Nouă producători mici și mijlocii din raioanele Cahul și Taraclia au fost certificați pentru a exporta în UE: „Un adevărat pașaport comercial către Uniunea Europeană”

Părul transmite rapid când ceva nu este în echilibru. Își pierde densitatea, devine mai fragil. Iar firele rămase pe pernă sau în perie atrag atenția. În astfel de momente, soluțiile agresive nu sunt întotdeauna cea mai bună alegere. O rutină zilnică bine gândită, bazată pe consecvență, poate avea un impact mult mai stabil în timp....