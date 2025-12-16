ANRE introduce regula: indiferent de distribuitor, consumatorii vor plăti același tarif

17:10

Centrala de la Cuciurgan are potențialul de a relua livrările de energie către malul drept al Nistrului, însă până în prezent nu au fost înaintate propuneri oficiale din partea Chișinăului. Declarațiile au fost făcute de către pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, transmite BANI.MD. Potrivit lui, MGRES a fost, în trecut, un […] The post Tiraspolul susține că Centrala de la Cuciurgan poate relua livrările de energie către malul drept appeared first on Omniapres.