La Concursul „Wine of Moldova” au fost premiate 120 de vinuri
Logos-Press, 14 decembrie 2025 12:15
Cea de-a patra ediție a Concursului Național al Vinului din Moldova, desfășurată la Chișinău în perioada 4-5 decembrie 2025, a adus producătorilor locali un total de 120 de medalii, informează Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 15 minute
12:15
Cea de-a patra ediție a Concursului Național al Vinului din Moldova, desfășurată la Chișinău în perioada 4-5 decembrie 2025, a adus producătorilor locali un total de 120 de medalii, informează Logos Press.
Acum 4 ore
10:00
Uniunea Europeană a decis printr-o ordonanță de urgență să înghețe pe termen nelimitat active rusești în valoare de 210 miliarde de euro, inclusiv fonduri ale Băncii Centrale a Federației Ruse. În acest scop, Consiliul UE a utilizat articolul 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Acum 24 ore
17:15
Presiunea demografică asupra bugetului asigurărilor sociale de stat nu va face decât să crească. Parlamentul a adoptat în primă lectură proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale pentru 2026: două treimi din cheltuieli sunt destinate pensiilor, potrivit Logos Press.
15:45
Proiectul bugetului de stat a fost adoptat în prima lectură cu voturile partidului de guvernământ PAS”, a relatat Logos Press.
14:15
În Moldova activează 81 de companii cu capital chinezesc, iar în ceea ce privește capitalul investit, China ocupă locul 51 în topul principalilor investitori din țara noastră.
Ieri
12:15
Din anumite motive, este mai profitabil pentru stat, ca principal angajator, să se îndatoreze și să cheltuiască împrumuturile pe subvenții și transferuri sociale nesfârșite decât să extindă baza de impozitare. Altfel nu se explică refuzul de a crește salariul minim la standarde europene, propus de sindicate. Iar salariile – în plic sau nu – sunt o chestiune de prestidigitație. Mai mult, conform regulilor de joc stabilite de stat.
10:15
Moldova are o capacitate instalată de energie regenerabilă de aproximativ 1.000 MW și toți acești producători sunt potențiali vânzători de energie electrică pe bursa de energie.
12 decembrie 2025
19:15
Pugilistul moldovean Alexandru Paraskev a obținut o medalie de bronz și un premiu de 75.000 de dolari la finalul competiției la categoria de greutate 67 kg din cadrul Campionatelor Mondiale de Box IBA (International Boxing Association), informează Logos Press.
18:15
Aproape patruzeci de organizații ecologice neguvernamentale, cercetători, voluntari și jurnaliști au trimis o petiție adresată președintelui, prim-ministrului și șefilor ministerelor de profil, cu solicitarea de a trece urgent, în cadrul Programului național de extindere a pădurilor 2023-2032 „de la plantarea în masă a plantațiilor de salcâm la reîmpădurirea cu specii locale de arbori”, informează Logos Press.
17:15
Parlamentul a examinat și a adoptat în primă lectură un pachet amplu de modificări fiscale. Opoziția a calificat proiectul drept o politică fiscală „camuflată” și, în mare parte, nu a votat în favoarea acestuia, a raportat Logos Press.
16:15
În același timp, pentru investițiile în valoare de 25 de milioane de euro sau mai mult, statul va oferi o serie de beneficii, inclusiv transferul terenurilor proprietate de stat în folosință gratuită, scutirea sau amânarea impozitului pe proprietate, taxele pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor, care fac parte integrantă din proiectul de investiții, potrivit Logos Press.
15:15
Motivele includerii Moldovei în „lista neagră” internațională a Memorandumului de la Paris privind securitatea maritimă au devenit cunoscute. Parlamentul a exprimat cazuri de trafic de droguri, explozii și incendii, incidente cu arme și alte încălcări grave pe navele sub pavilion moldovenesc, a raportat Logos Press.
14:15
Peste o jumătate de milion de lei au fost investiți de cetățeni în titluri de stat în 2025 prin intermediul platformei eVMS, a informat Logos Press.
