Ucraina salută „progrese reale” pentru pace după discuțiile cu emisarii SUA la Berlin
Ziarul de Garda, 15 decembrie 2025 20:30
Kievul și Washingtonul au făcut „progrese reale” către pacea în Ucraina în timpul discuțiilor de două zile de la Berlin, a declarat pe 15 decembrie Rustem Umerov, înalt oficial de securitate și negociator, chiar dacă alți oficiali semnalează că un acord final privind problemele teritoriale rămâne evaziv, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine după ce...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
20:30
Ucraina salută „progrese reale” pentru pace după discuțiile cu emisarii SUA la Berlin # Ziarul de Garda
Kievul și Washingtonul au făcut „progrese reale” către pacea în Ucraina în timpul discuțiilor de două zile de la Berlin, a declarat pe 15 decembrie Rustem Umerov, înalt oficial de securitate și negociator, chiar dacă alți oficiali semnalează că un acord final privind problemele teritoriale rămâne evaziv, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine după ce...
Acum 2 ore
19:40
MEC deschide înscrierile pentru prima rundă națională de certificare a competențelor digitale în rândul cadrelor didactice # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță deschiderea înscrierilor pentru prima rundă de testare online în cadrul procesului național de certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice. Profesorii vor susține testarea online, iar cei care vor promova vor obține certificatul digital național, care confirmă deținerea competențelor digitale la nivelul respectiv, potrivit unui comunicat al ministerului. La...
19:00
LIVE TEXT/ Ucrainenii sunt deschiși pentru un acord de pace cu garanții de securitate, dar resping planul care ar presupune retragerea completă din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:52 Un nou sondaj a constatat că ucrainenii rămân deschiși la un acord de pace cu garanții de securitate, dar resping în mod covârșitor un plan care ar impune o retragere completă din regiunea Donețk, scrie presa din Ucraina. O majoritate puternică a ucrainenilor – 75% – a respins un plan de pace propus...
Acum 4 ore
18:30
Părul transmite rapid când ceva nu este în echilibru. Își pierde densitatea, devine mai fragil. Iar firele rămase pe pernă sau în perie atrag atenția. În astfel de momente, soluțiile agresive nu sunt întotdeauna cea mai bună alegere. O rutină zilnică bine gândită, bazată pe consecvență, poate avea un impact mult mai stabil în timp....
18:20
În instituțiile educaționale din țară, membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei vor organiza o „acțiune de sensibilizare” pentru majorarea cuantumului valorii de referință # Ziarul de Garda
Marți, 16 decembrie, în instituțiile educaționale din țară, membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ) vor organiza o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, cu sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”, pentru majorarea cuantumului valorii de referință. Până la ora 11:30, cadrele didactice și științifice din toată țara vor ridica...
18:00
Judecătorul Garri Bivol a fost propus pentru a fi eliberat din funcție, după două soluții adoptate de Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii. Ambele hotătâri pot fi contestate # Ziarul de Garda
Magistratul de la Judecătoria Chișinău, Garri Bivol a fost eliberat din funcția de judecător după ce Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), la data de 12 decembrie, a examinat două cauze disciplinare intentate în temeiul sesizării Procuraturii Anticorupție. Ambele hotărâri adoptate sunt pasibile contestării în fața CSM. „Plenul Colegiului disciplinar...
18:00
DOC/ „Acțiuni suplimentare” în cazul tinerei de 27 de ani, găsită moartă în parc. Poliția invocă secretul anchetei # Ziarul de Garda
Poliția a confirmat că ancheta în cazul femeii de 27 de ani, care a fost găsită fără suflare în Parcul „Dendrariu” în ianuarie 2025, este în desfășurare, după ce cauza penală a fost reluată în urma contestației depuse de tatăl victimei. Într-un răspuns transmis redacției Ziarul de Gardă, oamenii legii au precizat că sunt întreprinse...
18:00
ULTIMA ORĂ/ Premierul Munteanu: „Aprobarea activității Lukoil pe teritoriul R. Moldova a fost refuzată”. În termen de 20 de zile, toate bunurile urmează a fi transmise în proprietatea statului # Ziarul de Garda
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a refuza luni, 15 decembrie, aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul R. Moldova, anunță premierul Alexandru Munteanu. Astfel, în termen de 20 de zile, situația va reveni la situația din 2005, când a fost preluată infrastructura complexului petrolier „Aeroport”. Prin urmare, în...
