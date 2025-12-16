Consultări parlamentare: Investițiile capitale vor depăși 3 miliarde de lei în 2026 – cea mai mare sumă din ultimii ani
16 decembrie 2025
Investițiile capitale vor crește anul viitor până la peste 3 miliarde de lei – cea mai mare sumă din ultimii ani, potrivit Ministerului Finanțelor. Fondurile sunt destinate realizării a 85 de proiecte, printre care drumuri, creșe, alimentație și reparații de grădinițe. Precizările au fost făcute în cadrul consultărilor organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, pe 16 decembrie, înaintea votării proiectului bugetului de stat pentru anul 2026 în lectura a doua.
• • •
„Cloud Dancer” este nuanța de alb aleasă de Pantone Color Institute drept Culoarea Anului 2026, o decizie care marchează o premieră: este pentru prima dată când o nuanță de alb primește acest titlu. Alegerea vine într-o perioadă în care simplitatea și echilibrul câștigă tot mai mult teren în modă și design.
Selecționatele Marocului și Iordaniei vor disputa finala Cupei Țărilor Arabe la fotbal, competiție organizată sub egida FIFA. La Al-Rayyan, în Qatar, Marocul a învins cu 3:0 echipa Emiratelor Arabe Unite, la care selecționer este tehnicianul român Cosmin Olăroiu. Semifinalista Cupei Mondiale din 2022 a dominat ostilitățile și a marcat de 3 ori: prin Karim El Berkaoui în minutul 28, prin Aschraf El Mahdioui și Abderrazak Hamdallah în ultimele 10 minute de joc.
Reorganizarea școlilor mici: profesorii care vor merge să predea în alt raion ar putea beneficia de indemnizații de 15.000 de euro # Radio Moldova
Jumătate din elevii din Republica Moldova nu dețin competențele necesare la vârsta de 15 ani, iar această situație este mai accentuată în școlile cu număr mic de copii. Acesta este principalul argument al autorităților pentru necesitatea reorganizării școlilor mici, o reformă care urmărește îmbunătățirea calității educației și care va afecta, la anul viitor, peste 1.300 de elevi.
Negocieri intense pentru pacea din Ucraina: Trump anunță progrese după discuțiile de la Berlin # Radio Moldova
Acordul de pace pentru Ucraina e „mai aproape ca niciodată”, susține președintele SUA, Donald Trump. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Casa Albă în Biroul Oval, luni, după ce delegațiile europene, americane și ucrainene au avut mai multe zile de discuții la Berlin. Președintele ucrainean a declarat între timp, fiind în Germania, că echipele ucrainene și americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de negocieri în Statele Unite privind un plan de pace.
Formula 1 revine în Portugalia. Organizatorii Campionatului Mondial de automobilism Formula 1 au anunțat că circuitul de la Portimão va găzdui în 2027 și 2028 două curse din calendarul Marelui Circ, înlocuind în acest sens Marele Premiu al Olandei. Circuitul de la Portimão, un oraș din sudul Portugaliei, este lung de 4 kilometri și jumătate și oferă piloților o provocare tehnică cu schimbări dramatice de altitudine, culminând cu o coborâre bruscă până la ultima curbă la dreapta, una ce duce la boxe.
Zaporojie, sub un nou atac: patru persoane rănite după lovirea unui bloc de locuințe # Radio Moldova
Orașul Zaporojie a fost atacat masiv marți dimineață. O dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Impactul a provocat un incendiu care s-a extins pe 120 de metri pătrați. Serviciile de urgență au stins focul în decurs de trei ore, dar mai multe apartamente au fost complet distruse. În urma atacului, patru persoane au fost rănite, inclusiv un bărbat în stare gravă. Printre răniți se afla și o femeie care tocmai se întorsese acasă după trei intervenții chirurgicale.
Tiraspolul reintroduce starea de urgență în economie. Experții întrevăd o posibilă fereastră pentru reintegrare # Radio Moldova
Starea de urgență economică revine în regiunea transnistreană, pe fondul dificultăților de livrare a gazelor naturale. Trei dintre cele mai mari întreprinderi industriale din stânga Nistrului au fost oprite, zeci de mii de oameni au intrat în șomaj tehnic, iar bugetul regiunii pierde milioane. În acest context, experții întrevăd o posibilă fereastră de oportunitate pentru Chișinău în soluționarea conflictului transnistrean.
