Rezidenții Cottage Residence acuză Primăria de încălcarea standardelor de dezvoltare

Logos-Press, 12 decembrie 2025 11:15

Locatarii complexului rezidențial Cottage Residence situat pe strada Bucovinei nr. 3 reclamă încălcări grave și conflicte de interese în eliberarea unei autorizații de construire a unui complex rezidențial cu mai multe etaje lângă casele lor. Ei susțin că primăria a emis autorizația cu o abatere de la planul urbanistic zonal aprobat în 2022, informează Logos Press.

Acum 15 minute
11:15
Acum 2 ore
10:15
Banca Națională: Prețurile gazelor naturale în Europa vor scădea Logos-Press
În noiembrie 2025, economia mondială era relativ stabilă, iar în 2026 se preconizează că prețurile gazelor în Europa vor continua să scadă.
Acum 4 ore
09:15
Exporturile de ulei de floarea-soarelui au crescut de șapte ori Logos-Press
În prima jumătate a sezonului de comercializare 2025-26, exporturile de ulei de floarea-soarelui din RM au început să se redreseze după declinul accentuat de anul trecut, a raportat Logos Press.
08:15
Westing Management Solutions intră pe piața moldovenească Logos-Press
Westing Management Solutions, un joint venture între Ungaria, Moldova și Ucraina, membru al grupului internațional Westing Management, vine pe piața moldovenească, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Maxim Gaus a fost ales președinte al Federației de Taekwondo WTF din Moldova Logos-Press
Douăzeci de membri ai WTF (World Taekwon-Do Federation) din Moldova au votat în favoarea candidaturii lui Maxim Gaus, în vârstă de 36 de ani, cu trei abțineri, – informează Logos Press.
18:15
Întreprinderile adoptă vămile digitale Logos-Press
Exportatorii moldoveni au asimilat rapid procedurile Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).
17:15
Vânzarea portului Giurgiulești nu privește statul Logos-Press
Portul de stat al Moldovei nu este de vânzare – nu există astfel de planuri sau discuții. Negocierile dintre BERD și portul românesc Constanța se poartă exclusiv pe tema cumpărării și vânzării Portului Internațional Liber Giurgiulești, a relatat Logos Press.
16:15
Noile tarife feroviare pentru transportul cerealelor vor cădea pe umerii agricultorilor Logos-Press
Administrațiile Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și Asociației Exportatorilor de Cereale Agrocereale nu au convenit să colaboreze în vederea optimizării tarifelor pentru transportul cerealelor, majorate cu 7% în toamnă, informează Logos Press.
15:15
Regimul fiscal pentru rezidenții MITP va rămâne neschimbat până în 2035 Logos-Press
Ministerul Economiei a anunțat că garanția de stat de menținere a regimului fiscal aplicabil rezidenților Parcului tehnologic virtual de inovare din Moldova (MITP, Moldova IT Park) va fi valabilă până în 2035, informează Logos Press.
15:15
Rata de bază a fost redusă cu 1% p.p. Logos-Press
Banca centrală a continuat relaxarea politicii monetare, reducând în unanimitate rata de referință de la 6% la 5% la ședința Comitetului executiv al BNM din 11 decembrie, a informat Logos Press.
14:15
„Planul Kiveri” de reintegrare a Transnistriei Logos-Press
Asociația Promo-LEX a propus elaborarea „Planului Kiveri” (viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Kiveri – n.r.) pentru a uni eforturile în procesul de reintegrare a Republicii Moldova și pentru a implica în acest proces cetățenii din stânga Nistrului, relatează Logos-Press.
13:15
Energocom a intrat pe piața liberă Logos-Press
Prima tranzacție de testare pentru vânzarea de energie electrică pe piața pentru ziua următoare (DAM) pe platforma operatorului pieței de energie electrică din Moldova (OPEM) a avut loc la 10 decembrie, a raportat Logos Press
12:15
Stimulentele fiscale pentru întreprinderile mici vor fi prelungite Logos-Press
În Moldova, cota zero de impozitare a profiturilor reinvestite ale întreprinderilor mici și mijlocii va rămâne în vigoare în 2026.