17:40
Judecătorul Garri Bivol, eliberat din funcție, după două soluții adoptate de Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii. Ambele hotătâri pot fi contestate # Ziarul de Garda
Magistratul de la Judecătoria Chișinău, Garri Bivol a fost eliberat din funcția de judecător după ce Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), la data de 12 decembrie, a examinat două cauze disciplinare intentate în temeiul sesizării Procuraturii Anticorupție. Ambele hotărâri adoptate sunt pasibile contestării în fața CSM. „Plenul Colegiului disciplinar...
17:30
A cincea moțiune de cenzură împotriva guvernului din România a fost respinsă de Parlament. Bolojan: „Semnatarii moțiunii livrează doar haos și scandal” # Ziarul de Garda
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan a picat luni, 15 decembrie, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, nefiind întrunit numărul necesar de 232 de voturi pentru a trece. Aceasta a fost intitulată „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE...
17:20
LIVE TEXT/ Zelenski a discutat procesul de pace cu președintele Germaniei la Berlin. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:15 Președintele Volodimir Zelenski a discutat astăzi, 15 decembrie, procesul de negocieri cu președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, în timpul unei întâlniri la Berlin și și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul Germaniei. Potrivit Ukrinform, Zelenski a relatat acest lucru pe Telegram. „În timpul întâlnirii mele cu președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, mi-am exprimat...
17:00
Washington Post: Kievul și estul Ucrainei sunt în pragul unei întreruperi complete de curent din cauza intensificării atacurilor rusești # Ziarul de Garda
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit mai intense și mai răspândite ca niciodată în acest an. Acest lucru a plasat Kievul și părți din estul Ucrainei în pragul unei pene complete de curent, a relatat The Washington Post (WP), citând surse. Atacurile masive rusești care au început în octombrie au adus rețeaua...
Acum 6 ore
16:50
Campanie de intimidare în contextul alegerii unui membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat? Acuzațiile unui apărător și reacția Baroului Avocaților din circumscripția CAC # Ziarul de Garda
În perioada 15 – 17 decembrie 2025, se desfășoară Adunarea Generală a Baroului Avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău, în cadrul căreia urmează să fie aleși doi delegați ai Baroului Chișinău în componența Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Avocatul arondat în circumscripția Baroului Chișinău, Ion Guzun, care este și membru al Consiliului...
16:40
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” a fost înregistrată oficial. Fostul premier Dorin Recean, membru în Consiliul de Administrație # Ziarul de Garda
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, informează Agenția Proprietății Publice (APP), în calitate de principal reprezentant al statului și acționar în structura BIM. Înregistrarea oficială marchează trecerea BIM într-o etapă instituțională, cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova, potrivit comunicatului APP. Bursa...
16:30
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” a fost înregistrată oficial. Cine va face parte din conducere # Ziarul de Garda
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, informează Agenția Proprietății Publice (APP), în calitate de principal reprezentant al statului și acționar în structura BIM. Înregistrarea oficială marchează trecerea BIM într-o etapă instituțională, cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova, potrivit comunicatului APP. Bursa...
16:20
ANI a inițiat un control al averii fostului șef al SPPS, Vasile Popa. Soția acestuia, lidera PAS în CMC, declară că „nu avem nimic de ascuns” # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat că a inițiat un control pe numele lui Vasile Popa, fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Conform ANI, controlul a fost inițiat în baza unei sesizări, „cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor...
16:10
Maia Sandu în deplasare la Atena: „Extinderea UE a făcut întotdeauna Europa mai puternică: politic, economic și din perspectiva securității” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu președintele Greciei Konstantinos Tasoulas și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, anunță Președinția. Potrivit unui comunicat, discuțiile purtate la Atena s-au axat pe avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării...
15:50
Ramzan Kadîrov: „Părinții recruților ar trebui să se bucure că își trimit copiii într-un război sfânt împotriva Ucrainei” # Ziarul de Garda
Părinții recruților ar trebui să se bucure că își trimit copiii într-un „război sfânt” împotriva Ucrainei, a declarat liderul cecen Ramzan Kadîrov. El a făcut această declarație în timpul unei transmisiuni în direct, când a fost întrebat dacă recruții din republică sunt forțați să participe la „operațiunea militară specială”. „Este o absurditate absolută”, a spus...
15:40
Școala de Sănătate Publică intră în „grevă japoneză” din cauza „eliminării școlii din documente”. Reacția USMF: Această subdiviziune universitară își va desfășura activitatea în continuare # Ziarul de Garda
Școala de Sănătate Publică (ȘSP) din Chișinău, unitate didactică și științifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”, a anunțat „grevă japoneză” începând cu 15 decembrie. Potrivit ȘSP, „școala este eliminată din documente oficiale”, iar „angajații sunt presați să semneze acte administrative ce țin de lichidarea ei”, urmare a unui ordin...
