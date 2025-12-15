video | Atac armat pe o plajă celebră din Sydney: cel puțin 16 morți. Maia Sandu a transmis un mesaj
Zugo.md, 15 decembrie 2025 08:30
Șaisprezece persoane au fost ucise și cel puțin alte 40 au fost rănite în atacul armat care a avut loc în timpul unei sărbători evreiești pe plaja Bondi din Sydney, în Australia, a anunțat poliția statului luni dimineață, într-un nou bilanț, transmite AFP.
Un accident rutier soldat cu decesul unei persoane s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, un autobuz de rută, condus de un bărbat de 58 de ani, a accidentat un pieton în momentul pornirii din stație. Victima, un bărbat de aproximativ 40
Alexandru Paraschiv, membru al Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, a devenit primul boxer din Republica Moldova care a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de box pentru seniori. Sportivul moldovean a ajuns până în semifinale la ediția din acest an a competiției, unde a fost învins de
Belarusul eliberează peste 100 de deținuți politici. Printre ei, un laureat al Premiului Nobel pentru Pace # Zugo.md
Un emisar al lui Donald Trump în vizită în Belarus a anunţat sâmbătă ridicarea sancţiunilor americane asupra potasei produse de această ţară apropiată Rusiei. Însă nu a precizat ce va da la schimb liderul autoritar belarus Aleksandr Lukaşenko. Imediat după aceea, însă, mai multe mass-media oficiale din Belarus şi ONG-uri
Primii brazi naturali au apărut în vânzare la Chișinău. Prețurile diferă în funcție de înălțime, specie și proveniență: de la aproximativ 700 de lei pentru un brad mic de un metru până la 3 500 de lei pentru un pom de trei metri. Comercianții spun că, dacă brazii sunt îngrijiți corect, își păstrează aspectul proaspăt
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și
Ambasadorii UE au convenit asupra imobilizării pe termen nedefinit a activelor Băncii Centrale a Rusiei, un pas decisiv în sprijinul Ucrainei. Decizia a fost supusă votului formal vineri. Valoarea activelor înghețate este estimată la aproximativ 210 miliarde de euro, scrie Mediafax.
Prima de asigurare medicală rămâne neschimbată în 2026. Bugetul sănătății, votat în prima lectură # Zugo.md
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2026. Documentul prevede creșterea finanțării pentru sistemul de sănătate și pentru medicamentele compensate. Pentru anul viitor sunt estimate venituri de 18,83 miliarde de lei, cu 8,3% mai mult decât în 2025, iar cheltuielile
Circulația în centrul capitalei, restricționată pe 13 decembrie pentru Maratonul de Crăciun # Zugo.md
Traficul rutier a fost sistat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Decizia a fost luată în legătură cu desfășurarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun", ediția 2025. Astfel, în intervalul orelor 06:00-15:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G.
Primarul din Edineț ar putea fi demis din funcție, după ce a fost depistat cu avere nejustificată # Zugo.md
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată în mărime de 343.062,51 lei. ANI a stabilit existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de primar, membrii familiei și concubina acestuia pentru perioada 01.08.2016–16.04.2024, diferența fiind reținută
Bugetul de stat pentru 2026, votat în prima lectură. Cheltuieli record pentru investiții capitale # Zugo.md
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei. De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5 500 până la 6 300 de lei.
