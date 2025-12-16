Două treimi din creșterea economică a Rusiei provine din industria de război

13:10

Ministrul Energiei dă vina pe furnizorii de energie electrică, Premier Energy – pe Energocom, iar ultimul spune că accesarea energiei electrice de avarie la prețuri mult mai mari reprezintă un proces „normal”. Republica Moldova a fost nevoită să acceseze, inclusiv pe 8 și 9 decembrie, energie electrică de avarie pentru a acoperi consumul intern, una mult mai scumpă decât cea cumpărată în baza contractelor bilaterale. Acest lucru ar putea duce la majorarea tarifelor, anticipează autoritățile.