15:20
Devieri ale nivelului tăriei sonore: Consiliul Audiovizualului a sancționat trei posturi TV # Ziarul de Garda
În ședința din 12 decembrie curent, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au sancționat, cu câte o amendă de 3 000 de lei, serviciile media audiovizuale de televiziune „Canal Regional”, „Cinema 1” și „TV-DROCHIA”, pentru devieri ale nivelului tăriei sonore între comunicările comerciale audiovizuale, programele audiovizuale și nivelul sunetului între comunicările comerciale audiovizuale și programele audiovizuale. Perioadele de...
15:10
Vladimir Plahotniuc spune că o să vină în calitate de martor la ședințele din dosarul „Kuliok” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a declarat că o să vină în calitate de martor în dosarul numit „Kuliok”, în care fostul președinte al țării, Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale. Pe 18 mai 2022, Procuratura Generală a dispus inițierea urmăririi penale în așa numitul...
15:10
Uniunea Europeană extinde pachetul de sancțiuni împotriva Belarusului în contextul pătrunderii baloanelor în spațiul aerian al Lituaniei # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene a decis luni, 15 decembrie, extinderea regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, urmărind acțiuni considerate a submina democrația, statul de drept și securitatea statelor membre, se arată într-un comunicat de la Consiliu. Decizia a fost luată în urma incidentelor recente privind pătrunderea unor baloane în spațiul aerian al Lituaniei. Consiliul Uniunii Europene a...
15:00
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, a fost exclus din AUR Moldova pentru „acțiuni de denigrare a partidului” # Ziarul de Garda
Valeriu Munteanu, deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Parlamentul României, Valeriu Munteanu, a fost exclus din Partidul AUR din R. Moldova. Ieri, 14 decembrie, Consiliul Politic Național al formațiunii a luat o decizie prin care au mai fost excluși Veronica Pascal, Crina Harea și Andrian Buga, toți fiind acuzați de încălcări statutare și acțiuni...
Acum 8 ore
14:50
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri. Unul dintre ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei pentru a scăpa de răspundere # Ziarul de Garda
La Chișinău, Căușeni și Anenii Noi au fost pronunțate recent patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați: o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și a cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 39 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri. În momentul reținerii, unul...
14:40
Vladimir Plahotniuc a declarat că o să vină în calitate de martor în dosarul numit „Kuliok”, în care fostul președinte al țării, Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale. Pe 18 mai 2022, Procuratura Generală a dispus inițierea urmăririi penale în așa numitul...
13:50
Importurile în R. Moldova înregistrează o creștere mai mare decât exporturile. „Vindem ieftin, cumpărăm scump” # Ziarul de Garda
În primele 10 luni din 2025, R. Moldova a ajuns la un deficit comercial de aproape 6 miliarde de dolari, spune Marin Gospodarenco, director al Centrului Analitic „Economica”, în raport cu datele Biroului Național de Statistică (BNS). Potrivit lui, la fiecare 100 de dolari cheltuiți pe importuri, reușim să aducem din exporturi doar 34 de dolari....
13:40
După o pauză de peste o săptămână, Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară”. În ședința de luni, 15 decembrie 2025, urmează să fie audiați primii dintre cei 27 de martori ai apărării acceptați de judecători. Dosarul lui Plahotniuc, conexat și apoi disjuns dintr-o cauză penală în...
13:00
Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI ar putea fi plafonate din 2026: ce prevede proiectul înregistrat # Ziarul de Garda
Salariile funcțiilor de conducere din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafonate din 1 ianuarie 2026. Un proiect de lege a fost înregistrat luni, 15 decembrie, de un grup de deputați ai...
Acum 12 ore
12:50
ANSA a nimicit un lot de 3,4 tone de ardei de import. Analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a nimicit un lot de 3400 kilograme de ardei proaspăt, de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale R.Moldova. Decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. ANSA scrie că probele au fost prelevate...
12:40
România pierde definitiv la CtEDO procesul intentat de judecătorul român cu cetățenie a R. Moldova. Cristi Danileț s-a judecat după sancțiunile primite de la CSM-ul prezidat de Lia Savonea # Ziarul de Garda
Judecătorul român, cu cetățenie a R. Moldova, Cristi Danileț a obținut câștig de cauză la apelul la Marea Cameră a CtEDO, împotriva României, ca urmare a unui proces pornit după o sancțiune pe care a primit-o în 2019, din partea Consiliului Superior al Magistraturii din România, prezidat la acel moment de Lia Savonea, actuala șefă a...
