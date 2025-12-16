LIVE TEXT/ Kremlinul a respins propunerea de încetare a focului în timpul Crăciunului. Peskov: „Vrem pace. Nu vrem un armistițiu”. Război în Ucraina, ziua 1391
Ziarul de Garda, 16 decembrie 2025 14:10
UPDATE 14:00 Moscova a respins propunerea de încetare a focului în timpul Crăciunului. Acest lucru a fost declarat de Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus, citat de Interfax. „Vrem pace. Nu vrem un armistițiu pentru a oferi Ucrainei un răgaz și a pregăti continuarea războiului. Problema acum este dacă vom ajunge la un...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
14:20
ZdG și USM, acord pentru implementarea modelului de învățământ dual la specialitatea Jurnalism și procese mediatice # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă și Universitatea de Stat din Moldova (USM) au semnat un acord de colaborare în vederea consolidării și implementării modelului de învățământ dual la specialitatea Jurnalism și procese mediatice. Documentul a fost semnat oficial vineri, 12 decembrie, de către rectorul Igor Șarov și Victor Moșneag, redactor-șef la Ziarul de Gardă (ZdG). În aceeași...
Acum 30 minute
14:10
LIVE TEXT/ Kremlinul a respins propunerea de încetare a focului în timpul Crăciunului. Peskov: „Vrem pace. Nu vrem un armistițiu”. Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 Moscova a respins propunerea de încetare a focului în timpul Crăciunului. Acest lucru a fost declarat de Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus, citat de Interfax. „Vrem pace. Nu vrem un armistițiu pentru a oferi Ucrainei un răgaz și a pregăti continuarea războiului. Problema acum este dacă vom ajunge la un...
14:10
VIDEO/ Patru bărbați originari din Georgia au fost arestați pentru că ar fi comis cel puțin două furturi din automobile în capitală # Ziarul de Garda
Activitatea ilegală a unui grup infracțional format din patru bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 45 de ani, originari din Georgia, bănuiți de comiterea a cel puțin două furturi din automobile a fost destructurată de polițiștii din capitală. Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 69 de mii de lei, potrivit unui comunicat al...
Acum o oră
13:50
Confederația Națională a Sindicatelor se solidarizează cu profesorii care cer majorarea cuantumului valorii de referință # Ziarul de Garda
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă solidaritatea deplină cu Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) și cu toți angajații din sistemul educațional care, marți, 16 decembrie, au desfășurat acțiuni de sensibilizare la nivel național, prin care au cerut majorarea cu 21,5% a cuantumului valorilor de referință, stabilirea valorii de referință de...
Acum 2 ore
13:10
Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski, la Haga. „Rămânem angajați să lucrăm alături de partenerii noștri pentru un viitor pașnic, sigur și european” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova Maia Sandu și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au avut o întrevedere la Haga. Discuțiile au avut loc în contextul instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, după cum a scris șefa statului pe Facebook. Dialogul celor doi lideri a vizat câteva subiecte. „Am vorbit despre situația de pe front, despre rezistența remarcabilă...
12:50
LIVE TEXT/ Ucraina nu va recunoaște Donbasul ca teritoriu rusesc, nici de jure, nici de facto, a declarat Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:50 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va recunoaște teritoriul Donbas ca teritoriu rusesc – nici de jure, nici de facto, El a făcut această declarație în timpul unei conversații cu jurnaliștii, citat de RBC-Ucraina. Președintele a declarat că Statele Unite propun crearea unei zone economice libere în Donbas și „încearcă...
12:40
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Este examinat raportul Comisiei de evaluare a ex- președintelui Judecătoriei Chișinău din perioada guvernării lui Plahotniuc # Ziarul de Garda
Astăzi, 16 decembrie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate șase rapoarte ale Comisiei de evaluare externă judecătorilor. La fel, pe agendă sunt mai multe contestații, inclusiv una care a fost depusă de membrul CSM, Ion Guzun, împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Ghenadie Eremciuc de la...