Ieri
11:15
Rechan nu a promis, dar s-a întors Logos-Press
Președinta Maia Sandu l-a numit pe fostul prim-ministru Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și durabilitate”, informează Logos Press.
10:15
Moldova este lider în exporturile de floarea-soarelui către UE Logos-Press
Moldova a exportat aproape 272 000 de tone de floarea-soarelui în perioada august-noiembrie 2025 – cu 29% mai mult decât cifra (de asemenea record) de anul trecut pentru aceeași perioadă, a raportat Logos Press.
09:15
Consiliul Concurenței a constatat cartelizarea Logos-Press
Două companii au fost amendate cu 6 milioane de lei pentru falsificarea rezultatelor licitațiilor în cazul achiziționării de echipamente medicale, informează Logos Press.
08:15
În Chișinău, volumul locuințelor construite a crescut cu 20 la sută Logos-Press
În primele 9 luni ale anului 2025, în municipiul Chișinău au fost date în exploatare cu aproape 21% mai multe locuințe decât în aceeași perioadă a anului 2024, informează Logos Press.
10 decembrie 2025
19:15
Moldoveanca Rencheli și-a adjudecat al zecelea titlu în tenis Logos-Press
Jucătoarea de tenis moldo-americană Abigail Rencheli, în pereche cu Ingrid Neil din Estonia, a devenit câștigătoarea turneului de la Daytona Beach (Florida, SUA), desfășurat sub auspiciile ITF (Federația Internațională de Tenis), – informează Logos Press.
18:15
Deficitul bugetului de stat a crescut din nou Logos-Press
Deficitul bugetului de stat a depășit 8,3 miliarde de lei la 31 octombrie 2025, în timp ce la începutul lunii octombrie 2025 nu depășea 7 miliarde de lei, informează Logos Press.
16:15
Doar o treime din pasagerii aeroportului din Chișinău sunt cetățeni moldoveni Logos-Press
Serviciile Aeroportului Internațional Chișinău, care poartă numele Eugeniei Doga, sunt utilizate în special de cetățenii din Republica Moldova, Ucraina și România, informează Logos Press.
15:15
Populația preferă să păstreze banii acasă Logos-Press
Nivelul de economisire al populației moldovenești rămâne foarte scăzut: 75% dintre respondenții la sondaj au declarat că nu au reușit să economisească bani în ultimele 6 luni, în timp ce restul au preferat să își păstreze economiile acasă, – informează Logos Press.
14:15
Presiunile inflaționiste se stabilizează Logos-Press
Rata anuală a inflației s-a stabilizat pentru a doua lună consecutiv la 7%: prețurile medii ale alimentelor nu au contribuit la presiunile inflaționiste spre sfârșitul anului, a raportat Logos Press.
13:15
Osmokescu propune crearea unei noi bănci Logos-Press
Eugeniu Osmokescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a propus crearea Băncii de Dezvoltare a Moldovei, informează Logos Press.
12:15
Taxele locale din capitală vor crește până la 5 la sută Logos-Press
Ratele taxelor locale vor crește cu 4,68 puncte procentuale în 2026 față de 2024, în conformitate cu un mecanism de aliniere a acestora la rata medie anuală a inflației, a informat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:15
Vânzările cu ridicata de legume au scăzut cu o treime Logos-Press
Vânzările cu ridicata de cartofi și legume din așa-numitul „set borș” pe piața internă a Republicii Moldova în această toamnă au scăzut cu aproximativ 25-30%. Aceasta în pofida stagnării și scăderii prețurilor la aceste produse agricole, informează Logos Press.
10:15
Un nou lanț de magazine Sinsay a ajuns în Moldova Logos-Press
Compania poloneză LPP, a deschis primul său magazin de îmbrăcăminte Sinsay cu o suprafață de 700 mp în centrul comercial BUM din Bălți, – informează Logos Press.
