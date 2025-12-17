Un liceu din Fălești va deveni școală model, cu investiții de peste un milion de dolari
Zugo.md, 17 decembrie 2025 08:30
Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Fălești urmează să fie transformat într-o școală model, în cadrul unui amplu proiect de modernizare susținut de Guvernul Poloniei, Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instituția, în care învață în prezent 584 de
• • •
Acum 30 minute
08:30
Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Fălești urmează să fie transformat într-o școală model, în cadrul unui amplu proiect de modernizare susținut de Guvernul Poloniei, Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instituția, în care învață în prezent 584 de
Acum 24 ore
13:50
Kremlinul a refuzat marți, 16 decembrie, un armistițiu de Crăciun propus de Ucraina, susținând că Rusia își dorește pace și că nu vrea „o pauză" în timpul căreia Kievul „să se pregătească pentru continuarea războiului", relatează Reuters, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cu o zi înainte de reacția Kremlinului, Volodimir Zelenski a
13:40
Ministrul finanțelor oferă detalii despre taxarea coletelor comandate din China. Ce se schimbă pentru consumatori # Zugo.md
Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale ar putea deveni mai scumpe, în Republica Moldova. Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM, acordat în cadrul proiectului «Есть вопросы» (nr: Avem întrebări), că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv din China. Urmărește-ne
13:10
Un bărbat de 69 de ani a suferit arsuri de gradul II, în urma unui incendiu izbucnit într-o parcare individuală din municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins o construcție auxiliară de pe strada Ginta Latină, iar victima a fost transportată la spital, anunță reprezentanții IGSU. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În dimineața zilei de 15 decembrie
12:50
Un copil de 10 ani a fost ucis marți cu un cuțit de un alt elev într-o școală din Odintsovo, la câțiva kilometri vest de Moscova, a informat poliția rusă într-un comunicat citat de Reuters și Hotnews.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La ora 09:00 ora locală (06:00 GMT), un elev al școlii l-a atacat
12:30
Teatrul Național „Eugène Ionesco" propune publicului două producții teatrale semnate de regizorul Sergiu Chiriac: monodrama „O zi din viața lui Helen", adaptare după Helmut Peschina, și spectacolul „Poveste de Crăciun", inspirat din celebra scriere a lui Charles Dickens. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. O zi din viața lui Helen de Helmut Peschina Regia: Sergiu CHIRIAC
11:40
În R. Moldova vor fi introduse taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, anunță Vladimir Bolea # Zugo.md
Începând cu anul 2028, în Republica Moldova va fi introdus un sistem de taxare pentru utilizarea drumurilor naționale. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care a precizat că mecanismul va fi aplicat după un model utilizat în România și în alte state europene. Urmărește-ne pe Telegram și
11:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, eveniment care se desfășoară la Haga. Informația a fost comunicată de Instituția Prezidențială de la Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei citate, șefa statului va deschide conferința alături de prim-ministrul Țărilor de Jos,
10:30
O tânără de 19 ani a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident", anunță Procuratura municipiului Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, inculpata va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit probelor administrate,
10:20
O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, este cercetată în Italia, după ce ar fi organizat într-un apartament un cabinet medical de estetică în care făcea injectări estetice cu botox și filler, inclusiv cu produse expirate, punând în pericol sănătatea clientelor, scrie rotalianul. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ancheta a pornit în
09:50
video | Dobânda la creditul pentru prima locuință poate fi dedusă din impozit. Precizăriel Victoriei Belous # Zugo.md
Persoanele care și-au cumpărat prima locuință printr-un credit bancar, fără a beneficia de programe guvernamentale precum „Prima Casă", pot reduce venitul impozabil prin deducerea dobânzii achitate la creditul imobiliar. Precizarea a fost făcută de deputata Victoria Belous, fostă ministră a finanțelor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acesteia, pentru anul fiscal curent, plafonul maxim al
09:20
foto | Seturi cadou de Crăciun cu produse cosmetice coreene – Hidratare intensă, anti-age și glow natural pentru pielea ta de sărbători # Zugo.md