12:30
Organizatorul unei scheme prin care a „vândut” mașini inexistente din UE pentru 28 de clienți, care au plătit avansuri în sumă de 2,5 milioane de lei, trimis în judecată # Ziarul de Garda
Organizatorul unei scheme de înșelare a 28 de persoane, care au plătit în avans aproximativ 2,5 milioane de lei pentru mașinile „vândute” la prețuri avantajoase, a fost trimis în instanță, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Sursa citată scrie că bărbatul, după ce a părăsit R. Moldova, a fost anunțat în...
12:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Este examinat raportul Comisiei de evaluare a președintelui Judecătoriei Chișinău din perioada guvernării lui Plahotniuc # Ziarul de Garda
Astăzi, 16 decembrie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate șase rapoarte ale Comisiei de evaluare externă judecătorilor. La fel, pe agendă sunt mai multe contestații, inclusiv una care a fost depusă de membrul CSM, Ion Guzun, împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Ghenadie Eremciuc de la...
Acum 4 ore
12:20
INTERVIU/ Invalda INVL Private Equity: extindere strategică și noi orizonturi de creștere # Ziarul de Garda
Invalda INVL este unul dintre cele mai importante grupuri de administrare a activelor și investițiilor din țările baltice, cu o istorie de peste 30 de ani. Compania este specializată în investiții private, active reale, credit privat și strategii alternative, administrând active de peste 2 miliarde de euro și operând pe piețele din statele baltice, Polonia...
12:10
Judecătoarea de la Curtea de Apel Centru, Ana Panov a promovat evaluarea externă. Anterior, CSM a dispus reevaluarea magistratei # Ziarul de Garda
Judecătoarea de la Curtea de Apel Centru, Ana Panov a promovat evaluarea externă. Astăzi, 16 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost examinat raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea magistratei. Membrii CSM, cu un raport de 9 la 2 au votat pentru adoptarea hotărârii de a accepta raportul. Împotriva hotărârii au...
12:00
O tânără de 19 ani, condamnată la închisoare pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. Inculpata a fost dată în cutare # Ziarul de Garda
O tânără în vârstă de 19 ani, acuzată de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”, și-a aflat sentința. Aceasta a fost condamnată a fost condamnată la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale (PG). Potrivit materialelor cauzei, în perioada 24 ianuarie...
11:50
VIDEO/ Primăria Chișinău vinde la licitații de milioane terenuri care-i aparțin doar pe hârtie # Ziarul de Garda
Primăria Chișinău vrea să obțină milioane de lei din vânzarea a două terenuri. Loturile de pământ însă aparțin primăriei doar pe hârtie. În realitate, sunt îngrădite și folosite de mai multe persoane care locuiesc în preajmă. Pe ambele terenuri se înalță construcții auxiliare și sunt în mijlocul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. ...
11:40
Administrația Națională a Drumurilor avertizează despre un fals apărut în presă: „Acuzații nefondate la adresa entității” # Ziarul de Garda
În mass-media a apărut un demers care ar fi fost semnat de Serviciul de Control Intern al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”. Documentul semnalează multiple nereguli în activitatea instituției, cum ar fi realizarea unor lucrări fără documentație tehnică și fără autorizație de construire, practicile abuzive față de agenții economici și posibile conflicte de interese. În...
11:30
Au fost lansate discuțiile tehnice pe primele grupuri de capitole ale viitorului tratat de aderare la UE pentru Moldova. „Procesul de negocieri cu Moldova avansează semnificativ” # Ziarul de Garda
La data de 15 decembrie, la Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În cadrul acesteia, s-a anunțat faptul că R. Moldova începe discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană pe trei din cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderare la UE: Valori fundamentale, Piața internă și...
11:00
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski susține propunerea cancelarului german privind un armistițiu de Crăciun. „Multe lucruri în acest sens depind de voința politică a Rusiei” Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:40 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că susține ideea cancelarului german Friedrich Merz de a introduce un armistițiu de Crăciun. „Friedrich a propus într-adevăr această idee. Și astăzi a anunțat-o atât oficial, cât și în timpul conversațiilor noastre. Statele Unite susțin această idee. În calitate de președinte, cu siguranță susțin această idee. Cred...
