video | Tragedie în Chișinău: Un pieton, ucis de un autobuz de rută

La aproape o săptămână de când instanța a acceptat lista cu cei 27 de martori ai apărării în dosarul fraudei bancare, avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia dintre ei. Apărarea spune că participarea unor martori la ședință este condiționată de anumite circumstanțe. Primii s-ar putea prezenta în fața judecătorilor până la …