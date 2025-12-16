Revista presei | R. Moldova demarează discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri cu UE; Statul recuperează activele Lukoil-Moldova de la Aeroport
Radio Moldova, 16 decembrie 2025 10:30
Presa națională scrie că Republica Moldova face încă un pas important în procesul de aderare la UE. Instituțiile mass-media anunță între timp că statul urmează să preia infrastructura petrolieră de la Aeroport și refuză investiția companiei ruse Lukoil. Mai multe publicații notează că Tiraspolul reintroduce stare de urgență în economie.
• • •
Revista presei internaționale | SUA și Europa convin asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Disputele teritoriale - principalul obstacol în calea păcii # Radio Moldova
Presa internațională face bilanțul negocierilor pe tema încheierii războiului ruso-ucrainean, purtate în ultimele două zile la Berlin de delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Europei. Mai multe publicații remarcă progresele atinse în timpul discuțiilor, inclusiv asupra viitoarelor garanții de securitate oferite Ucrainei.
Cote pentru produsele moldovenești și impozit majorat în energetică: PSRM înregistrează două inițiative legislative # Radio Moldova
Deputații Partidului Socialiștilor au înregistrat o inițiativă legislativă prin care propun obligarea rețelelor comerciale să aloce cel puțin jumătate din spațiul de pe rafturi produselor locale și să le promoveze separat, sub eticheta „Produs autohton – Fabricat în Moldova”. Instituirea unor cote obligatorii pentru supermarketuri nu este însă susținută de autorități, care consideră ineficiente astfel de limitări.
Un număr de 516 proprietari beneficiază de sprijin financiar de la stat pentru a-și spori eficiența energetică a locuințelor. Casa Verde pune la dispoziția acestora granturi de până la 50% din valoarea lucrărilor eligibile, cu un plafon maxim de 200.000 de lei.
Rusia a intentat un proces împotriva Euroclear și cere despăgubiri de 230 de miliarde de dolari # Radio Moldova
Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximativ 230 de miliarde de dolari, într-o mișcare care marchează primul pas concret într-un conflict juridic amplu anticipat de Kremlin în legătură cu planurile Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, transmite Reuters.
După patru ani de activitate, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, a demisionat. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Strategia Bruxelles-ului pentru R. Moldova: decizia politică după reformele tehnice, constată experții # Radio Moldova
Republica Moldova va continua parcursul european prin continuarea reformelor tehnice și pârghiile diplomatice, care vor crea premisele pentru o decizie politică favorabilă din partea statelor Uniunii Europene (UE). Expertul de la Centrul „Europuls”, Corneliu Coteț, a interpretat strategia Bruxelles-ului drept una calculată și „unică”, în „contex geopolitic este foarte complicat”.
Două treimi din creșterea PIB-ului Rusiei, raportată în acest an de Rosstat, provin din complexul militaro-industrial, care funcționează în trei schimburi și produce în masă tancuri și bombe pentru armata implicată în războiul din Ucraina.
Începând cu anul 2025, persoanele care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe vor putea deduce din venitul impozabil dobânda achitată, în sumă de până la 16.100 de lei anual, a anunțat vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous. Această facilitate fiscală este destinată exclusiv celor care nu beneficiază de programe de stat, precum „Prima casă”, și se aplică proporțional pentru soții care dețin în comun proprietatea.
Serviciile consulare ale Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite au fost suspendate temporar, în urma unui incendiu produs în incinta misiunii diplomatice. Într-un anunț public, Ambasada informează cetățenii că activitatea consulară este sistată până la identificarea unui nou spațiu pentru prestarea serviciilor.
Plan european de securitate: forțe multinaționale pentru Ucraina și armată de 800.000 de soldați # Radio Moldova
Liderii principalelor state europene aliate ale Ucrainei au propus crearea unor „forțe multinaționale conduse de Europa” pentru a asigura implementarea unui eventual acord de pace între Kiev și Moscova. Inițiativa este prevăzută într-o declarație comună adoptată la finalul reuniunii desfășurate la Berlin și publicată luni seara, 15 decembrie, pe site-ul guvernului german.