13:15
Escrocii cibernetici s-au intensificat în așteptarea anului 2026, folosind scheme de înșelăciune de sărbători sezoniere. Printre acestea se numără notificările false privind cadourile și clonele pieței, a raportat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:15
Cu sprijinul partenerilor externi, 234,32 km de drumuri sunt modernizate în prezent în Moldova, valoarea totală a contractelor ridicându-se la 230,7 milioane de euro, informează Logos Press.
11:15
Locatarii complexului rezidențial Cottage Residence situat pe strada Bucovinei nr. 3 reclamă încălcări grave și conflicte de interese în eliberarea unei autorizații de construire a unui complex rezidențial cu mai multe etaje lângă casele lor. Ei susțin că primăria a emis autorizația cu o abatere de la planul urbanistic zonal aprobat în 2022, informează Logos Press.
10:15
În noiembrie 2025, economia mondială era relativ stabilă, iar în 2026 se preconizează că prețurile gazelor în Europa vor continua să scadă.
09:15
În prima jumătate a sezonului de comercializare 2025-26, exporturile de ulei de floarea-soarelui din RM au început să se redreseze după declinul accentuat de anul trecut, a raportat Logos Press.
08:15
Westing Management Solutions, un joint venture între Ungaria, Moldova și Ucraina, membru al grupului internațional Westing Management, vine pe piața moldovenească, informează Logos Press.
11 decembrie 2025
19:15
Douăzeci de membri ai WTF (World Taekwon-Do Federation) din Moldova au votat în favoarea candidaturii lui Maxim Gaus, în vârstă de 36 de ani, cu trei abțineri, – informează Logos Press.
18:15
Exportatorii moldoveni au asimilat rapid procedurile Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).
17:15
Portul de stat al Moldovei nu este de vânzare – nu există astfel de planuri sau discuții. Negocierile dintre BERD și portul românesc Constanța se poartă exclusiv pe tema cumpărării și vânzării Portului Internațional Liber Giurgiulești, a relatat Logos Press.
16:15
Noile tarife feroviare pentru transportul cerealelor vor cădea pe umerii agricultorilor # Logos-Press
Administrațiile Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și Asociației Exportatorilor de Cereale Agrocereale nu au convenit să colaboreze în vederea optimizării tarifelor pentru transportul cerealelor, majorate cu 7% în toamnă, informează Logos Press.
15:15
Ministerul Economiei a anunțat că garanția de stat de menținere a regimului fiscal aplicabil rezidenților Parcului tehnologic virtual de inovare din Moldova (MITP, Moldova IT Park) va fi valabilă până în 2035, informează Logos Press.
15:15
Banca centrală a continuat relaxarea politicii monetare, reducând în unanimitate rata de referință de la 6% la 5% la ședința Comitetului executiv al BNM din 11 decembrie, a informat Logos Press.
14:15
Asociația Promo-LEX a propus elaborarea „Planului Kiveri” (viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Kiveri – n.r.) pentru a uni eforturile în procesul de reintegrare a Republicii Moldova și pentru a implica în acest proces cetățenii din stânga Nistrului, relatează Logos-Press.
13:15
Prima tranzacție de testare pentru vânzarea de energie electrică pe piața pentru ziua următoare (DAM) pe platforma operatorului pieței de energie electrică din Moldova (OPEM) a avut loc la 10 decembrie, a raportat Logos Press
12:15
În Moldova, cota zero de impozitare a profiturilor reinvestite ale întreprinderilor mici și mijlocii va rămâne în vigoare în 2026.
11:15
Președinta Maia Sandu l-a numit pe fostul prim-ministru Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și durabilitate”, informează Logos Press.
10:15
Moldova a exportat aproape 272 000 de tone de floarea-soarelui în perioada august-noiembrie 2025 – cu 29% mai mult decât cifra (de asemenea record) de anul trecut pentru aceeași perioadă, a raportat Logos Press.
09:15
Două companii au fost amendate cu 6 milioane de lei pentru falsificarea rezultatelor licitațiilor în cazul achiziționării de echipamente medicale, informează Logos Press.
08:15
În primele 9 luni ale anului 2025, în municipiul Chișinău au fost date în exploatare cu aproape 21% mai multe locuințe decât în aceeași perioadă a anului 2024, informează Logos Press.
