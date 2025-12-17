Execută civili și confiscă proprietăți. ONU dezvăluie ce face Rusia în teritoriile ocupate și cere măsuri urgente

10:20

Un martor a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre cei doi presupuși atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, care au ucis cel puțin 15 persoane, conform imaginilor din presă, scrie The Guardian, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Seven News a relatat că bărbatul de 43 de ani era proprietarul unui magazin de …