Puternice avertismente împotriva pericolului reprezentat de Rusia pentru Europa au sosit în ultimele zile și ore din Marea Britanie, una dintre cele două mari puteri militare europene din NATO, alături de Franța – ambele fiind și singurele puteri nucleare ale continentului.
Ministrul Finanțelor: Impactul bugetar al plafonării salariilor de la ANRE, CNPF și ANRCETI nu trebuie supraestimat # Radio Moldova
Plafonarea salariilor din instituțiile de reglementare va fi, mai degrabă, un gest de „corectitudine” decât o sursă majoră de economii la bugetul public, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Invitat la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 15 decembrie, oficialul a declarat că impactul financiar al inițiativei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) nu trebuie supraestimat.
Profesorul Grigore Bivol cunoscut ca și părintele medicinei de familie din Republica Moldova, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. De-a lungul vieții a format și ghidat zeci de mii de medici de familie din întreaga țară. Este autorul a peste 140 de lucrări științifice și al numeroaselor invenții în domeniul medicinei. Mitingul de doliu și ceremonia de rămas-bun vor avea loc marți, 16 decembrie, la ora 11:00, la Cimitirul Central din capitală.
Kievul afirmă că a atacat uzina Gazprom din Astrahan, folosită în industria militară rusă # Radio Moldova
Statul Major General și Forțele pentru Operațiuni Speciale ale armatei ucrainene au anunțat lovirea Uzinei de Procesare a Gazelor din Astrahan, relatează publicația Astra.
SUA au promis Ucrainei „garanții de securitate extrem de puternice”. Trump „mulțumit” de negocierile de la Berlin # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, este mulțumit de rezultatele negocierilor dintre delegațiile ucraineană și americană de la Berlin, informează Sky News, BBC și The Guardian, citând oficiali americani care au dorit să rămână anonimi. Potrivit acestora, „90% dintre probleme au fost rezolvate”, scrie Meduza Live.
Republica Moldova trebuie să-și consolideze apărarea aeriană, deoarece incidentele cu drone reprezintă o mare provocare de securitate, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit șefului Legislativului, autoritățile încearcă să identifice soluții pentru detectarea și contracararea dronelor care zboară la altitudini joase pentru care sunt necesare tehnologii speciale.
Panouri solare și sisteme de epurare: rețeta succesului pentru o fabrică din Ialoveni # Radio Moldova
Tot mai multe fabrici din Republica Moldova aleg să investească în modernizarea proceselor tehnologice și în soluții sustenabile. De la prelucrarea materiilor prime până la gestionarea consumului de energie și a apelor uzate, întreprinderile își optimizează activitatea pentru a reduce impactul asupra mediului.
Activele companiei Lukoil-Moldova de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău urmează să revină în termen de 20 de zile în proprietatea statului, așa cum era până în anul 2005. Decizia a fost luată, pe 15 decembrie, de Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care a refuzat aprobarea activității investiționale a Lukoil-Moldova pe teritoriul Republicii Moldova.
Festivalul care a ieșit din tipare: poveștile celor mai frumoase covoare, spuse la Viișoara # Radio Moldova
Inclus în Patrimoniul UNESCO acum aproape zece ani, covorul tradițional a fost vedeta Festivalului „Covorul Dorului”, organizat, weekendul trecut, în satul Viișoara, raionul Edineț. Toate covoarele aduse la festival aveau povești transmise, cu dor, din generație în generație, iar pe unele le-am aflat din prima sursă.
Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a reafirmat sprijinul ferm al Atenei pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că progresele țării în procesul de aderare la Uniunea Europeană sunt „incontestabile” și trebuie recunoscute de instituțiile europene. În cadrul întâlnirii cu președinta Maia Sandu la Palatul Maximos, Mitsotakis a declarat că Grecia va continua să ofere asistență tehnică și expertiză pentru integrarea Moldovei în spațiul comunitar și că aderarea acesteia constituie o prioritate strategică la nivel european.
Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE avansează pe plan tehnic, în pofida blocajelor politice # Radio Moldova
Republica Moldova va continua procesul de aderare la Uniunea Europeană prin avansarea negocierilor la nivel tehnic pe trei capitole esențiale, în pofida blocajelor politice care întârzie deschiderea formală a clusterelor de negociere. Anunțul a fost făcut de ministra daneză pentru Afaceri Europene, Marie Bjerre, și de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la o reuniune desfășurată pe 15 decembrie la Bruxelles, dedicată parcursului european al Chișinăului.
Mediul de afaceri și autoritățile – opinii diferite privind ajustarea legislației controlului de stat # Radio Moldova
Autoritățile și reprezentanții mediului de afaceri nu împărtășesc o viziune comună privind propunerile de ajustare a legislației privind controlul de stat. Dezbaterile organizate luni, 15 decembrie, de Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie au evidențiat diferențe semnificative de opinii între cele două părți.
Dor țesut în lână, la Edineț: „Tot ce este făcut de mâinile gospodinelor trebuie transmis din generație în generație” # Radio Moldova
Inclus în Patrimoniul UNESCO acum aproape zece ani, covorul a fost vedeta Festivalului „Covorul Dorului”, organizat în satul Viișoara, raionul Edineț. Toate covoarele aduse la festival au povești transmise, cu dor, din generație în generație, iar pe unele le-am aflat din prima sursă.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), în cadrul unei operațiuni comune cu Forțele Navale ale Ucrainei, a aruncat în aer, cu ajutorul dronelor subacvatice Sub Sea Baby, un submarin rusesc diesel-electric din clasa 636.3 „Varșavianka” (clasificare NATO — Kilo), se arată într-un comunicat al instituției.
Eurovision 2026: 35 de țări, inclusiv R. Moldova, confirmate pentru ediția aniversară de la Viena # Radio Moldova
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat luni, 15 decembrie, lista radiodifuzorilor care vor participa la cea de-a 70-a ediție a concursului Eurovision. Astfel, 35 de țări, inclusiv Republica Moldova, își vor trimite reprezentanții la Viena între 12 și 16 mai 2026, în timp ce cinci state au anunțat boicotul competiției de anul viitor.
O companie din China ar putea construi o fabrică de producere a jantelor auto în Republica Moldova. Reprezentanții acesteia au participat la un forum economic dedicat consolidării relațiilor dintre cele două țări. Schimburile comerciale au ajuns la 1.14 miliarde de dolari, dar creșterea se datorează importurilor. Scopul antreprenorilor moldoveni este să și exporte în China, una dintre cele mai mari și competitive economii din lume.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de opoziție, a fost respinsă # Radio Moldova
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului României Ilie Bolojan, a fost respinsă, luni, 15 decembrie. pentru că nu a întrunit numărul necesar de voturi. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de Grupul PACE și semnată și de parlamentari AUR, iar parlamentarii PSD au stat în bănci și nu au votat, scrie mediafax.ro.
Greva de la Școala de Sănătate Publică: Ministerul Sănătății dă asigurări că activitatea didactică nu va fi afectată # Radio Moldova
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) nu va fi lichidată, iar acțiunile Ministerului Sănătății urmăresc clarificarea statutului acestei instituții și garantarea transparenței administrative și academice în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USFM) „Nicolae Testemițanu”. Astfel, Ministerul Sănătății respinge acuzațiile privind o presupusă „lichidare ilegală” a ȘMSP, angajații căreia au declanșat, pe 15 decembrie, o grevă japoneză.