Plățile compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar care au salarii mai mici de 6 300 de lei vor fi ajustate. Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Ajustările sunt determinate de majorarea salariului minim pe țară, care va constitui 6 300 de
Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a
„Regele criptomonedelor”: Sentință pentru implicarea într-una dintre cele mai importante fraude financiare # Zugo.md
Fost lider în piața cripto și cofondator al Terraform Labs, Kwon a primit această sentință pentru implicarea sa într-una dintre cele mai importante fraude financiare recente din sectorul criptomonedelor. Hotărârea judecătorească a fost pronunțată la scurt timp după ce, în august, acesta și-a recunoscut vinovăția în dosarul privind prăbușirea sistemului TerraUSD (UST) – Luna, evaluată
Banca Națională a Moldovei (BNM) a decis joi, 11 decembrie 2025, să reducă rata de bază la 5% anual, continuând relaxarea politicii monetare. Decizia vizează stimularea consumului și investițiilor și menținerea inflației în intervalul țintit de 5% ±1,5 puncte procentuale pe termen mediu. Totodată, BNM a stabilit dobânzile pentru principalele
Igor Munteanu anunță retragerea sa din funcția de președinte al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Într-un mesaj pe rețelele de socializare, acesta a menționat că, începând de joi, 11 decembrie, partidul are un președinte interimar, în persoana lui Victor Țârna. Potrivit lui Munteanu, decizia este definitivă și a fost
Procuratura Generală anunță confiscarea unui nou automobil în cadrul unui dosar penal ce vizează conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Măsura a fost dispusă de instanța de judecată la solicitarea procurorilor. Potrivit informațiilor prezentate de acuzatori, un bărbat de 40 de ani a fost
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii SPIA, anunță reținerea juristului unei companii de transport a produselor alimentare, bănuit că ar fi oferit 20.000 de lei mită unui polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, municipiul Chișinău. Potrivit autorităților de drept, polițistul a denunțat tentativa de mituire, fapt care a dus
video | Un șofer vitezoman scapă nevinovat după un accident soldat cu moartea unui copil: „Și-au bătut joc complet de familie” # Zugo.md
Un accident rutier produs în 2018 i-a luat viața lui Marius, un băiat de 15 ani. Acesta era pe bancheta din față a mașinii conduse de tatăl său, care a fost lovită de un alt automobil ce „zbura" pe o stradă din capitală cu o viteză de peste 100 km/h, așa cum au arătat rezultatele
Compensațiile la energie: rezultatele sunt disponibile în cabinetele personale. Cum au fost verificați solicitanții # Zugo.md
Începând de astăzi, gospodăriile care au depus cereri pentru programul guvernamental „Ajutor la contor" pot verifica, în cabinetul personal de pe platforma compensatii.gov.md, statutul cererii, categoria de vulnerabilitate energetică și valoarea compensației care urmează să fie acordată pentru sezonul rece 2025–2026. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, informațiile au devenit
Etapa națională Eurovision 2026 a intrat în faza audițiilor live, unde au fost admiși 34 de artiști și trupe. Printre participanții admiși se numără și Sasha Bognibov, cunoscut publicului pentru participările sale constante la selecțiile naționale Eurovision din anii precedenți, precum și rapperul Satoshi, aflat pentru prima dată în această competiție.
Noile tarife pentru gazele naturale ar urma să fie anunțate în luna ianuarie 2026, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, pe 11 decembrie, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Potrivit acestuia, ANRE se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru revizuirea și posibila reducere a
video | Șeful NATO spune că Europa trebuie „să se pregătească pentru un război”: „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Și suntem deja în pericol” # Zugo.md
Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat țările membre să depună mai multe eforturi pentru a se pregăti pentru eventualitatea unui război de amploare, avertizând că Rusia ar putea fi gata să atace alianța în termen de cinci ani, anunță Politico, citat de Digi24. „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Și
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au identificat multiple cazuri de fraudă în sesiunea de examene din 2025, în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Potrivit comunicatului, în 18 instituții de învățământ din 8 raioane, Briceni, Criuleni, Edineț, Fălești, Orhei, Rezina, Sîngerei
video | Aproape 11 tone de margarină toxică, descoperite în R. Moldova. ANSA a distrus lotul # Zugo.md
Aproape 11 tone de margarină care urmau să fie folosite la prăjituri au fost distruse de ANSA, după ce în produs au fost găsite substanțe periculoase peste limitele admise de lege. În margarină au fost depistate 6900 + 1700 µg/kg de 3-MCPD, în condițiile în care limita admisă este de
Celebrul New York Times publică astăzi, pe prima pagină, un amplu dosar despre frații Andrew și Tristan Tate și despre felul în care au reușit să plece din România, deși erau anchetați pentru trafic de persoane, viol și agresiuni asupra unor minore. Investigația, bazată pe zeci de interviuri realizate în
Nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, sunt bănuiți de comiterea a cel puțin patru escrocherii realizate prin intermediul aplicațiilor mobile. Prejudiciul cauzat victimelor depășește 270.000 de lei, anunță poliția capitalei. Membrii grupului, aflați în detenție, obțineau acces neautorizat la conturile de „WhatsApp" ale victimelor. Ulterior, contactau
Cauți hamali în Chișinău, transport sigur sau servicii complete de mutări? Hamal.md, cu peste 10 ani de experiență pe piața din Moldova, oferă soluții profesionale pentru orice tip de transport, logistică și manipulare — pentru familii, companii și antreprenori.
