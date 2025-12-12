Parlamentul a adoptat o politică fiscală „camuflată”
Logos-Press, 12 decembrie 2025 17:15
Parlamentul a examinat și a adoptat în primă lectură un pachet amplu de modificări fiscale. Opoziția a calificat proiectul drept o politică fiscală „camuflată” și, în mare parte, nu a votat în favoarea acestuia, a raportat Logos Press.
Acum 30 minute
17:15
Acum 2 ore
16:15
În același timp, pentru investițiile în valoare de 25 de milioane de euro sau mai mult, statul va oferi o serie de beneficii, inclusiv transferul terenurilor proprietate de stat în folosință gratuită, scutirea sau amânarea impozitului pe proprietate, taxele pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor, care fac parte integrantă din proiectul de investiții, potrivit Logos Press.
Acum 4 ore
15:15
Motivele includerii Moldovei în „lista neagră” internațională a Memorandumului de la Paris privind securitatea maritimă au devenit cunoscute. Parlamentul a exprimat cazuri de trafic de droguri, explozii și incendii, incidente cu arme și alte încălcări grave pe navele sub pavilion moldovenesc, a raportat Logos Press.
14:15
Peste o jumătate de milion de lei au fost investiți de cetățeni în titluri de stat în 2025 prin intermediul platformei eVMS, a informat Logos Press.
Acum 6 ore
13:15
Escrocii cibernetici s-au intensificat în așteptarea anului 2026, folosind scheme de înșelăciune de sărbători sezoniere. Printre acestea se numără notificările false privind cadourile și clonele pieței, a raportat Logos Press.
12:15
Cu sprijinul partenerilor externi, 234,32 km de drumuri sunt modernizate în prezent în Moldova, valoarea totală a contractelor ridicându-se la 230,7 milioane de euro, informează Logos Press.
Acum 8 ore
11:15
Locatarii complexului rezidențial Cottage Residence situat pe strada Bucovinei nr. 3 reclamă încălcări grave și conflicte de interese în eliberarea unei autorizații de construire a unui complex rezidențial cu mai multe etaje lângă casele lor. Ei susțin că primăria a emis autorizația cu o abatere de la planul urbanistic zonal aprobat în 2022, informează Logos Press.
10:15
În noiembrie 2025, economia mondială era relativ stabilă, iar în 2026 se preconizează că prețurile gazelor în Europa vor continua să scadă.
Acum 12 ore
09:15
În prima jumătate a sezonului de comercializare 2025-26, exporturile de ulei de floarea-soarelui din RM au început să se redreseze după declinul accentuat de anul trecut, a raportat Logos Press.
08:15
Westing Management Solutions, un joint venture între Ungaria, Moldova și Ucraina, membru al grupului internațional Westing Management, vine pe piața moldovenească, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Douăzeci de membri ai WTF (World Taekwon-Do Federation) din Moldova au votat în favoarea candidaturii lui Maxim Gaus, în vârstă de 36 de ani, cu trei abțineri, – informează Logos Press.
18:15
Exportatorii moldoveni au asimilat rapid procedurile Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).
Ieri
17:15
Portul de stat al Moldovei nu este de vânzare – nu există astfel de planuri sau discuții. Negocierile dintre BERD și portul românesc Constanța se poartă exclusiv pe tema cumpărării și vânzării Portului Internațional Liber Giurgiulești, a relatat Logos Press.
16:15
Noile tarife feroviare pentru transportul cerealelor vor cădea pe umerii agricultorilor # Logos-Press
Administrațiile Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și Asociației Exportatorilor de Cereale Agrocereale nu au convenit să colaboreze în vederea optimizării tarifelor pentru transportul cerealelor, majorate cu 7% în toamnă, informează Logos Press.
15:15
Ministerul Economiei a anunțat că garanția de stat de menținere a regimului fiscal aplicabil rezidenților Parcului tehnologic virtual de inovare din Moldova (MITP, Moldova IT Park) va fi valabilă până în 2035, informează Logos Press.