10:50
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski susține propunerea cancelarului german privind un armistițiu de Crăciun. „Multe lucruri „în acest sens depind de voința politică a Rusiei” Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:40 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că susține ideea cancelarului german Friedrich Merz de a introduce un armistițiu de Crăciun. „Friedrich a propus într-adevăr această idee. Și astăzi a anunțat-o atât oficial, cât și în timpul conversațiilor noastre. Statele Unite susțin această idee. În calitate de președinte, cu siguranță susțin această idee. Cred...
10:50
Mai multe familii și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200 de mii de lei. Ce reprezintă programul „Casa Verde” și cine este eligil pentru finanțare # Ziarul de Garda
Primii beneficiari ai programului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), au implementat măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor lor. Programul oferă sprijin nerambursabil gospodăriilor individuale care investesc în reducerea pierderilor de energie și modernizarea sistemelor de consum energetic, informează Centrul...
10:30
Taxa pentru utilizarea drumurilor naționale va fi introdusă din 2028. Detalii de la Vladimir Bolea # Ziarul de Garda
Din 2028 va fi introdusă o taxă pentru utilizarea drumurilor naționale. Despre acest lucru a comunicat Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în cadrul emisiunii „O săptămână nouă” de la TV8. „Taxe pentru automobilul personal plătim, iar din 2028 vor fi și pentru utilizarea drumurilor, ca în România, pentru un an, pentru o...
Acum 6 ore
09:50
Doi procurori au fost audiați de Comisia de evaluare. Unul din ei nu a trecut de Pre-Vetting # Ziarul de Garda
Procurorul-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor a Procuraturii Generale, Gheorghe Borș și procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Gheorghe Iapără au fost audiați public de Comisia de evaluare a procurorilor, ieri, 15 decembrie. Nepromovarea evaluării în 2023 În cazul procurorului Gheorghe Borș, Comisia a colectat informații în vederea verificării conformității cu criteriile de...
09:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Examinarea rapoartelor Comisiei de evaluare a Judecătorilor și o contestație împotriva hotărârii Colegiului disciplinar în privița unui magistrat CSJ, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 16 decembrie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate șase rapoarte ale Comisiei de evaluare externă judecătorilor. La fel, pe agendă sunt mai multe contestații, inclusiv una care a fost depusă de membrul CSM, Ion Guzun, împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Ghenadie Eremciuc de la...
09:00
Bilanț săptămânal: Polițiștii au scos din circuit droguri în valoare totală de peste 6,4 milioane de lei. Au fost deschise peste 30 de cauze penale # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției a raportat bilanțul acțiunilor întreprinse de oamenii legii pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri. Conform IGP, în perioada 8-14 decembrie, în urma acțiunilor desfășurate de oamenii legii au fost scoase din circuit droguri în valoare totală de peste 6,4 milioane de lei. IGP scrie că în vizorul polițiștilor sunt vizate...
08:50
Șeful INST a fost demis. Vladimir Bolea: respectarea legii trebuie să fie angajamentul numărul unu al tuturor celor care muncesc # Ziarul de Garda
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, și-a depus demisia. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, după a ce a semnat cererea. „Situația din segmentul de construcții are nevoie de o nouă abordare, iar respectarea legii trebuie să fie angajamentul numărul unu al tuturor celor care muncesc,...
08:40
Liderii europeni au pregătit un plan de securitate și redresare pentru Ucraina din 6 puncte. Angajamente de securitate, armată și monitorizare SUA # Ziarul de Garda
Liderii europeni au declarat pe 15 decembrie că s-au înregistrat „progrese semnificative” după două zile de discuții de pace la Berlin și au prezentat un plan pentru garanții de securitate și sprijin pentru redresarea economică a Ucrainei, ca parte a unui acord de punere capăt războiului început de Rusia. Într-o declarație comună, publicată de Guvernul...