foto | IGSU anunță că a salvat blocul de locuit de pe bulevardul Renașterii. Intervenția, blocată de mașini parcate ilegal # Zugo.md
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de
video | Guvernul dă asigurări: Portul Internațional Liber Giurgiulești nu va fi înstrăinat # Zugo.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că monitorizează activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești și vine cu precizări în legătură cu discuțiile despre o posibilă schimbare a proprietarului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, discuțiile vizează exclusiv Portul Internațional Liber Giurgiulești și nu afectează Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care se află în proprietatea … The post video | Guvernul dă asigurări: Portul Internațional Liber Giurgiulești nu va fi înstrăinat first appeared on ZUGO. Articolul video | Guvernul dă asigurări: Portul Internațional Liber Giurgiulești nu va fi înstrăinat apare prima dată în ZUGO.
Teza de licență ar putea fi eliminată din cauza utilizării AI? Precizările lui Dan Perciun # Zugo.md
Teza de licență ar putea dispărea din sistemul de evaluare a studenților, în contextul în care tot mai multe lucrări sunt elaborate cu ajutorul inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației, Dan Perciun, care afirmă că fenomenul este întâlnit în școli și universități din întreaga lume. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ministrului, … The post Teza de licență ar putea fi eliminată din cauza utilizării AI? Precizările lui Dan Perciun first appeared on ZUGO. Articolul Teza de licență ar putea fi eliminată din cauza utilizării AI? Precizările lui Dan Perciun apare prima dată în ZUGO.
Avertisment de la Kiev: Rusia ar pregăti o „armată de drone” în Transnistria. Operațiune hibridă pentru destabilizare # Zugo.md
Rusia a accelerat în mod semnificativ activitățile strategice și militare în regiunea separatistă Transnistria, într-o mișcare care, potrivit informațiilor obținute de Direcția Principală de Informații (GUR) a Ucrainei, marchează începutul unei operațiuni hibride de amploare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Agenția ucraineană UNIAN, citând surse interne ale serviciilor de informații, notează că obiectivul principal este … The post Avertisment de la Kiev: Rusia ar pregăti o „armată de drone” în Transnistria. Operațiune hibridă pentru destabilizare first appeared on ZUGO. Articolul Avertisment de la Kiev: Rusia ar pregăti o „armată de drone” în Transnistria. Operațiune hibridă pentru destabilizare apare prima dată în ZUGO.
Contrabandă cu vin moldovenesc spre SUA: Șase persoane și patru companii, trimise în judecată # Zugo.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a patru companii din Republica Moldova și a șase persoane acuzate că ar fi organizat, între anii 2021 și 2023, o schemă de contrabandă cu vinuri către Statele Unite ale Americii, în valoare totală de peste 3.600.000 lei. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Contrabandă cu vin moldovenesc spre SUA: Șase persoane și patru companii, trimise în judecată first appeared on ZUGO. Articolul Contrabandă cu vin moldovenesc spre SUA: Șase persoane și patru companii, trimise în judecată apare prima dată în ZUGO.
Un incendiu puternic a izbucnit în această seară pe acoperișul unui bloc de locuințe cu 15 etaje, situat pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins materialul de tip ruberoid de pe acoperiș, existând risc de extindere către nivelurile inferioare ale clădirii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații … The post video | Incendiu la un bloc înalt din Chișinău. Nouă echipe IGSU intervin first appeared on ZUGO. Articolul video | Incendiu la un bloc înalt din Chișinău. Nouă echipe IGSU intervin apare prima dată în ZUGO.
video | Investigație: Șapte administratori în șase ani. Ce ascunde Adăpostul pentru animale fără stăpân din Bălți # Zugo.md
De la fondare, în 2019, Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din municipiul Bălți a activat la limita legii, în lipsa mai multor autorizații ANSA și cu un management defectuos. În șase ani de activitate, instituția a avut șapte administratori, doi dintre care au intrat în conflict cu legea. Unul a ajuns pe banca … The post video | Investigație: Șapte administratori în șase ani. Ce ascunde Adăpostul pentru animale fără stăpân din Bălți first appeared on ZUGO. Articolul video | Investigație: Șapte administratori în șase ani. Ce ascunde Adăpostul pentru animale fără stăpân din Bălți apare prima dată în ZUGO.