Sezonul sărbătorilor aduce cu sine mai mult decât luminițe și cadouri sub brad. Este perioada în care fiecare persoană își dorește să se simtă bine în pielea ei, să fie radiantă, odihnită și încrezătoare. Tocmai de aceea, seturile cadou de Crăciun cu produse cosmetice coreene devin alegerea ideală pentru cei care vor să ofere un
09:00
Seturi cadou de Crăciun pentru toate bugetele: machiaj, pensule profesionale, tratamente pentru păr și accesorii pentru fiecare stil – disponibile pe CosmeticShop.md # Zugo.md
Sezonul cadourilor a început, iar în tumultul pregătirilor să găsești surpriza perfectă pentru soție, colege și prietene nu trebuie să fie o provocare. Pe CosmeticShop.md, ai la dispoziție o selecție impresionantă de seturi cadou de Crăciun potrivite pentru orice buget, vârstă și preferințe. Fie că vrei să oferi un cadou elegant unei persoane dragi, fie
08:50
video | Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră „Aeroport” # Zugo.md
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că autoritățile au decis sistarea accesului SRL „Lukoil-Moldova" la activități investiționale în Republica Moldova, iar infrastructura complexului petrolier „Aeroport" urmează să fie preluată de stat în termen de 20 de zile, măsura readucând obiectivul strategic în proprietatea publică, în condițiile existente înainte de anul 2005. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.
Ieri
08:20
Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din SUA. Serviciile consulare, suspendate temporar # Zugo.md
Serviciile specializate au intervenit la Ambasada Republicii Moldova din Statele Unite ale Americii, în urma unui incident produs în incinta misiunii diplomatice. Informația a fost comunicată de instituție pe pagina sa de Facebook. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, Ambasada a anunțat sistarea temporară a serviciilor consulare. Reprezentanții misiunii diplomatice precizează că, în perioada următoare,
15 decembrie 2025
14:00
video | Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor. Instanța reia audierile în dosarul „Frauda bancară” # Zugo.md
După o pauză de peste o săptămână, Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară". În ședința de luni, 15 decembrie 2025, urmează să fie audiați primii dintre cei 27 de martori ai apărării acceptați de judecători, scrie ZdG. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La mijlocul lunii iulie 2023,
13:50
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău a cerut, luni, 15 decembrie, intervenții pentru soluționarea problemei parcărilor din capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul unei conferințe de presă, consilierii municipali au solicitat executivului includerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe CMC a două documente-cheie: Regulamentul privind organizarea și funcționarea
13:20
video | Cele mai puternice inundații în Maroc din ultimii 20 de ani. Zeci de morți după o ploaie de o oră # Zugo.md
Cel puțin 37 de oameni au murit într-un oraș din Maroc în inundațiile produse de ploi abundente. Este cel mai grav dezastru provocat de vreme în țara din nordul Africii, din ultimul deceniu. Torenții au pătruns în zeci de case și în magazine și au luat cu ei mașinile. Furtuna foarte puternică a adus o
13:00
România, condamnată la CEDO în cazul judecătorului Cristi Danileț, sancționat pentru postări pe Facebook # Zugo.md
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câştig de cauză judecătorului Cristi Danileţ în cauza Danileţ împotriva România (cererea nr. 16915/21) şi a decis că autorităţile române au încălcat articolul 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie şi la primirea/comunicarea de informaţii şi idei, fără
12:40
Autoritățile de la Tiraspol au anunțat instituirea unui regim de urgență în domeniul economic, invocând dificultăți în asigurarea regiunii cu gaze naturale. Decizia a fost comunicată de liderul administrației nerecunoscute din Transnistria, Vadim Krasnoselski. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acestuia, măsura are caracter temporar și urmărește gestionarea riscurilor apărute în contextul reducerii ritmului operațiunilor
12:10
Miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc astăzi, 15 decembrie, la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Externe, unde ar putea fi făcut un nou pas în avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Pe agenda reuniunii se află posibilitatea demarării neoficiale a negocierilor pe capitole de aderare cu Chișinăul. Urmărește-ne pe Telegram
11:40
Un grup de deputați PAS a înregistrat un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor de conducere din unele instituții publice autonome, precum ANRE, CNPF și ANRCETI. Inițiativa vine după ce datele publice au arătat creșteri salariale de până la 140% în ultimii doi ani, cu venituri lunare ce au ajuns la 100.000–160.000 de lei.
