Fraudatorii cibernetici au devenit mai activi înainte de Anul Nou

13:15

Cu 1,8% a crescut indicele prețului mediu mondial al cerealelor în comunicatul din noiembrie al FAO. Prețurile pentru alte grupe de produse agroalimentare monitorizate de această organizație internațională au scăzut luna trecută: zahăr – cu 5,9%, produse lactate – cu 3,1%, uleiuri vegetale – cu 2,6%, carne – cu 0,8%, potrivit Logos Press.