52 de zile până la Jocurile Olimpice de iarnă: la Cortina d'Ampezzo a fost inaugurat sătucul olimpic # Radio Moldova
La Cortina d'Ampezzo, la poalele Munților Dolomiți, a fost inaugurat sătucul olimpic format din 377 de case mobile. În luna februarie 2026, satul, situat la o altitudine de 1292 metri, la marginea unei păduri, este așteptat să găzduiască circa 1400 de sportivi, antrenori și membri ai delegațiilor pe parcursul celor mai bine de două săptămâni cât vor decurge Jocurile Olimpice de iarnă.
Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc – prezentată până acum în format scris și la solicitarea publicului – poate fi accesată în timp real începând cu 16 decembrie, printr-un flux digital complet automatizat, atât de persoanele fizice, cât și de mediul de afaceri.
Alain Berset: „Consiliul Europei nu are rachete, dar are forța dreptului” | Cum va funcționa Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina # Radio Moldova
Ucraina, Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos au semnat, la Haga, sub egida Consiliului Europei, Convenția de instituire a Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina – un nou instrument juridic internațional destinat să transforme documentarea pierderilor provocate de agresiunea Federației Ruse în decizii concrete de despăgubire. Evenimentul a avut loc pe 16 decembrie, în cadrul Conferinței diplomatice organizate de Consiliul Europei și Guvernul olandez.
Testarea antidrog în școli, considerată riscantă. Autoritățile recomandă prevenția prin educație # Radio Moldova
Creșterea consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților a readus în spațiul public discuțiile despre introducerea testării antidrog în școli. Deși, la prima vedere, măsura ar putea părea o soluție rapidă pentru limitarea fenomenului, autoritățile și experții avertizează că aceasta nu este eficientă și poate genera riscuri serioase.
Expertul Andrei Curăraru: Rusia mută disputa privind acreditarea ambasadorului pentru a masca propria conduită politică # Radio Moldova
Amânarea ceremoniei de acreditare a ambasadorului rus la Chișinău nu încalcă nicio lege. Prin această decizie, autoritățile Republicii Moldova transmit un mesaj clar de nemulțumire față de acțiunile Rusiei, fără a rupe complet legăturile diplomatice, afirmă expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru.
Cooper Flagg, cel mai tânăr jucător din NBA cu cel puțin 40 de puncte acumulate într-un meci # Radio Moldova
Americanul Cooper Flagg a devenit cel mai tânăr jucător cu cel puțin 40 de puncte acumulate într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet. Sportivul de 18 ani, legitimat la Dallas Mavericks, a stabilit performanța în meciul cu Utah Jazz, pierdut, însă, de ai săi cu 133:140.
Rușii trăiesc astăzi într-o „perioadă foarte prosperă”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la vremurile țarilor”, a declarat conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill.
Tată violent, condamnat la închisoare: își bătea soția și copiii și și-a violat fiica minoră # Radio Moldova
Și-a chinuit ani la rând familia, iar acum va sta 19 ani la închisoare. Un bărbat de 41 de ani din R. Moldova a fost condamnat pentru că și-a violat fiica minoră și că și-a maltratat fizic, sistematic, soția și cei doi copii.
Justiție pentru Ucraina. Maia Sandu, la Haga: „Securitatea Europei depinde de sprijinul acordat Ucrainei” # Radio Moldova
Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, instituită pe 16 decembrie la Haga, sub egida Consiliului Europei, a cărei președinție este deținută în prezent de R. Moldova, reprezintă o necesitate vitală pentru securitatea viitoare a continentului european, susține președinta Maia Sandu.
Avizul Comisiei de la Veneția: Lichidarea PA și a PCCOCS nu par să atingă cele trei obiective declarate ale reformei # Radio Moldova
Comisia de la Veneția și Direcția Generală Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) au emis un aviz critic la proiectul de lege privind crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO), votat în prima lectură de Parlament pe 20 februarie 2025.