11:20
Încă un stat european a confirmat un caz de lepră. Autorităţile pregătesc reguli mai stricte pentru lucrătorii străini # Zugo.md
HZJZ a confirmat duminică un caz de lepră înregistrat recent în Croaţia, menţionând că persoana afectată a primit imediat tratament cu antibiotice şi că în prezent nu există niciun risc pentru sănătatea publică, transmite Hina, preluat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Un caz de lepră importată a fost înregistrat recent în Croaţia. Persoana
11:10
Un bărbat a decedat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce în locuința victimelor a avut loc o explozie cauzată de schimbătorul de căldură instalat în sobă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc duminică, 14 decembrie, în jurul orei 18:
10:40
Plățile pentru compensațiile la energie au început. Beneficiarii care nu au indicat un card bancar pot ridica banii de la oficiile poștale din țară, prezentând buletinul de identitate. Cei care au optat pentru transfer pe card au primit banii începând cu 12 decembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În sezonul rece 2025–2026, de compensații vor
10:20
video | „Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja din Sydney # Zugo.md
Un martor a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre cei doi presupuși atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, care au ucis cel puțin 15 persoane, conform imaginilor din presă, scrie The Guardian, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Seven News a relatat că bărbatul de 43 de ani era proprietarul unui magazin de
10:00
ultima oră | Avertisment MAE: Unii cetățeni moldoveni din Rusia ar putea fi obligați să accepte serviciul militar # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova avertizează cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă asupra unor modificări legislative care pot genera riscuri legate de asumarea unor obligații militare. Atenționarea vine în contextul unui decret prezidențial adoptat la Moscova, care prevede noi condiții pentru anumite categorii de străini ce solicită permis de ședere sau cetățenie rusă. Urmărește-ne
09:30
Europarlamentar român: „R. Moldova are nevoie de stabilitate și garanții clare de securitate” # Zugo.md
Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat că discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, găzduite la Berlin cu participarea liderilor europeni, reprezintă „un moment decisiv pentru pacea din Europa", cu implicații directe pentru securitatea României și a Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.
09:10
700 de permise de conducere urmează să fie anulate după descoperirea unei scheme de fraudă # Zugo.md
Agenția Servicii Publice a descoperit o schemă de fraudare a examenelor teoretice pentru obținerea permiselor de conducere, care ar fi funcționat timp de mai multe luni, în perioada februarie septembrie 2025. Informația a fost confirmată de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră Plus” de la TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … The post 700 de permise de conducere urmează să fie anulate după descoperirea unei scheme de fraudă first appeared on ZUGO. Articolul 700 de permise de conducere urmează să fie anulate după descoperirea unei scheme de fraudă apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
video | Atac armat pe o plajă celebră din Sydney: cel puțin 16 morți. Maia Sandu a transmis un mesaj # Zugo.md
Șaisprezece persoane au fost ucise și cel puțin alte 40 au fost rănite în atacul armat care a avut loc în timpul unei sărbători evreiești pe plaja Bondi din Sydney, în Australia, a anunțat poliția statului luni dimineață, într-un nou bilanț, transmite AFP. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Poliția poate confirma că 16 persoane au … The post video | Atac armat pe o plajă celebră din Sydney: cel puțin 16 morți. Maia Sandu a transmis un mesaj first appeared on ZUGO. Articolul video | Atac armat pe o plajă celebră din Sydney: cel puțin 16 morți. Maia Sandu a transmis un mesaj apare prima dată în ZUGO.