15:15
Banca centrală a continuat relaxarea politicii monetare, reducând în unanimitate rata de referință de la 6% la 5% la ședința Comitetului executiv al BNM din 11 decembrie, a informat Logos Press.
14:15
Asociația Promo-LEX a propus elaborarea „Planului Kiveri” (viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Kiveri – n.r.) pentru a uni eforturile în procesul de reintegrare a Republicii Moldova și pentru a implica în acest proces cetățenii din stânga Nistrului, relatează Logos-Press.
13:15
Prima tranzacție de testare pentru vânzarea de energie electrică pe piața pentru ziua următoare (DAM) pe platforma operatorului pieței de energie electrică din Moldova (OPEM) a avut loc la 10 decembrie, a raportat Logos Press
12:15
În Moldova, cota zero de impozitare a profiturilor reinvestite ale întreprinderilor mici și mijlocii va rămâne în vigoare în 2026.
11:15
Președinta Maia Sandu l-a numit pe fostul prim-ministru Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și durabilitate”, informează Logos Press.
10:15
Moldova a exportat aproape 272 000 de tone de floarea-soarelui în perioada august-noiembrie 2025 – cu 29% mai mult decât cifra (de asemenea record) de anul trecut pentru aceeași perioadă, a raportat Logos Press.
09:15
Două companii au fost amendate cu 6 milioane de lei pentru falsificarea rezultatelor licitațiilor în cazul achiziționării de echipamente medicale, informează Logos Press.
08:15
În primele 9 luni ale anului 2025, în municipiul Chișinău au fost date în exploatare cu aproape 21% mai multe locuințe decât în aceeași perioadă a anului 2024, informează Logos Press.
10 decembrie 2025
19:15
Jucătoarea de tenis moldo-americană Abigail Rencheli, în pereche cu Ingrid Neil din Estonia, a devenit câștigătoarea turneului de la Daytona Beach (Florida, SUA), desfășurat sub auspiciile ITF (Federația Internațională de Tenis), – informează Logos Press.
18:15
Deficitul bugetului de stat a depășit 8,3 miliarde de lei la 31 octombrie 2025, în timp ce la începutul lunii octombrie 2025 nu depășea 7 miliarde de lei, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:15
Serviciile Aeroportului Internațional Chișinău, care poartă numele Eugeniei Doga, sunt utilizate în special de cetățenii din Republica Moldova, Ucraina și România, informează Logos Press.
15:15
Nivelul de economisire al populației moldovenești rămâne foarte scăzut: 75% dintre respondenții la sondaj au declarat că nu au reușit să economisească bani în ultimele 6 luni, în timp ce restul au preferat să își păstreze economiile acasă, – informează Logos Press.
14:15
Rata anuală a inflației s-a stabilizat pentru a doua lună consecutiv la 7%: prețurile medii ale alimentelor nu au contribuit la presiunile inflaționiste spre sfârșitul anului, a raportat Logos Press.
13:15
Eugeniu Osmokescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a propus crearea Băncii de Dezvoltare a Moldovei, informează Logos Press.
12:15
Ratele taxelor locale vor crește cu 4,68 puncte procentuale în 2026 față de 2024, în conformitate cu un mecanism de aliniere a acestora la rata medie anuală a inflației, a informat Logos Press.
11:15
Vânzările cu ridicata de cartofi și legume din așa-numitul „set borș” pe piața internă a Republicii Moldova în această toamnă au scăzut cu aproximativ 25-30%. Aceasta în pofida stagnării și scăderii prețurilor la aceste produse agricole, informează Logos Press.
10:15
Compania poloneză LPP, a deschis primul său magazin de îmbrăcăminte Sinsay cu o suprafață de 700 mp în centrul comercial BUM din Bălți, – informează Logos Press.
09:15
Apifera din Moldova exportă aproximativ 90% din producția sa (480 de tone de miere) pe piețele externe, inclusiv în Canada, Danemarca, Franța și Marea Britanie, a informat Logos Press.
08:15
Moldova are nevoie de 4,5 miliarde de euro pentru a construi sisteme de irigare pe toate terenurile agricole din țară, a declarat ministrul Agriculturii și Alimentației, Ludmila Catlabuga. Statul nu dispune de astfel de bani și nici nu-i preconizează, a relatat Logos Press.
