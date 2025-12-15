Primăria Chișinău continuă să investească în confortul și siguranța oamenilor

09:00

Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 face un pas important spre incluziune, anunțând extinderea accesibilității pentru persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire. Instituția dispune acum de capacitatea… Articolul Soluții noi la 112: Urgențele pot fi raportate și prin SMS de persoanele cu dizabilități apare prima dată în Good News.