13 decembrie 2025
18:30
Un accident rutier soldat cu decesul unei persoane s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, un autobuz de rută, condus de un bărbat de 58 de ani, a accidentat un pieton în momentul pornirii din stație. Victima, un bărbat de aproximativ 40 … The post video | Tragedie în Chișinău: Un pieton, ucis de un autobuz de rută first appeared on ZUGO. Articolul video | Tragedie în Chișinău: Un pieton, ucis de un autobuz de rută apare prima dată în ZUGO.
18:00
Alexandru Paraschiv, membru al Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, a devenit primul boxer din Republica Moldova care a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de box pentru seniori. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sportivul moldovean a ajuns până în semifinale la ediția din acest an a competiției, unde a fost învins de … The post Alexandru Paraschiv, primul boxer moldovean medaliat la un Mondial de box first appeared on ZUGO. Articolul Alexandru Paraschiv, primul boxer moldovean medaliat la un Mondial de box apare prima dată în ZUGO.
17:50
Belarusul eliberează peste 100 de deținuți politici. Printre ei, un laureat al Premiului Nobel pentru Pace # Zugo.md
Un emisar al lui Donald Trump în vizită în Belarus a anunţat sâmbătă ridicarea sancţiunilor americane asupra potasei produse de această ţară apropiată Rusiei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Însă nu a precizat ce va da la schimb liderul autoritar belarus Aleksandr Lukaşenko. Imediat după aceea, însă, mai multe mass-media oficiale din Belarus şi ONG-uri … The post Belarusul eliberează peste 100 de deținuți politici. Printre ei, un laureat al Premiului Nobel pentru Pace first appeared on ZUGO. Articolul Belarusul eliberează peste 100 de deținuți politici. Printre ei, un laureat al Premiului Nobel pentru Pace apare prima dată în ZUGO.
17:30
Primii brazi naturali au apărut în vânzare la Chișinău. Prețurile diferă în funcție de înălțime, specie și proveniență: de la aproximativ 700 de lei pentru un brad mic de un metru până la 3 500 de lei pentru un pom de trei metri. Comercianții spun că, dacă brazii sunt îngrijiți corect, își păstrează aspectul proaspăt … The post Brazii de Crăciun au apărut în Chișinău: cât costă în acest an first appeared on ZUGO. Articolul Brazii de Crăciun au apărut în Chișinău: cât costă în acest an apare prima dată în ZUGO.
12:10
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și … The post Uniunea Europeană introduce o taxă nouă pentru toate coletele sub 150 de euro first appeared on ZUGO. Articolul Uniunea Europeană introduce o taxă nouă pentru toate coletele sub 150 de euro apare prima dată în ZUGO.
11:40
Ambasadorii UE au convenit asupra imobilizării pe termen nedefinit a activelor Băncii Centrale a Rusiei, un pas decisiv în sprijinul Ucrainei. Decizia a fost supusă votului formal vineri. Valoarea activelor înghețate este estimată la aproximativ 210 miliarde de euro, scrie Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost luată înaintea summitului UE programat pentru … The post UE blochează pe termen nelimitat miliardele Rusiei pentru a finanța Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul UE blochează pe termen nelimitat miliardele Rusiei pentru a finanța Ucraina apare prima dată în ZUGO.