Trafic de droguri prin ascunzișuri și plăți online: șapte inculpați, condamnați la ani grei de închisoare # Radio Moldova
Șapte persoane au fost condamnate la închisoare pentru trafic de droguri, în urma a patru sentințe pronunțate recent de instanțele de judecată, unul dintre inculpați fiind găsit vinovat și de tentativă de corupere a polițiștilor cu 85.000 de lei, pentru a scăpa de răspundere penală. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi.
În doar 48 de ore, cinci vieți au fost salvate prin intervenții de transplant realizate la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Potrivit instituției, este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, realizate pe parcursul săptămânii trecute.
Cadrele didactice și științifice din întreaga țară vor ridica o foaie albă, curată – „simbol al demnității și al viitorului încă nescris” – și vor citi cu voce tare prevederile din Constituția Republicii Moldova privind dreptul la muncă și la un salariu echitabil. Acțiunea se va desfășura pe 16 decembrie, în ziua în care comisiile parlamentare vor examina proiectul Legii bugetului pentru anul viitor.
Spiritul Jocurilor Olimpice a fost readus la viață în orașul italian Milano. Cel mai mare magazin oficial dedicat Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 a fost deschis în Piazza del Duomo. Acesta are o suprafață de 1200 de metri pătrați, iar cei interesați pot cumpăra tricouri, pulovere, traininguri sau jucării pentru copii, toate conținând simbolurile Olimpiadei Albe de anul viitor. Nu puteau lipsi mascotele oficiale: Tina și Milo, două hermine jucăușe. Magazinul va activa până pe 21 martie 2026.
Bursa de Investiții a Moldovei a fost înregistrată oficial: Fostul premier Recean, printre membrii Consiliului de Administrație # Radio Moldova
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice. Agenția Proprietății Publice (APP), care reprezintă statul și este unul dintre acționarii acesteia, susține că Bursa intră într-o nouă etapă de funcționare: are bază legală și poate începe pregătirile concrete pentru dezvoltarea pieței de capital din R. Moldova.
Zelenski a dispus pregătirea unei legi privind organizarea alegerilor în timp de război # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Radei Supreme să elaboreze un proiect de lege privind posibilitatea desfășurării alegerilor în condiții de lege marțială, au declarat pentru „RBC-Ucraina” surse informate de la Kiev. Potrivit acestora, săptămâna trecută a avut deja loc o reuniune de lucru dedicată acestui subiect. Se presupune că votarea ar urma să se desfășoare pe parcursul mai multor zile și să aibă loc în termen de 60 de zile de la anunțare, similar alegerilor prezidențiale anticipate.
R. Moldova și Israel, mai aproape ca niciodată: anul 2025 a accelerat dialogul la toate nivelurile # Radio Moldova
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai prolifici pentru relațiile moldo-israeliene – „un an istoric”, potrivit ambasadorului Republicii Moldova în Statul Israel, Alex Roitman. Într-un interviu acordat lui Anatol Caciuc pentru Radio Moldova, diplomatul a declarat că intensitatea dialogului politic s-a manifestat la toate nivelurile și în majoritatea domeniilor de interes reciproc.
Dramatism în finala play-off-ului campionatului mexican de fotbal, Apertura. Deportivo Toluca a cucerit titlul după ce a învins la penalty-uri pe Tigres-UANL din orașul Monterrey. S-au executat, în total, nu mai puțin de... 24 de penalty-uri!
Foametea din 1946–1947, readusă în memorie: expoziție itinerantă în autonomia găgăuză # Radio Moldova
Fotografii și mărturii cutremurătoare care evidențiază impactul foametei din anii 1946-1947 în localitățile din autonomia găgăuză fac subiectul unei expoziții care va fi prezentată în toate localitățile din regiune. Vizitatorii vor putea studia și documente de arhivă publicate în premieră.