9 decembrie 2025
19:15
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care anulează decizia de a acorda premii de stat președintelui federației de judo, Andrei Golban, și antrenorului de lupte libere, Grigori Postica, informează Logos Press.
18:15
Cetățenii care se vor întoarce în Moldova vor putea importa un vehicul cu scutire de taxe de import, potrivit Logos Press.
17:15
În 2025, se preconizează că economia ar putea înregistra o creștere a PIB de 2,0 %, dar această accelerare nu va permite o recuperare completă după recesiunea din 2022, potrivit Logos Press.
16:45
Eugeniu Buzatu, director general interimar al Energocom SA, a primit venituri în 2024 nu doar de la compania moldovenească – „subject-mum”, dar și de la compania filială – „Energocom Gas & Power” SRL, – informează Logos Press.
16:15
Moldova s-a clasat printre primele 5 țări cu cea mai mare pondere a terenurilor agricole # Logos-Press
Ponderea terenurilor apte pentru agricultură în totalul teritoriului Moldovei și Ucrainei este aproximativ egală și se ridică la circa 56,8%. Cele două țări vecine ocupă locurile trei și patru în clasamentul mondial după acest indicator, informează Logos Press.
15:15
Aproximativ 40% din posturile vacante înregistrate în economie sunt în așteptarea candidaților din administrația publică și apărare, instituțiile de asigurări sociale obligatorii – aceasta reprezintă aproximativ 14% din schema de personal, informează Logos Press.
14:15
După o lungă pauză, Azerbaidjanul a reluat livrările de morcovi și napi către Moldova, informează Logos Press.
13:15
De anul viitor, persoanele fizice – cetățeni ai Republicii Moldova vor putea deduce cheltuielile pentru educație sau îmbunătățirea calificărilor lor profesionale, relatează Logos Press.
12:15
Mai multe companii mari de transport înființate de antreprenori moldoveni în SUA și-au mutat centrele de apel în Moldova, relatează Logos Press.
11:15
La formarea estimărilor prețurilor de bază pentru piața europeană, agenția de prețuri Platts va renunța treptat la contabilizarea combustibilului provenit din petrol rusesc, – informează Logos Press.
10:15
Armenia și Moldova intenționează să extindă cooperarea în domeniul vinificației, a anunțat serviciul de presă al Ministerului Armeniei al Economiei după vizita în țara noastră a viceministrului Economiei Arman Khojoyan și a președintelui Fundației pentru Viticultură și Vinificație Zaruhi Muradyan”, relatează Logos Press.
09:15
Se preconizează investiții de aproape 100 de milioane de dolari în cultivarea strugurilor de masă # Logos-Press
Până în 2036, se așteaptă ca industria strugurilor de masă să atragă investiții de aproximativ 98 de milioane de dolari, ceea ce va crește exporturile anuale de struguri de masă cu 60% și va genera venituri în valută de aproximativ 38 de milioane de dolari pe an, a informat Logos Press.
08:15
Dorința autorităților UE de a transfera 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate sub formă de împrumut către Ucraina ar putea, potrivit multor experți, să sporească riscurile de reputație și politice ale deținerii de active europene și să pună sub semnul întrebării statutul acestora de paradis financiar global, informează Logos Press.
8 decembrie 2025
19:15
Atleta Alina Stremous, reprezentanta Moldovei, a cucerit medalia de argint la sprintul de 7,5 km în cadrul primei etape a Cupei IBU (International Biathlon Union) la Obertilliach (Austria), – informează Logos Press.
18:15
Președinta Maia Sandu a făcut apel la creșterea profesionalismului jurnaliștilor, deoarece „la nivel global, lupta pentru democrație nu va avea loc doar în alegeri – va avea loc în mare parte în spațiul informațional, a relatat Logos Press.
17:15
Prezentarea celei de-a noua ediții a Cărții Albe a Asociației Investitorilor Străini FIA a avut loc în Moldova, informează Logos Press.
