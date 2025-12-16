Revista presei | R. Moldova demarează discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri cu UE; Statul recuperează activele Lukoil-Moldova de la Aeroport

14:00

Situația din autonomia găgăuză s-a deteriorat semnificativ pe parcursul acestui an. Găgăuzia nu a ieșit din izolare, relațiile cu Chișinăul nu au fost restabilite, iar controlul politic este în continuare exercitat de fugarul Ilan Șor, chiar dacă acesta și-a redus majoritatea proiectelor sociale. În 2026, ar urma să aibă loc alegerile pentru Adunarea Populară, legislativul local, însă rezultatele și chiar desfășurarea acestora rămân sub semnul întrebării.