08:30
LIVE TEXT/ Armata rusă a lovit un bloc de locuit din Zaporijia. Mai multe persoane au fost evacuate. Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
8:20 În noaptea de 16 decembrie, trupele rusești au atacat Zaporijia cu drone de atac. Una dintre ele a lovit un bloc de locuit, a raportat Ivan Fedorov, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale din Zaporijia. Potrivit acestuia, atacul rusesc a provocat un incendiu la două etaje ale clădirii civile. Locuitorii etajelor superioare au fost evacuați. Trei...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Dronele navale ucrainene au lovit un submarin rusesc cu rachete Kalibr în Novorossiisk. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 În portul Novorossiisk, Rusia, dronele subacvatice ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit pentru prima dată în istorie un submarin rusesc din clasa Proiect 636.3 Varshavyanka (denumire NATO: Kilo). În urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și este practic scos din funcțiune. Potrivit Ukrinform, SBU a relatat acest lucru pe...
21:10
Cu acuzații la adresa procurorilor și laude adresate lui Vladimir Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, a depus depoziții în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Politov-Cangaș este primul martor al apărării audiat în instanță dintre cei 27 acceptați judecători în dosar. Luni, 15 decembrie 2025. După o pauză de peste o săptămână, timp în...
20:30
Ucraina salută „progrese reale” pentru pace după discuțiile cu emisarii SUA la Berlin # Ziarul de Garda
Kievul și Washingtonul au făcut „progrese reale” către pacea în Ucraina în timpul discuțiilor de două zile de la Berlin, a declarat pe 15 decembrie Rustem Umerov, înalt oficial de securitate și negociator, chiar dacă alți oficiali semnalează că un acord final privind problemele teritoriale rămâne evaziv, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine după ce...
19:40
MEC deschide înscrierile pentru prima rundă națională de certificare a competențelor digitale în rândul cadrelor didactice # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță deschiderea înscrierilor pentru prima rundă de testare online în cadrul procesului național de certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice. Profesorii vor susține testarea online, iar cei care vor promova vor obține certificatul digital național, care confirmă deținerea competențelor digitale la nivelul respectiv, potrivit unui comunicat al ministerului. La...
19:00
LIVE TEXT/ Ucrainenii sunt deschiși pentru un acord de pace cu garanții de securitate, dar resping planul care ar presupune retragerea completă din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:52 Un nou sondaj a constatat că ucrainenii rămân deschiși la un acord de pace cu garanții de securitate, dar resping în mod covârșitor un plan care ar impune o retragere completă din regiunea Donețk, scrie presa din Ucraina. O majoritate puternică a ucrainenilor – 75% – a respins un plan de pace propus...
18:30
Părul transmite rapid când ceva nu este în echilibru. Își pierde densitatea, devine mai fragil. Iar firele rămase pe pernă sau în perie atrag atenția. În astfel de momente, soluțiile agresive nu sunt întotdeauna cea mai bună alegere. O rutină zilnică bine gândită, bazată pe consecvență, poate avea un impact mult mai stabil în timp....
18:20
În instituțiile educaționale din țară, membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei vor organiza o „acțiune de sensibilizare” pentru majorarea cuantumului valorii de referință # Ziarul de Garda
Marți, 16 decembrie, în instituțiile educaționale din țară, membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ) vor organiza o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, cu sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”, pentru majorarea cuantumului valorii de referință. Până la ora 11:30, cadrele didactice și științifice din toată țara vor ridica...
18:00
Judecătorul Garri Bivol a fost propus pentru a fi eliberat din funcție, după două soluții adoptate de Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii. Ambele hotătâri pot fi contestate # Ziarul de Garda
Magistratul de la Judecătoria Chișinău, Garri Bivol a fost eliberat din funcția de judecător după ce Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), la data de 12 decembrie, a examinat două cauze disciplinare intentate în temeiul sesizării Procuraturii Anticorupție. Ambele hotărâri adoptate sunt pasibile contestării în fața CSM. „Plenul Colegiului disciplinar...
