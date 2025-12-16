Procurorii din CSM al României sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA Marius Voineag după documentarul Recorder

08:40

Liderii europeni au declarat pe 15 decembrie că s-au înregistrat „progrese semnificative” după două zile de discuții de pace la Berlin și au prezentat un plan pentru garanții de securitate și sprijin pentru redresarea economică a Ucrainei, ca parte a unui acord de punere capăt războiului început de Rusia. Într-o declarație comună, publicată de Guvernul...