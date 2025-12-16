LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski susține propunerea cancelarului german privind un armistițiu de Crăciun. „Multe lucruri în acest sens depind de voința politică a Rusiei” Război în Ucraina, ziua 1391

12:00

Cetățenii care nu au indicat un card bancar în cererea pentru compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026, nu au card social și doresc să primească banii la poștă, pot să ridice compensațiile începând cu ziua de luni, 15 decembrie, la oficiile poștale din țară, cu prezentarea buletinului de identitate. În sezonul rece 2025–2026 peste...