Uniunea Europeană introduce o taxă nouă pentru toate coletele sub 150 de euro

Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de până la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249 de angajați. Guvernul susține un proiect de lege care are drept scop implementarea …