Ministerul Agriculturii: Etichetele „eco” și „bio” trebuie să ofere garanții reale consumatorilor # Radio Moldova
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a clarificat marți regulile stricte care reglementează utilizarea termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe etichetele produselor agroalimentare, subliniind că aceste mențiuni pot fi folosite doar de producătorii certificați oficial. Precizările au fost făcute în cadrul unui briefing susținut de secretarul de stat Vasile Șarban, în contextul creșterii cererii pentru produse sustenabile și al necesității de a preveni inducerea în eroare a consumatorilor.
Comisia de Reclamații pentru Ucraina, înființată la Haga. Maia Sandu: „Modul în care se va încheia acest război va defini viitorul Europei” # Radio Moldova
Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, instituită pe 16 decembrie la Haga, sub egida Consiliului Europei, a cărei președinție este deținută în prezent de R. Moldova, reprezintă o necesitate vitală pentru securitatea viitoare a continentului european, susține președinta Maia Sandu.
Două treimi din creșterea PIB-ului Rusiei, raportată în acest an de Rosstat, provin din complexul militaro-industrial, care funcționează în trei schimburi și produce în masă tancuri și bombe pentru armata implicată în războiul din Ucraina.
Profesorii din mai multe instituții școlare din țară au protestat marți dimineață în incinta instituțiilor în care muncesc. Aceștia au ridicat foi albe și altele cu inscripția „Demnitate pentru educație” și au adus aminte autorităților despre prevederile constituționale care se referă la respectarea dreptului la muncă. Cadrele didactice au cerut Guvernului soluții concrete pentru problemele din sistem.
Investiții de aproape trei milioane de lei la Spitalului raional Cahul: a fost reparat blocul chirurgical al instituției # Radio Moldova
Condiții mai bune pentru pacienții și angajații blocului chirurgical al Spitalului raional Cahul. Secția chirurgie septică a fost reparată, investițiile ridicându-se la circa 2.28 de milioane de lei.
Și-a sărbătorit majoratul cu gol marcat: Alexandru Stoican a înscris pentru FCSB în ziua în care a împlinit 18 ani # Radio Moldova
FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia cu 2:0, la Clinceni, în ultimul meci al etapei a 20-a a Superligii românești de fotbal. Victoria oaspeților s-a conturat în ultima jumătate de oră, când jocul gazdelor s-a rupt după eliminarea fundașului Daniel Șerbanică. Bucureștenii au deschis scorul abia în minutul 62. Mihai Lixandru a marcat cu latul, la cornerul executat de Florin Tănase. Alexandru Stoian a închis tabela, în minutul 90+5, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.
Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții la Haga despre pacea în Ucraina și parcursul european al celor două state # Radio Moldova
Situația de securitate din regiune, evoluțiile de pe frontul din Ucraina, eforturile pentru obținerea unei păci durabile, precum și parcursul european al celor două state au fost principalele subiecte abordate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la întrevederea pe care a avut-o, pe 16 decembrie, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga. Discuțiile au avut loc în marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina.
Forumul „Reformarea Justiției” 2025: angajamente pentru o justiție independentă, rapidă, incoruptibilă și accesibilă # Radio Moldova
Reforma justiției din Republica Moldova se află într-o etapă decisivă, cu progrese recunoscute la nivel european, dar și provocări persistente. Continuarea evaluării judecătorilor și procurorilor, accelerarea dosarelor de corupție și digitalizarea sistemului au fost prezentate ca priorități-cheie în cadrul celei de-a 7-a ediții a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, desfășurat pe 16 decembrie la Chișinău.
Dosarul „Laundromat”: 17 miliarde de dolari spălați și doar jumătate din judecătorii cercetați au fost găsiți vinovați # Radio Moldova
Aproximativ 17 miliarde de dolari au fost „legalizați” prin ordonanțe judecătorești ilegale și au tranzitat Republica Moldova, în perioada ianuarie 2011 – martie 2014. În dosarul cunoscut cu denumirea „Laundromat”, au fost cercetați penal 14 judecători, iar în șapte cazuri instanțele au constatat vinovăția acestora. Cu toate acestea, niciun magistrat nu a ajuns la pușcărie din cauza expirării termenelor de prescripție.
Maia Sandu și Volodimir Zelenski au discutat la Haga despre pacea în Ucraina și parcursul european # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga, în marja instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, discuțiile vizând situația de securitate din regiune, eforturile pentru obținerea unei păci durabile, precum și parcursul european al celor două state.
