Denis Șova: Partidul Nostru propune majorarea valorii de referință pentru creșterea salariilor profesorilor

Sportivii moldoveni, Maxim Cornei și Alexandru Frasiniuc au cucerit patru medalii la Campionatul European la kettlebell, dintre care două de aur, una de argint și una de bronz. Maxim Cornei…