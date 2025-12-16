Testarea antidrog în școli, considerată riscantă. Autoritățile recomandă prevenția prin educație
Radio Moldova, 16 decembrie 2025
Creșterea consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților a readus în spațiul public discuțiile despre introducerea testării antidrog în școli. Deși, la prima vedere, măsura ar putea părea o soluție rapidă pentru limitarea fenomenului, autoritățile și experții avertizează că aceasta nu este eficientă și poate genera riscuri serioase.
Expertul Andrei Curăraru: Rusia mută disputa privind acreditarea ambasadorului pentru a masca propria conduită politică # Radio Moldova
Amânarea ceremoniei de acreditare a ambasadorului rus la Chișinău nu încalcă nicio lege. Prin această decizie, autoritățile Republicii Moldova transmit un mesaj clar de nemulțumire față de acțiunile Rusiei, fără a rupe complet legăturile diplomatice, afirmă expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru.
Cooper Flagg, cel mai tânăr jucător din NBA cu cel puțin 40 de puncte acumulate într-un meci # Radio Moldova
Americanul Cooper Flagg a devenit cel mai tânăr jucător cu cel puțin 40 de puncte acumulate într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet. Sportivul de 18 ani, legitimat la Dallas Mavericks, a stabilit performanța în meciul cu Utah Jazz, pierdut, însă, de ai săi cu 133:140.
Rușii trăiesc astăzi într-o „perioadă foarte prosperă”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la vremurile țarilor”, a declarat conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill.
Tată violent, condamnat la închisoare: își bătea soția și copiii și și-a violat fiica minoră # Radio Moldova
Și-a chinuit ani la rând familia, iar acum va sta 19 ani la închisoare. Un bărbat de 41 de ani din R. Moldova a fost condamnat pentru că și-a violat fiica minoră și că și-a maltratat fizic, sistematic, soția și cei doi copii.
Justiție pentru Ucraina. Maia Sandu, la Haga: „Securitatea Europei depinde de sprijinul acordat Ucrainei” # Radio Moldova
Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, instituită pe 16 decembrie la Haga, sub egida Consiliului Europei, a cărei președinție este deținută în prezent de R. Moldova, reprezintă o necesitate vitală pentru securitatea viitoare a continentului european, susține președinta Maia Sandu.
Avizul Comisiei de la Veneția: Lichidarea PA și a PCCOCS nu par să atingă cele trei obiective declarate ale reformei # Radio Moldova
Comisia de la Veneția și Direcția Generală Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) au emis un aviz critic la proiectul de lege privind crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO), votat în prima lectură de Parlament pe 20 februarie 2025.
Ministerul Agriculturii: Etichetele „eco” și „bio” trebuie să ofere garanții reale consumatorilor # Radio Moldova
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a clarificat marți regulile stricte care reglementează utilizarea termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe etichetele produselor agroalimentare, subliniind că aceste mențiuni pot fi folosite doar de producătorii certificați oficial. Precizările au fost făcute în cadrul unui briefing susținut de secretarul de stat Vasile Șarban, în contextul creșterii cererii pentru produse sustenabile și al necesității de a preveni inducerea în eroare a consumatorilor.
Comisia de Reclamații pentru Ucraina, înființată la Haga. Maia Sandu: „Modul în care se va încheia acest război va defini viitorul Europei” # Radio Moldova
Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, instituită pe 16 decembrie la Haga, sub egida Consiliului Europei, a cărei președinție este deținută în prezent de R. Moldova, reprezintă o necesitate vitală pentru securitatea viitoare a continentului european, susține președinta Maia Sandu.
Două treimi din creșterea PIB-ului Rusiei, raportată în acest an de Rosstat, provin din complexul militaro-industrial, care funcționează în trei schimburi și produce în masă tancuri și bombe pentru armata implicată în războiul din Ucraina.
Profesorii din mai multe instituții școlare din țară au protestat marți dimineață în incinta instituțiilor în care muncesc. Aceștia au ridicat foi albe și altele cu inscripția „Demnitate pentru educație” și au adus aminte autorităților despre prevederile constituționale care se referă la respectarea dreptului la muncă. Cadrele didactice au cerut Guvernului soluții concrete pentru problemele din sistem.