11:10
Prima de asigurare medicală rămâne neschimbată în 2026. Bugetul sănătății, votat în prima lectură # Zugo.md
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2026. Documentul prevede creșterea finanțării pentru sistemul de sănătate și pentru medicamentele compensate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pentru anul viitor sunt estimate venituri de 18,83 miliarde de lei, cu 8,3% mai mult decât în 2025, iar cheltuielile … The post Prima de asigurare medicală rămâne neschimbată în 2026. Bugetul sănătății, votat în prima lectură first appeared on ZUGO. Articolul Prima de asigurare medicală rămâne neschimbată în 2026. Bugetul sănătății, votat în prima lectură apare prima dată în ZUGO.
10:30
Circulația în centrul capitalei, restricționată pe 13 decembrie pentru Maratonul de Crăciun # Zugo.md
Traficul rutier a fost sistat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Decizia a fost luată în legătură cu desfășurarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun”, ediția 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, în intervalul orelor 06:00-15:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. … The post Circulația în centrul capitalei, restricționată pe 13 decembrie pentru Maratonul de Crăciun first appeared on ZUGO. Articolul Circulația în centrul capitalei, restricționată pe 13 decembrie pentru Maratonul de Crăciun apare prima dată în ZUGO.
10:20
Primarul din Edineț ar putea fi demis din funcție, după ce a fost depistat cu avere nejustificată # Zugo.md
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată în mărime de 343.062,51 lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. ANI a stabilit existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de primar, membrii familiei și concubina acestuia pentru perioada 01.08.2016–16.04.2024, diferența fiind reținută … The post Primarul din Edineț ar putea fi demis din funcție, după ce a fost depistat cu avere nejustificată first appeared on ZUGO. Articolul Primarul din Edineț ar putea fi demis din funcție, după ce a fost depistat cu avere nejustificată apare prima dată în ZUGO.
10:00
Bugetul de stat pentru 2026, votat în prima lectură. Cheltuieli record pentru investiții capitale # Zugo.md
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei. De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5 500 până la 6 300 de lei. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Bugetul de stat pentru 2026, votat în prima lectură. Cheltuieli record pentru investiții capitale first appeared on ZUGO. Articolul Bugetul de stat pentru 2026, votat în prima lectură. Cheltuieli record pentru investiții capitale apare prima dată în ZUGO.
09:30
Plățile compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar care au salarii mai mici de 6 300 de lei vor fi ajustate. Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ajustările sunt determinate de majorarea salariului minim pe țară, care va constitui 6 300 de … The post Bugetarii cu salarii sub 6.300 de lei vor primi compensații first appeared on ZUGO. Articolul Bugetarii cu salarii sub 6.300 de lei vor primi compensații apare prima dată în ZUGO.
12 decembrie 2025
17:40
Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a … The post Accident cu doi morți la Florești first appeared on ZUGO. Articolul Accident cu doi morți la Florești apare prima dată în ZUGO.
12:00
„Regele criptomonedelor”: Sentință pentru implicarea într-una dintre cele mai importante fraude financiare # Zugo.md
Fost lider în piața cripto și cofondator al Terraform Labs, Kwon a primit această sentință pentru implicarea sa într-una dintre cele mai importante fraude financiare recente din sectorul criptomonedelor. Hotărârea judecătorească a fost pronunțată la scurt timp după ce, în august, acesta și-a recunoscut vinovăția în dosarul privind prăbușirea sistemului TerraUSD (UST) – Luna, evaluată … The post „Regele criptomonedelor”: Sentință pentru implicarea într-una dintre cele mai importante fraude financiare first appeared on ZUGO. Articolul „Regele criptomonedelor”: Sentință pentru implicarea într-una dintre cele mai importante fraude financiare apare prima dată în ZUGO.
11:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a decis joi, 11 decembrie 2025, să reducă rata de bază la 5% anual, continuând relaxarea politicii monetare. Decizia vizează stimularea consumului și investițiilor și menținerea inflației în intervalul țintit de 5% ±1,5 puncte procentuale pe termen mediu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, BNM a stabilit dobânzile pentru principalele … The post BNM reduce rata de bază: Creditele ipotecare și de consum vor deveni mai accesibile first appeared on ZUGO. Articolul BNM reduce rata de bază: Creditele ipotecare și de consum vor deveni mai accesibile apare prima dată în ZUGO.