18:00
DOC/ „Acțiuni suplimentare” în cazul tinerei de 27 de ani, găsită moartă în parc. Poliția invocă secretul anchetei # Ziarul de Garda
Poliția a confirmat că ancheta în cazul femeii de 27 de ani, care a fost găsită fără suflare în Parcul „Dendrariu” în ianuarie 2025, este în desfășurare, după ce cauza penală a fost reluată în urma contestației depuse de tatăl victimei. Într-un răspuns transmis redacției Ziarul de Gardă, oamenii legii au precizat că sunt întreprinse...
18:00
ULTIMA ORĂ/ Premierul Munteanu: „Aprobarea activității Lukoil pe teritoriul R. Moldova a fost refuzată”. În termen de 20 de zile, toate bunurile urmează a fi transmise în proprietatea statului # Ziarul de Garda
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a refuza luni, 15 decembrie, aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul R. Moldova, anunță premierul Alexandru Munteanu. Astfel, în termen de 20 de zile, situația va reveni la situația din 2005, când a fost preluată infrastructura complexului petrolier „Aeroport”. Prin urmare, în...
17:40
Judecătorul Garri Bivol, eliberat din funcție, după două soluții adoptate de Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii. Ambele hotătâri pot fi contestate # Ziarul de Garda
Magistratul de la Judecătoria Chișinău, Garri Bivol a fost eliberat din funcția de judecător după ce Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), la data de 12 decembrie, a examinat două cauze disciplinare intentate în temeiul sesizării Procuraturii Anticorupție. Ambele hotărâri adoptate sunt pasibile contestării în fața CSM. „Plenul Colegiului disciplinar...
17:30
A cincea moțiune de cenzură împotriva guvernului din România a fost respinsă de Parlament. Bolojan: „Semnatarii moțiunii livrează doar haos și scandal” # Ziarul de Garda
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan a picat luni, 15 decembrie, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, nefiind întrunit numărul necesar de 232 de voturi pentru a trece. Aceasta a fost intitulată „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE...
17:20
LIVE TEXT/ Zelenski a discutat procesul de pace cu președintele Germaniei la Berlin. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:15 Președintele Volodimir Zelenski a discutat astăzi, 15 decembrie, procesul de negocieri cu președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, în timpul unei întâlniri la Berlin și și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul Germaniei. Potrivit Ukrinform, Zelenski a relatat acest lucru pe Telegram. „În timpul întâlnirii mele cu președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, mi-am exprimat...
17:00
Washington Post: Kievul și estul Ucrainei sunt în pragul unei întreruperi complete de curent din cauza intensificării atacurilor rusești # Ziarul de Garda
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit mai intense și mai răspândite ca niciodată în acest an. Acest lucru a plasat Kievul și părți din estul Ucrainei în pragul unei pene complete de curent, a relatat The Washington Post (WP), citând surse. Atacurile masive rusești care au început în octombrie au adus rețeaua...
16:50
Campanie de intimidare în contextul alegerii unui membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat? Acuzațiile unui apărător și reacția Baroului Avocaților din circumscripția CAC # Ziarul de Garda
În perioada 15 – 17 decembrie 2025, se desfășoară Adunarea Generală a Baroului Avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău, în cadrul căreia urmează să fie aleși doi delegați ai Baroului Chișinău în componența Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Avocatul arondat în circumscripția Baroului Chișinău, Ion Guzun, care este și membru al Consiliului...
16:40
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” a fost înregistrată oficial. Fostul premier Dorin Recean, membru în Consiliul de Administrație # Ziarul de Garda
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, informează Agenția Proprietății Publice (APP), în calitate de principal reprezentant al statului și acționar în structura BIM. Înregistrarea oficială marchează trecerea BIM într-o etapă instituțională, cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova, potrivit comunicatului APP. Bursa...