Investiții de aproape trei milioane de lei la Spitalului raional Cahul: a fost reparat blocul chirurgical al instituției # Radio Moldova
Condiții mai bune pentru pacienții și angajații blocului chirurgical al Spitalului raional Cahul. Secția chirurgie septică a fost reparată, investițiile ridicându-se la circa 2.28 de milioane de lei.
Și-a sărbătorit majoratul cu gol marcat: Alexandru Stoican a înscris pentru FCSB în ziua în care a împlinit 18 ani # Radio Moldova
FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia cu 2:0, la Clinceni, în ultimul meci al etapei a 20-a a Superligii românești de fotbal. Victoria oaspeților s-a conturat în ultima jumătate de oră, când jocul gazdelor s-a rupt după eliminarea fundașului Daniel Șerbanică. Bucureștenii au deschis scorul abia în minutul 62. Mihai Lixandru a marcat cu latul, la cornerul executat de Florin Tănase. Alexandru Stoian a închis tabela, în minutul 90+5, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.
Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții la Haga despre pacea în Ucraina și parcursul european al celor două state # Radio Moldova
Situația de securitate din regiune, evoluțiile de pe frontul din Ucraina, eforturile pentru obținerea unei păci durabile, precum și parcursul european al celor două state au fost principalele subiecte abordate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la întrevederea pe care a avut-o, pe 16 decembrie, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga. Discuțiile au avut loc în marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina.
Forumul „Reformarea Justiției” 2025: angajamente pentru o justiție independentă, rapidă, incoruptibilă și accesibilă # Radio Moldova
Reforma justiției din Republica Moldova se află într-o etapă decisivă, cu progrese recunoscute la nivel european, dar și provocări persistente. Continuarea evaluării judecătorilor și procurorilor, accelerarea dosarelor de corupție și digitalizarea sistemului au fost prezentate ca priorități-cheie în cadrul celei de-a 7-a ediții a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, desfășurat pe 16 decembrie la Chișinău.
Dosarul „Laundromat”: 17 miliarde de dolari spălați și doar jumătate din judecătorii cercetați au fost găsiți vinovați # Radio Moldova
Aproximativ 17 miliarde de dolari au fost „legalizați” prin ordonanțe judecătorești ilegale și au tranzitat Republica Moldova, în perioada ianuarie 2011 – martie 2014. În dosarul cunoscut cu denumirea „Laundromat”, au fost cercetați penal 14 judecători, iar în șapte cazuri instanțele au constatat vinovăția acestora. Cu toate acestea, niciun magistrat nu a ajuns la pușcărie din cauza expirării termenelor de prescripție.
Maia Sandu și Volodimir Zelenski au discutat la Haga despre pacea în Ucraina și parcursul european # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga, în marja instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, discuțiile vizând situația de securitate din regiune, eforturile pentru obținerea unei păci durabile, precum și parcursul european al celor două state.
Luptă strânsă în Serie A: AS Roma s-a apropiat la 3 puncte de liderul clasamentului - Internazionale Milano # Radio Moldova
AS Roma a obținut a 10-a victorie în actuala ediției a primei divizii italiene de fotbal. În ultimul meci al etapei a 15-a, „giallorossi” au învins cu scorul de 1:0 formația Como-1907. Partida s-a disputat pe Stadio Olimpico. AS Roma pierduse ultimele două meciuri de campionat și avea nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul clasamentului - Internazionale Milano. Brazilianul Wesley França a marcat singurul gol al meciului în minutul 60 după o acțiune prelungită a echipei-gazdă.
Cămin sau gazdă? Realitățile diferite ale studenților din R. Moldova, în funcție de preț și confort # Radio Moldova
Camere mici, reguli stricte și cozi la duș, însă cheltuieli mai mici sau costuri mai mari, dar spațiu propriu și un program fără restricții? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun mii de studenți din R. Moldova la începutul anului de studii. Alegerea este influențată, de cele mai multe ori, de buzunarul părinților.