11:40
Igor Munteanu anunță retragerea sa din funcția de președinte al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Într-un mesaj pe rețelele de socializare, acesta a menționat că, începând de joi, 11 decembrie, partidul are un președinte interimar, în persoana lui Victor Țârna. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Munteanu, decizia este definitivă și a fost … The post Igor Munteanu se retrage din conducerea CUB first appeared on ZUGO. Articolul Igor Munteanu se retrage din conducerea CUB apare prima dată în ZUGO.
11:20
Procuratura Generală anunță confiscarea unui nou automobil în cadrul unui dosar penal ce vizează conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Măsura a fost dispusă de instanța de judecată la solicitarea procurorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor prezentate de acuzatori, un bărbat de 40 de ani a fost … The post Încă un automobil a fost confiscat într-un caz de șofat în stare avansată de ebrietate first appeared on ZUGO. Articolul Încă un automobil a fost confiscat într-un caz de șofat în stare avansată de ebrietate apare prima dată în ZUGO.
11:00
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii SPIA, anunță reținerea juristului unei companii de transport a produselor alimentare, bănuit că ar fi oferit 20.000 de lei mită unui polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, municipiul Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților de drept, polițistul a denunțat tentativa de mituire, fapt care a dus … The post video | Mită denunțată de un polițist: un jurist, reținut de PCCOCS first appeared on ZUGO. Articolul video | Mită denunțată de un polițist: un jurist, reținut de PCCOCS apare prima dată în ZUGO.
10:40
video | Un șofer vitezoman scapă nevinovat după un accident soldat cu moartea unui copil: „Și-au bătut joc complet de familie” # Zugo.md
Un accident rutier produs în 2018 i-a luat viața lui Marius, un băiat de 15 ani. Acesta era pe bancheta din față a mașinii conduse de tatăl său, care a fost lovită de un alt automobil ce „zbura” pe o stradă din capitală cu o viteză de peste 100 km/h, așa cum au arătat rezultatele … The post video | Un șofer vitezoman scapă nevinovat după un accident soldat cu moartea unui copil: „Și-au bătut joc complet de familie” first appeared on ZUGO. Articolul video | Un șofer vitezoman scapă nevinovat după un accident soldat cu moartea unui copil: „Și-au bătut joc complet de familie” apare prima dată în ZUGO.
10:20
Compensațiile la energie: rezultatele sunt disponibile în cabinetele personale. Cum au fost verificați solicitanții # Zugo.md
Începând de astăzi, gospodăriile care au depus cereri pentru programul guvernamental „Ajutor la contor” pot verifica, în cabinetul personal de pe platforma compensatii.gov.md, statutul cererii, categoria de vulnerabilitate energetică și valoarea compensației care urmează să fie acordată pentru sezonul rece 2025–2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, informațiile au devenit … The post Compensațiile la energie: rezultatele sunt disponibile în cabinetele personale. Cum au fost verificați solicitanții first appeared on ZUGO. Articolul Compensațiile la energie: rezultatele sunt disponibile în cabinetele personale. Cum au fost verificați solicitanții apare prima dată în ZUGO.
09:50
Etapa națională Eurovision 2026 a intrat în faza audițiilor live, unde au fost admiși 34 de artiști și trupe. Printre participanții admiși se numără și Sasha Bognibov, cunoscut publicului pentru participările sale constante la selecțiile naționale Eurovision din anii precedenți, precum și rapperul Satoshi, aflat pentru prima dată în această competiție. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Eurovision 2026: Satoshi și Sasha Bognibov, printre cei 34 de concurenți first appeared on ZUGO. Articolul Eurovision 2026: Satoshi și Sasha Bognibov, printre cei 34 de concurenți apare prima dată în ZUGO.
