii Publice a depistat, în ultimii trei ani, cel puțin 100 de tentative de obținere frauduloasă a cetățeniei Republicii Moldova, prin documente falsificate sau informații nereale. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, care a explicat că noile modificări legislative, ce vor intra în vigoare pe 24 decembrie, sunt menite să limiteze […] The post ASP a depistat cel puțin 100 de tentative de obținere frauduloasă a cetățeniei moldovenești appeared first on Omniapres.
10:40
Nemerenco, reacție tăioasă pe rețelele sociale: „Am deranjat atâtea gunoaie, încât voi fi atacată ani de zile” # Omniapres
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care afirmă că este atacată constant chiar și după plecarea din funcție, din cauza deciziilor luate în timpul mandatelor sale. „Am deranjat în mandatele mele atâtea gunoaie, încât și după plecare mă vor ataca ani de zile”, a scris Nemerenco, susținând […] The post Nemerenco, reacție tăioasă pe rețelele sociale: „Am deranjat atâtea gunoaie, încât voi fi atacată ani de zile” appeared first on Omniapres.
10:10
Avertisment MAE: cetățenii moldoveni din Rusia, îndemnați să nu semneze documente cu caracter militar # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis un avertisment pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă, în contextul unor modificări recente ale legislației ruse privind statutul străinilor. Potrivit MAE, un decret prezidențial semnat la Moscova prevede că anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi […] The post Avertisment MAE: cetățenii moldoveni din Rusia, îndemnați să nu semneze documente cu caracter militar appeared first on Omniapres.
09:40
Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită de lucru în Republica Elenă. Anunțul a fost făcut de Președinție. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității […] The post Maia Sandu, în vizită de lucru în Grecia. Întrevederi cu președintele și premierul elen appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Peste 700 de permise auto vor fi anulate: ASP confirmă o schemă de fraudă la examene în Bălți și Edineț # Omniapres
Agenția Servicii Publice va anula în această săptămână peste 700 de permise de conducere, după ce a fost descoperită o schemă de corupție și fraudare a examenelor auto în municipiul Bălți și raionul Edineț. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit acestuia, schema viza proba […] The post VIDEO // Peste 700 de permise auto vor fi anulate: ASP confirmă o schemă de fraudă la examene în Bălți și Edineț appeared first on Omniapres.
07:10
Pe 15 decembrie, accentul cade pe finanțe, plăți restante, prime, achiziții și decizii pragmatice, astfel încât finalul de an să vă găsească mai liniștiți și cu lucrurile esențiale rezolvate. SĂGETĂTOR Aveți inițiative cu care să dați tonul unor proiecte care să vă aducă succes din ianuarie încolo, dacă vă asociați cu cine trebuie. O să […] The post Horoscop 15 decembrie. Ziua în care banii se așază și planurile prind contur appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord. Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de […] The post Alertă cu bombă în trenul București-Kiev, la ieșire din Republica Moldova appeared first on Omniapres.
14:20
VIDEO // Construcția șubredă a acuzărilor în dosarul Plahotniuc poate aduce o condamnare a Republicii Moldova la CEDO, avertizează fostul judecător Stanislav Pavlovschi # Omniapres
Construcția șubredă a acuzărilor aduse lui Vlad Plahotniuc și faptul că statul este la un pas de a trece liniile roșii în procesul de examinare a dosarului ar putea aduce o condamnare a Republicii Moldova la CEDO. De acest lucru este convins fostul magistrat în cadrul Înaltei Curți de la Strasbourg, Stanislav Pavlovschi. Fostul oficial […] The post VIDEO // Construcția șubredă a acuzărilor în dosarul Plahotniuc poate aduce o condamnare a Republicii Moldova la CEDO, avertizează fostul judecător Stanislav Pavlovschi appeared first on Omniapres.
14:10
Alocația la naștere se va mări cu 500 de lei anul viitor, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8% # Omniapres
Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022. Prevederile se regăsesc în proiectul legii bugetului […] The post Alocația la naștere se va mări cu 500 de lei anul viitor, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8% appeared first on Omniapres.
12 decembrie 2025
18:10
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată în mărime de 343.062,51 lei, potrivit Actului de constatare nr. 179, emis pe 12 decembrie 2025. Conform documentului, ANI a stabilit existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de primar, membrii familiei și […] The post Primarul de Edineț, prins de ANI cu avere nejustificată de 343 mii lei appeared first on Omniapres.
17:40
Circulația în centrul Chișinăului va fi restricționată sâmbătă, din cauza Maratonului de Crăciun # Omniapres
Circulația rutieră în centrul capitalei va fi restricționată sâmbătă, 13 decembrie 2025, în legătură cu desfășurarea „Maratonului de Crăciun”, ediția 2025, care va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale. În acest context, în intervalul orelor 06:00–15:00 va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit […] The post Circulația în centrul Chișinăului va fi restricționată sâmbătă, din cauza Maratonului de Crăciun appeared first on Omniapres.