În municipiul Bălți, trei persoane au vandalizat iluminatul festiv instalat recent în parcul central „Mihai Volontir”. Potrivit autorităților locale, ghirlandele au fost smulse, iar o zonă foto amenajată pentru sărbători a fost deteriorată. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primarul orașului, Alexandr Petkov, a declarat pe rețelele de socializare că astfel de acte nu vor mai … The post video | Iluminarea festivă din Bălți, distrusă de vandali. Făptașii au fost depistați first appeared on ZUGO. Articolul video | Iluminarea festivă din Bălți, distrusă de vandali. Făptașii au fost depistați apare prima dată în ZUGO.
Cobza, împreună cu tehnicile, cunoștințele și muzica tradițională asociate acestui instrument, a fost înscrisă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost aprobată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie la New Delhi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post video | Cobza a fost inclusă în Lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO first appeared on ZUGO. Articolul video | Cobza a fost inclusă în Lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO apare prima dată în ZUGO.
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a contribui la promovarea eforturilor interinstituționale și multisectoriale orientate spre consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările de … The post doc | Maia Sandu a semat decretul. Funcția în care l-a numit pe ex-premierul Dorin Recean first appeared on ZUGO. Articolul doc | Maia Sandu a semat decretul. Funcția în care l-a numit pe ex-premierul Dorin Recean apare prima dată în ZUGO.
Amendă de șase milioane! Cum au trucat două companii o licitație pentru urgențele prespitalicești # Zugo.md
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 6 milioane de lei companiilor SRL „GBG-MLD” și SRL „Prodomus”, acuzate că au format un cartel pentru a manipula o licitație privind achiziția sistemelor de compresii mecanice automate destinate Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Decizia a fost adoptată pe 4 decembrie. Urmărește-ne pe … The post Amendă de șase milioane! Cum au trucat două companii o licitație pentru urgențele prespitalicești first appeared on ZUGO. Articolul Amendă de șase milioane! Cum au trucat două companii o licitație pentru urgențele prespitalicești apare prima dată în ZUGO.
Procuratura Anticorupție a solicitat, în ședința de miercuri, audierea lui Vladimir Plahotniuc și a lui Serghei Iaralov în calitate de martori ai acuzării în dosarul „Kuliok” în care fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, este învinuit că, urmărind promovarea intereselor celor doi foști lideri democrați, a pretins de la aceștia până la 1.000.000 … The post PA solicită audierea lui Plahotniuc și Iaralov în dosarul „Kuliok” first appeared on ZUGO. Articolul PA solicită audierea lui Plahotniuc și Iaralov în dosarul „Kuliok” apare prima dată în ZUGO.
Guvernul menține cota zero la impozitul pe venit și în 2026: noi facilități pentru companii și familii # Zugo.md
Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de până la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249 de angajați. Guvernul susține un proiect de lege care are drept scop implementarea … The post Guvernul menține cota zero la impozitul pe venit și în 2026: noi facilități pentru companii și familii first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul menține cota zero la impozitul pe venit și în 2026: noi facilități pentru companii și familii apare prima dată în ZUGO.
Tarifele la energie ar putea crește dacă R. Moldova continuă să consume energie de avarie, avertizează Junghietu # Zugo.md
Tarifele la energia electrică ar putea fi ajustate în perioada următoare, dacă Republica Moldova va continua să solicite energie de avarie pentru a acoperi dezechilibrele din sistem. Avertizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că acest tip de energie este accesat doar în situații de urgență și vine cu un … The post Tarifele la energie ar putea crește dacă R. Moldova continuă să consume energie de avarie, avertizează Junghietu first appeared on ZUGO. Articolul Tarifele la energie ar putea crește dacă R. Moldova continuă să consume energie de avarie, avertizează Junghietu apare prima dată în ZUGO.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va propune lansarea unui Program Național de Testare Antidrog în școli, susținând că fenomenul consumului de substanțe psihoactive în rândul tinerilor reprezintă „o problemă stringentă pentru viața copiilor”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Edilul afirmă că a semnalat problema acum o lună și că va solicita convocarea … The post Ion Ceban propune testarea antidrog în școli. Reacția lui Dan Perciun first appeared on ZUGO. Articolul Ion Ceban propune testarea antidrog în școli. Reacția lui Dan Perciun apare prima dată în ZUGO.