10 decembrie 2025
19:15
Jucătoarea de tenis moldo-americană Abigail Rencheli, în pereche cu Ingrid Neil din Estonia, a devenit câștigătoarea turneului de la Daytona Beach (Florida, SUA), desfășurat sub auspiciile ITF (Federația Internațională de Tenis), – informează Logos Press.
18:15
Deficitul bugetului de stat a depășit 8,3 miliarde de lei la 31 octombrie 2025, în timp ce la începutul lunii octombrie 2025 nu depășea 7 miliarde de lei, informează Logos Press.
16:15
Serviciile Aeroportului Internațional Chișinău, care poartă numele Eugeniei Doga, sunt utilizate în special de cetățenii din Republica Moldova, Ucraina și România, informează Logos Press.
15:15
Nivelul de economisire al populației moldovenești rămâne foarte scăzut: 75% dintre respondenții la sondaj au declarat că nu au reușit să economisească bani în ultimele 6 luni, în timp ce restul au preferat să își păstreze economiile acasă, – informează Logos Press.
14:15
Rata anuală a inflației s-a stabilizat pentru a doua lună consecutiv la 7%: prețurile medii ale alimentelor nu au contribuit la presiunile inflaționiste spre sfârșitul anului, a raportat Logos Press.
13:15
Eugeniu Osmokescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a propus crearea Băncii de Dezvoltare a Moldovei, informează Logos Press.
12:15
Ratele taxelor locale vor crește cu 4,68 puncte procentuale în 2026 față de 2024, în conformitate cu un mecanism de aliniere a acestora la rata medie anuală a inflației, a informat Logos Press.
11:15
Vânzările cu ridicata de cartofi și legume din așa-numitul „set borș” pe piața internă a Republicii Moldova în această toamnă au scăzut cu aproximativ 25-30%. Aceasta în pofida stagnării și scăderii prețurilor la aceste produse agricole, informează Logos Press.
10:15
Compania poloneză LPP, a deschis primul său magazin de îmbrăcăminte Sinsay cu o suprafață de 700 mp în centrul comercial BUM din Bălți, – informează Logos Press.
09:15
Apifera din Moldova exportă aproximativ 90% din producția sa (480 de tone de miere) pe piețele externe, inclusiv în Canada, Danemarca, Franța și Marea Britanie, a informat Logos Press.
08:15
Moldova are nevoie de 4,5 miliarde de euro pentru a construi sisteme de irigare pe toate terenurile agricole din țară, a declarat ministrul Agriculturii și Alimentației, Ludmila Catlabuga. Statul nu dispune de astfel de bani și nici nu-i preconizează, a relatat Logos Press.
9 decembrie 2025
19:15
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care anulează decizia de a acorda premii de stat președintelui federației de judo, Andrei Golban, și antrenorului de lupte libere, Grigori Postica, informează Logos Press.
18:15
Cetățenii care se vor întoarce în Moldova vor putea importa un vehicul cu scutire de taxe de import, potrivit Logos Press.
17:15
În 2025, se preconizează că economia ar putea înregistra o creștere a PIB de 2,0 %, dar această accelerare nu va permite o recuperare completă după recesiunea din 2022, potrivit Logos Press.
16:45
Eugeniu Buzatu, director general interimar al Energocom SA, a primit venituri în 2024 nu doar de la compania moldovenească – „subject-mum”, dar și de la compania filială – „Energocom Gas & Power” SRL, – informează Logos Press.
16:15
Moldova s-a clasat printre primele 5 țări cu cea mai mare pondere a terenurilor agricole # Logos-Press
Ponderea terenurilor apte pentru agricultură în totalul teritoriului Moldovei și Ucrainei este aproximativ egală și se ridică la circa 56,8%. Cele două țări vecine ocupă locurile trei și patru în clasamentul mondial după acest indicator, informează Logos Press.
15:15
Aproximativ 40% din posturile vacante înregistrate în economie sunt în așteptarea candidaților din administrația publică și apărare, instituțiile de asigurări sociale obligatorii – aceasta reprezintă aproximativ 14% din schema de personal, informează Logos Press.
14:15
După o lungă pauză, Azerbaidjanul a reluat livrările de morcovi și napi către Moldova, informează Logos Press.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.