17:10
Tiraspolul susține că Centrala de la Cuciurgan poate relua livrările de energie către malul drept # Omniapres
Centrala de la Cuciurgan are potențialul de a relua livrările de energie către malul drept al Nistrului, însă până în prezent nu au fost înaintate propuneri oficiale din partea Chișinăului. Declarațiile au fost făcute de către pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, transmite BANI.MD. Potrivit lui, MGRES a fost, în trecut, un […] The post Tiraspolul susține că Centrala de la Cuciurgan poate relua livrările de energie către malul drept appeared first on Omniapres.
16:40
Aproximativ 10 kilograme de droguri de mare risc au fost confiscate într-o cameră de hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi, în urma unei acțiuni a oamenilor legii. Substanțele, mefedronă și marijuana, erau ambalate în nouă pachete și urmau să fie comercializate pe piața ilegală. Investigațiile au început pe 7 decembrie, după ce autoritățile au […] The post VIDEO // Aproximativ 10 kilograme de droguri, capturate într-un hotel din Anenii Noi appeared first on Omniapres.
16:10
Noi reguli pentru deținerea armelor: permise valabile 3 ani, cursuri obligatorii și registru digital # Omniapres
Parlamentul a adoptat, în a doua lectură, modificări la Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, menite să prevină incidentele periculoase și să consolideze siguranța publică. Proiectul a fost votat de 65 de deputați. Noile prevederi introduc reguli mai stricte pentru evidența, deținerea și utilizarea armelor de foc, aliniind legislația națională la […] The post Noi reguli pentru deținerea armelor: permise valabile 3 ani, cursuri obligatorii și registru digital appeared first on Omniapres.
15:30
VIDEO // Renato Usatîi, despre bugetul pentru anul 2026: „Cheltuim mai mult pe dobânzi decât pe investiții” # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a expus cu privire la proiectul bugetului de stat, prezentat în Parlament, declarând că acesta conține „lucruri ciudate” și foarte multe aspecte neclare. Potrivit lui Renato Usatîi, bugetul nu poate fi numit „al investițiilor” atâta timp cât doar 3% din cheltuieli sunt destinate investițiilor, în timp ce peste 6% merg […] The post VIDEO // Renato Usatîi, despre bugetul pentru anul 2026: „Cheltuim mai mult pe dobânzi decât pe investiții” appeared first on Omniapres.
15:20
Președinta Maia Sandu a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația omologului său, Nikos Christodoulides. Vizita marchează prima deplasare a unui șef de stat moldovean în Cipru din ultimii 20 de ani și are loc în contextul în care Nicosia va prelua, de la 1 ianuarie 2026, Președinția rotativă a […] The post Ciprul își reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că achizițiile de energie electrică de avarie realizate recent de Î.S. „Moldelectrica” nu justifică, în acest moment, discuții despre majorarea tarifelor la energie electrică pentru consumatori. Potrivit ANRE, în perioada 6–10 decembrie, Moldelectrica a procurat aproximativ 930 MWh de energie electrică de avarie de la operatorul de […] The post ANRE: Este prematur să vorbim despre scumpiri din cauza energiei de avarie appeared first on Omniapres.
14:10
Două persoane și-au pierdut viața în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. Tragedia s-a produs în seara zilei de 11 decembrie 2025, apelul la Serviciul 112 fiind recepționat la ora 18:20. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, victimele – un bărbat de 67 de ani și […] The post Tragedie în Dubăsari: două persoane au murit intoxicate cu monoxid de carbon appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Cursa nebună a unui șofer beat: a ignorat poliția și a fost blocat abia în Cornova # Omniapres
O urmărire în trafic s-a încheiat cu reținerea unui tânăr de 24 de ani, după ce acesta a refuzat să oprească la somația polițiștilor și a încercat să fugă. Incidentul s-a petrecut aseară, în apropierea satului Rădeni, raionul Călărași. Potrivit poliției, șoferul unui automobil Peugeot se afla în stare avansată de ebrietate și a ignorat […] The post VIDEO // Cursa nebună a unui șofer beat: a ignorat poliția și a fost blocat abia în Cornova appeared first on Omniapres.
13:30
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek […] The post Parlamentul a votat denunțarea a trei acorduri cu CSI appeared first on Omniapres.
12:40
Tendința de reducere a prețurilor la carburanți se menține și în această săptămână, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Motorina s-a ieftinit cu 43 de bani, coborând de la 19,94 la 19,51 lei/litru, iar benzina a înregistrat o scădere de 19 bani, ajungând de la 23,22 la 23,03 lei/litru. ANRE […] The post Carburanții se ieftinesc din nou: ANRE anunță prețuri mai mici la benzină și motorină appeared first on Omniapres.