Atac cu cuțitul într-o școală din Rusia: un copil a murit, agresorul este un adolescent # Radio Moldova
Un elev de clasa a IX-a al școlii medii Uspenskaya din raionul Odințovo, regiunea Moscova, a atacat, marți dimineață, cu un cuțit un agent de pază, a pulverizat spray lacrimogen, după care a înjunghiat un elev în vârstă de zece ani, relatează agenția de stat TASS, cu referire la Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse. Copilul rănit a decedat ulterior, fapt confirmat de Comitetul de Anchetă, transmite DW.
Arina Sabalenka a fost desemnată drept cea mai bună tenismenă a anului de Asociația Tenisului Feminin. Jucătoarea care evoluează sub drapel neutru a disputat 9 finale și a cucerit 4 trofee în acest an.
Serviciile consulare ale Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite au fost suspendate temporar, în urma unui incendiu produs în incinta misiunii diplomatice. Într-un anunț public, Ambasada informează cetățenii că activitatea consulară este sistată până la identificarea unui nou spațiu pentru prestarea serviciilor.
VIDEO | „Mafia pădurii”: glonț tras într-o mașină a Gărzii Naționale de Mediu, la Căpriana. Suspectul, documentat de poliție # Radio Moldova
Incident grav la Căpriana, raionul Strășeni. Un membru al Gărzii Naționale de Mediu ar fi fost lovit, în seara zilei de 15 decembrie, cu patul unei arme, în timpul unei misiuni de control. Totodată, în mașina echipei a fost tras un glonț, iar oamenii legii anunță că au identificat suspectul.
Thriller în Premier League: Manchester United și FC FC Bournemouth au oferit un meci plin de dramatism și răsturnări de scor # Radio Moldova
Meci electrizant în prima divizie engleză de fotbal. În ultima partidă a etapei a 16-a, Manchester United și FC Bournemouth au remizat cu un scor mai rar - 4:4. „Diavolii roșii” au început în forță și au deschis scorul în minutul 13. Ivorianul Amad Diallo a înscris cu o lovitură de cap. Discipolii spaniolului Andoni Iraola au restabilit egalitatea în minutul 40 prin ghanezul Antoine Semenyo.
Campania „Hai Acasă de Crăciun”: Ansamblurile naționale pornesc în turneu de sărbători # Radio Moldova
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun” 2025, care va aduce peste 40 de spectacole muzicale în localități din întreaga Republică Moldova, organizate în perioada 18 decembrie 2025 - 15 ianuarie 2026, cu participarea ansamblurilor naționale și a artiștilor independenți.
A înșelat 28 de persoane și a încasat 2.5 milioane de lei pentru a le aduce „mașini din UE”: organizatorul schemei riscă până la opt ani de închisoare # Radio Moldova
Douăzeci și opt de persoane de pe întreg teritoriul R. Moldova au plătit în avans 2.5 milioane de lei pentru mașini ce urmau să fie aduse din Uniunea Europeană, dar au rămas și fără bani, și fără bunuri. Organizatorul schemei de escrocherie, un bărbat de 41 de ani din Tighina, a fost dat pe mâna judecătorilor și riscă închisoare de la patru la opt ani.
Revista presei internaționale | SUA și Europa convin asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Disputele teritoriale - principalul obstacol în calea păcii # Radio Moldova
Presa internațională face bilanțul negocierilor pe tema încheierii războiului ruso-ucrainean, purtate în ultimele două zile la Berlin de delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Europei. Mai multe publicații remarcă progresele atinse în timpul discuțiilor, inclusiv asupra viitoarelor garanții de securitate oferite Ucrainei.
Cote pentru produsele moldovenești și impozit majorat în energetică: PSRM înregistrează două inițiative legislative # Radio Moldova
Deputații Partidului Socialiștilor au înregistrat o inițiativă legislativă prin care propun obligarea rețelelor comerciale să aloce cel puțin jumătate din spațiul de pe rafturi produselor locale și să le promoveze separat, sub eticheta „Produs autohton – Fabricat în Moldova”. Instituirea unor cote obligatorii pentru supermarketuri nu este însă susținută de autorități, care consideră ineficiente astfel de limitări.
