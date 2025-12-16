Judecătoarea de la Curtea de Apel Centru, Ana Panov a promovat evaluarea externă. Anterior, CSM a dispus reevaluarea magistratei

12:20

Un produs alimentar perisabil este un aliment care se strică repede și trebuie păstrat la o anumită temperatură ca să rămână sigur și bun de mâncat. Dacă un produs este alterat, atunci acesta nu mai este sigur pentru consum. El devine periculos pentru sănătate din cauza contaminării cu bacterii, substanțe chimice, corpuri străine sau alergeni....