Luptă strânsă în Serie A: AS Roma s-a apropiat la 3 puncte de liderul clasamentului - Internazionale Milano # Radio Moldova
AS Roma a obținut a 10-a victorie în actuala ediției a primei divizii italiene de fotbal. În ultimul meci al etapei a 15-a, „giallorossi” au învins cu scorul de 1:0 formația Como-1907. Partida s-a disputat pe Stadio Olimpico. AS Roma pierduse ultimele două meciuri de campionat și avea nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul clasamentului - Internazionale Milano. Brazilianul Wesley França a marcat singurul gol al meciului în minutul 60 după o acțiune prelungită a echipei-gazdă.
Cămin sau gazdă? Realitățile diferite ale studenților din R. Moldova, în funcție de preț și confort # Radio Moldova
Camere mici, reguli stricte și cozi la duș, însă cheltuieli mai mici sau costuri mai mari, dar spațiu propriu și un program fără restricții? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun mii de studenți din R. Moldova la începutul anului de studii. Alegerea este influențată, de cele mai multe ori, de buzunarul părinților.
Atac cu cuțitul într-o școală din Rusia: un copil a murit, agresorul este un adolescent # Radio Moldova
Un elev de clasa a IX-a al școlii medii Uspenskaya din raionul Odințovo, regiunea Moscova, a atacat, marți dimineață, cu un cuțit un agent de pază, a pulverizat spray lacrimogen, după care a înjunghiat un elev în vârstă de zece ani, relatează agenția de stat TASS, cu referire la Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse. Copilul rănit a decedat ulterior, fapt confirmat de Comitetul de Anchetă, transmite DW.
Arina Sabalenka a fost desemnată drept cea mai bună tenismenă a anului de Asociația Tenisului Feminin. Jucătoarea care evoluează sub drapel neutru a disputat 9 finale și a cucerit 4 trofee în acest an.
Serviciile consulare ale Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite au fost suspendate temporar, în urma unui incendiu produs în incinta misiunii diplomatice. Într-un anunț public,Ambasada informează cetățenii că activitatea consulară este sistată până la identificarea unui nou spațiu pentru prestarea serviciilor.
VIDEO | „Mafia pădurii”: glonț tras într-o mașină a Gărzii Naționale de Mediu, la Căpriana. Suspectul, documentat de poliție # Radio Moldova
Incident grav la Căpriana, raionul Strășeni. Un membru al Gărzii Naționale de Mediu ar fi fost lovit, în seara zilei de 15 decembrie, cu patul unei arme, în timpul unei misiuni de control. Totodată, în mașina echipei a fost tras un glonț, iar oamenii legii anunță că au identificat suspectul.
Thriller în Premier League: Manchester United și FC FC Bournemouth au oferit un meci plin de dramatism și răsturnări de scor # Radio Moldova
Meci electrizant în prima divizie engleză de fotbal. În ultima partidă a etapei a 16-a, Manchester United și FC Bournemouth au remizat cu un scor mai rar - 4:4. „Diavolii roșii” au început în forță și au deschis scorul în minutul 13. Ivorianul Amad Diallo a înscris cu o lovitură de cap. Discipolii spaniolului Andoni Iraola au restabilit egalitatea în minutul 40 prin ghanezul Antoine Semenyo.
Campania „Hai Acasă de Crăciun”: Ansamblurile naționale pornesc în turneu de sărbători # Radio Moldova
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun” 2025, care va aduce peste 40 de spectacole muzicale în localități din întreaga Republică Moldova, organizate în perioada 18 decembrie 2025 - 15 ianuarie 2026, cu participarea ansamblurilor naționale și a artiștilor independenți.
A înșelat 28 de persoane și a încasat 2.5 milioane de lei pentru a le aduce „mașini din UE”: organizatorul schemei riscă până la opt ani de închisoare # Radio Moldova
Douăzeci și opt de persoane de pe întreg teritoriul R. Moldova au plătit în avans 2.5 milioane de lei pentru mașini ce urmau să fie aduse din Uniunea Europeană, dar au rămas și fără bani, și fără bunuri. Organizatorul schemei de escrocherie, un bărbat de 41 de ani din Tighina, a fost dat pe mâna judecătorilor și riscă închisoare de la patru la opt ani.