09:15
Apifera: Cum au reușit întreprinderile mici să realizeze exporturi mari Logos-Press
Apifera din Moldova exportă aproximativ 90% din producția sa (480 de tone de miere) pe piețele externe, inclusiv în Canada, Danemarca, Franța și Marea Britanie, a informat Logos Press.
08:15
4,5 miliarde de euro necesare pentru irigații Logos-Press
Moldova are nevoie de 4,5 miliarde de euro pentru a construi sisteme de irigare pe toate terenurile agricole din țară, a declarat ministrul Agriculturii și Alimentației, Ludmila Catlabuga. Statul nu dispune de astfel de bani și nici nu-i preconizează, a relatat Logos Press.
9 decembrie 2025
19:15
Președintele Federației de Judo și un antrenor de lupte, privați de premiile de stat Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care anulează decizia de a acorda premii de stat președintelui federației de judo, Andrei Golban, și antrenorului de lupte libere, Grigori Postica, informează Logos Press.
18:15
Diaspora va putea importa mașini fără taxe vamale Logos-Press
Cetățenii care se vor întoarce în Moldova vor putea importa un vehicul cu scutire de taxe de import, potrivit Logos Press.
17:15
Banca Națională prognozează o creștere a PIB de 2% Logos-Press
În 2025, se preconizează că economia ar putea înregistra o creștere a PIB de 2,0 %, dar această accelerare nu va permite o recuperare completă după recesiunea din 2022, potrivit Logos Press.
16:45
Șeful Energocom primește un salariu atât de la „mamă”, cât și de la „fiică” Logos-Press
Eugeniu Buzatu, director general interimar al Energocom SA, a primit venituri în 2024 nu doar de la compania moldovenească – „subject-mum”, dar și de la compania filială – „Energocom Gas & Power” SRL, – informează Logos Press.
16:15
Moldova s-a clasat printre primele 5 țări cu cea mai mare pondere a terenurilor agricole Logos-Press
Ponderea terenurilor apte pentru agricultură în totalul teritoriului Moldovei și Ucrainei este aproximativ egală și se ridică la circa 56,8%. Cele două țări vecine ocupă locurile trei și patru în clasamentul mondial după acest indicator, informează Logos Press.
15:15
Există o lipsă acută de personal în sectorul public Logos-Press
Aproximativ 40% din posturile vacante înregistrate în economie sunt în așteptarea candidaților din administrația publică și apărare, instituțiile de asigurări sociale obligatorii – aceasta reprezintă aproximativ 14% din schema de personal, informează Logos Press.
14:15
Azerbaidjanul reia livrările de legume către Moldova Logos-Press
După o lungă pauză, Azerbaidjanul a reluat livrările de morcovi și napi către Moldova, informează Logos Press.
13:15
Deducerea cheltuielilor de educație este prevăzută începând cu 2026 Logos-Press
De anul viitor, persoanele fizice – cetățeni ai Republicii Moldova vor putea deduce cheltuielile pentru educație sau îmbunătățirea calificărilor lor profesionale, relatează Logos Press.
12:15
Întreprinderile moldovenești din SUA își mută centrele de apel acasă Logos-Press
Mai multe companii mari de transport înființate de antreprenori moldoveni în SUA și-au mutat centrele de apel în Moldova, relatează Logos Press.
11:15
Agenția de prețuri Platts nu va lua în considerare petrolul din Rusia Logos-Press
La formarea estimărilor prețurilor de bază pentru piața europeană, agenția de prețuri Platts va renunța treptat la contabilizarea combustibilului provenit din petrol rusesc, – informează Logos Press.
10:15
Moldova începe să exporte vin în Armenia Logos-Press
Armenia și Moldova intenționează să extindă cooperarea în domeniul vinificației, a anunțat serviciul de presă al Ministerului Armeniei al Economiei după vizita în țara noastră a viceministrului Economiei Arman Khojoyan și a președintelui Fundației pentru Viticultură și Vinificație Zaruhi Muradyan”, relatează Logos Press.