Revista presei | R. Moldova demarează discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri cu UE; Statul recuperează activele Lukoil-Moldova de la Aeroport # Radio Moldova
Presa națională scrie că Republica Moldova face încă un pas important în procesul de aderare la UE. Instituțiile mass-media anunță între timp că statul urmează să preia infrastructura petrolieră de la Aeroport și refuză investiția companiei ruse Lukoil. Mai multe publicații notează că Tiraspolul reintroduce stare de urgență în economie.
Un număr de 516 proprietari beneficiază de sprijin financiar de la stat pentru a-și spori eficiența energetică a locuințelor. Casa Verde pune la dispoziția acestora granturi de până la 50% din valoarea lucrărilor eligibile, cu un plafon maxim de 200.000 de lei.
Rusia a intentat un proces împotriva Euroclear și cere despăgubiri de 230 de miliarde de dolari # Radio Moldova
Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximativ 230 de miliarde de dolari, într-o mișcare care marchează primul pas concret într-un conflict juridic amplu anticipat de Kremlin în legătură cu planurile Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, transmite Reuters.
După patru ani de activitate, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, a demisionat. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Strategia Bruxelles-ului pentru R. Moldova: decizia politică după reformele tehnice, constată experții # Radio Moldova
Republica Moldova va continua parcursul european prin continuarea reformelor tehnice și pârghiile diplomatice, care vor crea premisele pentru o decizie politică favorabilă din partea statelor Uniunii Europene (UE). Expertul de la Centrul „Europuls”, Corneliu Coteț, a interpretat strategia Bruxelles-ului drept una calculată și „unică”, în „contex geopolitic este foarte complicat”.
Începând cu anul 2025, persoanele care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe vor putea deduce din venitul impozabil dobânda achitată, în sumă de până la 16.100 de lei anual, a anunțat vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous. Această facilitate fiscală este destinată exclusiv celor care nu beneficiază de programe de stat, precum „Prima casă”, și se aplică proporțional pentru soții care dețin în comun proprietatea.
Plan european de securitate: forțe multinaționale pentru Ucraina și armată de 800.000 de soldați # Radio Moldova
Liderii principalelor state europene aliate ale Ucrainei au propus crearea unor „forțe multinaționale conduse de Europa” pentru a asigura implementarea unui eventual acord de pace între Kiev și Moscova. Inițiativa este prevăzută într-o declarație comună adoptată la finalul reuniunii desfășurate la Berlin și publicată luni seara, 15 decembrie, pe site-ul guvernului german.
Puternice avertismente împotriva pericolului reprezentat de Rusia pentru Europa au sosit în ultimele zile și ore din Marea Britanie, una dintre cele două mari puteri militare europene din NATO, alături de Franța – ambele fiind și singurele puteri nucleare ale continentului.
Ministrul Finanțelor: Impactul bugetar al plafonării salariilor de la ANRE, CNPF și ANRCETI nu trebuie supraestimat # Radio Moldova
Plafonarea salariilor din instituțiile de reglementare va fi, mai degrabă, un gest de „corectitudine” decât o sursă majoră de economii la bugetul public, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Invitat la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 15 decembrie, oficialul a declarat că impactul financiar al inițiativei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) nu trebuie supraestimat.
Infrastructura petrolieră de la aeroportul din Chișinău revine statului. „E o decizie strategică”, susțin experții # Radio Moldova
Decizia Guvernului de a prelua controlul asupra infrastructurii petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău, deținută de Lukoil-Moldova, este una „strategică", într-un context regional cu riscuri de securitate, afirmă experta în energie din România, Eugenia Gusilov.