Internazionale Milano a repurtat a 11-a victorie în prima divizie italiană de fotbal # Radio Moldova
Internazionale Milano, cu antrenorul român Cristian Chivu la timonă, a învins duminică în deplasare pe Genoa-1893 și este noul lider al clasamentului primei divizii italiene de fotbal, Serie A. Victoria „nerazzurrilor” s-a conturat încă din prima repriză, iar la finalul partidei Interul a devenit lider solitar. Yann Bisseck a deschis scorul în minutul 6, după o pasă superbă primită de la Lautaro Martinez. Argentinianul a majorat diferența o jumătate de oră mai târziu.
Dosarul „kuliok”: Plahotniuc anunță că va depune mărturie în procesul lui Igor Dodon # Radio Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a confirmat că va depune declarații în calitate de martor în dosarul cunoscut drept „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului.
Nouă spitale din R. Moldova, reabilitate energetic: „Pierderile de energie în clădirile publice ajung până la 50% sau chiar mai mult” # Radio Moldova
Paisprezece clădiri a nouă instituții medicale din R. Moldova, preponderent spitale raionale, vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului „Inițiativa pentru Dezvoltarea Infrastructurii Publice Durabile prin Renovări de Eficiență Energetică” (INSPIREE). Directorii instituțiilor beneficiare au semnat, pe 15 decembrie, acordurile de elaborare a documentației, iar lucrările de reabilitare sunt planificate pentru perioada 2028 – 2030. Clădirile vizate au o suprafață totală de peste 34 de mii de metri pătrați.
Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni încă cinci persoane fizice și patru organizații. Printre cei sancționați se numără oameni de afaceri care sunt direct sau indirect legați de marile companii petroliere de stat din Rusia – „Rosneft” și „Lukoil”, transmite DW.
Imagini de la locul tragediei: victima decedată în urma exploziei de la Ciorescu este fratele lui Teodor Cârnaț # Radio Moldova
Un bărbat a decedat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce în locuința victimelor a avut loc o explozie cauzată de schimbătorul de căldură instalat în sobă.
Producătorii autohtoni evită materialul săditor local, deși acesta este sigur și adaptat condițiilor climatice, susține președintele Asociației Nucicultorilor, Oleg Tîrsînă. Într-un interviu acordat emisiunii „Aurora” de la Radio Moldova, el a declarat că, în ultimii ani, se constată un fenomen îngrijorător pentru sectorul nucifer din țară: tot mai mulți producători locali optează pentru material săditor de import, în special din Turcia.
Maia Sandu invită companiile din Grecia să investească în R. Moldova: „Risc financiar redus” # Radio Moldova
Republica Moldova mizează pe sprijinul Greciei în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană și își dorește aprofundarea relațiilor bilaterale în domenii precum energia regenerabilă, infrastructură, agrobusiness, servicii digitale și dezvoltarea turismului.
Situația din autonomia găgăuză s-a deteriorat semnificativ: pierde sprijinul UE și Turciei, iar proiectele sociale dispar # Radio Moldova
Situația din autonomia găgăuză s-a deteriorat semnificativ pe parcursul acestui an. Găgăuzia nu a ieșit din izolare, relațiile cu Chișinăul nu au fost restabilite, iar controlul politic este în continuare exercitat de fugarul Ilan Șor, chiar dacă acesta și-a redus majoritatea proiectelor sociale. În 2026, ar urma să aibă loc alegerile pentru Adunarea Populară, legislativul local, însă rezultatele și chiar desfășurarea acestora rămân sub semnul întrebării.
Locatarii blocurilor vechi pot beneficia de sprijin din partea statului pentru reabilitarea clădirilor, în cadrul unui proiect implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Lucrările includ izolarea termică a pereților și acoperișului, schimbarea ferestrelor vechi, precum și instalarea de panouri fotovoltaice. Printre beneficiari sunt și 21 de familii din Ceadîr-Lunga, care locuiesc într-un bloc cu trei etaje construit acum mai bine de 40 de ani.
