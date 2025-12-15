Marta Kos: UE discută deschiderea neoficială a capitolelor de negociere cu Moldova

11:40

Ala Nemerenco, fosta ministră a Sănătății, vorbește deschis pentru prima dată despre plecarea sa din Guvern și despre faptul că nu a fost inclusă în noua echipă executivă. Într-un podcast realizat de Europa Liberă, ea mărturisește că nu s-a așteptat la această decizie, având convingerea că munca depusă în mandatul său și contribuția la victoria […]