12:20
Ai cumpărat produse alimentare alterate? Cum le recunoști, ce drepturi ai în calitate de consumator și ce riscă vânzătorul # Ziarul de Garda
Un produs alimentar perisabil este un aliment care se strică repede și trebuie păstrat la o anumită temperatură ca să rămână sigur și bun de mâncat. Dacă un produs este alterat, atunci acesta nu mai este sigur pentru consum. El devine periculos pentru sănătate din cauza contaminării cu bacterii, substanțe chimice, corpuri străine sau alergeni....
12:10
Judecătorul român, cu cetățenie a R. Moldova, câștigă la CtEDO împotriva României. De ce Cristi Danileț s-a judecat după sancțiunile primite de la CSM-ul prezidat de Lia Savonea # Ziarul de Garda
Judecătorul român, cu cetățenie a R. Moldova, Cristi Danileț a obținut câștig de cauză la apelul la Marea Cameră a CtEDO, împotriva României, ca urmare a unui proces pornit după o sancțiune pe care a primit-o în 2019, din partea Consiliului Superior al Magistraturii din România, prezidat la acel moment de Lia Savonea, actuala șefă a...
12:00
Cetățenii care nu au indicat un card bancar în cererea pentru compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026, nu au card social și doresc să primească banii la poștă, pot să ridice compensațiile începând cu ziua de luni, 15 decembrie, la oficiile poștale din țară, cu prezentarea buletinului de identitate. În sezonul rece 2025–2026 peste...
11:50
Donații de la rude, achiziționarea unor vehicule la prețuri sub valoarea de piață și existența unei potențiale averi nejustificate. Judecătorul Vasile Nogai a fost audiat de Comisia Vetting # Ziarul de Garda
Judecătorul Vasile Nogai, fost președinte și actual președinte interimar al Judecătoriei Drochia, a fost audiat de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Comisia anunță că a examinat mai multe aspecte ce țin de integritatea financiară a magistratului donații primite de la rude, achiziționarea unor vehicule la prețuri sub valoarea de piață, deținerea de facto a unui...
11:40
IGSU: un bărbat a murit după o explozie a unei instalații de încălzit pe apă în sobă în comuna Ciorescu # Ziarul de Garda
O explozie a unei instalații de încălzit de apă în soba a avut loc duminică, 14 decembrie, într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), un bărbat a decedat la fața locului, iar altul a ajuns în stare gravă la spital. Apelul la Serviciul 112...
11:10
LIVE TEXT/ Trupele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk: un salvator și un angajat al unei întreprinderi au fost răniți. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:55 Noaptea trecută, armata rusă a bombardat regiunea Dnipropetrovsk. În districtul Sinelnîkivskîi, infrastructura a fost avariată și a izbucnit un incendiu. Potrivit Serviciului Național de Situații de Urgență, în timpul operațiunilor de stingere a incendiului, trupele ruse au lansat un nou atac. Un salvator și un angajat al unei întreprinderi au fost răniți. Victimele...
11:00
LIVE TEXT/ Trupele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk: un salvator și un angajat al întreprinderii au fost răniți. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:55 Noaptea trecută, armata rusă a bombardat regiunea Dnipropetrovsk. În districtul Sinelnîkivskîi, infrastructura a fost avariată și a izbucnit un incendiu. Potrivit Serviciului Național de Situații de Urgență, în timpul operațiunilor de stingere a incendiului, trupele ruse au lansat un nou atac. Un salvator și un angajat al întreprinderii au fost răniți. Victimele au...
10:50
Marta Kos spune că liderii UE ar putea conveni astăzi, 15 decembrie, asupra deschiderii neoficiale a negocierilor pe capitole cu R. Moldova # Ziarul de Garda
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că liderii Uniunii Europene ar putea ajunge astăzi, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu R. Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie. Declarațiile au fost făcute în marja Consiliului Afaceri...
10:40
Evacuatorul de ape mari al barajului de la lacul Ghidighici va fi reabilitat. Acesta se află într-o stare avariată # Ziarul de Garda
În anul 2026 va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului de la lacul Ghidighici, cel mai mare din țară. Anunțul a fost făcut de ministerul Mediului, Gheorghe Hajder, care a efectuat o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici. Potrivit Ministerului Mediului, barajul are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de...