Procuratura municipiului Chișinău anunță că doi concubini, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de omor intenționat și condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând a fi executate în penitenciare de tip închis. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Urmărește-ne … The post Doi concubini din Chișinău, condamnați la închisoare pentru omor intenționat first appeared on ZUGO. Articolul Doi concubini din Chișinău, condamnați la închisoare pentru omor intenționat apare prima dată în ZUGO.
De ce ar putea fi taxate cumpărăturile ieftine din China în 2026? Explicațiile lui Radu Marian # Zugo.md
Achizițiile făcute de moldoveni de pe platforme internaționale precum Temu, Joom, Shein sau alte marketplace-uri similare ar putea fi impozitate începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Deputatul a fost întrebat despre … The post De ce ar putea fi taxate cumpărăturile ieftine din China în 2026? Explicațiile lui Radu Marian first appeared on ZUGO. Articolul De ce ar putea fi taxate cumpărăturile ieftine din China în 2026? Explicațiile lui Radu Marian apare prima dată în ZUGO.
Chișinăul cere oprirea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului # Zugo.md
Chișinăul cere Tiraspolului să înceteze orice formă de presiune asupra elevilor și cadrelor didactice din cele opt școli cu predare în limba română, inclusiv stoparea practicilor de înregistrare ilegală a minorilor în structuri militare nerecunoscute. Solicitarea a fost formulată în cadrul ședinței grupurilor de lucru pentru educație, desfășurată marți, 9 decembrie. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Chișinăul cere oprirea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului first appeared on ZUGO. Articolul Chișinăul cere oprirea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului apare prima dată în ZUGO.
Zelenski, pregătit pentru alegeri după declarațiile lui Trump: „Dacă securitatea este garantată, ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile” # Zugo.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marţi că este pregătit pentru alegeri, făcând apel la partenerii americani şi europeni să contribuie la asigurarea securităţii scrutinului în contextul războiului, relatează Reuters şi AFP, citată de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un nou interviu acordat marți pentru Politico, că Ucraina … The post Zelenski, pregătit pentru alegeri după declarațiile lui Trump: „Dacă securitatea este garantată, ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile” first appeared on ZUGO. Articolul Zelenski, pregătit pentru alegeri după declarațiile lui Trump: „Dacă securitatea este garantată, ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile” apare prima dată în ZUGO.
Cei 27 de martori ai lui Plahotniuc lipsesc. Avocații nu au prezentat încă pe nimeni în fața judecătorilor # Zugo.md
La aproape o săptămână de când instanța a acceptat lista cu cei 27 de martori ai apărării în dosarul fraudei bancare, avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia dintre ei. Apărarea spune că participarea unor martori la ședință este condiționată de anumite circumstanțe. Primii s-ar putea prezenta în fața judecătorilor până la … The post Cei 27 de martori ai lui Plahotniuc lipsesc. Avocații nu au prezentat încă pe nimeni în fața judecătorilor first appeared on ZUGO. Articolul Cei 27 de martori ai lui Plahotniuc lipsesc. Avocații nu au prezentat încă pe nimeni în fața judecătorilor apare prima dată în ZUGO.
Trei angajați ai Serviciului de Asistență Medicală Urgentă au ajuns la spital după ce ambulanța în care se aflau a fost lovită frontal, în noaptea de 8 decembrie, în apropierea localității Moscovei, raionul Cahul. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit CNAMUP, echipajul se întorcea de la o solicitare și circula regulamentar când un automobil Dodge … The post foto | Trei angajați ai urgenței, răniți grav după ce o ambulanță a fost lovită frontal first appeared on ZUGO. Articolul foto | Trei angajați ai urgenței, răniți grav după ce o ambulanță a fost lovită frontal apare prima dată în ZUGO.
Lucrările de reparație a 206 kilometri de drumuri regionale au fost finalizate până în prezent, iar alte 66 de kilometri urmează a fi terminate până la sfârșitul acestui an. Datele se conțin în raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, … The post Drumurile din R. Moldova, pregătite de iarnă. 66 km vor fi reparați până la final de an first appeared on ZUGO. Articolul Drumurile din R. Moldova, pregătite de iarnă. 66 km vor fi reparați până la final de an apare prima dată în ZUGO.
