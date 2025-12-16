11:00

Douăzeci și opt de persoane de pe întreg teritoriul R. Moldova au plătit în avans 2.5 milioane de lei pentru mașini ce urmau să fie aduse din Uniunea Europeană, dar au rămas și fără bani, și fără bunuri. Organizatorul schemei de escrocherie, un bărbat de 41 de ani din Tighina, a fost dat pe mâna judecătorilor și riscă închisoare de la patru la opt ani.