10:10
Cazul „Luxury Service”: o femeie acuzată în dosarul escrocheriei cu mașini „din UE”, trimisă pe banca acuzaților # Ziarul de Garda
Cel de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei, a fost trimis în judecată, a anunțat luni, 15 decembrie, Procuratura Generală, într-un comunicat. Este vorba despre o femeie domiciliată în orașul Bender, învinuită că a înșelat 12 clienți. Potrivit surselor ZdG, cazul...
09:40
Peste 700 de permise de conducere ar putea fi anulate. Șeful ASP declară că la examene, unii candidați ar fi folosit echipamente speciale, prin care erau ghidați, în timp real, ce răspunsuri să aleagă # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) ar urma să anuleze în această săptămână peste 700 de permise de conducere, după descoperirea unei scheme de corupție la Bălți și Edineț, unde unii candidați ar fi trișat la examenul teoretic. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. Mircea...
09:30
Schimbări în legislația rusă: MAE avertizează cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău avertizează luni, 15 decembrie, cetățenii R.Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova, anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să...
09:00
Casieri pentru o zi. Peste 20 de personalități publice se alătură campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!” # Ziarul de Garda
Asociația Obștească The Moldova Project, cu sprijinul Kaufland Moldova, anunță lansarea celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!” și a maratonului „Vedete la Casă”, o inițiativă amplă de solidaritate față de copiii și familiile vulnerabile din mediul rural. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 decembrie 2025, între orele 10:00-19:00, la...
08:50
LIVE TEXT/ „S-au înregistrat progrese semnificative”. Trimisul special al lui Trump, despre întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni la Berlin. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:32 Ieri, la Berlin, a avut loc prima parte a întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și liderii europeni cu negociatorii lui Trump – trimisul său special Steve Whitcoff și ginerele său Jared Kushner, scrie Meduza. „Reprezentanții au purtat discuții detaliate cu privire la planul în 20 de puncte pentru realizarea păcii, la aspecte economice și...
08:20
LIVE TEXT/ A crescut numărul victimelor atacului asupra Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:15 Numărul victimelor în urma bombardamentelor din Zaporijjea a crescut la 14, informează Serviciul Național de Situații de Urgență. Printre victime se află un copil, trei angajați ai Serviciului Național de Situații de Urgență și un polițist de patrulă. Operațiunile de salvare și intervenție de urgență au fost finalizate.
Ieri
18:10
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene au atacat un depozit de petrol din Crimeea și un tren care transporta combustibil pentru armata rusă. Război în Ucraina, ziua 1389 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:05 În Crimeea, aflată temporar ocupată, operatori de drone din cadrul Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au lovit un depozit de petrol din Batumine și un tren din apropierea orașului Yantarne care transporta combustibil pentru forțele armate ale Rusiei, scrie presa ucraineană. În noaptea de 13 spre 14 decembrie, unitățile Forțelor Operaționale Speciale...
17:50
12 morți pe o plaja din Sydney după ce doi bărbați înarmați au tras foc la o sărbătoare evreiască # Ziarul de Garda
Cel puțin 12 persoane au murit după ce doi bărbați înarmați au deschis focul pe faimoasa plajă Bondi din Sydney, într-un atac despre care autoritățile au declarat că a vizat comunitatea evreiască în timpul unei importante sărbători, transmite POLITICO. Unul dintre atacatori se numără printre morți, în timp ce al doilea este în stare critică,...
17:50
Maia Sandu condamna atacul din Sydney și transmite solidaritate comunității evreiești # Ziarul de Garda
Șefa statului a transmis un mesaj de condolianțe victimelor atacului de pe o plajă din Sydney, Australia, care a vizat comunitatea evreiască, care sărbătorește Hanukkah. Potrivit informațiiloe apărute în presă, cei doi bărbați înarmați au omorât cel puțin 12 persoane. „Profund șocați de atacul violent din Sydney, produs în prima zi a sărbătorii Hanukkah. Gândurile...
17:30
Kremlinul respinge declarațiile șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește” # Ziarul de Garda
Kremlinul a declarat, duminică, că declarațiile lui Mark Rutte despre pregătirea pentru un eventual război cu Rusia sunt „iresponsabile” și arată că nu înțelege cu adevărat devastarea pe care a provocat-o Al Doilea Război Mondial, transmite Reuters. Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiștii susținuți de Moscova și...
16:50
Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește” # Ziarul de Garda
Kremlinul a declarat, duminică, că declarațiile lui Mark Rutte despre pregătirea pentru un eventual război cu Rusia sunt „iresponsabile” și arată că nu înțelege cu adevărat devastarea pe care a provocat-o Al Doilea Război Mondial, transmite Reuters. Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiștii susținuți de Moscova și...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.