Revista presei internaționale | SUA și Europa convin asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Disputele teritoriale - principalul obstacol în calea păcii # Radio Moldova
Presa internațională face bilanțul negocierilor pe tema încheierii războiului ruso-ucrainean, purtate în ultimele două zile la Berlin de delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Europei. Mai multe publicații remarcă progresele atinse în timpul discuțiilor, inclusiv asupra viitoarelor garanții de securitate oferite Ucrainei.
Cote pentru produsele moldovenești și impozit majorat în energetică: PSRM înregistrează două inițiative legislative # Radio Moldova
Deputații Partidului Socialiștilor au înregistrat o inițiativă legislativă prin care propun obligarea rețelelor comerciale să aloce cel puțin jumătate din spațiul de pe rafturi produselor locale și să le promoveze separat, sub eticheta „Produs autohton – Fabricat în Moldova”. Instituirea unor cote obligatorii pentru supermarketuri nu este însă susținută de autorități, care consideră ineficiente astfel de limitări.
Revista presei | R. Moldova demarează discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri cu UE; Statul recuperează activele Lukoil-Moldova de la Aeroport # Radio Moldova
Presa națională scrie că Republica Moldova face încă un pas important în procesul de aderare la UE. Instituțiile mass-media anunță între timp că statul urmează să preia infrastructura petrolieră de la Aeroport și refuză investiția companiei ruse Lukoil. Mai multe publicații notează că Tiraspolul reintroduce stare de urgență în economie.
Un număr de 516 proprietari beneficiază de sprijin financiar de la stat pentru a-și spori eficiența energetică a locuințelor. Casa Verde pune la dispoziția acestora granturi de până la 50% din valoarea lucrărilor eligibile, cu un plafon maxim de 200.000 de lei.
Rusia a intentat un proces împotriva Euroclear și cere despăgubiri de 230 de miliarde de dolari # Radio Moldova
Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximativ 230 de miliarde de dolari, într-o mișcare care marchează primul pas concret într-un conflict juridic amplu anticipat de Kremlin în legătură cu planurile Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, transmite Reuters.
După patru ani de activitate, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, a demisionat. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Strategia Bruxelles-ului pentru R. Moldova: decizia politică după reformele tehnice, constată experții # Radio Moldova
Republica Moldova va continua parcursul european prin continuarea reformelor tehnice și pârghiile diplomatice, care vor crea premisele pentru o decizie politică favorabilă din partea statelor Uniunii Europene (UE). Expertul de la Centrul „Europuls”, Corneliu Coteț, a interpretat strategia Bruxelles-ului drept una calculată și „unică”, în „contex geopolitic este foarte complicat”.
Începând cu anul 2025, persoanele care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe vor putea deduce din venitul impozabil dobânda achitată, în sumă de până la 16.100 de lei anual, a anunțat vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous. Această facilitate fiscală este destinată exclusiv celor care nu beneficiază de programe de stat, precum „Prima casă”, și se aplică proporțional pentru soții care dețin în comun proprietatea.
Plan european de securitate: forțe multinaționale pentru Ucraina și armată de 800.000 de soldați # Radio Moldova
Liderii principalelor state europene aliate ale Ucrainei au propus crearea unor „forțe multinaționale conduse de Europa” pentru a asigura implementarea unui eventual acord de pace între Kiev și Moscova. Inițiativa este prevăzută într-o declarație comună adoptată la finalul reuniunii desfășurate la Berlin și publicată luni seara, 15 decembrie, pe site-ul guvernului german.
Puternice avertismente împotriva pericolului reprezentat de Rusia pentru Europa au sosit în ultimele zile și ore din Marea Britanie, una dintre cele două mari puteri militare europene din NATO, alături de Franța – ambele fiind și singurele puteri nucleare ale continentului.
Ministrul Finanțelor: Impactul bugetar al plafonării salariilor de la ANRE, CNPF și ANRCETI nu trebuie supraestimat # Radio Moldova
Plafonarea salariilor din instituțiile de reglementare va fi, mai degrabă, un gest de „corectitudine” decât o sursă majoră de economii la bugetul public, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Invitat la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 15 decembrie, oficialul a declarat că impactul financiar al inițiativei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) nu trebuie supraestimat.