16:30
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” a fost înregistrată oficial. Cine va face parte din conducere # Ziarul de Garda
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, informează Agenția Proprietății Publice (APP), în calitate de principal reprezentant al statului și acționar în structura BIM. Înregistrarea oficială marchează trecerea BIM într-o etapă instituțională, cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova, potrivit comunicatului APP. Bursa...
16:20
ANI a inițiat un control al averii fostului șef al SPPS, Vasile Popa. Soția acestuia, lidera PAS în CMC, declară că „nu avem nimic de ascuns” # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat că a inițiat un control pe numele lui Vasile Popa, fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Conform ANI, controlul a fost inițiat în baza unei sesizări, „cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor...
16:10
Maia Sandu în deplasare la Atena: „Extinderea UE a făcut întotdeauna Europa mai puternică: politic, economic și din perspectiva securității” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu președintele Greciei Konstantinos Tasoulas și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, anunță Președinția. Potrivit unui comunicat, discuțiile purtate la Atena s-au axat pe avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării...
15:50
Ramzan Kadîrov: „Părinții recruților ar trebui să se bucure că își trimit copiii într-un război sfânt împotriva Ucrainei” # Ziarul de Garda
Părinții recruților ar trebui să se bucure că își trimit copiii într-un „război sfânt” împotriva Ucrainei, a declarat liderul cecen Ramzan Kadîrov. El a făcut această declarație în timpul unei transmisiuni în direct, când a fost întrebat dacă recruții din republică sunt forțați să participe la „operațiunea militară specială”. „Este o absurditate absolută”, a spus...
15:40
Școala de Sănătate Publică intră în „grevă japoneză” din cauza „eliminării școlii din documente”. Reacția USMF: Această subdiviziune universitară își va desfășura activitatea în continuare # Ziarul de Garda
Școala de Sănătate Publică (ȘSP) din Chișinău, unitate didactică și științifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”, a anunțat „grevă japoneză” începând cu 15 decembrie. Potrivit ȘSP, „școala este eliminată din documente oficiale”, iar „angajații sunt presați să semneze acte administrative ce țin de lichidarea ei”, urmare a unui ordin...
15:20
Devieri ale nivelului tăriei sonore: Consiliul Audiovizualului a sancționat trei posturi TV # Ziarul de Garda
În ședința din 12 decembrie curent, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au sancționat, cu câte o amendă de 3 000 de lei, serviciile media audiovizuale de televiziune „Canal Regional”, „Cinema 1” și „TV-DROCHIA”, pentru devieri ale nivelului tăriei sonore între comunicările comerciale audiovizuale, programele audiovizuale și nivelul sunetului între comunicările comerciale audiovizuale și programele audiovizuale. Perioadele de...
15:10
Vladimir Plahotniuc spune că o să vină în calitate de martor la ședințele din dosarul „Kuliok” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a declarat că o să vină în calitate de martor în dosarul numit „Kuliok”, în care fostul președinte al țării, Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale. Pe 18 mai 2022, Procuratura Generală a dispus inițierea urmăririi penale în așa numitul...
15:10
Uniunea Europeană extinde pachetul de sancțiuni împotriva Belarusului în contextul pătrunderii baloanelor în spațiul aerian al Lituaniei # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene a decis luni, 15 decembrie, extinderea regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, urmărind acțiuni considerate a submina democrația, statul de drept și securitatea statelor membre, se arată într-un comunicat de la Consiliu. Decizia a fost luată în urma incidentelor recente privind pătrunderea unor baloane în spațiul aerian al Lituaniei. Consiliul Uniunii Europene a...
15:00
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, a fost exclus din AUR Moldova pentru „acțiuni de denigrare a partidului” # Ziarul de Garda
Valeriu Munteanu, deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Parlamentul României, Valeriu Munteanu, a fost exclus din Partidul AUR din R. Moldova. Ieri, 14 decembrie, Consiliul Politic Național al formațiunii a luat o decizie prin care au mai fost excluși Veronica Pascal, Crina Harea și Andrian Buga, toți fiind acuzați de încălcări statutare și acțiuni...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.