Profesorul Grigore Bivol cunoscut ca și părintele medicinei de familie din Republica Moldova, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. De-a lungul vieții a format și ghidat zeci de mii de medici de familie din întreaga țară. Este autorul a peste 140 de lucrări științifice și al numeroaselor invenții în domeniul medicinei. Mitingul de doliu și ceremonia de rămas-bun vor avea loc marți, 16 decembrie, la ora 11:00, la Cimitirul Central din capitală.
Infrastructura petrolieră de la Aeroportul Chișinău revine statului. „E o decizie strategică”, susțin experții # Radio Moldova
Într-un context regional cu riscuri de securitate, decizia Guvernului de a prelua controlul asupra infrastructurii petroliere de la Aeroportul Internațional Chișinău, deținută de „Lukoil-Moldova”, este calificată drept una „strategică” de experta în energie din România, Eugenia Gusilov.
Kievul afirmă că a atacat uzina Gazprom din Astrahan, folosită în industria militară rusă # Radio Moldova
Statul Major General și Forțele pentru Operațiuni Speciale ale armatei ucrainene au anunțat lovirea Uzinei de Procesare a Gazelor din Astrahan, relatează publicația Astra.
SUA au promis Ucrainei „garanții de securitate extrem de puternice”. Trump „mulțumit” de negocierile de la Berlin # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, este mulțumit de rezultatele negocierilor dintre delegațiile ucraineană și americană de la Berlin, informează Sky News, BBC și The Guardian, citând oficiali americani care au dorit să rămână anonimi. Potrivit acestora, „90% dintre probleme au fost rezolvate”, scrie Meduza Live.
Republica Moldova trebuie să-și consolideze apărarea aeriană, deoarece incidentele cu drone reprezintă o mare provocare de securitate, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit șefului Legislativului, autoritățile încearcă să identifice soluții pentru detectarea și contracararea dronelor care zboară la altitudini joase pentru care sunt necesare tehnologii speciale.
Panouri solare și sisteme de epurare: rețeta succesului pentru o fabrică din Ialoveni # Radio Moldova
Tot mai multe fabrici din Republica Moldova aleg să investească în modernizarea proceselor tehnologice și în soluții sustenabile. De la prelucrarea materiilor prime până la gestionarea consumului de energie și a apelor uzate, întreprinderile își optimizează activitatea pentru a reduce impactul asupra mediului.
Activele companiei Lukoil-Moldova de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău urmează să revină în termen de 20 de zile în proprietatea statului, așa cum era până în anul 2005. Decizia a fost luată, pe 15 decembrie, de Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care a refuzat aprobarea activității investiționale a Lukoil-Moldova pe teritoriul Republicii Moldova.
Festivalul care a ieșit din tipare: poveștile celor mai frumoase covoare, spuse la Viișoara # Radio Moldova
Inclus în Patrimoniul UNESCO acum aproape zece ani, covorul tradițional a fost vedeta Festivalului „Covorul Dorului”, organizat, weekendul trecut, în satul Viișoara, raionul Edineț. Toate covoarele aduse la festival aveau povești transmise, cu dor, din generație în generație, iar pe unele le-am aflat din prima sursă.
Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a reafirmat sprijinul ferm al Atenei pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că progresele țării în procesul de aderare la Uniunea Europeană sunt „incontestabile” și trebuie recunoscute de instituțiile europene. În cadrul întâlnirii cu președinta Maia Sandu la Palatul Maximos, Mitsotakis a declarat că Grecia va continua să ofere asistență tehnică și expertiză pentru integrarea Moldovei în spațiul comunitar și că aderarea acesteia constituie o prioritate strategică la nivel european.
Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE avansează pe plan tehnic, în pofida blocajelor politice # Radio Moldova
Republica Moldova va continua procesul de aderare la Uniunea Europeană prin avansarea negocierilor la nivel tehnic pe trei capitole esențiale, în pofida blocajelor politice care întârzie deschiderea formală a clusterelor de negociere. Anunțul a fost făcut de ministra daneză pentru Afaceri Europene, Marie Bjerre, și de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la o reuniune desfășurată pe 15 decembrie la Bruxelles, dedicată parcursului european al Chișinăului.
