Populația se împrumută mai activ la guvern

Dorința autorităților UE de a transfera 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate sub formă de împrumut către Ucraina ar putea, potrivit multor experți, să sporească riscurile de reputație și politice ale deținerii de active europene și să pună sub semnul întrebării statutul acestora de paradis financiar global, informează Logos Press.