09:15
Se preconizează investiții de aproape 100 de milioane de dolari în cultivarea strugurilor de masă Logos-Press
Până în 2036, se așteaptă ca industria strugurilor de masă să atragă investiții de aproximativ 98 de milioane de dolari, ceea ce va crește exporturile anuale de struguri de masă cu 60% și va genera venituri în valută de aproximativ 38 de milioane de dolari pe an, a informat Logos Press.
08:15
Transferul de active rusești în Ucraina ar putea prăbuși moneda euro Logos-Press
Dorința autorităților UE de a transfera 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate sub formă de împrumut către Ucraina ar putea, potrivit multor experți, să sporească riscurile de reputație și politice ale deținerii de active europene și să pună sub semnul întrebării statutul acestora de paradis financiar global, informează Logos Press.
8 decembrie 2025
19:15
Biatlonista Alina Stremous a luat argintul la începutul sezonului olimpic Logos-Press
Atleta Alina Stremous, reprezentanta Moldovei, a cucerit medalia de argint la sprintul de 7,5 km în cadrul primei etape a Cupei IBU (International Biathlon Union) la Obertilliach (Austria), – informează Logos Press.
18:15
Maia Sandu a pledat pentru îmbunătățirea calității jurnalismului Logos-Press
Președinta Maia Sandu a făcut apel la creșterea profesionalismului jurnaliștilor, deoarece „la nivel global, lupta pentru democrație nu va avea loc doar în alegeri – va avea loc în mare parte în spațiul informațional, a relatat Logos Press.
17:15
Investitorii străini au publicat o carte albă Logos-Press
Prezentarea celei de-a noua ediții a Cărții Albe a Asociației Investitorilor Străini FIA a avut loc în Moldova, informează Logos Press.
16:15
Cea mai mare librărie din România a intrat pe piața moldovenească Logos-Press
Bookzone, cea mai mare librărie online din România, a început vânzările online în RM, informează Logos Press.
15:15
Sistemul financiar s-a dovedit a fi „rezistent la stres” Logos-Press
Indicele agregat al stresului financiar este la un nivel istoric scăzut: Banca Națională publică concluziile experților internaționali în raportul anual privind stabilitatea financiară, – informează Logos Press.
14:15
Primăria va primi o jumătate de milion de euro din închirierea spațiilor nerezidențiale Logos-Press
Aproape 500 de mii de lei sub formă de chirie anuală totală vor aduce la bugetul municipal 9 spații nerezidențiale din proprietatea municipală. Dreptul de locațiune al acestora a fost câștigat în cadrul unei licitații care a avut loc pe 5 decembrie la Chișinău, informează Logos Press.
13:15
FAO: Cerealele sunt singurele produse de bază care au crescut în noiembrie Logos-Press
Cu 1,8% a crescut indicele prețului mediu mondial al cerealelor în comunicatul din noiembrie al FAO. Prețurile pentru alte grupe de produse agroalimentare monitorizate de această organizație internațională au scăzut luna trecută: zahăr – cu 5,9%, produse lactate – cu 3,1%, uleiuri vegetale – cu 2,6%, carne – cu 0,8%, potrivit Logos Press.
12:15
Sondaj: 9 din 10 ucraineni se simt protejați în Moldova Logos-Press
Majoritatea refugiaților ucraineni din Moldova (91 la sută) se simt în siguranță și acceptați de comunitățile locale. Cu toate acestea, 9 la sută s-au confruntat cel puțin o dată cu atitudini ostile, în principal agresiuni verbale, a raportat Logos Press.
11:15
Licitația pentru „Zamca” a eșuat Logos-Press
Singura ofertă pentru crearea traseului ecoturistic „Zamca” în nordul Moldovei a depășit bugetul cu aproape 2 milioane de lei, iar licitația a trebuit să fie anunțată din nou”, relatează Logos Press.
